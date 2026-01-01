TrendPicoeur
- 指标
- Askar Koibagarov
- 版本: 1.0
- 激活: 5
如果您需要添加警报系统（弹窗提醒、声音、电子邮件、Telegram、WhatsApp），请在评论区留言。当前版本专为集成到智能交易系统（EA）而设计。
TrendPicoeur 指标说明
趋势皮克指标 (TrendPicoeur) — 该指标应用了抛物线转向系统 (Parabolic SAR) 算法，且不进行重绘。其信号生成条件融合了超级趋势 (SuperTrend) 算法和波动率算法。
该指标可用于追踪止损，也可作为信号指标或趋势指标使用。
连接方式：
通过缓冲区连接到智能交易系统 (EA)。该指标有两个缓冲区：
-
SetIndexBuffer(0, sarBuffer, INDICATOR_DATA); — 缓冲区 (0)：存储图表上箭头标记所在的价格水平。
-
SetIndexBuffer(1, colorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX); — 缓冲区 (1)：定义箭头的颜色。
颜色缓冲区 (1) 提供以下信号：
-
0 = 红色 = 看跌信号 (卖出)
-
1 = 蓝色 = 看涨信号 (买入)
指标参数设置：
input int trendPeriod = 14; // 趋势计算周期
input ENUM_APPLIED_PRICE trendPrice = PRICE_CLOSE; // 趋势计算价格
input int volumesPeriod = 14; // 波动率计算周期
input int adaptiveRange = 100; // 自适应范围
input double minRangeSpread = 10.0; // 最小范围价差
input double multiplier = 0.02; // 乘数
input double minimumStep = 0.02; // 最小步长
input double deviation = 0.0; // 偏差值
风险警告
金融市场交易（外汇、差价合约及其他金融工具）存在高风险，可能导致您损失全部投资本金。过往表现不代表未来结果。本指标（或任何其他工具）不构成交易信号，也不保证盈利。
所有交易决策均由您独立做出，您须对任何潜在损失承担全部责任。在实际使用前，强烈建议您在模拟账户上对工具进行彻底测试，并评估自身的风险承受能力。
切勿投资您无法承受损失的资金。