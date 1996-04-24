Break Pullback
- 指标
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- 版本: 3.7
- 更新: 9 六月 2026
- 激活: 5
MetaTrader 5 智能多层突破与回调探测器
"智能 · 简单 · 快速！"
您是否厌倦了错过高概率的突破入场机会？
您是否花费数小时扫描多张图表，试图将突破与趋势方向和货币动能对齐——却仍然错过了行情？
Break Pullback 用一个指标解决所有这些问题。
什么是 Break Pullback？
Break Pullback 是一款专业级 MetaTrader 5 指标，专为交易市场结构、突破和趋势延续形态的交易者而设计。
它能实时自动检测多个货币对的突破与回调形态——并通过三层确认过滤每个信号：
- 结构突破检测——识别图表上的关键突破位
- 高时间框架日线偏向——将入场与主导日线趋势方向对齐
- 货币强弱指数——确认配对货币间的动能失衡
结果：更少的虚假信号，更强的信心，更快的执行——无需面对图表过载。
适合哪些交易者？
Break Pullback 专为使用以下方法的交易者设计：
- 突破与回测策略
- 市场结构分析（BOS、OB Order Block、结构位）
- 聪明钱概念（SMC）或 ICT 风格入场
- 趋势跟踪与延续形态
- 跨外汇和黄金（XAUUSD）的多对扫描
- 日内和波段交易时间框架
如果您已经理解价格行为和市场结构——这个指标将为您提供一个从不休眠、从不错过形态的自动化助手。
3 项核心功能：
(i) 多货币突破回调自动探测器
- 自动同时扫描多个货币对
- 实时检测结构突破位和有效回调区域
- 消除逐图手动扫描的需要
- 即时识别合格形态，让您专注于执行
不再需要在 20 张图表之间切换。Break Pullback 为您完成扫描。
(ii) 高时间框架日线偏向——三蜡烛监视器
- 自动读取高时间框架（日线）方向偏向
- 在逆势入场损害您的资金之前将其过滤掉
- 将每个信号与主导市场方向对齐
- 使用清晰的三蜡烛监视器确认看涨或看跌偏向
顺势交易从未如此简单。
(iii) 货币强弱指数（CSI）
- 使用变化率（ROC）实时衡量货币强弱
- 在任何时刻识别最强和最弱的货币
- 帮助您选择动能最强的货币对进行交易
- 在任何突破入场前添加最终确认层
当结构突破且较强货币推动时——那就是您的优势。
为什么需要三层确认？
大多数突破指标只显示价格在哪里突破——但不告诉您是否值得交易。
Break Pullback 在每个信号之前回答三个关键问题：
|问题
|由谁回答
|价格是否突破了关键结构位？
|突破探测器
|该交易是否与日线趋势对齐？
|高时间框架日线偏向（三蜡烛监视器）
|动能是否得到货币强弱的支撑？
|基于变化率（ROC）的货币强弱指数
只有当三者全部对齐时，您才能获得高概率形态——这正是严肃交易者每个交易时段所寻找的入场机会。
Break Pullback 有何不同？
三层共振——结构 + 偏向 + 强弱集于一个工具
多对扫描器——无需手动切换图表
实时检测——信号随市场移动即时出现
适用于所有主要外汇对和黄金（XAUUSD）
适合日内和波段交易者
简洁专业的界面——无杂乱图表
为 MT5 构建——稳定、优化且快速
推荐交易对和时间框架
最佳货币对：
EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、USDCAD、GBPJPY、XAUUSD（黄金）以及所有主要或次要外汇对
推荐时间框架：
M15、M30、H1、H4 用于日内——H4、D1 用于波段交易
使用方法——3 个简单步骤
第 1 步——将 Break Pullback 挂载到您的 MT5 图表
第 2 步——指标自动扫描所有货币对，读取日线偏向并检查货币强弱
第 3 步——当三层全部确认时 → 您将获得清晰的高概率 Break Pullback 形态可供操作
无需复杂设置。无需手动分析。只需清晰的多层确认信号。
完美适合希望获得以下内容的交易者：
- 更智能的突破过滤器——而非简单的突破箭头
- 通过多层共振对每次入场充满信心
- 时间效率——一个指标替代数小时的手动扫描
- 与市场结构、SMC 和 ICT 概念兼容的工具
- 在外汇和黄金上稳定的高概率形态
立即获取 Break Pullback！
不再错过高概率突破。
不再对您的入场犹豫不决。
不再浪费时间手动扫描图表。
Break Pullback 为您提供结构、偏向和强弱——一切尽在一处。"智能 · 简单 · 快速:"
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风险提示！交易涉及风险。过去的表现不能保证未来的结果。请始终使用适当的风险管理。