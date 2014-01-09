为什么说 MQL5 应用商店是销售交易策略与技术指标的最佳去处

我们创建 MQL5 应用商店的主旨，就是帮助 EA 交易与指标开发人员销售其产品。此服务为 EA 交易开发人员提供了一个由成千上万潜在客户构成的、已经成型的市场！









交易者与开发人员的问题



我们设身处地地想像一下决定购买交易机器人的交易者。因为没有任何影响力大的专项网站，所以该交易者会利用互联网搜索引擎，找到某个鲜为人知的网站，其中包含着大量质量存疑的程序。而且，里面很有可能并没有该交易者真正需要的应用程序。



这种情况，不管是对于要在浩如烟海的网站中找到所需程序的交易者而言非常困难，对于应用程序开发人员来说也是一样举步维艰。要想攒些人气，后者往往需要相当长的时间来推广其网站。



此外，双方也都担心销售不安全的问题。交易者会将款项转到 PayPal 或 Webmoney 账户，并从网站或通过电子邮件获取到想要的程序。实际上，购买程序的交易者并不知程序的好坏。然而，开发人员也一样得不到保护，因为购买者可以将程序代码发布到互联网上。因此，整个过程对于买卖双方都是错综复杂的。

MQL5 应用商店能解决哪些问题呢？

鉴于上述所有缺点，我们决定创建能够消除这些问题的应用商店服务。

MQL5 应用商店是一个销售交易机器人与指标的统一地点。交易者再也不用翻查大量的网站来寻找交易应用程序、浪费自己的宝贵时间了。开发人员也大可放心，交易者一定会在 MQL5 应用商店中找到他们的应用程序。风险降低了，同时销量却提高了。

MQL5 应用商店还有一项重要优势，那就是与 MetaTrader 5 交易平台紧密集成。由交易终端即可购买并启动 EA 交易。交易者甚至都不用查找发布交易机器人的那个网站。我们的解决方案最大程度地缩小了买卖双方的距离，加快了销售过程。

此外，我们还保证了这个方便双方的整个流程的安全性。购买某程序时，买家的款项会被转到开发人员的账户，而买家可以多次下载并激活该应用程序。当然，上述规定并不适用于各种违规与欺诈。

另一方面，应用程序开发人员也得到了保护，因为没有任何第三方可以得到他们的产品。每一个应用程序均根据买家的硬件参数进行了加密。除了自己的 PC 外，买家还可以再激活 EA 交易四次。此后，代码即不能再次启动。如果有意愿，卖家可以设置五次以上的激活。如出现纠纷，我们公司可作为仲裁予以解决。

还有一项额外优势，那就是支持多种包括信用卡在内的知名支付系统。而这一点，是通过 MQL5.com 与 Gate2Shop 电子商务解决方案的整合实现的。您的客户可通过任何一种便利的方式存入其 MQL5.com 账户。完成一个应用程序的销售之后，您就可以将该款项提取到自己的 PayPal 或 WebMoney 账户。

通过将 MQL5 应用商店集成到交易平台，我们已能为客户提供一种额外选项。利用我们的商店，您可以下载某个程序，并按照自己的条件进行测试。下载的 EA 交易仅可工作于一台确定的 PC，而且只允许在 策略测试程序中提前估算应用参数。换句话说，这样既避免了交易者的冲动型购买，又刺激了销量。

我们还为开发人员准备了一大红利 - 交易应用程序更新交付系统。在您修复 EA 交易的某个错误后，您可以放心，交易者一定会得到您应用程序的最新版本。您无需致电或发送电子邮件让他们更新程序。几百几千的客户都可以自行更新！

MQL5 应用商店服务可以规避 EA 交易与指标销售时的大多数常见问题。该服务的座右铭是：“让程序员的开发和客户的购买无任何阻碍”。有了 MQL5 应用商店，开发人员和买家双方都得到了最大程度的保护，因为他们都拥有彼此的所有必要信息，而且所有交易的开展速度均得到了最大程度上的提高。

注： MQL5 应用商店使用完全免费，但我们公司每单销售会收取 20% 的费用。

还不止如此。该服务最为重要的功能，是应用商店本身。集成于 MetaTrader 5 交易平台当中，它会自动赋予开发人员直接访问最广泛潜在客户群的权限。简而言之，先不讲别的，开发人员都能获得访问已成型应用商店的权限，以最快捷的方式接触其客户。

如果您想在 MQL5 应用商店中销售自己的程序，您只需要了解一件事 - 如何开发出自己的程序。至于其它问题，我们全都为您解决了！









