ATR Grid Trader Pro
- エキスパート
- Vladimir Shumikhin
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
ATR Grid Trader Pro - ボラティリティ分析付き自動グリッド取引アドバイザー（MetaTrader 5用）
概要
ATR Grid Trader Pro は、MetaTrader 5 向けの多機能自動取引アドバイザー（EA）で、革新的なグリッド取引技術と、Average True Range（ATR）に基づく高度なボラティリティ分析を組み合わせています。この強力なトレーディングロボットは、ボラティリティが低い場合に買いポジションを、ボラティリティが高い場合に売りポジションを開きます。また、グリッド取引モードを有効にすると、設定したステップ間隔で追加の注文を配置し、収益性を最大化します。
このEAは市場の変動を効率的に活用し、通貨ペア、貴金属（ゴールド、シルバー）、エネルギー商品（WTI原油、ブレント原油）、暗号通貨（ビットコイン、イーサリアム）など、様々な取引条件に適応します。システムはボラティリティに基づき最適なエントリーポイントを自動で判断し、複数の内蔵保護機能でリスクを管理します。
主な特徴
ATRボラティリティに基づく取引
-
高度なアルゴリズムが指定のタイムフレームでATRを計算し、上限（ATR_HighThreshold）と下限（ATR_LowThreshold）を比較して最適な取引条件を判断
グリッド取引（距離管理付き）
-
グリッド機能（UseGrid）を有効にすると、GridStep間隔で追加注文を配置し、注文間の最小距離（MinGridDistance）を保持して価格変動を効率的に活用
グリッド内注文数の制限
-
MaxGridOrders により同時に開くポジション数を制御し、過剰取引を防止
柔軟な資金管理
-
固定ロット（Lot_Size）または口座残高の割合に基づく自動ロット計算（UseRiskPercent、RiskPercent）を選択可能
取引方向の制御
-
買いのみ（DIRECTION_BUY）、売りのみ（DIRECTION_SELL）、または両方向（DIRECTION_BOTH）を選択
包括的な資本保護システム
-
カスタマイズ可能なストップロス・テイクプロフィット、動的トレーリングストップ、ブレークイーブン機能
日次取引制限
-
DailyLimit と MaxOrdersPerDay で1日の取引数を制限し、過剰なリスクを回避
取引間隔の管理
-
MinutesBetweenTrades で短時間の連続取引を防ぎ、市場ノイズによる誤シグナルをフィルタリング
対応市場・銘柄
-
FX通貨ペア: EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、USD/CHF、AUD/USD、NZD/USD、USD/CAD など主要ペア
-
貴金属: XAU/USD（ゴールド）、XAG/USD（シルバー）
-
エネルギー: WTI、Brent、天然ガス
-
暗号通貨: BTC/USD、ETH/USD、LTC/USD など主要暗号ペア
取引ロジック
-
ATRによるボラティリティ分析: 各ティックまたは新しいローソク足でATRを取得し、価格に対して正規化して取引条件を評価
-
グリッド注文の距離管理: 初回注文後、GridStep間隔で追加注文を配置、最小距離（MinGridDistance）と最大注文数（MaxGridOrders）を順守
-
保護レベルの設定: ストップロス・テイクプロフィットはポイント指定、0で無効化
-
トレーリング・ブレークイーブンによるポジション管理
-
資金管理によるリスクコントロール: MaxSpread、ロット計算、マージン不足時の自動調整
ATR設定
-
ATR_Period: ATR計算期間（デフォルト14、推奨10-21）
-
ATR_HighThreshold: 売りシグナル用高ボラティリティ閾値（デフォルト0.0015）
-
ATR_LowThreshold: 買いシグナル用低ボラティリティ閾値（デフォルト0.0007）
-
TimeFrame: ATR計算・取引用タイムフレーム（M5～MN1）
取引方向
-
TradeDirection: DIRECTION_BOTH（両方向）、DIRECTION_BUY（買いのみ）、DIRECTION_SELL（売りのみ）
ストップロス・テイクプロフィット設定
-
StopLoss: ストップロス（ポイント、デフォルト1000、0で無効）
-
TakeProfit: テイクプロフィット（ポイント、デフォルト885、0で無効）
トレーリング・ブレークイーブン
-
TrailingStop: トレーリングストップ有効（デフォルトtrue）
-
TrailingStart: トレーリング開始利益（ポイント、デフォルト350）
-
TrailingDistance: 現価格からの距離（ポイント、デフォルト72）
-
TrailingStep: 移動間隔（ポイント、デフォルト99）
-
BreakEven: ブレークイーブン有効（デフォルトtrue）
-
BreakEvenStart: ブレークイーブン開始利益（ポイント、デフォルト118）
-
BreakEvenOffset: 入値からのオフセット（ポイント、デフォルト41）
グリッド取引設定
-
UseGrid: グリッド取引有効（デフォルトtrue）
-
GridStep: グリッド間隔（ポイント、デフォルト155）
-
MinGridDistance: 最小距離（ポイント、デフォルト174）
-
MaxGridOrders: 最大グリッド注文数（デフォルト3）
-
MinutesBetweenTrades: 注文間隔（分、デフォルト36）
-
DailyLimit: 日次取引制限有効（デフォルトtrue）
-
MaxOrdersPerDay: 1日の最大取引数（デフォルト3）
リスク管理
-
UseRiskPercent: 口座残高比率でロット計算（デフォルトfalse）
-
RiskPercent: ロット計算用口座残高比率（デフォルト1.0%）
情報パネル・モニタリング
-
取引状態、ATR値、グリッド内ポジション数、日次取引数、総損益、トレーリング・ブレークイーブン状態、最終取引時刻を表示
使用推奨
-
ATR最適化: EUR/USDおよび主要ペアに最適化。各銘柄に合わせてATR_Period、ATR_HighThreshold、ATR_LowThresholdを調整
-
グリッド調整: ボラティリティの高い銘柄はGridStep・MinGridDistanceを増加
-
保護機能有効化: TrailingStop=true、BreakEven=true
-
リスク管理: 初期はMaxGridOrdersを低く設定（1-2）
-
ブローカー特性考慮: スプレッド、実行速度、最小条件に注意
-
デモテスト推奨: 2-4週間、Strategy Testerでテスト
-
推奨初期資金: 最低$100、最適$500-$1000
保守的設定（低リスク・安定）
-
ATR_Period: 14
-
ATR_HighThreshold: 0.0020
-
ATR_LowThreshold: 0.0008
-
GridStep: 200-250
-
MaxGridOrders: 2
-
StopLoss: 200-300
-
TakeProfit: 300-400
-
MaxOrdersPerDay: 2-3
-
UseRiskPercent: false, Lot_Size: 0.01
アグレッシブ設定（高リスク・多チャンス）
-
ATR_Period: 10
-
ATR_HighThreshold: 0.0012
-
ATR_LowThreshold: 0.0005
-
GridStep: 100-150
-
MaxGridOrders: 5-6
-
StopLoss: 100-150
-
TakeProfit: 150-200
-
MaxOrdersPerDay: 5-10
-
UseRiskPercent: true, RiskPercent: 2-3%
対応アカウント・ブローカー
-
MetaTrader 5 のすべてのアカウントタイプ（ECN、STP、MM、PAMM、デモ）
-
ネッティング・ヘッジアカウント両対応
他EAとの優位性
-
ATRボラティリティとグリッドの組み合わせ
-
高精度シグナル
-
多層リスク管理
-
25以上の柔軟な設定
-
市場適応型
-
マルチ市場・マルチタイムフレーム対応
-
過剰取引防止
-
誤シグナルの排除
結論
ATR Grid Trader Pro は、ATRによるボラティリティ分析とグリッド取引を統合した完全自動トレーディングシステムです。市場変動を効率的に活用し、包括的なリスク管理機能を搭載。
通貨ペア、金属、エネルギー、暗号通貨、任意のタイムフレームでボラティリティに基づく客観的な取引を実現。
ATR Grid Trader Pro で、ボラティリティ分析によるスマートな自動グリッド取引を体験しましょう。