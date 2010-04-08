ATR Grid Trader Pro

ATR 변동성과 제어된 그리드 전략을 기반으로 한 MetaTrader 5용 자동 매매 전문가 어드바이저

설명

ATR Grid Trader Pro는 엄격한 리스크 관리를 기반으로 시스템적이고 완전 자동화된 거래를 위해 설계된 MetaTrader 5용 전문 자동 매매 전문가 어드바이저입니다.

본 어드바이저는 감정이나 주관적인 신호가 아닌, Average True Range(ATR) 지표로 측정되는 실제 시장 변동성을 기반으로 거래 결정을 내립니다.

시스템의 핵심 아이디어는 단순하고 논리적입니다. 변동성이 낮을 때 시장은 방향성 움직임을 준비하는 경우가 많으며, 이때 어드바이저는 매수 포지션을 엽니다. 변동성이 높을 때 시장은 불안정해지고 반전에 취약해지며, 이때 어드바이저는 매도 포지션을 엽니다.

이처럼 거래는 추측이 아닌 현재 시장 상태에 대한 객관적인 평가를 기반으로 이루어집니다.

어드바이저 작동 방식

어드바이저는 선택된 타임프레임에서 ATR 값을 지속적으로 분석하고 설정된 변동성 임계값과 비교합니다. 정규화된 ATR 값이 하단 임계값보다 낮으면 BUY가 열리고, ATR 값이 상단 임계값보다 높으면 SELL이 열립니다.

그리드 트레이딩 (선택 사항)

그리드 로직이 활성화되면 어드바이저는 단일 거래에 제한되지 않습니다. 사전에 계산된 포인트 간격에 따라 추가 주문을 배치하여 제어된 거래 그리드를 형성합니다.

그리드는 다단계 안전 제어 하에 있습니다.

거리 제어 — 각 신규 주문은 이전 주문과의 최소 거리를 충족하는 경우에만 개설될 수 있습니다.

그리드 간격 제어 — 주문은 설정된 그리드 스텝에 엄격히 따라 개설됩니다.

주문 수 제한 — 그리드 내 최대 주문 수는 사전에 설정됩니다.

시간 필터 — 어드바이저는 거래 간 최소 시간 간격을 유지합니다.

일일 거래 제한 — 하루 동안의 최대 거래 횟수를 제한할 수 있습니다.

스프레드 제어 — 스프레드가 허용 값을 초과하면 거래는 일시적으로 중단됩니다.

이러한 접근 방식은 과도한 거래 위험을 줄이고 불안정한 시장 환경에서 시스템의 안정성을 향상시킵니다.

리스크 관리 및 자본 보호

어드바이저에는 완전한 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다.

Stop Loss — 최대 손실 제한;

Take Profit — 목표 수익 확정;

Trailing Stop — 수익의 동적 보호;

Break Even — 포지션을 손익분기점으로 이동.

중요한 특징은 Trailing Stop과 Break Even이 항상 손절선이 아닌 진입 지점에서 수익 방향으로만 이동을 시작한다는 점입니다. 이는 거래가 수익 상태가 되는 즉시 시스템이 이미 확보된 수익을 보호하고, 조정 시 시장이 수익을 회수하지 못하도록 한다는 것을 의미합니다.

자본 및 포지션 규모

어드바이저는 두 가지 거래량 관리 모드를 지원합니다.

고정 로트 크기;

잔고 비율에 따른 자동 로트 계산.

각 거래 전에 사용 가능한 증거금이 확인되며, 필요 시 거래량이 자동으로 조정됩니다. 이를 통해 허용할 수 없는 리스크 수준의 포지션 개설을 방지합니다.

테스트 및 최적화

어드바이저의 전체 잠재력은 MetaTrader 5의 Strategy Tester에서 확인할 수 있습니다. 수년간의 과거 데이터를 사용하여 어드바이저를 테스트하고, 각 종목에 최적의 타임프레임을 선택하며, 거래 방향(매수 전용, 매도 전용, 양방향 거래)에 따라 전략을 최적화할 수 있습니다.

최적화를 통해 추측이 아닌 통계에 기반하여 각 시장에 가장 효과적인 운영 모드를 결정할 수 있습니다.

지원 시장

본 어드바이저는 통화쌍(Forex), 귀금속(금, 은), 에너지 상품(WTI, Brent), 암호화폐(Bitcoin, Ethereum 등) 거래에 적합합니다. 모든 타임프레임에서 작동하며 선택된 종목의 특성에 적응합니다.

어드바이저 파라미터

ATR Settings

ATR_Period — ATR 지표 계산 기간.

ATR_HighThreshold — SELL 개설을 위한 상단 변동성 임계값.

ATR_LowThreshold — BUY 개설을 위한 하단 변동성 임계값.

TimeFrame — ATR 계산 및 거래에 사용되는 타임프레임.

Trading Direction

TradeDirection — 거래 방향 (BUY, SELL, BOTH).

Stop Loss & Take Profit Settings

StopLoss — 스톱로스 크기(포인트 기준, 0 — 비활성화).

TakeProfit — 테이크프로핏 크기(포인트 기준, 0 — 비활성화).

Trailing Stop & Break Even Settings

TrailingStop — 트레일링 스톱 활성화.

TrailingStart — 트레일링 시작을 위한 수익 포인트.

TrailingDistance — 가격으로부터의 트레일링 스톱 거리.

TrailingStep — 트레일링 이동의 최소 단계.

BreakEven — 손익분기점 기능 활성화.

BreakEvenStart — 손익분기점 활성화를 위한 수익 포인트.

BreakEvenOffset — 진입 지점으로부터의 스톱로스 이동값.

Trading Rules

MaxSpread — 허용되는 최대 스프레드.

MagicNumber — 어드바이저 주문의 고유 식별자.

TradeComment — 거래 코멘트.

Lot_Size — 고정 로트 크기.

Grid Trading Settings

UseGrid — 그리드 트레이딩 활성화.

GridStep — 그리드 스텝(포인트).

MinGridDistance — 주문 간 최소 거리.

MaxGridOrders — 그리드 내 최대 주문 수.

MinutesBetweenTrades — 거래 간 최소 시간 간격.

DailyLimit — 일일 제한 활성화.

MaxOrdersPerDay — 하루 최대 거래 수.

Risk Management

UseRiskPercent — 잔고 비율에 따른 로트 계산.

RiskPercent — 거래당 리스크 비율.

결론

ATR Grid Trader Pro는 변동성 기반 거래 자동화를 위한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. ATR 분석, 제어된 그리드 로직, 다단계 자본 보호의 결합은 체계적이고 규율 있는 거래 프로세스를 구축할 수 있게 합니다.

본 어드바이저는 수익을 보장하지 않습니다. 거래 결과는 시장 환경, 선택된 설정, 그리고 트레이더의 리스크 관리 접근 방식에 따라 달라집니다. 사용 전에 Strategy Tester 및 데모 계좌에서의 필수 테스트를 권장합니다.