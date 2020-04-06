ATR Grid Trader Pro - Asesor Experto Automático para Trading en Red con Análisis de Volatilidad en MetaTrader 5

DESCRIPCIÓN

ATR Grid Trader Pro es un asesor experto (EA) multifuncional para la plataforma MetaTrader 5 que combina tecnología innovadora de trading en red con un análisis avanzado de volatilidad basado en el indicador Average True Range (ATR). Este potente robot de trading abre posiciones de compra en períodos de baja volatilidad y posiciones de venta en alta volatilidad, y, al activar el modo de trading en red, coloca órdenes adicionales a intervalos definidos para maximizar la rentabilidad.

El EA utiliza eficazmente las oscilaciones del mercado y se adapta a diferentes condiciones de trading, ya sea en el mercado de divisas (Forex), metales preciosos (oro, plata), energía (petróleo WTI y Brent) o criptomonedas (Bitcoin, Ethereum). El sistema determina automáticamente los puntos de entrada óptimos basados en la volatilidad y gestiona los riesgos mediante múltiples mecanismos de protección integrados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Trading basado en volatilidad ATR : Algoritmo avanzado que calcula el Average True Range en el marco temporal seleccionado y compara el valor con los umbrales superior (ATR_HighThreshold) e inferior (ATR_LowThreshold) para identificar las condiciones óptimas de trading.

Trading en red con control de distancia : Al activar la función de red (UseGrid), el EA coloca órdenes adicionales a intervalos definidos (GridStep), respetando la distancia mínima entre órdenes (MinGridDistance) para aprovechar las fluctuaciones de precio.

Limitación del número de órdenes en la red : El parámetro MaxGridOrders controla la cantidad de posiciones abiertas simultáneamente, gestionando riesgos y evitando actividad excesiva.

Gestión flexible del capital : Permite elegir entre tamaño de lote fijo (Lot_Size) o cálculo automático del lote según porcentaje del depósito (UseRiskPercent y RiskPercent) para un manejo consistente de riesgos.

Control de dirección de trading : Posibilidad de operar solo en compra (DIRECTION_BUY), solo en venta (DIRECTION_SELL) o en ambas direcciones (DIRECTION_BOTH).

Sistema completo de protección de capital : Incluye Stop Loss y Take Profit configurables, Trailing Stop dinámico para proteger ganancias y función Break Even para asegurar posiciones sin pérdidas.

Límites diarios de trading : Parámetros DailyLimit y MaxOrdersPerDay limitan el número de operaciones por día, evitando sobreoperación y reduciendo riesgo acumulado.

Control del tiempo entre operaciones: MinutesBetweenTrades previene la apertura de posiciones demasiado frecuentes, filtrando señales falsas en condiciones de mercado ruidosas.

MERCADOS E INSTRUMENTOS SOPORTADOS

Divisas Forex : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD y otras principales con buena liquidez.

Metales preciosos : XAU/USD (Oro), XAG/USD (Plata).

Energía : WTI (Petróleo), Brent (Petróleo Brent), Gas Natural.

Criptomonedas: BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum), LTC/USD (Litecoin) y otras principales.

LÓGICA Y METODOLOGÍA DE TRADING

Análisis de volatilidad basado en ATR : El EA obtiene el valor del ATR en cada tick o vela nueva, lo normaliza respecto al precio actual y evalúa condiciones para abrir operaciones.

Red de órdenes con gestión de distancias : Tras abrir la primera operación, el EA coloca órdenes adicionales según GridStep, respetando MinGridDistance y MaxGridOrders.

Establecimiento de niveles de protección : Stop Loss y Take Profit según valores en puntos; 0 desactiva la función.

Gestión de posiciones con Trailing y Break Even : Trailing Stop protege ganancias, y Break Even asegura posiciones tras alcanzar beneficio objetivo.

Control de riesgos mediante gestión de capital : Validación de MaxSpread, cálculo de lotes según porcentaje de depósito y ajuste automático de volumen para evitar falta de margen.

Límites diarios y control temporal: MaxOrdersPerDay y MinutesBetweenTrades.

CONFIGURACIÓN ATR

ATR_Period: Período para calcular ATR (por defecto 14, recomendado 10-21)

ATR_HighThreshold: Umbral superior para señal de venta (por defecto 0.0015)

ATR_LowThreshold: Umbral inferior para señal de compra (por defecto 0.0007)

TimeFrame: Marco temporal para cálculo de ATR (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

DIRECCIÓN DE TRADING

TradeDirection: DIRECTION_BOTH, DIRECTION_BUY, DIRECTION_SELL

STOP LOSS Y TAKE PROFIT

StopLoss: Tamaño en puntos (0 desactiva)

TakeProfit: Tamaño en puntos (0 desactiva)

TRAILING STOP Y BREAK EVEN

TrailingStop: Activación (true/false)

TrailingStart, TrailingDistance, TrailingStep

BreakEven, BreakEvenStart, BreakEvenOffset

REGLAS DE TRADING

MaxSpread, MagicNumber, TradeComment, Lot_Size

CONFIGURACIÓN DE TRADING EN RED

UseGrid, GridStep, MinGridDistance, MaxGridOrders

MinutesBetweenTrades, DailyLimit, MaxOrdersPerDay

GESTIÓN DE RIESGO

UseRiskPercent, RiskPercent

MONITOREO Y PANEL DE INFORMACIÓN

Estado de trading, valor ATR, número de posiciones, ganancias/pérdidas, estado de Trailing Stop y Break Even, hora de última operación

RECOMENDACIONES DE USO

Optimización de ATR según instrumento

Ajuste de GridStep y MinGridDistance según volatilidad

Activar TrailingStop y BreakEven

Comenzar con bajo MaxGridOrders

Considerar condiciones del broker

Test en demo mínimo 2-4 semanas

Depósito inicial recomendado: $100-$1000

AJUSTES CONSERVADORES

Bajo riesgo, resultados estables, señales más raras pero fiables

AJUSTES AGRESIVOS

Alto riesgo, más oportunidades, requiere control riguroso de riesgos

COMPATIBILIDAD CON CUENTAS Y BROKERS

ECN, STP, MM, PAMM, demo

Funciona en cuentas netting y hedging

VENTAJAS SOBRE OTROS EAs

Combinación única de ATR y red

Alta precisión de señales

Gestión integral de riesgos

Configuración flexible (>25 parámetros)

Adaptabilidad al mercado

Compatible con todos los mercados y marcos temporales

Control de frecuencia de trading

Prevención de señales falsas

CONCLUSIÓN

ATR Grid Trader Pro es un sistema completamente automatizado que combina análisis de volatilidad basado en ATR con trading en red probado. Optimizado para aprovechar oscilaciones del mercado, con gestión integral de riesgos, protecciones integradas y configuración flexible, asegura trading objetivo y seguro en cualquier instrumento y marco temporal.

Lleve su trading al siguiente nivel con ATR Grid Trader Pro, la solución inteligente para trading en red automatizado con análisis de volatilidad.