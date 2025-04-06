ATR Grid Trader Pro



Description

ATR Grid Trader Pro est un expert advisor (EA) multifonction pour la plateforme MetaTrader 5, combinant la technologie du trading en grille et l’analyse de volatilité basée sur l’indicateur Average True Range (ATR). Il ouvre des positions d’achat lorsque la volatilité est faible et des positions de vente lorsque la volatilité est élevée. En mode trading en grille, il place des ordres supplémentaires à intervalles définis. Cette approche permet d’exploiter efficacement les fluctuations du marché et de s’adapter à différents instruments : devises, or, pétrole (Brent/WTI) ou cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, etc.).

Fonctionnalités principales

Trading basé sur la volatilité

L’EA calcule l’ATR sur la période choisie et compare la valeur aux seuils supérieur et inférieur (ATR_HighThreshold et ATR_LowThreshold).

Si la volatilité est inférieure au seuil inférieur, une position d’achat peut être ouverte.

Si la volatilité est supérieure au seuil supérieur, une position de vente peut être ouverte.

Trading en grille

Lorsque la fonction de grille (UseGrid) est activée, des ordres supplémentaires sont placés à intervalles GridStep, en respectant la distance minimale entre ordres (MinGridDistance).

La limite du nombre d’ordres dans la grille (MaxGridOrders) permet de contrôler les risques.

Gestion des risques

Taille de lot fixe (Lot_Size) ou calcul du lot en pourcentage du dépôt (UseRiskPercent).

Stop loss et take profit en points, désactivables si nécessaire.

Trailing stop et fonction break-even pour protéger les gains et limiter les pertes.

Contrôle de la direction des trades

Direction des trades : achat seulement, vente seulement, ou les deux (DIRECTION_BOTH).

Pratique pour l’analyse externe ou le trading de tendance.

Limites journalières

Limitation du nombre de trades par jour (MaxOrdersPerDay) pour éviter une activité excessive.

Paramètres flexibles

Possibilité de définir MagicNumber et commentaires pour identifier facilement les trades.

Contrôle complet de la stratégie : timeframe, spread, pas de grille, périodes ATR, etc.

Paramètres de l’EA

Paramètres ATR

ATR_Period — période de calcul de l’ATR

ATR_HighThreshold — seuil supérieur de volatilité

ATR_LowThreshold — seuil inférieur de volatilité

TimeFrame — timeframe pour le calcul de l’ATR

Direction du trading

TradeDirection : DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL

Stop loss et take profit

StopLoss — taille du stop loss en points (0 = désactivé)

TakeProfit — taille du take profit en points (0 = désactivé)

Trailing stop et break-even

TrailingStop — activation du trailing stop

TrailingStart — nombre de points pour activer le trailing stop

TrailingDistance — distance entre le prix et le stop loss

TrailingStep — pas minimum pour déplacer le stop loss

BreakEven — activation de la fonction break-even

BreakEvenStart — niveau de profit pour activer le break-even

BreakEvenOffset — décalage du stop loss par rapport au prix d’ouverture

Règles de trading

MaxSpread — spread maximum pour ouvrir un trade

MagicNumber — numéro unique pour identifier les trades

TradeComment — commentaire du trade

Lot_Size — taille fixe du lot

Trading en grille

UseGrid — activation de la grille

GridStep — intervalle de la grille en points

MinGridDistance — distance minimale entre ordres

MaxGridOrders — nombre maximum d’ordres dans la grille

MinutesBetweenTrades — intervalle minimum entre trades

DailyLimit — activation de la limite quotidienne de trades

MaxOrdersPerDay — nombre maximum de trades par jour

Gestion des risques

UseRiskPercent — calcul du lot en pourcentage du dépôt

RiskPercent — pourcentage du dépôt pour le calcul du lot

Principe de fonctionnement

Analyse de la volatilité : à chaque tick ou nouvelle bougie, l’EA obtient la valeur ATR et évalue les conditions d’ouverture de trade.

Grille : si UseGrid est activé, après la première position, des ordres supplémentaires sont placés selon l’intervalle GridStep.

Stop loss et take profit : appliqués selon les valeurs définies ; si 0, non appliqué.

Trailing et break-even : protection automatique des gains.

Contrôle du risque : vérification du MaxSpread, calcul du lot selon le pourcentage du dépôt, protection contre le manque de marge.

Limites journalières et filtre temporel : restriction du nombre de trades et de l’intervalle minimum entre trades.

Instruments recommandés

Paires de devises : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD

Métaux et matières premières : or (XAU/USD), argent (XAG/USD), pétrole WTI, pétrole Brent

Cryptomonnaies : Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD), Litecoin (LTC/USD)

Avantages

Paramétrage flexible et adaptation au marché.

Protection du capital grâce à TrailingStop, BreakEven et UseRiskPercent.

Contrôle de la fréquence des trades pour réduire les risques.

Utilisation efficace de la stratégie en grille.

Trading basé sur l’évaluation objective de la volatilité (ATR).

ATR Grid Trader Pro combine l’analyse de volatilité, la stratégie en grille et la gestion complète des risques, offrant un outil fonctionnel et sûr pour le trading automatisé.

Important : testez toujours l’EA sur un compte démo ou dans le testeur de stratégie et prenez en compte les risques du trading automatique.



