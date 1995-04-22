FTU Memphis

🎸 孟菲斯EA — 趋势延续系统

捕捉趋势延续的入场点，并进行受控退出







🔹 核心功能

没有马丁格尔，没有网格

单一头寸逻辑以控制风险暴露

基于ATR的止损和盈利目标

与趋势方向一致的智能重新进入系统

内置退出保护（回撤 + 定时退出）

设计用于低时间框架交易（M2–M5）





♛ 性能评分：7/10



由于安全交易措施、奖金获胜、低频交易以及能够在所有交易产品上运行，这款完全自动化的EA得分为7/10。



这个EA使用的是手动恢复系统，不在测试中使用。







🔹 迈普斯的做法

孟菲斯专注于进入现有趋势，而不是预测反转。



一旦检测到有效的趋势结构：



以受控风险进入

通过结构化退出逻辑管理头寸

避免过度交易和不稳定的市场条件





🦅 设置与风险控制





每笔交易可调风险

最大手数保护

禁止交易时间过滤器（避免新闻/交易时段）

设计用于在多个工具上安全运行

EA目前在经过广泛测试后已设置为最佳参数。 外汇货币对可以使用较低的tp3值，例如16。 EA将在指示后将TP调整到初始值的40%，所以最好不要设置得太低。



止损设置为11，这将影响使用ATR目标管理器时的交易规模。 例如，11倍ATR值 = 止损。 不要将其设置得太低，因为交易规模会大幅增加，否则用户可以将每笔交易的风险设置得更低，如果目的是为了紧密止损的话。







🦅 建议





最适合日内交易环境

避免高影响力新闻期间，使用无交易时间过滤器。

与其他策略一起使用时，有助于平衡投资组合。







🦅 研究



更改输入，回测 >> 研究EA的表现... 找到适合您目标的设置和风险模型。 在实际环境交易中，有时EA接近全TP水平，价格回撤，这种情况下用户手动平仓会改善结果。



比较和研究与其他指标的互动以寻找潜在改进，添加交易事件以协助恢复或使用类似产品来协助恢复。 当us100产品出现亏损时，可能在恢复期间us30交易也处于盈利状态，然后提前关闭us30以帮助恢复合作产品。



安全交易，回测一下，告诉我你的想法和建议。



