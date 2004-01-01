日期时间型
日期时间型是为存储日期时间型预留的，开始日期是1970年1月1日，占8字节内存。
日期时间型常量可被当做数字串，由 6 个部分的字符组成：年、月、日（或是日、月、年）、时、分、秒，数据以 D 开头， 用单引号括起。
日期（年、月、日）、时间（时、分、秒），或是一起被省略，值起于1970年1月1日，止于3000年12月31日。
根据日期的字面规定，您需要指定年，月和日。否则编译器会返回不完全输入的警告 。
示例：
|
datetime NY=D'2015.01.01 00:00'; // 2015年初的时间
datetime d1=D'1980.07.19 12:30:27'; // 年 月 日 小时 分钟 秒
datetime d2=D'19.07.1980 12:30:27'; // 等于 D'1980.07.19 12:30:27';
datetime d3=D'19.07.1980 12'; // 等于 D'1980.07.19 12:00:00'
datetime d4=D'01.01.2004'; // 等于 D'01.01.2004 00:00:00'
datetime compilation_date=__DATE__; // 编译日期
datetime compilation_date_time=__DATETIME__; // 编译日期和时间
datetime compilation_time=__DATETIME__-__DATE__;// 编译时间
//--- 返回编译器警告后的声明示例
datetime warning1=D'12:30:27'; // 等于 D'[编译日期] 12:30:27'
datetime warning2=D''; // 等于 __DATETIME__
另见
日期类型结构， 日期和时间， 时间到字符串,，字符串到时间