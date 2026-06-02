确定性振荡搜索（DOS）

内容





引言

优化算法在不断发展，旨在克服传统方法的根本性局限。大多数元启发式优化算法高度依赖随机过程与随机数。尽管这类方法在避免局部最优解上表现出色，但其非确定性特性，在需要结果精确可复现的领域会带来问题。

本文介绍确定性振荡搜索（DOS）—— 这是一种新型元启发式算法，它结合了传统基于梯度方法的优势与群体算法的高效性，同时完全不使用随机数。

DOS由Archana于2017年提出，用于求解复杂的全局优化问题。其核心思想是：在搜索空间中模拟粒子的振荡运动，并采用确定性初始位置分布。该算法的关键特点是能够处理高维问题，同时保持完全可复现性：在相同初始条件下，算法每次运行都能得到完全一致的结果。

与大多数元启发式算法不同，DOS引入了“适应度斜率”概念。通过这一机制，粒子可以判断当前移动方向是否在提升解的质量，并自适应调整搜索策略。粒子可处于三种斜率状态之一：正向（移动使解更优）、负向（移动使解变差）、未知。

该信息用于控制粒子的振荡行为。传统梯度法一旦到达所有方向都会使目标函数变差的位置，就会停止搜索。而DOS通过群体机制突破了这一限制：当振荡运动无法带来改进时，群体机制便会启动。此时，粒子会朝着当前已知的全局最优解的方向移动。

本文将详细阐述DOS算法的数学基础，分析其特性与实现要点，并通过若干测试问题验证其优化效率。





算法实现

现在，让我们来研究DOS算法的工作原理。它不采用随机游走，而是基于几条简单规则的系统性搜索，完全不依赖随机性。算法首先将若干个“探索者”（粒子）放置在搜索空间中的不同位置。这些位置并非随机，而是由特定公式确定，以实现对区域的均匀覆盖。每个探索者都有初始方向和移动速度。当探索者向前移动时，它会记录周围地形是变高（更优）还是变低（更差）。我们称之为“斜率” —— 这是一种简单判断是否在朝正确方向前进的方式。

下面进入算法的关键环节。当一个探索者发现自己不再上升、反而开始下降（适应度变差）时，它不会直接停下或原路返回。相反，它会进行一次“反弹” —— 掉头向相反方向继续移动，但速度减半。就像网球撞到墙壁后反弹，只是能量减弱。

这种反弹形成了振荡运动，算法也因此得名。每一次反弹，探索者都会更精确地逼近极值点。但如果探索者陷入了局部陷阱 —— 比如一座小山丘，周围全是更低的区域，这时DOS会启用另一套机制。如果探索者尝试各个方向，发现全都是下坡，它就会切换到另一种模式 —— “群集机制”。在此模式下，它会朝着所有探索者目前找到的最优点移动。

与随机搜索或试错法不同，DOS利用改进方向信息和全体探索者的集体经验，系统性地探索解空间。同时，它不需要复杂的导数计算，也不需要存储大量搜索历史。因此，通过移动、反弹、聚集这几条简单规则，DOS便能逐步为复杂问题找到最优解。

下图展示了该算法的以下关键特征：一个包含全局最优与多个局部最优的二维搜索空间（以等高线表示），以及从起点到全局最优的路径，体现出DOS算法特有的行为：

粒子确定性的初始位置，

搜索空间中的振荡（锯齿形）运动，

向全局最优的自适应移动

算法的核心组件包括：确定性粒子初始化、适应度斜率概念、振荡运动以及群体机制（向已知最优解移动）。

斜率状态可以是：

正向（+1）：当前移动使适应度提升，

负向（-1）：当前移动使适应度下降，

未知（0）：初始化阶段或策略切换后的状态。

图例1. 算法运行过程

上图清晰地展示了DOS如何结合传统梯度法（通过振荡进行局部搜索）与群体算法的优势，同时保持完全确定性的运行特性。在了解运行原理之后，让我们接下来开始编写算法的伪代码。

步骤1：初始化准备 创建数组，用于存储每个粒子的位置、速度、上一代适应度值和斜率状态

将当前找到的最优解初始化为最小适应度值 步骤2：确定性粒子初始化 对于每个粒子： 通过确定性公式在搜索空间中定位，确保均匀覆盖 将初始速度设为0 将初始斜率状态设置为“未知”(0) 将上一代适应度值设为最小可能值

步骤3：主优化循环 重复执行，直到达到最大迭代次数：第一部分：粒子移动 对于每个粒子： 将当前适应度值保存为上一代适应度值 通过叠加当前速度更新粒子位置 如果新位置超出搜索边界，将其限制在合理范围内 第二部分：评估与调整运动 对于每个粒子： 计算新的适应度值 如果新适应度优于当前最优解，则更新最优解 情况1：斜率状态为“未知”(0) 如果新适应度更优，则将斜率设置为“正向”(1) 如果新适应度更差，则将斜率设置为“负向”(-1) 如果适应度无变化，则保持斜率为“未知”。 情况2：斜率状态为“正向”(1) 如果新适应度变差： 将运动方向反转 速度减半 将斜率设置为“负向”(-1) 情况3：斜率状态为“负向”(-1) 如果新适应度变差： 启用群体机制：在当前速度上叠加指向最优解的向量（乘以移动系数） 将斜率设置为“未知 ”(0) 检查速度是否为0或接近0： 如果速度几乎为0： 将速度设置为指向最优解的方向（乘以移动系数） 将斜率设置为“未知 ”(0)

第二部分：评估与调整运动 步骤4：结束 返回找到的最优解及其适应度值

现在我们可以开始编写DOS算法代码。首先创建一个结构体，用于存储优化过程中粒子的状态。该结构体包含这些字段：速度斜率状态（正向、负向、未知）和各维度速度分量数组，这样可以方便地存储和处理粒子的运动参数。

为初始化该结构体，提供一个方法：将斜率设置为默认值，并且创建指定大小的速度数组，全部填充为0，确保算法启动前的初始状态正确。

此外，还实现了零速度检测方法：检查所有速度分量，如果在指定精度内全部接近0，返回"true"，否则返回"false"。该方法用于判断粒子是否已达到稳定状态，还是需要继续移动。

struct S_DOS_Velocity { int slope; double v []; void Init ( int dims) { slope = 0 ; ArrayResize (v, dims); ArrayInitialize (v, 0.0 ); } bool IsZero ( double epsilon = 1 e- 10 ) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (v); i++) if ( MathAbs (v [i]) > epsilon) return false ; return true ; } };

C_AO_DOS类代表本算法的具体实现。该类继承自基类C_AO的通用功能，并额外添加了DOS算法专属逻辑。该类的主要特性：构造函数初始化默认参数，包括种群大小、向最优解移动的系数，并创建参数数组。SetParams()方法用设置并校验参数（如种群大小popSize和移动系数movementFactor），确保符合约束条件。Init()方法负责初始化所有前置条件：搜索区间、变化步长以及迭代次数。

Moving()实现粒子在搜索空间中的基础移动机制，基于当前速度与评估值运行。

Revision()用于在每一步迭代后调整粒子的位置或速度。

类内部定义了S_DOS_Velocity速度结构体，用于存储每个粒子在所有维度上的速度分量，并包含初始化与零速度检测的方法。

InitializeParticles()作为粒子初始化的辅助函数，ProcessParticleMovement()作为粒子位置更新的辅助函数。二者共同实现算法的核心逻辑。

整体而言，该类以结构化方式实现了DOS算法，通过粒子的位置、速度与搜索方向，系统性地引导解空间的搜索过程。

class C_AO_DOS : public C_AO { public : ~C_AO_DOS () { } C_AO_DOS () { ao_name = "DOS" ; ao_desc = "Deterministic Oscillatory Search" ; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/18154" ; popSize = 30 ; movementFactor = 0.95 ; ArrayResize (params, 2 ); params [ 0 ].name = "Population Size" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "Movement Factor" ; params [ 1 ].val = movementFactor; } void SetParams () { popSize = ( int ) MathMax ( 5 , params [ 0 ].val); movementFactor = MathMax ( 0.1 , MathMin ( 1.0 , params [ 1 ].val)); } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); double movementFactor; S_DOS_Velocity velocities []; private : void InitializeParticles (); void ProcessParticleMovement ( int particleIndex); };

Init方法负责为算法执行做好初始化准备。首先，它调用基类初始化方法，完成算法运行所需的初始搜索区间与步长设置。基础初始化成功后，为数组分配内存，用于存储所有粒子的速度信息。

针对种群中的每个粒子，初始化各维度的速度数组，为后续运动过程建立初始状态。最后，调用方法以确定性方式将粒子放置到初始位置，明确它们在搜索空间中的起始点。

该方法的结果：生成一组具备完整初始条件的粒子种群，准备就绪，可开始迭代搜索过程。

bool C_AO_DOS::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; ArrayResize (velocities, popSize); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) velocities [i].Init (coords); InitializeParticles (); return true ; }

Moving方法实现DOS算法中粒子在搜索空间内的移动逻辑，并按顺序处理种群中的每一个粒子（从第一个到最后一个）。对于每个粒子，先保存其当前适应度函数值"f"。这一步是为了后续对比，判断粒子位置是更优还是变差。

针对粒子的每一个坐标（维度），通过将当前坐标加上对应速度分量计算出新的坐标值。新坐标会根据步长限制在设定的区间rangeMin[d]和rangeMax[d]内，确保粒子不会超出允许的搜索范围。

最终，Moving方法完成粒子在搜索空间中的位置更新，保留上一状态信息，并在约束与离散化条件下，确保新坐标的有效性。

void C_AO_DOS::Moving () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { a [i].fP = a [i].f; for ( int d = 0 ; d < coords; d++) { a [i].c [d] += velocities [i].v [d]; a [i].c [d] = u.SeInDiSp (a [i].c [d], rangeMin [d], rangeMax [d], rangeStep [d]); } } }

Revision方法负责更新最优解信息，并在搜索过程中处理粒子的运动调整。该方法会依次处理种群中的所有粒子。对于每个粒子，都会检查其当前解是否优于全局最优适应度值fB。如果满足，则更新全局最优值，并保存对应的最优坐标。针对每个粒子，会调用一个独立的方法，根据适应度函数的变化重新计算并调整其位置与速度。

该方法的运行结果：完成最优解更新，并让系统准备好进入下一阶段搜索，使粒子能够基于最新信息继续移动。

void C_AO_DOS::Revision () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } ProcessParticleMovement (i); } }

ProcessParticleMovement方法负责根据适应度函数变化与当前方向，调整单个粒子在搜索空间中的运动状态。如果粒子索引无效，则方法直接终止。为加速访问，系统会缓存粒子的当前适应度、上一代适应度值以及当前运动斜率。算法会根据当前与历史适应度差值以及当前斜率，决定粒子下一步的移动方向，规则如下：

如果斜率未知，则根据适应度变化重新确定方向（正向、负向或保持未知）；

如果斜率原本为正向但适应度变差，则将斜率切换为负向，并将所有轴上的速度减半，促使粒子改变运动方向；

如果斜率原本为负向且适应度持续变差，则触发“群集机制” —— 粒子向全局最优解方向移动，各轴速度朝最优解方向递增。

如果所有方向的速度均为0，则根据当前坐标与全局最优解坐标的差值（结合移动系数）设置速度，启动向全局最优解的移动。最终，系统会根据实时状态调整速度的方向与大小，使粒子对适应度变化做出合理响应，并“学习”向最优方向移动。

该方法的最终目标：为粒子提供动态自适应运动，同时结合局部解与全局解的变化，实现高效的最优值搜索。

void C_AO_DOS::ProcessParticleMovement ( int particleIndex) { double currentFitness = a [particleIndex].f; double previousFitness = a [particleIndex].fP; int currentSlope = velocities [particleIndex].slope; double fitnessDiff = currentFitness - previousFitness; if (currentSlope == 0 ) { velocities [particleIndex].slope = (fitnessDiff > 0 ) ? 1 : (fitnessDiff < 0 ) ? - 1 : 0 ; } else if (currentSlope == 1 && fitnessDiff < 0 ) { for ( int d = 0 ; d < coords; d++) velocities [particleIndex].v [d] *= - 0.5 ; velocities [particleIndex].slope = - 1 ; } else if (currentSlope == - 1 && fitnessDiff < 0 ) { for ( int d = 0 ; d < coords; d++) velocities [particleIndex].v [d] += (cB [d] - a [particleIndex].c [d]) * movementFactor; velocities [particleIndex].slope = 0 ; } if (velocities [particleIndex].IsZero ()) { for ( int d = 0 ; d < coords; d++) velocities [particleIndex].v [d] = (cB [d] - a [particleIndex].c [d]) * movementFactor; velocities [particleIndex].slope = 0 ; } }





测试结果

现在，让我们来看一下结果。可见，这款内置群体效应的梯度型算法，在处理优化任务时，表现优于传统的常规梯度法。

DOS|Deterministic Oscillatory Search Algorithm|50.0|0.95|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3422040822277234

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3421751631202356

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3421605659711745

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.5708601371368296

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.34628707444514434

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.32879379664917996

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.19999999999999998

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.20923076923076928

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.23076923076922945

=============================

总分： 2.91248 (32.36%)

可视化结果显示，在低维函数上，算法的结果存在较大离散性。

DOS在Hilly测试函数上

DOSForest测试函数上

DOSMegacity测试函数上

在种群优化算法的评级表中，DOS算法仅作为参考示例列出。





总结

算法所需配置的参数极少（仅种群大小和移动系数），这简化了实际应用，并降低了参数设置不当的风险。

其三态斜率机制（正向、负向、未知）允许粒子根据当前搜索方向的质量自适应调整行为，这正是该算法的核心创新点。算法不涉及复杂数学运算，因此计算效率很高。

其主要优势在于将群体算法的高效性与确定性方法的稳定性、可复现性相结合，尽管总体上确定性算法略逊于随机算法，但在解决某些特定问题时，此类方法依然具备实用价值。

图例2. 算法在相应测试中的颜色渐变表示

图例3. 算法测试结果的直方图（评分范围为0到100，越高越好，其中100为理论上的最高可能得分，档案中附有计算排名表的脚本）

DOS的优缺点：

优点：

快速。 实现简单。

缺点：

低维函数结果分散。

文章附有一个包含当前版本算法代码的归档文件。本文作者对标准算法描述的绝对准确性不承担责任。为提升搜索能力，已经对其中的许多算法进行了修改。文章中表述的结论和论断都是基于实验的结果。



文中所用的程序