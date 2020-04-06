ATR Grid Trader Pro

ATR Grid Trader Pro - Автоматический Советник для Сеточной Торговли с Анализом Волатильности на MetaTrader 5

ОПИСАНИЕ

ATR Grid Trader Pro - это многофункциональный автоматизированный советник (EA) для платформы MetaTrader 5, который сочетает инновационную технологию сеточной торговли и продвинутый анализ волатильности на основе индикатора Average True Range (ATR). Этот мощный торговый робот открывает сделки на покупку при низкой волатильности и на продажу при высокой, а при включённом режиме сеточной торговли размещает дополнительные ордера через заданный шаг для максимизации прибыльности.Советник эффективно использует рыночные колебания и адаптируется к разным условиям торговли, будь то валютный рынок (форекс), драгоценные металлы (золото, серебро), энергоносители (нефть WTI и Brent) или криптовалюты (Bitcoin, Ethereum). Система автоматически определяет оптимальные точки входа на основе волатильности и управляет рисками через множество встроенных защитных механизмов.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИТорговля на основе волатильности ATR - Продвинутый алгоритм рассчитывает индикатор Average True Range на заданном таймфрейме и сравнивает значение с верхним (ATR_HighThreshold) и нижним (ATR_LowThreshold) порогами для определения оптимальных условий торговли

Сеточная торговля с контролем расстояния - При включённой функции сетки (UseGrid) советник размещает дополнительные ордера через заданный шаг (GridStep) с соблюдением минимального расстояния между ордерами (MinGridDistance) для эффективного использования колебаний цены

Ограничение количества ордеров в сетке - Параметр MaxGridOrders позволяет контролировать количество одновременно открытых позиций для управления рисками и предотвращения чрезмерной активности

Гибкое управление капиталом - Выбор между фиксированным размером лота (Lot_Size) или автоматическим расчётом лота по проценту от депозита (UseRiskPercent и RiskPercent) для консистентного управления рисками

Контроль направления торговли - Выбор направления торговли: только покупка (DIRECTION_BUY), только продажа (DIRECTION_SELL) или оба направления одновременно (DIRECTION_BOTH)

Полная система защиты капитала - Встроенные механизмы включают настраиваемые Stop Loss и Take Profit, динамический Trailing Stop для защиты прибыли, функцию Break Even для переноса позиции в безубыток

Дневные лимиты торговли - Параметры DailyLimit и MaxOrdersPerDay ограничивают количество сделок в сутки, предотвращая чрезмерную активность и снижая накопленный риск

Контроль времени между сделками - MinutesBetweenTrades предотвращает открытие слишком частых позиций, фильтруя ложные сигналы в шумных условиях рынка

РЫНКИ И ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Форекс пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD и другие основные валютные пары с хорошей ликвидностью

Драгоценные металлы: XAU/USD (Золото), XAG/USD (Серебро) - работают отлично благодаря явным трендам и чистым разворотам волатильности

Энергоносители: WTI (Нефть), Brent (Нефть Брент), Natural Gas - показывают хорошие результаты благодаря высокой волатильности и четким ценовым движениям

Криптовалюты: BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum), LTC/USD (Litecoin) и другие основные крипто пары - работают исключительно хорошо благодаря высокой волатильности, четким трендам и 24/5 торговле

ТОРГОВАЯ ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ

Анализ волатильности на основе ATR - На каждом тике или новой свече советник получает значение индикатора Average True Range, нормализует его относительно текущей цены и оценивает условия для открытия сделок

Сетка ордеров с управлением расстояниями - После открытия первой сделки советник создает дополнительные ордера через шаг сетки (GridStep), соблюдая минимальное расстояние между ордерами (MinGridDistance) и максимальное количество (MaxGridOrders)

Установка защитных уровней - Stop Loss и Take Profit устанавливаются по указанным значениям в пунктах, параметр 0 деактивирует функцию для более гибкого управления

Управление позициями через трейлинг и безубыток - Trailing Stop автоматически защищает прибыль, передвигая стоп-лосс вслед за ценой, Break Even переносит позицию в безубыток после достижения целевой прибыли

Контроль рисков через управление капиталом - Проверка MaxSpread, расчет лота по проценту депозита, защита от нехватки маржи через автоматическую корректировку объема

Суточные лимиты и временной контроль - Ограничение числа сделок за день (MaxOrdersPerDay) и минимального интервала между ними (MinutesBetweenTrades)

ПАРАМЕТРЫ ATR (ATR Settings)

ATR_Period - Период расчета индикатора Average True Range для определения волатильности (по умолчанию 14, рекомендуется 10-21)

ATR_HighThreshold - Верхний порог волатильности для сигнала SELL, когда рынок переходит в высокую волатильность (по умолчанию 0.0015)

ATR_LowThreshold - Нижний порог волатильности для сигнала BUY, когда рынок спокойный (по умолчанию 0.0007)

TimeFrame - Таймфрейм для расчета ATR и торговли (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

НАПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ (Trading Direction)

TradeDirection - Выбор направления торговли: DIRECTION_BOTH (оба направления), DIRECTION_BUY (только покупка), DIRECTION_SELL (только продажа)

ПАРАМЕТРЫ STOP LOSS И TAKE PROFIT (Stop Loss & Take Profit)

StopLoss - Размер стоп-лосса в пунктах, определяет максимальный убыток на позицию (по умолчанию 1000, значение 0 отключает)

TakeProfit - Размер тейк-профита в пунктах, определяет целевую прибыль (по умолчанию 885, значение 0 отключает)

ПАРАМЕТРЫ ТРЕЙЛИНГ-СТОПА И БЕЗУБЫТКА (Trailing Stop & BreakEven)

TrailingStop - Активация динамического следящего стоп-лосса для защиты прибыли (по умолчанию true)

TrailingStart - Минимальная прибыль в пунктах для активации трейлинг-стопа (по умолчанию 350)

TrailingDistance - Расстояние трейлинг-стопа от текущей цены в пунктах (по умолчанию 72)

TrailingStep - Минимальный шаг передвижения трейлинг-стопа для оптимизации (по умолчанию 99)

BreakEven - Активация функции безубытка для переноса позиции в безубыток (по умолчанию true)

BreakEvenStart - Минимальная прибыль в пунктах для активации безубытка (по умолчанию 118)

BreakEvenOffset - Смещение стоп-лосса от точки входа для безубытка в пунктах (по умолчанию 41)

ТОРГОВЫЕ ПРАВИЛА (Trading Rules)

MaxSpread - Максимальный спред в пунктах для открытия позиций, предотвращает торговлю в низкую ликвидность (по умолчанию 12)

MagicNumber - Уникальный идентификатор сделок советника для управления несколькими EA (по умолчанию 777)

TradeComment - Текстовый комментарий, добавляемый к каждой сделке для удобной идентификации (по умолчанию "ATR Grid")

Lot_Size - Фиксированный размер лота для каждой позиции при UseRiskPercent=false (по умолчанию 0.01)

ПАРАМЕТРЫ СЕТОЧНОЙ ТОРГОВЛИ (Grid Trading Settings)

UseGrid - Включение сеточной торговли для размещения дополнительных ордеров (по умолчанию true)

GridStep - Шаг сетки в пунктах, расстояние между ордерами в сетке (по умолчанию 155)

MinGridDistance - Минимальное расстояние между ордерами в пунктах для избежания слишком частых входов (по умолчанию 174)

MaxGridOrders - Максимальное количество ордеров одного направления в сетке (по умолчанию 3)

MinutesBetweenTrades - Минимальный интервал в минутах между открытием ордеров (по умолчанию 36)

DailyLimit - Включение ограничения на количество сделок в день (по умолчанию true)

MaxOrdersPerDay - Максимальное количество сделок в течение одного дня (по умолчанию 3)

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (Risk Management)

UseRiskPercent - Использование расчета лота по проценту от депозита вместо фиксированного размера (по умолчанию false)

RiskPercent - Процент от баланса счета для расчета размера лота каждой позиции (по умолчанию 1.0%)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ И МОНИТОРИНГ

Встроенный мониторинг отслеживает: статус торговли (активна/неактивна), значение ATR относительно порогов, количество открытых позиций в сетке, количество сделок за текущий день, общую прибыль/убыток, статус трейлинг-стопа и безубытка, время последней сделки

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Оптимизация параметров ATR - Советник оптимизирован под EUR/USD и основные валютные пары, но для достижения максимальной эффективности рекомендуется адаптировать ATR_Period, ATR_HighThreshold и ATR_LowThreshold под конкретный инструмент

Настройка сеточной торговли - Для волатильных инструментов (крипто) увеличить GridStep и MinGridDistance, для спокойных пар (EUR/USD) использовать стандартные значения

Активировать защитные функции - Установить TrailingStop=true и BreakEven=true для оптимальной защиты капитала и фиксации прибыли

Контроль рисков - Начать с низких значений MaxGridOrders (1-2) и постепенно увеличивать по мере адаптации к стратегии

Учитывать особенности брокера - Размер спреда, скорость исполнения и минимальные требования существенно влияют на эффективность советника

Тестирование перед использованием - Запустить на демо-счете минимум 2-4 недели и в Strategy Tester перед использованием на реальном счете

Начальный депозит - Рекомендуемый минимум $100, оптимально $500-$1000 для комфортной торговли с адекватным размером лота

КОНСЕРВАТИВНЫЕ НАСТРОЙКИ (Низкий риск, стабильные результаты)

ATR_Period: 14

ATR_HighThreshold: 0.0020

ATR_LowThreshold: 0.0008

GridStep: 200-250 пунктов

MaxGridOrders: 2

StopLoss: 200-300 пунктов

TakeProfit: 300-400 пунктов

MaxOrdersPerDay: 2-3

UseRiskPercent: false, Lot_Size: 0.01

Подходит для трейдеров, предпочитающих минимальный риск и стабильность. Сигналы реже, но более надежны.

АГРЕССИВНЫЕ НАСТРОЙКИ (Высокий риск, больше возможностей)

ATR_Period: 10

ATR_HighThreshold: 0.0012

ATR_LowThreshold: 0.0005

GridStep: 100-150 пунктов

MaxGridOrders: 5-6

StopLoss: 100-150 пунктов

TakeProfit: 150-200 пунктов

MaxOrdersPerDay: 5-10

UseRiskPercent: true, RiskPercent: 2-3%

Подходит для опытных трейдеров. Больше сигналов и возможностей, требуется тщательный контроль рисков.

ПОДДЕРЖКА ТИПОВ СЧЕТОВ И БРОКЕРОВ

Совместим со всеми типами счетов на MetaTrader 5: ECN счета (Electronic Communication Network), STP счета (Straight Through Processing), MM счета (Market Maker), PAMM счета (Портфельное управление), демо-счета

Функционирует на неттинговых и хеджинговых счетах с автоматическим определением режима маржи

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СОВЕТНИКАМИ

Комбинация волатильности и сетки - Уникальная система сочетает анализ волатильности ATR с классической сеточной стратегией для оптимальных условий входа

Высокая точность сигналов - Объективная оценка рыночной волатильности через индикатор Average True Range исключает субъективные решения

Комплексное управление рисками - Многоуровневая система защиты через Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Break Even и управление размером лота

Гибкая конфигурация - Более 25 параметров для настройки под любые условия рынка, инструменты и торговый стиль

Адаптивность к рынку - Автоматическое приспособление к текущей волатильности через динамические пороги ATR

Универсальность - Работает на всех основных рынках (форекс, металлы, энергоносители, крипто) и таймфреймах

Контроль частоты торговли - Встроенные фильтры предотвращают чрезмерную активность и накопление рисков

Отсутствие ложных сигналов - Система требует подтверждения волатильности перед открытием позиции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ATR Grid Trader Pro - это полностью автоматизированная система торговли, объединяющая анализ волатильности на основе Average True Range с проверенной сеточной торговлей. Советник оптимизирован для эффективного использования рыночных колебаний и включает комплексную систему управления рисками.

Встроенные защитные механизмы (Trailing Stop, Break Even, дневные лимиты) обеспечивают надежную защиту капитала. Гибкая конфигурация позволяет адаптировать советник под любые торговые условия и предпочтения.

Независимо от выбранного инструмента (форекс, металлы, энергоносители, крипто) или таймфрейма, система обеспечивает объективную торговлю на основе волатильности с полным контролем рисков.

Поднимите вашу торговлю на новый уровень с ATR Grid Trader Pro - интеллектуальным решением для автоматизированной сеточной торговли с анализом волатильности!

Рекомендуем также
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Эксперты
SmartRisk MA Pro Обзор стратегии: SmartRisk MA Pro — это оптимизированная, риск-ориентированная автоматическая торговая стратегия (советник), разработанная для платформы MetaTrader 5. Она предназначена для идентификации торговых возможностей на основе динамики ценовых отклонений от скользящих средних и обладает комплексной системой управления капиталом. Советник работает по логике "нового бара", что обеспечивает стабильность и предсказуемость исполнения торговых сигналов. Принципы работы и торг
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Эксперты
Советник использует торговые систему по тренду с помощью индикаторов Envelopes и CCI, и каждый индикатор использует до пяти разных периодов для вычисления трендов. Советник использует экономические новости для вычисления продолжительного движения цен. Встроен умный адаптируемый фильтр фиксации прибыли. Советник оптимизирован отдельно на каждую валюту и таймфрейм. Внимание! Советник только для счетов типа "hedging" (хеджинг). Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signals/1777767 Monitoring
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Эксперты
Торговый робот VR Black Box основан на популярной и проверенной временем стратегии следования за трендом. В течение нескольких лет он совершенствовался на реальных торговых счетах через регулярные обновления и внедрение новых идей. Благодаря этому, VR Black Box стал мощным и уникальным торговым роботом, который способен впечатлить как новичков, так и опытных трейдеров. Для того чтобы ознакомиться с роботом и оценить его эффективность, достаточно установить его на демо-счет и наблюдать за результ
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Эксперты
Работа данного советника основана на работе индикатора Parabolic SAR . В расширенную версию советника вошли следующие изменения и улучшения: Произведен мониторинг поведения советника на различных типах торговых счетов и различных условиях(фиксированный/плавающий спред, ECN/центовые счета и т.д.) Расширен функционал советника. Стал более гибким и улучшил эффективность, в частности наблюдение за открытыми позициями. Работает как на 5-значных, так и на 4-значных котировках. Советник не использует м
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Эксперты
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Эксперты
Советник Ilanis - торговый эксперт для биржевой торговли, подходит как для работы на Форекс, так и для других рынков, товарных, рынков металлов, индексов. Для определения входа в рынок используется современный и сверх-адаптивный индикатор FourAverage. Принцип ведения позиции схож с работой не без известного форекс советника "Ilan", с использованием усреднения. Но в отличии от Илана, Ilanis использует точный и выверенный вход в рынок. Робот внимание уделяет контролю позиции, в случае если цена по
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Эксперты
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Эксперты
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Эксперты
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Эксперты
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Эксперты
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven будет работать по специальной цене до 8 декабря 2025 года. Этот советник адаптируется к любому активу. Он универсален. Multi-Asset Scalper EA — профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5 и предназначенная для скальпинга нескольких активов одновременно. Версия 8.2 включает в себя технологию многотаймфреймовых сигналов с тройным подтверждением и интегрированным управлением рисками. Техническая архитектура
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Missy Fab MT5 — автоматизированная торговая система Missy Fab MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Missy Fab MT5? Алгоритмы анализа: круглосуточная автоматизация торговли с использованием встроенных моделей. Гибкость: адаптация к вол
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Эксперты
Exp-TickSniper -  высокоскоростной тиковый скальпер (scalper) с автоподбором параметров для каждой валютной пары автоматически. Вы мечтаете о советнике, который будет автоматически рассчитывать параметры торговли? Автоматически оптимизироваться и настраиваться? Мы представляем нашу новую разработку в мире форекс. Тиковый скальпер для терминалов  МТ5 TickSniper . Версия TickSniper  Скальпер  для терминала MetaTrader 4 TickSniper - Полная инструкция   + DEMO + PDF Советник разработан на основе о
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Эксперты
Представляем Neural Bitcoin Impulse - инновационный торговый бот, созданный с использованием технологии обучения нейросети на объёмных массивах рыночных данных. Встроенная математическая модель искусственного интеллекта ищет потенциальный импульс каждого следующего рыночного бара и использует образовавшиеся паттерны дивергенции и конвергенции между прогностическими показателями и ценой для формирования высокоточных разворотных точек открытия торговых позиций. В основе торгового робота лежит ра
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Эксперты
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Layer Grid
Dominic Mbothu
Эксперты
Layer Grid Expert Advisor – Full Product Description  SECTION 1: Executive Overview A System Built on Structure, Intelligence, and Adaptability Layer Grid is a next-generation Expert Advisor engineered for traders who demand more than just automation—they seek systems rooted in structure, refined through intelligence, and proven through real-world consistency. Unlike mass-market EAs built on rigid, outdated templates, Layer Grid is a living algorithm, designed to evolve with the markets it enga
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Другие продукты этого автора
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
Golden Eagle Pro EA Краткое описание Golden Eagle Pro EA  — это мощный автоматический советник для платформы MetaTrader 5, использующий сочетание нескольких индикаторов и многофреймовый анализ (MA на D1, ATR на M30, Fractals на M5). Советник включает гибкие настройки управления рисками (фиксированный лот, процент от баланса, выбор уровня риска), а также передовые функции трейлинг-стопа и перевода сделки в безубыток. Программа успешно прошла тестирование и рекомендована для торговли золотыми фью
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие). В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебани
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Эксперты
Stochastic Gold Scalper — автоматический советник для точного скальпинга Stochastic Gold Scalper — это профессиональный автоматический советник для платформы MetaTrader 5, который сочетает анализ свечных паттернов с фильтрацией сигналов через осциллятор Stochastic. Такой подход позволяет находить наиболее точные точки входа, минимизировать риски и избегать ложных сигналов. Советник идеально подходит для торговли на коротких таймфреймах, таких как M5, и может использоваться на таких инструментах,
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Эксперты
Советник Elliott Wave EA Описание Elliott Wave EA - это профессиональное торговое решение, основанное на M & W волновых паттернах, описанных А. Мерриллом. Этот мощный Эксперт Советник идентифицирует и торгует волновыми формациями с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежное автоматизированное решение для использования теории волн Эллиотта. Ключевые особенности Интеллектуальное распознавание паттернов - Продвинутый алгоритм идентифицирует M & W волновые паттерны с исключительной точност
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Golden Scalper EA - Автоматический Советник для Скальпинга с Анализом Свечных Паттернов на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Golden Scalper EA - это полностью автоматизированный советник (EA) для платформы MetaTrader 5, специализирующийся на высокочастотной торговле и скальпинге с максимальной эффективностью при минимальных рисках. Советник использует передовые алгоритмы анализа свечных паттернов и фильтрации сигналов через скользящую среднюю (MA - Moving Average) для точного определения точек входа. Gol
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro — это многофункциональный автоматизированный торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для торговли на популярных валютных парах (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и т.д.), драгоценных металлах (Gold/XAUUSD), нефти (WTI, Brent) и криптовалютах (BTCUSD и прочих). Советник основан на принципе «супер-сигналов» (Super Signals), которые определяют локальные максимумы и минимумы (потенциальные точки разворота или коррекции) на выбранном тай
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Renko Trading Bot EA – Автоматический торговый советник на графиках Ренко для MetaTrader 5 Описание Renko Trading Bot EA  — это профессиональное торговое решение, основанное на системе графиков Ренко, разработанной японскими трейдерами в начале XX века. Мощный автоматизированный советник идентифицирует и торгует волновыми паттернами Ренко с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежный инструмент для использования теории движения цены на основе «кирпичей» (бриков). Советник использует уника
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Quantum Forex EA — многоиндикаторная торговая система Описание Quantum Forex EA — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, который использует комбинацию из четырех популярных технических индикаторов для принятия торговых решений. Советник разработан для автоматической торговли на финансовых рынках с гибкой настройкой параметров и надежной системой управления рисками. Ключевые особенности Многоиндикаторная торговая система: Moving Average (MA) — анализ пересечения быстрой и медле
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Strategy Constructor Pro - Универсальный Конструктор Торговых Стратегий с Множеством Индикаторов на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Strategy Constructor Pro - это многофункциональный советник (Expert Advisor) для платформы MetaTrader 5, который дает возможность собирать и настраивать собственные торговые стратегии на базе широкого спектра технических индикаторов и классических свечных паттернов. Разработанный с учетом современных требований к автоматизированной торговле на рынке Форекс и CFD, он обеспе
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Описание советника Goldix EA предназначен для автоматической торговли на любых валютных инструментах, при этом особое внимание уделяется торговле золотом (XAUUSD). В основе заложена комбинированная логика индикаторов Keltner Channel и EMA (Экспоненциальная Скользящая Средняя), дополненная гибкими настройками управления рисками и встроенным плавающим стопом. Советник способен работать в любое время, при необходимости можно ограничить торговлю определёнными часами с помощью специального временног
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Grid Master Pro – универсальный советник для сеточной торговли. Grid Master Pro – это гибкий и эффективный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, реализующий надежную сеточную стратегию (Grid Trading) на широком спектре инструментов. Он хорошо показывает себя при торговле основными валютными парами (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), драгоценными металлами (XAUUSD/золото), сырьевыми товарами (нефть: Brent, WTI) и криптовалютами (BTCUSD, ETHUSD и др.). Советник оснащён удобной панелью мониторинга и пр
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Эксперты
Pivot Levels Pro - Продвинутый торговый советник для MT5 Pivot Levels Pro – это многофункциональный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который автоматически рассчитывает и строит различные типы уровней Пивот (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) и совершает сделки на их основе. Советник интегрирует мощную логику управления позициями (Grid-алгоритм, трейлинг-стоп, функция безубытка) с интуитивной панелью статистики, отображающей прибыль за день, неделю, месяц и общий результат.
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
MACD Trader Pro представляет собой инновационный торговый советник, который объединяет проверенную стратегию MACD с эффективной Grid Trading системой. Советник разработан для автоматической торговли на финансовых рынках и демонстрирует наилучшие результаты на валютной паре GBPUSD, однако успешно торгует на всех основных торговых инструментах включая EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY и другие major пары. Уникальность данного EA заключается в интеллектуальном п
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Bollinger Bands Trader Pro — мощный советник для профессиональной сеточной торговли на основе индикатора полос Боллинджера (Bollinger Bands). Он сочетает в себе гибкую настройку параметров рисков, интеллектуальное управление позициями, продвинутые функции Trailing Stop, перевода в безубыток (BreakEven), а также дневные ограничения на торговлю и статистику доходности. Советник автоматически определяет точки входа в рынок по Bollinger Bands, создаёт сетку ордеров (Grid), контролирует риск и может
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Range Breakout Trader Pro: Инновационная торговая стратегия с множественными ордерами и автоматическим расчетом расстояний Описание Range Breakout Trader Pro представляет собой современную торговую стратегию для MetaTrader 5, специализирующуюся на использовании пробоев ценового диапазона с автоматическим размещением и управлением ордерами. Этот продвинутый эксперт-советник создан для трейдеров, которые хотят эффективно применять стратегии пробоя диапазона с максимальной автоматизацией. Советник
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Gartley Butterfly Pattern EA Описание Советник автоматически торгует на основе гармонических паттернов — популярных фигур технического анализа, впервые представленных Гарольдом МакКинли Гартли (Harold McKinley Gartley) и впоследствии систематизированных и расширенных Скоттом Карни (Scott Carney), автором таких паттернов, как Bat, Crab, Shark, Deep Crab и Alternate Bat. Робот распознаёт и работает со следующими фигурами: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв