交易策略
所有的交易分类都是完全随意的。下面这种分类强调从交易的基本概念上分类
- 根据走势
根据走势的策略等待与所建仓位同方向的价位变化。这样，我们假设走势会保持这个方向变化。当根据走势交易时，我们永远不能在最高价附近卖出或在最低价附近买进，因为这些重要价位被作为走势启动的信号。所以，使用这种系统，交易者总是忽略价位变化的开始阶段，并错过获利的重要阶段，知道收到平仓的信号。 如何选择根据走势策略的灵敏性是个主要问题。一个灵敏的系统会在强力走势时更有效的作出快速回应，但也会发出更多的错误信号。一个不灵敏的系统则情况刚好相反。
许多交易者在任何时候都一次次地尝试赚钱。这就使越来越快地跟随走势的系统被选择。虽然在一些市场里，快速的系统通常比慢的更有效率，但是在大多数市场则刚好相反，在慢的系统中减少的交易亏损和比减少的利益更多。这就是为什么推荐限制寻求更灵敏的系统。在所有的案例中。选择系统的灵敏度都应该基于交易者的经验和各自的目的。根据走势的交易策略是非常多样性的。
下面是这种类型的主要策略Below are the main strategies of the kind:
-
基于移动平均线的策略
当一个上涨行情被下跌行情代替时，价格会和移动平均线顶部往下交叉。同样地，当一个下跌行情被上涨行情代替时，价格会和移动平均线底部向上交叉。在大多数移动平均线的系统中，这些交叉点被考虑作为交易信号。
-
突破策略
突破策略下的基本概念是非常简单的：行情有能力达到一个新高或新低价位显示了其在突破方向上的潜在趋势。
-
- 逆势策略
逆势策略指在反向走势时，认为行情会修正，而建立的仓位，等待其产生的重要价格变化。系统在反向走势时往往会吸引投资者的注意，因为他们希望在低位买进或在高位卖出。不幸的是解决这一复杂的任务对系统来说却没有什么吸引力。有一个重要的区别是要我们注意的，跟随走势的系统是自我修正的，而逆势的系统可能会无限亏损。所以，在逆势系统中包含一个保护性的止损是必须的。另外，系统会保持一个长仓在整个长期的下跌趋势或者一个短仓在整个长期的上涨趋势。
逆势策略最初的优点是它提供了同时使用跟随走势系统时的另一个不同的机会。说到这，必须提到逆势系统还是受人喜欢的，虽然经常会适度地损失点钱。这是因为，逆势系统和跟随走势系统相反，同时使用它们所承担的风险比只使用一个小。同时使用这两个系统在承担同样风险的条件下赚到更多钱的可能非常高，就算逆势系统本身会有亏损。
- 价格行为的模型辨识
所有的系统在某种意义上来说，都能被作为模型辨识的系统分类。最终，获得信号而跟随或逆向新建仓位也是一种价格模型。然而，这就意味着作为走势跟随系统或逆势系统，选择模型不是首先基于价格的走势方向。
当需要决定交易时，这类系统有时可能会使用模型。既然这样，研究院将根据他们的行为，尝试确定一个假设价位上涨或下跌之前的模型。这种行为模型被用来作为评估当前行情上升或下跌的可能性。
值得注意的是，上述的策略不能明确地被区分开。修改后，该系统可以区别与其他类型了。
- 在通道里交易
在通道里交易是指根据阻力线和支撑线确定交易的趋势，线是指通道的边界。这种策略对横向走势非常有用，但对上升走势和下降走势几乎没用。在通道里交易如下图所示：
在下述规则下应该新建仓位：
- 确定支撑位和阻力位。一个正确的计算对于确定行情移动的通道边界是非常有帮助的。
- 一旦价格到达通道的边界并跳回相反方向，应该立即新建长仓。如果价位到达阻力位应该新建短仓。
- 一旦价格到达相反的边界，就应该平仓。必须注意的是在价格到达通道边界之前也可能发生逆转，所以也可以在支撑位或阻力位之前平仓。
这种交易的优点是当连续的横向走势时，通过几次建仓和平仓可能获得最大的利益。主要的缺点是一旦突破通道可能致使不可预测的损失。为了消除缺点，当市场与计划中的走势相反时，需要设置一个适当的止损来平掉亏损仓位。
