架构和类 以及界面

架构

架构是设定任何类型的元素（除了 空型），因此，架构要组合不同类型的逻辑相关资料。

架构说明

以下描述定义结构类型数据：

struct structure_name

{

elements_description

};

架构名称不能用作标识符（变量或功能的名称），应该直接记录在MQL5架构元素中，没有定位，在C++中需要遵循以下指令来定义这些命令：

#pragma pack(1)

如果想在架构中执行另一定位，运用辅助程序，“fillers”填充正确大小。

示例：

struct trade_settings

{

uchar slippage; // 许可的下降值-1字节大小

char reserved1; // 跳过 1 字节

short reserved2; // 跳过 2 字节

int reserved4; // 跳过另4个字节。确保定位8字节界限

double take; // 固定利润价格值

double stop; // 受保护的止损价格值

};

线性构造的描述只对动态传输功能入口有效。

注意：该例子列举的是错误的设计数据，在双精度型数据中，首先声明take和stop的数据大小比较好，然后是slippage，在此情况下，数据的内部表达式与 #pragma pack() 无关，都是一样的。

如果该构造包含字符串型数据变量，和/或目标动态数组，编译器给架构分派隐含的构造函数。构造函数设置所有字符串型和初始化目标动态数组的所有结构。

简单构造

没有包含字符串，类对象，指针和动态数组对象的构造被称为简单构造。简单构造的变量及其数组可以作为参数从DLL被传递到imported函数。

仅允许在下面两种情况下复制简单构造：

如果对象属于相同的构造类型

如果对象通过血统连接，这意味着一个构造是另一个构造的后代。

若要提供示例，让我们来开发一个CustomMqlTick自定义构造，其内容与内置的MqlTick内容是一致的。编译器不允许复制MqlTick对象值到CustomMqlTick类型对象。直接类型转换到所需类型也会引起编译错误：

//--- 禁止复制不同类型的简单构造

my_tick1=last_tick; // 这里编译器返回错误



//--- 同时也禁止不同类型构造彼此的类型转换

my_tick1=(CustomMqlTick)last_tick;// 这里编译器返回错误

因此，只留有一个选项 – 依次复制构造元素的值。仍然允许复制CustomMqlTick相同类型的值。

CustomMqlTick my_tick1,my_tick2;

//--- 允许复制CustomMqlTick以下相同类型的对象

my_tick2=my_tick1;



//--- 从CustomMqlTick简单构造对象创建一个数组并为其写值

CustomMqlTick arr[2];

arr[0]=my_tick1;

arr[1]=my_tick2;

调用ArrayPrint()函数进行检查以在日志中显示arr[] 数组值。

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 开发类似于内置MqlTick的构造

struct CustomMqlTick

{

datetime time; // 最后价格更新时间

double bid; // 当前卖价

double ask; // 当前买价

double last; // 最后一笔交易的当前价格(Last)

ulong volume; // 当前最后价格的交易量

long time_msc; // 以毫秒计算的最后价格更新时间

uint flags; // 报价标识

};

//--- 获得最后报价值

MqlTick last_tick;

CustomMqlTick my_tick1,my_tick2;

//--- 尝试从MqlTick复制数据到CustomMqlTick

if(SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

{

//--- 禁止复制不相关的简单构造

//1. my_tick1=last_tick; // 这里编译器返回错误



//--- 同时也禁止不相关构造彼此的类型转换

//2. my_tick1=(CustomMqlTick)last_tick;// 这里编译器返回错误



//--- 因此，依次复制构造成员

my_tick1.time=last_tick.time;

my_tick1.bid=last_tick.bid;

my_tick1.ask=last_tick.ask;

my_tick1.volume=last_tick.volume;

my_tick1.time_msc=last_tick.time_msc;

my_tick1.flags=last_tick.flags;



//--- 允许复制CustomMqlTick以下相同类型的对象

my_tick2=my_tick1;



//--- 从CustomMqlTick简单构造对象创建一个数组并为其写值

CustomMqlTick arr[2];

arr[0]=my_tick1;

arr[1]=my_tick2;

ArrayPrint(arr);

//--- 显示包含CustomMqlTick类型对象的数组值的示例

/*

[time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags]

[0] 2017.05.29 15:04:37 1.11854 1.11863 +0.00000 1450000 1496070277157 2

[1] 2017.05.29 15:04:37 1.11854 1.11863 +0.00000 1450000 1496070277157 2

*/

}

else

Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());

}

第二个示例显示通过血统复制简单构造的特性。假设我们有Animal基本构造，从此得到了Cat和Dog的构造。我们可以彼此复制Animal和Cat对象，以及Animal和Dog对象，但我们不能彼此复制Cat 和Dog，虽然这两种都是衍生自Animal构造。

//--- 描述狗的构造

struct Dog: Animal

{

bool hunting; // 狩猎犬

};

//--- 描述猫的构造

struct Cat: Animal

{

bool home; // 家猫

};

//--- 创建子构造对象

Dog dog;

Cat cat;

//--- 可以从母系复制到后代 (Animal ==> Dog)

dog=some_animal;

dog.swim=true; // 狗可以游泳

//--- 您不能复制子构造的对象 (Dog != Cat)

cat=dog; // 编译器返回错误

完整的示例代码：

//--- 描述动物的基本构造

struct Animal

{

int head; // 头部数量

int legs; // 腿的数量

int wings; // 翅膀数量

bool tail; // 尾巴

bool fly; // 飞行

bool swim; // 游泳

bool run; // 跑步

};

//--- 描述狗的构造

struct Dog: Animal

{

bool hunting; // 狩猎犬

};

//--- 描述猫的构造

struct Cat: Animal

{

bool home; // 家猫

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 创建和描述基本Animal类型的对象

Animal some_animal;

some_animal.head=1;

some_animal.legs=4;

some_animal.wings=0;

some_animal.tail=true;

some_animal.fly=false;

some_animal.swim=false;

some_animal.run=true;

//--- 创建子类型对象

Dog dog;

Cat cat;

//--- 可以从母系复制到后代 (Animal ==> Dog)

dog=some_animal;

dog.swim=true; // 狗可以游泳

//--- 您不能复制子构造的对象 (Dog != Cat)

//cat=dog; // 这里编译器返回错误

//--- 因此，只可以依次复制元素

cat.head=dog.head;

cat.legs=dog.legs;

cat.wings=dog.wings;

cat.tail=dog.tail;

cat.fly=dog.fly;

cat.swim=false; // 猫不可以游泳

//--- 可以从后代复制值到祖先

Animal elephant;

elephant=cat;

elephant.run=false;// 大象不可以跑步

elephant.swim=true;// 大象可以游泳

//--- 创建数组

Animal animals[4];

animals[0]=some_animal;

animals[1]=dog;

animals[2]=cat;

animals[3]=elephant;

//--- 打印出

ArrayPrint(animals);

//--- 执行结果

/*

[head] [legs] [wings] [tail] [fly] [swim] [run]

[0] 1 4 0 true false false true

[1] 1 4 0 true false true true

[2] 1 4 0 true false false false

[3] 1 4 0 true false true false

*/

}

复制简单类型的另一种方式是使用一个联合。构造对象应该是相同联合的成员 ――请见union中的示例。

接入架构会员入口

架构是一种新的数据型用来声明这种类型变量的，只有在一个项目开始是架构可以运行，架构会员可以通过 操作点 (.)进入接口。

示例：

struct trade_settings

{

double take; // 利润固定价格值

double stop; // 受保护的止损价格值

uchar slippage; // 可接受的下降值

};

//--- 创建和初始化交易设置类型的变量

trade_settings my_set={0.0,0.0,5};

if (input_TP>0) my_set.take=input_TP;

特殊的pack属性可以设置架构或类字段的对齐。

pack([n])

这里n是以下值中的一个：1，2，4，8或16。它也可以不存在。

例如：

struct pack(sizeof(long)) MyStruct

{

//构造成员要对齐到8字节分界线

};

或者

struct MyStruct pack(sizeof(long))

{

//构造成员要对齐到8字节分界线

};

'pack(1)'被默认应用于架构。这意味着构造成员陆续定位在内存中，架构大小等于成员大小的总和。

例如：

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 架构简单，无对齐

struct Simple_Structure

{

char c; // sizeof(char)=1

short s; // sizeof(short)=2

int i; // sizeof(int)=4

double d; // sizeof(double)=8

};

//--- 声明一个简单的架构实例

Simple_Structure s;

//--- 显示每个构造成员的大小

Print("sizeof(s.c)=",sizeof(s.c));

Print("sizeof(s.s)=",sizeof(s.s));

Print("sizeof(s.i)=",sizeof(s.i));

Print("sizeof(s.d)=",sizeof(s.d));

//--- 确保POD架构的大小等于其成员大小之和

Print("sizeof(simple_structure)=",sizeof(simple_structure));

/*

结果：

sizeof(s.c)=1

sizeof(s.s)=2

sizeof(s.i)=4

sizeof(s.d)=8

sizeof(simple_structure)=15

*/

}

当与应用这种对齐的第三方程序库(*.DLL)交换数据时，可能需要对架构字段进行对齐。

让我们使用一些示例来显示对齐的工作方式。我们将应用由四个没有对齐的成员组成的架构。

//--- 架构简单，无对齐

struct Simple_Structure pack() // 没有指定大小，对齐设置距离边界线1字节

{

char c; // sizeof(char)=1

short s; // sizeof(short)=2

int i; // sizeof(int)=4

double d; // sizeof(double)=8

};

//--- 声明一个简单的架构实例

Simple_Structure s;

架构字段将根据声明的顺序和类型大小陆续定位在内存中. 架构大小为15，而数组中架构字段的偏移量未定义。

现在声明与4字节对齐方式相同的架构并运行代码。

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 架构简单，4字节对齐

struct Simple_Structure pack(4)

{

char c; // sizeof(char)=1

short s; // sizeof(short)=2

int i; // sizeof(int)=4

double d; // sizeof(double)=8

};

//--- 声明一个简单的架构实例

Simple_Structure s;

//--- 显示每个构造成员的大小

Print("sizeof(s.c)=",sizeof(s.c));

Print("sizeof(s.s)=",sizeof(s.s));

Print("sizeof(s.i)=",sizeof(s.i));

Print("sizeof(s.d)=",sizeof(s.d));

//--- 确保POD架构的大小现在不等于其成员大小之和

Print("sizeof(simple_structure)=",sizeof(simple_structure));

/*

结果：

sizeof(s.c)=1

sizeof(s.s)=2

sizeof(s.i)=4

sizeof(s.d)=8

sizeof(simple_structure)=16 // 架构大小已更改

*/

}

该架构大小已更改，因此所有4字节及以上的成员从架构开始就有一个4字节倍数的偏移量。较小的成员将与其自身大小的边界线对齐（例如，2用于'short'）。这就是它的外观（添加的字节以灰色显示）。

在这种情况下，s.c成员添加1字节，以便s.s (sizeof(short)==2)字段的边界线为2字节（对齐用于'short'类型）。

数组中架构开始的偏移量也对齐到4字节，即对于Simple_Structure arr[]来说，元素a[0]、a[1]和a[n]的地址也将是4字节的倍数。

让我们再考虑另外两个由类似类型组成的架构，即4字节对齐但不同的成员顺序。在第一个架构中，成员按类型大小升序排列。

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 与4字节边界线对齐的简单架构

struct CharShortInt pack(4)

{

char c; // sizeof(char)=1

short s; // sizeof(short)=2

int i; // sizeof(double)=4

};

//--- 声明一个简单的架构实例

CharShortInt ch_sh_in;

//--- 显示每个构造成员的大小

Print("sizeof(ch_sh_in.c)=",sizeof(ch_sh_in.c));

Print("sizeof(ch_sh_in.s)=",sizeof(ch_sh_in.s));

Print("sizeof(ch_sh_in.i)=",sizeof(ch_sh_in.i));



//--- 确保POD架构的大小等于其成员大小之和

Print("sizeof(CharShortInt)=",sizeof(CharShortInt));

/*

结果：

sizeof(ch_sh_in.c)=1

sizeof(ch_sh_in.s)=2

sizeof(ch_sh_in.i)=4

sizeof(CharShortInt)=8

*/

}

正如我们所见，架构大小为8，由两个4字节区块组成。第一个区块包含'char'和'short'类型的字段，而第二个区块包括'int'类型的字段。

现在，让我们把第一个架构变为第二个架构，只是字段顺序不同，即将'short'类型成员移动到最后。

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 与4字节边界线对齐的简单架构

struct CharIntShort pack(4)

{

char c; // sizeof(char)=1

int i; // sizeof(double)=4

short s; // sizeof(short)=2

};

//--- 声明一个简单的架构实例

CharIntShort ch_in_sh;

//--- 显示每个构造成员的大小

Print("sizeof(ch_in_sh.c)=",sizeof(ch_in_sh.c));

Print("sizeof(ch_in_sh.i)=",sizeof(ch_in_sh.i));

Print("sizeof(ch_in_sh.s)=",sizeof(ch_in_sh.s));

//--- 确保POD架构的大小等于其成员大小之和

Print("sizeof(CharIntShort)=",sizeof(CharIntShort));

/*

结果：

sizeof(ch_in_sh.c)=1

sizeof(ch_in_sh.i)=4

sizeof(ch_in_sh.s)=2

sizeof(CharIntShort)=12

*/

}

虽然架构内容没有更改，但是改变成员序列增加了架构的大小。

在继承时还应该考虑对齐。让我们使用具有单个'char'类型成员的简单“父”架构来演示这一点。没有对齐的架构大小为1。

struct Parent

{

char c; // sizeof(char)=1

};

让我们创建具有'short' (sizeof(short)=2)类型成员的“子”类。

struct Children pack(2) : Parent

{

short s; // sizeof(short)=2

};

因此，当对齐设置为2字节时，虽然成员大小为3，但架构大小等于4。在本示例中，将“父”类分配2字节，以便“子”类'short'字段的访问对齐到2字节。

如果MQL5应用程序通过在文件或文件流级别上的编写/读取与第三方数据互动，则需要了解内存如何分配到构造成员。

标准程序库的MQL5\Include\WinAPI目录包含使用WinAPI函数的函数。当需要使用WinAPI时，这些函数应用具有指定对齐方式的架构。

offsetof是一个与 pack属性直接相关的特殊命令。它允许我们从架构的开始获取成员的偏移量。

//--- 声明“子”类型变量。

Children child;

//--- 从架构的开始检测偏移量

Print("offsetof(Children,c)=",offsetof(Children,c));

Print("offsetof(Children,s)=",offsetof(Children,s));

/*

结果：

offsetof(Children,c)=0

offsetof(Children,s)=2

*/

架构声明过程中使用'final' 修饰符禁止从该架构进一步继承。如果架构无需进一步修改，或出于安全原因不允许修改，则以'final'修饰符声明该架构。此外，该架构的所有成员也将默认为不可更改。

struct settings final

{

//--- 构造主体

};



struct trade_settings : public settings

{

//--- 构造主体

};

如果您像上面示例一样试图以 'final' 修饰符继承形成一个架构，编译器将返回一个错误：

不能像其被声明为'final'一样从'设置'继承

参照'设置'声明

类与架构的不同之处在于：

在声明中使用关键字类；

类和架构都有明确的构造函数和解构方法，如果构造函数定义明确，架构或类别变量的初始化进行初始化序列是不可能的。

示例：

struct trade_settings

{

double take; // 利润固定价格值

double stop; // 受保护的止损价格值

uchar slippage; // 可接受的下降值

//--- 构造函数

trade_settings() { take=0.0; stop=0.0; slippage=5; }

//--- 析构函数

~trade_settings() { Print("This is the end"); }

};

//--- 编译器生成一个无法初始化的错误信息

trade_settings my_set={0.0,0.0,5};

构造函数和析构函数

构造函数是一种特殊函数，当创建结构或类的对象时自动调用并且通常用来初始化 类成员。从更长远来看我们将只看重类，并且同样应用于架构中，除非是另行定义。构造函数的名称要与类函数的名称匹配。构造函数不需要返回类型（您可以指定空型 )。

定义类成员 – 字符串， 动态数组 和需要初始化的对象 – 无论如何都需要初始化，不管构造函数是否存在。

每个类可以有多个构造函数，根据参数数量和初始化列表而有所不同。需要指定参数的构造函数称为参数构造函数。

无参数构造函数被称为缺省构造函数。如果一个类中没有声明构造函数，编译器会在编译过程中创建一个缺省构造函数。

//+------------------------------------------------------------------+

//| 处理日期的类 |

//+------------------------------------------------------------------+

class MyDateClass

{

private:

int m_year; // 年

int m_month; // 月

int m_day; // 几月几日

int m_hour; // 某天几时

int m_minute; // 分钟

int m_second; // 秒

public:

//--- 缺省构造函数

MyDateClass(void);

//--- 参数构造函数

MyDateClass(int h,int m,int s);

};

构造函数可以在类描述中声明，然后定义主体。例如，MyDateClass的两个构造函数可以定义如下：

//+------------------------------------------------------------------+

//| 默认构造函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

MyDateClass::MyDateClass(void)

{

//---

MqlDateTime mdt;

datetime t=TimeCurrent(mdt);

m_year=mdt.year;

m_month=mdt.mon;

m_day=mdt.day;

m_hour=mdt.hour;

m_minute=mdt.min;

m_second=mdt.sec;

Print(__FUNCTION__);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 参数构造函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

MyDateClass::MyDateClass(int h,int m,int s)

{

MqlDateTime mdt;

datetime t=TimeCurrent(mdt);

m_year=mdt.year;

m_month=mdt.mon;

m_day=mdt.day;

m_hour=h;

m_minute=m;

m_second=s;

Print(__FUNCTION__);

}

在 默认构造函数，类的所有成员都使用TimeCurrent() 函数，在参数构造函数，只有小时值在使用。其他的类成员 (m_year, m_month 和 m_day) 将自动初始化当前日期。

当初始化类的对象数组时，默认构造函数有一个特殊用途。所有参数都有默认值的构造函数，并不是默认构造函数。示例如下：

//+------------------------------------------------------------------+

//| 默认构造函数的类 |

//+------------------------------------------------------------------+

class CFoo

{

datetime m_call_time; // 最近一次对象调用时间

public:

//--- 带有默认值参数的构造函数不是默认构造函数

CFoo(const datetime t=0){m_call_time=t;};

//--- 复制构造函数

CFoo(const CFoo &foo){m_call_time=foo.m_call_time;};



string ToString(){return(TimeToString(m_call_time,TIME_DATE|TIME_SECONDS));};

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序开始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

// CFoo foo; // 该变量不能使用 - 没有设置默认构造函数

//--- 创建 CFoo 对象的可能选项

CFoo foo1(TimeCurrent()); // 参数构造函数的显式调用

CFoo foo2(); // 带有默认参数的参数构造函数的显式调用

CFoo foo3=D'2009.09.09'; // 参数构造函数的隐式调用

CFoo foo40(foo1); // 复制构造函数的显式调用

CFoo foo41=foo1; // 复制构造函数的隐式调用

CFoo foo5; // 默认构造函数的显式调用（如果没有默认构造函数，

// 那么带有默认值的参数构造函数被调用）

//--- 接收 CFoo 指针的可能选项

CFoo *pfoo6=new CFoo(); // 动态创建对象和接收其指针

CFoo *pfoo7=new CFoo(TimeCurrent());// 另一个动态对象创建的选项

CFoo *pfoo8=GetPointer(foo1); // 现在 pfoo8 指向对象 foo1

CFoo *pfoo9=pfoo7; // pfoo9 和 pfoo7 指向一个和相同的对象

// CFoo foo_array[3]; // 该选项不能使用 - 没有指定默认构造函数

//--- 显示m_call_time值

Print("foo1.m_call_time=",foo1.ToString());

Print("foo2.m_call_time=",foo2.ToString());

Print("foo3.m_call_time=",foo3.ToString());

Print("foo4.m_call_time=",foo4.ToString());

Print("foo5.m_call_time=",foo5.ToString());

Print("pfoo6.m_call_time=",pfoo6.ToString());

Print("pfoo7.m_call_time=",pfoo7.ToString());

Print("pfoo8.m_call_time=",pfoo8.ToString());

Print("pfoo9.m_call_time=",pfoo9.ToString());

//--- 删除动态创建数组

delete pfoo6;

delete pfoo7;

//删除 pfoo8; // 您不需要一定删除pfoo8，因为它指向自动创建的对象foo1

//删除 pfoo9; // 您不需要一定删除pfoo9，因为它指向pfoo7相同的对象

}

如果您取消这些字符串

//CFoo foo_array[3]; // 该变量不能使用 - 没有设置默认构造函数

或

//CFoo foo_dyn_array[]; // 该变量不能使用 - 没有设置默认构造函数

然后编译器将会返回一个错误“默认构造函数未定义”。

如果类有用户定义构造函数，编译器就不会生成默认构造函数。这意味着如果一个类中声明参数构造函数，但未声明默认构造函数，则您不能声明类对象的数组。编译器将返回这个脚本错误：

//+------------------------------------------------------------------+

//| 无默认构造函数的类 |

//+------------------------------------------------------------------+

class CFoo

{

string m_name;

public:

CFoo(string name) { m_name=name;}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序开始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 编译过程中收到“默认构造函数未定义”的错误

CFoo badFoo[5];

}

在该示例中，CFoo 类拥有声明的参数构造函数 - 在这种情况下，编译器在编译过程中不能自动创建默认构造函数。同时当您声明对象数组时，假设所有对象应该自动创建和初始化。 对象自动初始化过程中，需要调用默认构造函数，但由于默认构造函数不是显式声明并且不会通过编译器自动生成，所以不可能创建这种对象。因此，编译器在编译阶段会生成一个错误。

有一个使用构造函数初始化对象的特殊语法。结构和类成员的构造函数初始化软件（特殊结构初始化）可以在初始化列表中指定。

初始化列表就是通过逗号隔开的初始化软件列表，它在构造函数 参数列表 后主体 前（左大括号前）的冒号后面。它有以下几点要求：

这是一个用于初始化类成员的几个构造函数的示例。

//+------------------------------------------------------------------+

//| 存储字符名称的类 |

//+------------------------------------------------------------------+

class CPerson

{

string m_first_name; // 第一名称

string m_second_name; // 第二名称

public:

//--- 空默认构造函数

CPerson() {Print(__FUNCTION__);};

//--- 参数构造函数

CPerson(string full_name);

//--- 初始化列表的构造函数

CPerson(string surname,string name): m_second_name(surname), m_first_name(name) {};

void PrintName(){PrintFormat("Name=%s Surname=%s",m_first_name,m_second_name);};

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

CPerson::CPerson(string full_name)

{

int pos=StringFind(full_name," ");

if(pos>=0)

{

m_first_name=StringSubstr(full_name,0,pos);

m_second_name=StringSubstr(full_name,pos+1);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//|脚本程序开始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 收到“默认构造函数未定义”的错误

CPerson people[5];

CPerson Tom="Tom Sawyer"; // 汤姆 索亚

CPerson Huck("Huckleberry","Finn"); // 哈克贝利 费恩

CPerson *Pooh = new CPerson("Winnie","Pooh"); // 维尼熊

//--- 输出值

Tom.PrintName();

Huck.PrintName();

Pooh.PrintName();



//--- 删除一个动态创建的对象

delete Pooh;

}

在这种情况下，CPerson 类有三种构造函数：

注意使用列表初始化已经替代了一个任务。个体成员必须初始化为：

class_member (表达式列表)

在初始化列表，成员可按任意顺序排列，但所有的类成员将会根据它们公告的顺序初始化。这意味着在第三构造函数，第一个m_first_name成员将会初始化，因为它是最先公告的，并且仅在m_second_name初始化之后。如果一些类成员的初始化取决于其他类成员的值，则应该将此考虑其中。

如果默认构造函数没有在基本类声明，而同时声明一个或多个参数函数，您应该保持调用初始化列表中的一个基本类的构造函数。它作为列表普通成员用逗号分隔并且无论初始化列表位于哪里，都在对象初始化时被最先调用。

//+------------------------------------------------------------------+

//| 基本类 |

//+------------------------------------------------------------------+

class CFoo

{

string m_name;

public:

//--- 初始化列表的构造函数

CFoo(string name) : m_name(name) { Print(m_name);}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| 派生自CFoo 的类 |

//+------------------------------------------------------------------+

class CBar : CFoo

{

CFoo m_member; // 类成员是父对象

public:

//--- 初始化列表中的默认构造函数调用父构造函数

CBar(): m_member(_Symbol), CFoo("CBAR") {Print(__FUNCTION__);}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序开始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

CBar bar;

}

例如，创建柱对象时，将会调用默认构造函数CBar()，这里首先调用父CFoo构造函数，然后是m_member类成员的构造函数。

析构函数是一种特殊功能，当类目标被破坏时自动调用，析构函数的名称用波浪字符(~)以分类名输入。串型数据、动态数组和目标函数，不管破坏函数是否出现，无论如何都不会初始化。如果存在破坏函数，该行为在召回破坏者后会执行。

破坏函数总是 虚拟的 ，无论虚拟值存在与否。

规定的分类方法

分类功能方式既能被内在分类定义也能被外在分类定义，如果该方法被分类定义，主题会正确显示。

示例：

class CTetrisShape

{

protected:

int m_type;

int m_xpos;

int m_ypos;

int m_xsize;

int m_ysize;

int m_prev_turn;

int m_turn;

int m_right_border;

public:

void CTetrisShape();

void SetRightBorder(int border) { m_right_border=border; }

void SetYPos(int ypos) { m_ypos=ypos; }

void SetXPos(int xpos) { m_xpos=xpos; }

int GetYPos() { return(m_ypos); }

int GetXPos() { return(m_xpos); }

int GetYSize() { return(m_ysize); }

int GetXSize() { return(m_xsize); }

int GetType() { return(m_type); }

void Left() { m_xpos-=SHAPE_SIZE; }

void Right() { m_xpos+=SHAPE_SIZE; }

void Rotate() { m_prev_turn=m_turn; if(++m_turn>3) m_turn=0; }

virtual void Draw() { return; }

virtual bool CheckDown(int& pad_array[]);

virtual bool CheckLeft(int& side_row[]);

virtual bool CheckRight(int& side_row[]);

};

SetRightBorder（整数边框）功能直接被内置的CTetrisShape 定义。

CTetrisShape 构造函数和CheckDown(int& pad_array[]), CheckLeft(int& side_row[]) 、CheckRight(int& side_row[]) 方法在未被定义的情况下只能被内置分类定义，这些功能的定义会在代码中进一步体现。为了定义外在分类方法，使用范围解析操作功能，该分类名称与范围名称一样使用。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+

//| 基本类的构造函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void CTetrisShape::CTetrisShape()

{

m_type=0;

m_ypos=0;

m_xpos=0;

m_xsize=SHAPE_SIZE;

m_ysize=SHAPE_SIZE;

m_prev_turn=0;

m_turn=0;

m_right_border=0;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 检测向下的能力（为竖条和方块） |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CTetrisShape::CheckDown(int& pad_array[])

{

int i,xsize=m_xsize/SHAPE_SIZE;

//---

for(i=0; i<xsize; i++)

{

if(m_ypos+m_ysize>=pad_array[i]) return(false);

}

//---

return(true);

}

Public, Protected and Private Access Specifiers

当一个新的类进行时，会从外部限制类进入，关键字private 或者 protected此时就起到了作用，在此情况下，隐藏数据只能从相同分类的功能方法通路计入，如果保护关键字使用了，隐藏数据只能从分类方法中接入，就是该分类的继承接入，限制接入到分类方法中时也可以使用相同方法。

如果需要完全打开此链接，使用public关键字。

示例：

class CTetrisField

{

private:

int m_score; // 得分

int m_ypos; // 图形当前位置

int m_field[FIELD_HEIGHT][FIELD_WIDTH]; // DOM矩阵

int m_rows[FIELD_HEIGHT]; // DOM 行的编号

int m_last_row; // 最后一个自由行

CTetrisShape *m_shape; // 俄罗斯方块图形

bool m_bover; // 游戏结束

public:

void CTetrisField() { m_shape=NULL; m_bover=false; }

void Init();

void Deinit();

void Down();

void Left();

void Right();

void Rotate();

void Drop();

private:

void NewShape();

void CheckAndDeleteRows();

void LabelOver();

};

任何类成员和方法都在公开说明符后声明：（在下一个指示符输入之前）可以通过程序计入目标，示例中需要如下按键功能： CTetrisField(), Init(), Deinit(), Down(), Left(), Right(), Rotate() 和 Drop()。

在接入到说明符元素后，每个成员都要自动声明：（在接入下一个说明符之前）只能通过该类成员功能接入，接入到元素的分类通常在冒号(:)后，多次出现在类别定义中。

在受保护后声明的任何类成员：访问说明符（直到下一个访问说明符）仅对该类的成员函数和类后代的成员函数可用。当尝试从外部引用具有private和protected说明符的成员时，我们得到编译阶段的错误。示例：

class A

{

protected:

//--- 复制操作符仅在类A及其后代中可用

void operator=(const A &)

{

}

};

class B

{

//--- 声明的类A对象

A a;

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 声明两个B类型变量

B b1, b2;

//--- 尝试将一个对象复制到另一个对象

b2=b1;

}

编译代码时，收到错误消息 ― 尝试调用远程复制操作符：

attempting to reference deleted function 'void B::operator=(const B&)' trash3.mq5 32 6

下面的第二个字符串提供更详细的描述 ― 类B中的复制操作符被显式删除，因为类A不可用的复制操作符被调用：

function 'void B::operator=(const B&)' was implicitly deleted because it invokes inaccessible function 'void A::operator=(const A&)'

基本分类的接入成员在派生类通过继承进行定义。

'delete'说明符

delete说明符标记不能使用的类成员函数。这意味着，如果程序显式或隐式引用这个函数，则已经在编译阶段收到错误。例如，这个说明符可以使您的父方法在子类中不可用。如果我们在父类私有区域声明该函数，也可以收到相同的结果（在private部分声明）。这里，使用delete可使代码在后代级别更具可读性和可管理性。

class A

{

public:

A(void) {value=5;};

double GetValue(void) {return(value);}

private:

double value;

};

class B: public A

{

double GetValue(void)=delete;

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 声明A类型变量

A a;

Print("a.GetValue()=", a.GetValue());

//--- 尝试从B类型变量获取值

B b;

Print("b.GetValue()=", b.GetValue()); //编译器在此字符串显示一个错误

}

编译器消息：

attempting to reference deleted function 'double B::GetValue()'

function 'double B::GetValue()' was explicitly deleted here

'delete'说明符可以禁用自动转换或复制构造函数，否则它也必须隐藏在private部分中。例如：

class A

{

public:

void SetValue(double v) {value=v;}

//--- 禁用int类型调用

void SetValue(int) = delete;

//--- 禁用复制操作符

void operator=(const A&) = delete;

private:

double value;

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 声明两个A类型变量

A a1, a2;

a1.SetValue(3); // 错误！

a1.SetValue(3.14); // OK

a2=a1; // 错误！

}

编译期间，我们获得的错误消息：

attempting to reference deleted function 'void A::SetValue(int)'

function 'void A::SetValue(int)' was explicitly deleted here

attempting to reference deleted function 'void A::operator=(const A&)'

function 'void A::operator=(const A&)' was explicitly deleted here

类声明过程中使用'final' 修饰符禁止从该类进一步继承。如果类界面无需进一步修改，或出于安全原因不允许修改，则以'final'修饰符声明该类。此外，该类的所有成员也将默认为不可更改。

class CFoo final

{

//--- Class body

};



class CBar : public CFoo

{

//--- Class body

};

如果您像上面示例一样试图以 'final' 修饰符继承形成一个类，编译器将返回一个错误：

不能像其被声明为'final'一样从'CFoo' 继承

参照 'CFoo' 声明

联合是一种特殊的数据类型，由多个共享相同内存区的变量组成。因此，联合提供了以两种（或以上）不同方式解释相同位序列的能力。联合声明类似于结构声明，以关键词union开始。

union LongDouble

{

long long_value;

double double_value;

};

与结构不同，不同的联合成员归属于相同的内存区。在这个示例中，LongDouble联合是通过long和double这两个类型值共享相同内存区来声明的。 请注意，联合不可以同时存储long整型值和double真实值（不同于结构体），因为long_value和double_value 会部分重叠（内存中）。另一方面，MQL5程序能够随时以整型(long)或真实型(double)值处理包含在联合中的数据。因此，联合可以接收两种（或以上）选项来表示相同的数据序列。

联合声明期间，编译器会自动分配足够的内存区，以便在变量联合中存储最大的类型（根据交易量计算）。与结构同样的语法也用于访问联合元素 – 点操作符。

union LongDouble

{

long long_value;

double double_value;

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

LongDouble lb;

//--- 得到并显示无效 -nan(ind)数字

lb.double_value=MathArcsin(2.0);

printf("1. double=%f integer=%I64X",lb.double_value,lb.long_value);

//--- 最大的标准化值 (DBL_MAX)

lb.long_value=0x7FEFFFFFFFFFFFFF;

printf("2. double=%.16e integer=%I64X",lb.double_value,lb.long_value);

//--- 最小的标准化正值 (DBL_MIN)

lb.long_value=0x0010000000000000;

printf("3. double=%.16e integer=%.16I64X",lb.double_value,lb.long_value);

}

/* Execution result

1. double=-nan(ind) integer=FFF8000000000000

2. double=1.7976931348623157e+308 integer=7FEFFFFFFFFFFFFF

3. double=2.2250738585072014e-308 integer=0010000000000000

*/

由于联合允许程序以不同的方式解释相同的内存数据，因此当需要不寻常的类型转换时通常会使用到它们。

联合不能参与到继承中，它们也不能有静态成员，因为这就是它们的本质。在所有其他方面，联合如同结构一样，其所有成员都是零点偏移。以下类型不能成为联合成员：

动态数组

字符串

?? 指针和函数

类对象

具有构造函数或析构函数的结构对象

具有来自1-5点成员的结构对象

与类相似，联合既可以具有构造函数和析构函数，也可以拥有方法。默认情况下，联合成员具有public访问类型。若要创建私人元素，请使用private关键词。所有这些可能性都显示在这个示例中，说明了如何将color类型的颜色转换为ARGB，就像在ColorToARGB()函数一样。

//+------------------------------------------------------------------+

//| 颜色(BGR)联合转换为ARGB |

//+------------------------------------------------------------------+

union ARGB

{

uchar argb[4];

color clr;

//--- 构造函数

ARGB(color col,uchar a=0){Color(col,a);};

~ARGB(){};

//--- 公共方法

public:

uchar Alpha(){return(argb[3]);};

void Alpha(const uchar alpha){argb[3]=alpha;};

color Color(){ return(color(clr));};

//--- 私人方法

private:

//+------------------------------------------------------------------+

//| 设置alpha通道值和颜色 |

//+------------------------------------------------------------------+

void Color(color col,uchar alpha)

{

//--- 设置颜色到 clr 成员

clr=col;

//--- 设置 Alpha 组件值 - 不透明度

argb[3]=alpha;

//--- 交换R和B组件的字节（红和蓝）

uchar t=argb[0];argb[0]=argb[2];argb[2]=t;

};

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 0x55 意味着 55/255=21.6 % (0% - 完全透明)

uchar alpha=0x55;

//--- 颜色类型表示为 0x00BBGGRR

color test_color=clrDarkOrange;

//--- 这里接受ARGB联合字节值

uchar argb[];

PrintFormat("0x%.8X - here is how the 'color' type look like for %s, BGR=(%s)",

test_color,ColorToString(test_color,true),ColorToString(test_color));

//--- ARGB类型表示为 0x00RRGGBB，RR和BB组件互换

ARGB argb_color(test_color);

//--- 复制字节数组

ArrayCopy(argb,argb_color.argb);

//--- 这里就是ARGB显示效果

PrintFormat("0x%.8X - ARGB representation with the alpha channel=0x%.2x, ARGB=(%d,%d,%d,%d)",

argb_color.clr,argb_color.Alpha(),argb[3],argb[2],argb[1],argb[0]);

//--- 增加不透明度

argb_color.Alpha(alpha);

//--- 尝试定义ARGB为'color'类型

Print("ARGB как color=(",argb_color.clr,") alpha channel=",argb_color.Alpha());

//--- 复制字节数组

ArrayCopy(argb,argb_color.argb);

//--- 这里就是ARGB显示效果

PrintFormat("0x%.8X - ARGB representation with the alpha channel=0x%.2x, ARGB=(%d,%d,%d,%d)",

argb_color.clr,argb_color.Alpha(),argb[3],argb[2],argb[1],argb[0]);

//--- 查看ColorToARGB()函数结果

PrintFormat("0x%.8X - result of ColorToARGB(%s,0x%.2x)",ColorToARGB(test_color,alpha),

ColorToString(test_color,true),alpha);

}

/* Execution result

0x00008CFF - here is how the color type looks for clrDarkOrange, BGR=(255,140,0)

0x00FF8C00 - ARGB representation with the alpha channel=0x00, ARGB=(0,255,140,0)

ARGB as color=(0,140,255) alpha channel=85

0x55FF8C00 - ARGB representation with the alpha channel=0x55, ARGB=(85,255,140,0)

0x55FF8C00 - result of ColorToARGB(clrDarkOrange,0x55)

*/

界面允许定义实施类的特定功能。实际上，界面是不能包含任何成员的类，并可能没有构造函数和/或析构函数。界面中声明的所有函数类都是纯虚拟的，甚至不需明确定义。

界面使用'interface'关键字定义。例如：

//--- 用于描述动物的基本界面

interface IAnimal

{

//--- 界面函数类默认公开访问

void Sound(); // 动物产生的声音

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| CCat 类继承自 IAnimal 界面 |

//+------------------------------------------------------------------+

class CCat : public IAnimal

{

public:

CCat() { Print("Cat was born"); }

~CCat() { Print("Cat is dead"); }

//--- 实现 IAnimal 界面的Sound 函数类

void Sound(){ Print("meou"); }

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| CDog 类继承自 IAnimal 界面 |

//+------------------------------------------------------------------+

class CDog : public IAnimal

{

public:

CDog() { Print("Dog was born"); }

~CDog() { Print("Dog is dead"); }

//--- 实现 IAnimal 界面的Sound 函数类

void Sound(){ Print("guaf"); }

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- IAnimal 类型对象的指针数组

IAnimal *animals[2];

//--- 创建IAnimal 子类并保存指针到一个数组

animals[0]=new CCat;

animals[1]=new CDog;

//--- 为每个子类调用基本 IAnimal 界面的Sound() 类函数

for(int i=0;i<ArraySize(animals);++i)

animals[i].Sound();

//--- 删除对象

for(int i=0;i<ArraySize(animals);++i)

delete animals[i];

//--- 执行结果

/*

Cat was born

Dog was born

meou

guaf

Cat is dead

Dog is dead

*/

}

类似抽象类，界面对象不能再没有继承的情况下创建。界面只能从其他界面继承并可以使一个父类。界面始终公开可见。

界面不能在类或架构声明中进行声明，但界面指针可以保存在变量类型void *。一般来说，任何类的对象指针都可以保存在变量类型void *。若要将void * 指针转换到特殊类的对象指针，请使用dynamic_cast 操作符。如果无法转换，dynamic_cast 操作的结果将是NULL。

另见

面向对象的程序设计