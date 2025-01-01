//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 在账户中的所有仓位中循环

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- 通过自动选择仓位取得下一个仓位的编号以访问它的属性

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- 取得仓位类型并在日志中显示选定仓位的描述

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("[%d] Selected position %s #%I64u", i, type, ticket);

}

/*

结果：

[0] Selected position Sell #2810802718

[1] Selected position Buy #2810802919

*/

}