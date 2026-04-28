MQL5自优化智能交易系统（第八部分）：多策略分析（3）—— 加权投票机制

现在，我们为多策略EA加入最后一个组件：威廉姆斯百分比反转（WPR）策略。与本系列前几篇文章一样，我们首先手动硬编码实现该策略，以此作为性能基准，再与后续为交易程序编写的策略类进行对比。然而，为了避免让一直追随的读者感到枯燥，我们将省略用于验证策略类有效性的测试结果。目前读者只需了解：我们已完成充分测试，确保今天展示的策略类完整可靠。

在构建策略集成系统时，很自然会遇到一个问题：如何证明我们所选用的所有策略都是必不可少的？如何确认只保留其中少数几个策略，效果不会更好？我们又该如何验证这些猜想？

幸运的是，只要合理设定优化目标，遗传算法优化器就能帮我们轻松解答这些难题。

为此，我们让所有策略以“民主投票”的方式协同工作。每个策略各持一票，而这一票的权重则作为可调参数，交由遗传优化器自动调整。如果优化器判定某项策略对整体收益没有正向贡献，就会把它的投票权重降至接近0。反之，对于能有效盈利的策略，则会提高其权重。

因此，我们将这套机制称为加权投票：首先给所有策略分配均匀的初始权重，作为性能基准。在本例中，我们将每个策略的初始投票权重设置为0.5（取值范围为0～1）。

在此基础上，我们让遗传优化器自动调整这些权重，以最大化收益，并判断三种策略是否真正都有价值。

结果显示，该过程会返回大量不同的参数配置，每种配置都印证了一点：策略的有效性会随着具体参数的设置而变化。在每套独立的配置中，各策略的权重都会有所不同。可能在某套参数下，只有一个策略有效；而在另一套配置中，三个策略全部贡献正向收益。

这使得“三种策略是否都是必需的？”成了一个颇具挑战性且极难回答的问题。我们的研究表明，答案高度依赖于程序最初采用的参数配置。让我们展开具体实践。





MQL5入门指南

到本文结束时，我们的交易策略继承结构树如下图1所示。我们将拥有3个独立的交易策略：

相对强弱指数（RSI）动量策略 移动平均线（MA）交叉策略 威廉姆斯百分比反转（WPR）策略



每个策略都具备通用功能，例如发出做多或做空信号的能力。这三个策略继承自同一个父类。这一点至关重要，能确保我们所有策略类保持统一的调用接口。

在今天的讨论中，我们将重点实现图1里三个策略中的最后一个：威廉姆斯百分比反转策略。在此之后，我们的遗传优化器将自动调整分配给每个策略的权重，确保盈利能力最弱的策略不会降低整个交易应用程序的整体表现。

图 1：当前交易策略共用的继承树结构

此外，图2中我们提供了可视化辅助说明，用于阐释本策略背后的核心理念。需要注意的是，图 2所示的示例中，所有投票权重的总和不等于1。尽管使用标准化约束是很常见的做法，但我们本次选择不做此限制。未来，我们可能会研究这种变体方案，因为它需要使用与本次实现略有不同的算法。

目前，我们仅允许遗传优化器为三个策略各自分配0～1之间（包含0和1）的权重值。如果遗传优化器无需考虑盈利能力最差的策略，那么就能更容易生成高收益策略组合。这正是本篇内容的核心目的：我们要证明，遗传优化器不仅能调优策略的重要参数，还能自动“精简”交易策略树。

图 2：遗传优化器为各策略分配权重的可视化示意图

实现本策略的第一步是加载依赖项。第一个依赖项，与我们之前编写威廉姆斯百分比反转策略时一样，需要加载我们预先创建的单缓冲区威廉姆斯百分比指标类。随后，加载父类策略，该类同样是我们在之前探讨中开发完成的。

#property copyright "Gamuchirai Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/users/gamuchiraindawa" #property version "1.00" #include <VolatilityDoctor\Indicators\WPR.mqh> #include <VolatilityDoctor\Strategies\Parent\Strategy.mqh>

依赖项加载完成后，我们就可以开始定义类的成员。第一个成员是指向我们即将使用的威廉姆斯百分比反转指标的指针。将该成员设置为私有成员，也是本类中唯一的私有成员。其余成员均为公有成员。具体而言，包括构造函数、析构函数，以及从父类继承而来的虚方法。

class WPRReversal : public Strategy { private : WPR *my_wpr; public : WPRReversal( string user_symbol, ENUM_TIMEFRAMES user_timeframe, int user_period); ~WPRReversal(); virtual bool Update( void ); virtual bool BuySignal( void ); virtual bool SellSignal( void ); };

我们首先重写update方法。update方法的作用很简单：调用set_indicator_values方法 —— 该方法在我们所有的指标类中都已实现。该方法读取交易终端中的威廉姆斯百分比反转指标值，并填充到我们的指标缓冲区中。在返回之前，它会执行一次预防性检查，确保数据计数不为0。

bool WPRReversal::Update( void ) { my_wpr.SetIndicatorValues(Strategy::GetIndicatorBufferSize(), true ); if (my_wpr.GetCurrentReading() != 0 ) return ( true ); return ( false ); }

接下来，我们定义两个用于生成买入、卖出入场信号的方法。当各自对应的交易条件满足时，这两个方法会直接返回true。

bool WPRReversal::BuySignal( void ) { return (my_wpr.GetCurrentReading()> 50 ); } bool WPRReversal::SellSignal( void ) { return (my_wpr.GetCurrentReading()< 50 ); }

最后，我们定义带参数的构造函数，它接收交易品种、时间周期和计算周期，用于初始化威廉姆斯百分比反转指标。而析构函数则负责直接删除我们为 WPR 类对象新实例创建的指针，释放资源。

WPRReversal::WPRReversal( string user_symbol, ENUM_TIMEFRAMES user_timeframe, int user_period) { my_wpr = new WPR(user_symbol,user_timeframe,user_period); Print ( "WPRReversal Strategy Loaded." ); } WPRReversal::~WPRReversal() { delete my_wpr; }





构建EA

现在，我们将开始定义适用于当前框架的EA。EA的第一部分是系统常量，为了保证可以复现测试结果，我们将这些常量设置为固定值。简单参数 —— 例如移动平均偏移量、移动平均类型 —— 都必须固定。再将这些参数设置为便于记忆的数值，比如偏移量设置为0。

#property copyright "Gamuchirai Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/users/gamuchiraindawa" #property version "1.00" #define MA_SHIFT 0 #define MA_TYPE MODE_EMA #define RSI_PRICE PRICE_CLOSE

此外，我们还必须接收特定的用户输入参数。回顾我们之前的类比：这些输入参数本质上是供遗传优化器调整的配置项。前三组输入参数对读者来说应该非常熟悉。这些只是我们技术指标所使用的计算周期。

在本文中，我们重点关注最后一组输入参数：全局策略参数组。我们今天设置的策略权重就存储在此处。像持仓周期、策略时间周期这类设置，老读者应该已经很熟悉了。然而，新读者需要了解的是，持仓周期指的是我们设定一个固定的时间，到期后便会执行平仓。显然，这个持仓周期与策略的时间框架高度相关。例如，在10分钟（M10）时间框架下，将持仓周期设置为5，就意味着我们会持有仓位50分钟后平仓。

input group "Moving Average Strategy Parameters" input int MA_PERIOD = 10 ; input group "RSI Strategy Parameters" input int RSI_PERIOD = 15 ; input group "WPR Strategy Parameters" input int WPR_PERIOD = 30 ; input group "Global Strategy Parameters" input ENUM_TIMEFRAMES STRATEGY_TIME_FRAME = PERIOD_D1 ; input int HOLDING_PERIOD = 5 ; input double weight_1 = 0.5 ; input double weight_2 = 0.5 ; input double weight_3 = 0.5 ;

接下来是我们的交易应用程序所需的依赖项。第一个依赖项是交易库，它作为我们的基础依赖，主要用于协助进行仓位管理。之后，是其他自定义依赖项，例如TimeInfo和TradeInfo，TimeInfo用于判断何时可以对市场信息执行操作，TradeInfo则分别提供最小交易手数、卖出价、最小交易价值等信息的访问接口。

剩余三个依赖项，均来自本系列教程中我们共同开发的策略类。这些内容您应该已经很熟悉了，如果您是新读者，那么最后一个依赖项您应该认识 —— 因为正是我们今天一起构建的。

#include <Trade\Trade.mqh> #include <VolatilityDoctor\Time\Time.mqh> #include <VolatilityDoctor\Trade\TradeInfo.mqh> #include <VolatilityDoctor\Strategies\OpenCloseMACrossover.mqh> #include <VolatilityDoctor\Strategies\RSIMidPoint.mqh> #include <VolatilityDoctor\Strategies\WPRReversal.mqh>

我们还需要定义一些全局变量，例如用于管理自定义对象的指针，以及一个计时器 —— 用于追踪持仓距离到期平仓的剩余时间。

CTrade Trade; Time *TradeTime; TradeInfo *TradeInformation; RSIMidPoint *RSIMid; OpenCloseMACrossover *MACross; WPRReversal *WPRR; int position_timer;

首次初始化应用程序时，我们会为自定义类创建新的实例，包括各类策略类以及TradeInfo类。

int OnInit () { TradeTime = new Time( Symbol (),STRATEGY_TIME_FRAME); TradeInformation = new TradeInfo( Symbol (),STRATEGY_TIME_FRAME); MACross = new OpenCloseMACrossover( Symbol (),STRATEGY_TIME_FRAME,MA_PERIOD,MA_SHIFT,MA_TYPE); RSIMid = new RSIMidPoint( Symbol (),STRATEGY_TIME_FRAME,RSI_PERIOD,RSI_PRICE); WPRR = new WPRReversal( Symbol (),STRATEGY_TIME_FRAME,WPR_PERIOD); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

当不再使用程序时，我们会删除这些自定义对象，确保不会发生内存泄漏。

void OnDeinit ( const int reason) { delete TradeTime; delete TradeInformation; delete MACross; delete RSIMid; }

每当收到新的价格数据时，我们会首先检查是否已形成新的K线。如果确认产生新K线，我们就会更新各策略中的参数与指标数值。最后，如果当前无持仓，我们将重置持仓计时器，并检查交易信号条件。反之，如果已有持仓，我们会持续监控持仓距离到期的时间，并逐步准备平仓收尾。

void OnTick () { if (TradeTime.NewCandle()) { Update(); if ( PositionsTotal () == 0 ) { position_timer = 0 ; CheckSignal(); } else { if (position_timer == HOLDING_PERIOD) Trade.PositionClose( Symbol ()); else position_timer++; } } }

只需依次调用每个策略对应的更新函数即可实现update方法。

void Update( void ) { RSIMid.Update(); MACross.Update(); WPRR.Update(); }

check_signal方法的设计逻辑非常巧妙。简单来说，我们首先将总投票数初始化为0。在整个流程结束时，如果总投票数为正数，就执行买入操作；反之，如果总投票数为负数，则执行卖出操作。之后，我们逐一检查每个策略产生的信号：如果某个策略发出做多信号，就将该策略的权重加到总票数中。如果产生做空信号，就从总票数中减去该策略的权重。每个策略仅有一次投票机会。最后，按照上述规则对总票数进行判断，得出最终交易信号。

void CheckSignal( void ) { double vote = 0 ; if (MACross.BuySignal()) vote += weight_1; else if (MACross.SellSignal()) vote -= weight_1; if (RSIMid.BuySignal()) vote += weight_2; else if (RSIMid.SellSignal()) vote -= weight_2; if (WPRR.BuySignal()) vote += weight_3; else if (WPRR.SellSignal()) vote -= weight_3; if (vote > 0 ) { Trade.Buy(TradeInformation.MinVolume(), Symbol (),TradeInformation.GetAsk(), 0 , 0 , "" ); return ; } else if (vote < 0 ) { Trade.Sell(TradeInformation.MinVolume(), Symbol (),TradeInformation.GetBid(), 0 , 0 , "" ); return ; } }

与其它应用程序一样，我们最后必须统一所有已定义的系统常量。

#undef MA_SHIFT #undef RSI_PRICE #undef MA_TYPE

现在，我们已经准备好对交易策略进行测试与优化。首先选择刚刚我们一起编写的EA。之后，指定用于测试应用程序的交易品种。如前所述，我们全程采用日线（D1）时间框架上的欧元兑美元（EURUSD） 货币对。通过自定义时间段选择测试日期，我们的测试区间为2023年2月至2025年5月。

图 3：用于遗传优化的参数设置与时间段

前半段数据用于回溯测试，后半段数据用于前瞻性测试。前瞻性测试的目的，是区分哪些策略具备稳定性，哪些策略可能过拟合回测数据。为了尽可能真实地模拟市场行情，我们始终采用随机延迟，并且模型应基于真实的价格变动（tick）数据进行计算。

图 4：设置遗传优化器的搜索范围，指定其需要在哪些数值区间内搜索策略参数

最后，对于优化部分，我们选择快速遗传算法。我们已尽力控制和限制策略中的参数总数这个特定的维度。但是正如我们所见，即便采用适中的设置，优化策略所需的总迭代步数依然大幅增加。几乎是瞬间就激增到了极大的量级。因此，我认为有必要将部分计算任务托管到MQL5云端进行。如需跟随操作，您必须先登录自己的MQL5账户，并且账户余额为正。

图 5：通过MetaTrader 5终端登录您的MQL5用户账户

只需启动优化流程，然后右键单击本机可用的内核数，并选择使用MQL5云网络。所有这些操作都在策略测试器的Agents选项卡中完成。

图 6：启用MQL5云网络以加速回测

启用MQL5云网络后，本机上的部分计算任务将会被转移到云端执行。这样有助于加快优化过程，只要网络安全且稳定，我们就能更快地获得结果。

图 7：连接到您附近任一可用的数据中心

基于可获取的历史数据对遗传优化器进行测试后得出优化结果。这样能够评估策略的表现，并相应地调整参数以提升效果。然而，遗传优化器无法获取前瞻测试的结果 —— 这些结果反映的是所选策略参数在样本外数据上的表现。

由回测结果可见，盈利水平与我们之前版本交易应用程序的表现基本一致。观察表现最优的策略可以发现，各个子策略分配到的权重均落在0.4到0.8区间内。这些最佳的权重数值彼此十分接近，说明回测中表现最优的配置是同时启用了全部策略。

图 8：遗传优化过程的回测结果

然而，查看前瞻测试结果时我们发现，表现最优的策略大多只依赖其中两项策略。事实上，排名靠前的策略给策略三分配的权重都极低，有些甚至直接设置为0。

令人沮丧的是，在前瞻测试中表现优异的策略，只有少数在回测中也能实现盈利。不过，在两项测试均表现良好的策略中，我们再次看到策略三的权重很小，即便在找到的最稳定的配置里也是如此。

这样就促使我们产生了一个想法：舍弃策略三，因为它对前瞻测试中表现顶尖的策略并未做出实质性的贡献。然而，这一结论是基于找到的盈利最高的配置得出的，而这种方式并不总是可取，因为这样可能会导致我们过拟合现有的数据。

不过，纵观所有在两项测试中均实现盈利的策略，通常会发现：在大多数情况下，三个策略的权重都相对接近。只有一个突出的案例例外，策略三的权重最小，却取得了最优表现。在这种不确定性下做出决策是很困难的。然而，这正是我们所面临挑战的本质。

因此，为了最大程度地逼近最优表现，我们得出结论：策略三可能并不重要，后续将只保留前两个策略继续测试。

图 9：遗传优化过程的前瞻结果表明，策略三对我们的交易盈利或许并不重要





结论

正如您所见，在多策略集成模型中确定最优策略数量，是一项极具挑战性的工作。我们往往从一开始无法确定，究竟需要1个、5个还是10个不同的策略。

然而，核心结论是：遗传优化器能够轻松地帮我们解决这类难题。值得一提的是，遗传优化器远比开发者常用来解决量化编程难题的ChatGPT等大语言模型更强大。

正如我们在姊妹篇系列文章《克服人工智能的局限》中所提及的，领域认知算法本质上比通用算法更有价值。ChatGPT等大语言模型属于通用算法，而MetaTrader 5内置的遗传优化器则是领域认知算法，这使其在解决同类问题时，远优于直接向ChatGPT提问的处理方式。

我们还演示了如何使用MQL5云网络来加速回测与优化过程。事实上，如果没有MQL5云，本文相关的测试很可能无法按时完成。其上手简单，费用也十分亲民。

不仅如此，您可以获得24小时不间断的云计算服务，并配有多个冗余数据中心。即便因网络问题短暂断开，系统也几乎能始终保持连接。总而言之，MQL5云网络与遗传优化器，是当代算法交易开发者不可或缺的工具。

本次实验结果，将指导我们在后续为交易策略构建统计模型时的决策方向。

在接下来的探讨中，我们会进一步验证：仅使用前两个策略，或许就足以构建一个二分类任务 —— 判断策略一和策略二哪个盈利更多。之后，我们会将这套统计模型的表现，与我们最初一起开发的基础策略进行对比。