ATR Grid Trader Pro
Descrizione
ATR Grid Trader Pro è un expert advisor (EA) multifunzionale per la piattaforma MetaTrader 5, che combina la tecnologia del trading a griglia con l’analisi della volatilità basata sull’indicatore Average True Range (ATR).
Apre operazioni di acquisto in condizioni di bassa volatilità e operazioni di vendita in condizioni di alta volatilità. Con la modalità griglia attivata, posiziona ordini aggiuntivi a intervalli prefissati. Questo approccio permette di sfruttare efficacemente le oscillazioni del mercato e adattarsi a diversi strumenti, come coppie di valute, oro, petrolio (Brent/WTI) o criptovalute (Bitcoin, Ethereum ecc.).
Caratteristiche principali
Trading basato sulla volatilità
-
L’EA calcola l’ATR sul timeframe selezionato e confronta il valore con le soglie superiore e inferiore (ATR_HighThreshold e ATR_LowThreshold).
-
Se la volatilità è inferiore alla soglia inferiore, viene valutata l’apertura di una posizione di acquisto.
-
Se la volatilità supera la soglia superiore, viene valutata l’apertura di una posizione di vendita.
Trading a griglia
-
Con la funzione griglia (UseGrid) attivata, vengono aggiunti ordini supplementari a intervalli GridStep, rispettando la distanza minima tra ordini (MinGridDistance).
-
La limitazione del numero di ordini nella griglia (MaxGridOrders) consente di controllare i rischi.
Gestione del rischio
-
Lotto fisso (Lot_Size) o calcolo del lotto in percentuale sul deposito (UseRiskPercent).
-
Stop loss e take profit in punti, disattivabili.
-
Trailing stop e break-even proteggono i profitti e minimizzano le perdite.
Controllo della direzione del trading
-
Scelta della direzione: solo acquisto, solo vendita o entrambe (DIRECTION_BOTH).
-
Utile quando si utilizza un’analisi esterna o si lavora con il trend.
Limiti giornalieri
-
Limitazione del numero di operazioni giornaliere (MaxOrdersPerDay) per evitare attività eccessive.
Impostazioni flessibili
-
Possibilità di definire MagicNumber e commenti per identificare facilmente le operazioni.
-
Controllo completo della strategia: timeframe, spread, step della griglia, periodi ATR ecc.
Parametri dell’EA
Parametri ATR
-
ATR_Period — periodo di calcolo dell’ATR
-
ATR_HighThreshold — soglia alta di volatilità
-
ATR_LowThreshold — soglia bassa di volatilità
-
TimeFrame — timeframe per il calcolo dell’ATR
Direzione del trading
-
TradeDirection: DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL
Stop loss e take profit
-
StopLoss — valore dello stop loss in punti (0 = disattivato)
-
TakeProfit — valore del take profit in punti (0 = disattivato)
Trailing stop e break-even
-
TrailingStop — attivazione del trailing stop
-
TrailingStart — numero di punti per attivare il trailing stop
-
TrailingDistance — distanza tra prezzo e stop loss
-
TrailingStep — passo minimo per spostare lo stop loss
-
BreakEven — attivazione della funzione break-even
-
BreakEvenStart — livello di profitto per attivare il break-even
-
BreakEvenOffset — spostamento dello stop loss rispetto al prezzo di apertura
Regole di trading
-
MaxSpread — spread massimo per aprire una posizione
-
MagicNumber — numero univoco per identificare le operazioni
-
TradeComment — commento dell’operazione
-
Lot_Size — dimensione fissa del lotto
Trading a griglia
-
UseGrid — attivazione della griglia
-
GridStep — intervallo della griglia in punti
-
MinGridDistance — distanza minima tra ordini
-
MaxGridOrders — numero massimo di ordini nella griglia
-
MinutesBetweenTrades — tempo minimo tra operazioni
-
DailyLimit — attivazione del limite giornaliero di operazioni
-
MaxOrdersPerDay — numero massimo di operazioni giornaliere
Gestione del rischio
-
UseRiskPercent — calcolo del lotto in percentuale sul deposito
-
RiskPercent — percentuale del deposito per il calcolo del lotto
Funzionamento
-
Analisi della volatilità: ad ogni tick o nuova candela, l’EA calcola l’ATR e valuta le condizioni per aprire operazioni.
-
Griglia: se UseGrid è attivo, dopo la prima operazione vengono creati ordini aggiuntivi secondo GridStep.
-
Stop loss e take profit: applicati secondo i valori impostati; se 0, non applicati.
-
Trailing e break-even: protezione automatica dei profitti.
-
Controllo del rischio: verifica MaxSpread, calcolo del lotto in percentuale sul deposito, protezione contro mancanza di margine.
-
Limiti giornalieri e filtro temporale: restrizione del numero di operazioni e del tempo minimo tra operazioni.
Strumenti consigliati
-
Coppie di valute: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD
-
Metalli e materie prime: oro (XAU/USD), argento (XAG/USD), petrolio WTI, petrolio Brent
-
Criptovalute: Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD), Litecoin (LTC/USD)
Vantaggi
-
Configurazione flessibile e adattamento al mercato.
-
Protezione del capitale grazie a TrailingStop, BreakEven e UseRiskPercent.
-
Controllo della frequenza delle operazioni per ridurre i rischi.
-
Uso efficace della strategia a griglia.
-
Trading basato su valutazioni oggettive della volatilità (ATR).
ATR Grid Trader Pro combina analisi della volatilità, strategia a griglia e gestione completa dei rischi, offrendo uno strumento funzionale e sicuro per il trading automatico.
Importante: testare sempre l’EA su un conto demo o nel tester di strategie e considerare i rischi del trading automatico.