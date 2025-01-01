|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 声明和初始化请求和结果结构
MqlTradeRequest request={};
MqlTradeResult result ={};
//--- 填充交易请求参数以开启一个多头仓位
request.action = TRADE_ACTION_DEAL; // 交易操作类型
request.symbol = Symbol(); // 交易品种
request.volume = 0.1; // 交易量为 0.1 手
request.type = ORDER_TYPE_BUY; // 订单类型
request.price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK); // 开仓价格
request.deviation = 5; // 允许的价格偏差
request.magic = EXPERT_MAGIC; // 订单幻数
//--- 发送请求. 如果发送请求失败, 则显示错误代码并结束操作
if(!OrderSend(request, result))
{
PrintFormat("OrderSend error ", GetLastError());
return;
}
//--- 显示操作数据
PrintFormat("Trade request result: retcode: %u, deal: %I64u, order: %I64u", result.retcode, result.deal, result.order);
//--- 取得交易操作结果的仓位编号并根据编号选择仓位
//--- 新开启仓位的编号就对应着所生成交易的订单编号
ulong ticket=result.order;
ResetLastError();
if(!PositionSelectByTicket(ticket))
{
PrintFormat("PositionSelectByTicket(%I64u) failed. Error %d", ticket, GetLastError());
return;
}
//--- 在日志中根据选定编号显示仓位数据
ENUM_POSITION_TYPE type = (ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
long time = PositionGetInteger(POSITION_TIME_MSC);
double price = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
double volume= PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
string symbol= PositionGetString(POSITION_SYMBOL);
int digits= (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);
PrintFormat("Current selected position: %s %.2f %s #%I64u at %.*f, %s",
symbol, volume, (type==POSITION_TYPE_BUY ? "Buy" : "Sell"), ticket, digits, price, TimeMscToString(time));
/*
结果：
Trade request result: retcode: 10009, deal: 2778100901, order: 2803905975
Current selected position: EURUSD 0.10 Buy #2803905975 at 1.10672, 2024.09.02 12:09:51.239
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回包含毫秒信息的时间 |
//+------------------------------------------------------------------+
string TimeMscToString(const long time_msc, int flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)
{
return(TimeToString(time_msc/1000, flags) + "." + IntegerToString(time_msc %1000, 3, '0'));
}