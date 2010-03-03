ATR Grid Trader Pro

ATR Grid Trader Pro

Descrizione

ATR Grid Trader Pro è un expert advisor (EA) multifunzionale per la piattaforma MetaTrader 5, che combina la tecnologia del trading a griglia con l’analisi della volatilità basata sull’indicatore Average True Range (ATR).
Apre operazioni di acquisto in condizioni di bassa volatilità e operazioni di vendita in condizioni di alta volatilità. Con la modalità griglia attivata, posiziona ordini aggiuntivi a intervalli prefissati. Questo approccio permette di sfruttare efficacemente le oscillazioni del mercato e adattarsi a diversi strumenti, come coppie di valute, oro, petrolio (Brent/WTI) o criptovalute (Bitcoin, Ethereum ecc.).

Caratteristiche principali

Trading basato sulla volatilità

  • L’EA calcola l’ATR sul timeframe selezionato e confronta il valore con le soglie superiore e inferiore (ATR_HighThreshold e ATR_LowThreshold).

  • Se la volatilità è inferiore alla soglia inferiore, viene valutata l’apertura di una posizione di acquisto.

  • Se la volatilità supera la soglia superiore, viene valutata l’apertura di una posizione di vendita.

Trading a griglia

  • Con la funzione griglia (UseGrid) attivata, vengono aggiunti ordini supplementari a intervalli GridStep, rispettando la distanza minima tra ordini (MinGridDistance).

  • La limitazione del numero di ordini nella griglia (MaxGridOrders) consente di controllare i rischi.

Gestione del rischio

  • Lotto fisso (Lot_Size) o calcolo del lotto in percentuale sul deposito (UseRiskPercent).

  • Stop loss e take profit in punti, disattivabili.

  • Trailing stop e break-even proteggono i profitti e minimizzano le perdite.

Controllo della direzione del trading

  • Scelta della direzione: solo acquisto, solo vendita o entrambe (DIRECTION_BOTH).

  • Utile quando si utilizza un’analisi esterna o si lavora con il trend.

Limiti giornalieri

  • Limitazione del numero di operazioni giornaliere (MaxOrdersPerDay) per evitare attività eccessive.

Impostazioni flessibili

  • Possibilità di definire MagicNumber e commenti per identificare facilmente le operazioni.

  • Controllo completo della strategia: timeframe, spread, step della griglia, periodi ATR ecc.

Parametri dell’EA

Parametri ATR

  • ATR_Period — periodo di calcolo dell’ATR

  • ATR_HighThreshold — soglia alta di volatilità

  • ATR_LowThreshold — soglia bassa di volatilità

  • TimeFrame — timeframe per il calcolo dell’ATR

Direzione del trading

  • TradeDirection: DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL

Stop loss e take profit

  • StopLoss — valore dello stop loss in punti (0 = disattivato)

  • TakeProfit — valore del take profit in punti (0 = disattivato)

Trailing stop e break-even

  • TrailingStop — attivazione del trailing stop

  • TrailingStart — numero di punti per attivare il trailing stop

  • TrailingDistance — distanza tra prezzo e stop loss

  • TrailingStep — passo minimo per spostare lo stop loss

  • BreakEven — attivazione della funzione break-even

  • BreakEvenStart — livello di profitto per attivare il break-even

  • BreakEvenOffset — spostamento dello stop loss rispetto al prezzo di apertura

Regole di trading

  • MaxSpread — spread massimo per aprire una posizione

  • MagicNumber — numero univoco per identificare le operazioni

  • TradeComment — commento dell’operazione

  • Lot_Size — dimensione fissa del lotto

Trading a griglia

  • UseGrid — attivazione della griglia

  • GridStep — intervallo della griglia in punti

  • MinGridDistance — distanza minima tra ordini

  • MaxGridOrders — numero massimo di ordini nella griglia

  • MinutesBetweenTrades — tempo minimo tra operazioni

  • DailyLimit — attivazione del limite giornaliero di operazioni

  • MaxOrdersPerDay — numero massimo di operazioni giornaliere

Gestione del rischio

  • UseRiskPercent — calcolo del lotto in percentuale sul deposito

  • RiskPercent — percentuale del deposito per il calcolo del lotto

Funzionamento

  • Analisi della volatilità: ad ogni tick o nuova candela, l’EA calcola l’ATR e valuta le condizioni per aprire operazioni.

  • Griglia: se UseGrid è attivo, dopo la prima operazione vengono creati ordini aggiuntivi secondo GridStep.

  • Stop loss e take profit: applicati secondo i valori impostati; se 0, non applicati.

  • Trailing e break-even: protezione automatica dei profitti.

  • Controllo del rischio: verifica MaxSpread, calcolo del lotto in percentuale sul deposito, protezione contro mancanza di margine.

  • Limiti giornalieri e filtro temporale: restrizione del numero di operazioni e del tempo minimo tra operazioni.

Strumenti consigliati

  • Coppie di valute: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD

  • Metalli e materie prime: oro (XAU/USD), argento (XAG/USD), petrolio WTI, petrolio Brent

  • Criptovalute: Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD), Litecoin (LTC/USD)

Vantaggi

  • Configurazione flessibile e adattamento al mercato.

  • Protezione del capitale grazie a TrailingStop, BreakEven e UseRiskPercent.

  • Controllo della frequenza delle operazioni per ridurre i rischi.

  • Uso efficace della strategia a griglia.

  • Trading basato su valutazioni oggettive della volatilità (ATR).

ATR Grid Trader Pro combina analisi della volatilità, strategia a griglia e gestione completa dei rischi, offrendo uno strumento funzionale e sicuro per il trading automatico.

Importante: testare sempre l’EA su un conto demo o nel tester di strategie e considerare i rischi del trading automatico.


