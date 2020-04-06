ATR Grid Trader Pro
- Эксперты
- Vladimir Shumikhin
- Версия: 1.0
- Активации: 10
ATR Grid Trader Pro - Автоматический Советник для Сеточной Торговли с Анализом Волатильности на MetaTrader 5
ОПИСАНИЕ
ATR Grid Trader Pro - это многофункциональный автоматизированный советник (EA) для платформы MetaTrader 5, который сочетает инновационную технологию сеточной торговли и продвинутый анализ волатильности на основе индикатора Average True Range (ATR). Этот мощный торговый робот открывает сделки на покупку при низкой волатильности и на продажу при высокой, а при включённом режиме сеточной торговли размещает дополнительные ордера через заданный шаг для максимизации прибыльности.Советник эффективно использует рыночные колебания и адаптируется к разным условиям торговли, будь то валютный рынок (форекс), драгоценные металлы (золото, серебро), энергоносители (нефть WTI и Brent) или криптовалюты (Bitcoin, Ethereum). Система автоматически определяет оптимальные точки входа на основе волатильности и управляет рисками через множество встроенных защитных механизмов.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИТорговля на основе волатильности ATR - Продвинутый алгоритм рассчитывает индикатор Average True Range на заданном таймфрейме и сравнивает значение с верхним (ATR_HighThreshold) и нижним (ATR_LowThreshold) порогами для определения оптимальных условий торговли
Сеточная торговля с контролем расстояния - При включённой функции сетки (UseGrid) советник размещает дополнительные ордера через заданный шаг (GridStep) с соблюдением минимального расстояния между ордерами (MinGridDistance) для эффективного использования колебаний цены
Ограничение количества ордеров в сетке - Параметр MaxGridOrders позволяет контролировать количество одновременно открытых позиций для управления рисками и предотвращения чрезмерной активности
Гибкое управление капиталом - Выбор между фиксированным размером лота (Lot_Size) или автоматическим расчётом лота по проценту от депозита (UseRiskPercent и RiskPercent) для консистентного управления рисками
Контроль направления торговли - Выбор направления торговли: только покупка (DIRECTION_BUY), только продажа (DIRECTION_SELL) или оба направления одновременно (DIRECTION_BOTH)
Полная система защиты капитала - Встроенные механизмы включают настраиваемые Stop Loss и Take Profit, динамический Trailing Stop для защиты прибыли, функцию Break Even для переноса позиции в безубыток
Дневные лимиты торговли - Параметры DailyLimit и MaxOrdersPerDay ограничивают количество сделок в сутки, предотвращая чрезмерную активность и снижая накопленный риск
Контроль времени между сделками - MinutesBetweenTrades предотвращает открытие слишком частых позиций, фильтруя ложные сигналы в шумных условиях рынка
РЫНКИ И ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Форекс пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD и другие основные валютные пары с хорошей ликвидностью
Драгоценные металлы: XAU/USD (Золото), XAG/USD (Серебро) - работают отлично благодаря явным трендам и чистым разворотам волатильности
Энергоносители: WTI (Нефть), Brent (Нефть Брент), Natural Gas - показывают хорошие результаты благодаря высокой волатильности и четким ценовым движениям
Криптовалюты: BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum), LTC/USD (Litecoin) и другие основные крипто пары - работают исключительно хорошо благодаря высокой волатильности, четким трендам и 24/5 торговле
ТОРГОВАЯ ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ
Анализ волатильности на основе ATR - На каждом тике или новой свече советник получает значение индикатора Average True Range, нормализует его относительно текущей цены и оценивает условия для открытия сделок
Сетка ордеров с управлением расстояниями - После открытия первой сделки советник создает дополнительные ордера через шаг сетки (GridStep), соблюдая минимальное расстояние между ордерами (MinGridDistance) и максимальное количество (MaxGridOrders)
Установка защитных уровней - Stop Loss и Take Profit устанавливаются по указанным значениям в пунктах, параметр 0 деактивирует функцию для более гибкого управления
Управление позициями через трейлинг и безубыток - Trailing Stop автоматически защищает прибыль, передвигая стоп-лосс вслед за ценой, Break Even переносит позицию в безубыток после достижения целевой прибыли
Контроль рисков через управление капиталом - Проверка MaxSpread, расчет лота по проценту депозита, защита от нехватки маржи через автоматическую корректировку объема
Суточные лимиты и временной контроль - Ограничение числа сделок за день (MaxOrdersPerDay) и минимального интервала между ними (MinutesBetweenTrades)
ПАРАМЕТРЫ ATR (ATR Settings)
ATR_Period - Период расчета индикатора Average True Range для определения волатильности (по умолчанию 14, рекомендуется 10-21)
ATR_HighThreshold - Верхний порог волатильности для сигнала SELL, когда рынок переходит в высокую волатильность (по умолчанию 0.0015)
ATR_LowThreshold - Нижний порог волатильности для сигнала BUY, когда рынок спокойный (по умолчанию 0.0007)
TimeFrame - Таймфрейм для расчета ATR и торговли (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
НАПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ (Trading Direction)
TradeDirection - Выбор направления торговли: DIRECTION_BOTH (оба направления), DIRECTION_BUY (только покупка), DIRECTION_SELL (только продажа)
ПАРАМЕТРЫ STOP LOSS И TAKE PROFIT (Stop Loss & Take Profit)
StopLoss - Размер стоп-лосса в пунктах, определяет максимальный убыток на позицию (по умолчанию 1000, значение 0 отключает)
TakeProfit - Размер тейк-профита в пунктах, определяет целевую прибыль (по умолчанию 885, значение 0 отключает)
ПАРАМЕТРЫ ТРЕЙЛИНГ-СТОПА И БЕЗУБЫТКА (Trailing Stop & BreakEven)
TrailingStop - Активация динамического следящего стоп-лосса для защиты прибыли (по умолчанию true)
TrailingStart - Минимальная прибыль в пунктах для активации трейлинг-стопа (по умолчанию 350)
TrailingDistance - Расстояние трейлинг-стопа от текущей цены в пунктах (по умолчанию 72)
TrailingStep - Минимальный шаг передвижения трейлинг-стопа для оптимизации (по умолчанию 99)
BreakEven - Активация функции безубытка для переноса позиции в безубыток (по умолчанию true)
BreakEvenStart - Минимальная прибыль в пунктах для активации безубытка (по умолчанию 118)
BreakEvenOffset - Смещение стоп-лосса от точки входа для безубытка в пунктах (по умолчанию 41)
ТОРГОВЫЕ ПРАВИЛА (Trading Rules)
MaxSpread - Максимальный спред в пунктах для открытия позиций, предотвращает торговлю в низкую ликвидность (по умолчанию 12)
MagicNumber - Уникальный идентификатор сделок советника для управления несколькими EA (по умолчанию 777)
TradeComment - Текстовый комментарий, добавляемый к каждой сделке для удобной идентификации (по умолчанию "ATR Grid")
Lot_Size - Фиксированный размер лота для каждой позиции при UseRiskPercent=false (по умолчанию 0.01)
ПАРАМЕТРЫ СЕТОЧНОЙ ТОРГОВЛИ (Grid Trading Settings)
UseGrid - Включение сеточной торговли для размещения дополнительных ордеров (по умолчанию true)
GridStep - Шаг сетки в пунктах, расстояние между ордерами в сетке (по умолчанию 155)
MinGridDistance - Минимальное расстояние между ордерами в пунктах для избежания слишком частых входов (по умолчанию 174)
MaxGridOrders - Максимальное количество ордеров одного направления в сетке (по умолчанию 3)
MinutesBetweenTrades - Минимальный интервал в минутах между открытием ордеров (по умолчанию 36)
DailyLimit - Включение ограничения на количество сделок в день (по умолчанию true)
MaxOrdersPerDay - Максимальное количество сделок в течение одного дня (по умолчанию 3)
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (Risk Management)
UseRiskPercent - Использование расчета лота по проценту от депозита вместо фиксированного размера (по умолчанию false)
RiskPercent - Процент от баланса счета для расчета размера лота каждой позиции (по умолчанию 1.0%)
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ И МОНИТОРИНГ
Встроенный мониторинг отслеживает: статус торговли (активна/неактивна), значение ATR относительно порогов, количество открытых позиций в сетке, количество сделок за текущий день, общую прибыль/убыток, статус трейлинг-стопа и безубытка, время последней сделки
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Оптимизация параметров ATR - Советник оптимизирован под EUR/USD и основные валютные пары, но для достижения максимальной эффективности рекомендуется адаптировать ATR_Period, ATR_HighThreshold и ATR_LowThreshold под конкретный инструмент
Настройка сеточной торговли - Для волатильных инструментов (крипто) увеличить GridStep и MinGridDistance, для спокойных пар (EUR/USD) использовать стандартные значения
Активировать защитные функции - Установить TrailingStop=true и BreakEven=true для оптимальной защиты капитала и фиксации прибыли
Контроль рисков - Начать с низких значений MaxGridOrders (1-2) и постепенно увеличивать по мере адаптации к стратегии
Учитывать особенности брокера - Размер спреда, скорость исполнения и минимальные требования существенно влияют на эффективность советника
Тестирование перед использованием - Запустить на демо-счете минимум 2-4 недели и в Strategy Tester перед использованием на реальном счете
Начальный депозит - Рекомендуемый минимум $100, оптимально $500-$1000 для комфортной торговли с адекватным размером лота
КОНСЕРВАТИВНЫЕ НАСТРОЙКИ (Низкий риск, стабильные результаты)
ATR_Period: 14
ATR_HighThreshold: 0.0020
ATR_LowThreshold: 0.0008
GridStep: 200-250 пунктов
MaxGridOrders: 2
StopLoss: 200-300 пунктов
TakeProfit: 300-400 пунктов
MaxOrdersPerDay: 2-3
UseRiskPercent: false, Lot_Size: 0.01
Подходит для трейдеров, предпочитающих минимальный риск и стабильность. Сигналы реже, но более надежны.
АГРЕССИВНЫЕ НАСТРОЙКИ (Высокий риск, больше возможностей)
ATR_Period: 10
ATR_HighThreshold: 0.0012
ATR_LowThreshold: 0.0005
GridStep: 100-150 пунктов
MaxGridOrders: 5-6
StopLoss: 100-150 пунктов
TakeProfit: 150-200 пунктов
MaxOrdersPerDay: 5-10
UseRiskPercent: true, RiskPercent: 2-3%
Подходит для опытных трейдеров. Больше сигналов и возможностей, требуется тщательный контроль рисков.
ПОДДЕРЖКА ТИПОВ СЧЕТОВ И БРОКЕРОВ
Совместим со всеми типами счетов на MetaTrader 5: ECN счета (Electronic Communication Network), STP счета (Straight Through Processing), MM счета (Market Maker), PAMM счета (Портфельное управление), демо-счета
Функционирует на неттинговых и хеджинговых счетах с автоматическим определением режима маржи
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СОВЕТНИКАМИ
Комбинация волатильности и сетки - Уникальная система сочетает анализ волатильности ATR с классической сеточной стратегией для оптимальных условий входа
Высокая точность сигналов - Объективная оценка рыночной волатильности через индикатор Average True Range исключает субъективные решения
Комплексное управление рисками - Многоуровневая система защиты через Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Break Even и управление размером лота
Гибкая конфигурация - Более 25 параметров для настройки под любые условия рынка, инструменты и торговый стиль
Адаптивность к рынку - Автоматическое приспособление к текущей волатильности через динамические пороги ATR
Универсальность - Работает на всех основных рынках (форекс, металлы, энергоносители, крипто) и таймфреймах
Контроль частоты торговли - Встроенные фильтры предотвращают чрезмерную активность и накопление рисков
Отсутствие ложных сигналов - Система требует подтверждения волатильности перед открытием позиции
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ATR Grid Trader Pro - это полностью автоматизированная система торговли, объединяющая анализ волатильности на основе Average True Range с проверенной сеточной торговлей. Советник оптимизирован для эффективного использования рыночных колебаний и включает комплексную систему управления рисками.
Встроенные защитные механизмы (Trailing Stop, Break Even, дневные лимиты) обеспечивают надежную защиту капитала. Гибкая конфигурация позволяет адаптировать советник под любые торговые условия и предпочтения.
Независимо от выбранного инструмента (форекс, металлы, энергоносители, крипто) или таймфрейма, система обеспечивает объективную торговлю на основе волатильности с полным контролем рисков.
Поднимите вашу торговлю на новый уровень с ATR Grid Trader Pro - интеллектуальным решением для автоматизированной сеточной торговли с анализом волатильности!