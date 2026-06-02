确定性振荡搜索（DOS）
内容
引言
优化算法在不断发展，旨在克服传统方法的根本性局限。大多数元启发式优化算法高度依赖随机过程与随机数。尽管这类方法在避免局部最优解上表现出色，但其非确定性特性，在需要结果精确可复现的领域会带来问题。
本文介绍确定性振荡搜索（DOS）—— 这是一种新型元启发式算法，它结合了传统基于梯度方法的优势与群体算法的高效性，同时完全不使用随机数。
DOS由Archana于2017年提出，用于求解复杂的全局优化问题。其核心思想是：在搜索空间中模拟粒子的振荡运动，并采用确定性初始位置分布。该算法的关键特点是能够处理高维问题，同时保持完全可复现性：在相同初始条件下，算法每次运行都能得到完全一致的结果。
与大多数元启发式算法不同，DOS引入了“适应度斜率”概念。通过这一机制，粒子可以判断当前移动方向是否在提升解的质量，并自适应调整搜索策略。粒子可处于三种斜率状态之一：正向（移动使解更优）、负向（移动使解变差）、未知。
该信息用于控制粒子的振荡行为。传统梯度法一旦到达所有方向都会使目标函数变差的位置，就会停止搜索。而DOS通过群体机制突破了这一限制：当振荡运动无法带来改进时，群体机制便会启动。此时，粒子会朝着当前已知的全局最优解的方向移动。
本文将详细阐述DOS算法的数学基础，分析其特性与实现要点，并通过若干测试问题验证其优化效率。
算法实现
现在，让我们来研究DOS算法的工作原理。它不采用随机游走，而是基于几条简单规则的系统性搜索，完全不依赖随机性。算法首先将若干个“探索者”（粒子）放置在搜索空间中的不同位置。这些位置并非随机，而是由特定公式确定，以实现对区域的均匀覆盖。每个探索者都有初始方向和移动速度。当探索者向前移动时，它会记录周围地形是变高（更优）还是变低（更差）。我们称之为“斜率” —— 这是一种简单判断是否在朝正确方向前进的方式。
下面进入算法的关键环节。当一个探索者发现自己不再上升、反而开始下降（适应度变差）时，它不会直接停下或原路返回。相反，它会进行一次“反弹” —— 掉头向相反方向继续移动，但速度减半。就像网球撞到墙壁后反弹，只是能量减弱。
这种反弹形成了振荡运动，算法也因此得名。每一次反弹，探索者都会更精确地逼近极值点。但如果探索者陷入了局部陷阱 —— 比如一座小山丘，周围全是更低的区域，这时DOS会启用另一套机制。如果探索者尝试各个方向，发现全都是下坡，它就会切换到另一种模式 —— “群集机制”。在此模式下，它会朝着所有探索者目前找到的最优点移动。
与随机搜索或试错法不同，DOS利用改进方向信息和全体探索者的集体经验，系统性地探索解空间。同时，它不需要复杂的导数计算，也不需要存储大量搜索历史。因此，通过移动、反弹、聚集这几条简单规则，DOS便能逐步为复杂问题找到最优解。
下图展示了该算法的以下关键特征：一个包含全局最优与多个局部最优的二维搜索空间（以等高线表示），以及从起点到全局最优的路径，体现出DOS算法特有的行为：
- 粒子确定性的初始位置，
- 搜索空间中的振荡（锯齿形）运动，
- 向全局最优的自适应移动
算法的核心组件包括：确定性粒子初始化、适应度斜率概念、振荡运动以及群体机制（向已知最优解移动）。
斜率状态可以是：
- 正向（+1）：当前移动使适应度提升，
- 负向（-1）：当前移动使适应度下降，
- 未知（0）：初始化阶段或策略切换后的状态。
图例1. 算法运行过程
上图清晰地展示了DOS如何结合传统梯度法（通过振荡进行局部搜索）与群体算法的优势，同时保持完全确定性的运行特性。在了解运行原理之后，让我们接下来开始编写算法的伪代码。
步骤1：初始化准备
- 创建数组，用于存储每个粒子的位置、速度、上一代适应度值和斜率状态
- 将当前找到的最优解初始化为最小适应度值
步骤2：确定性粒子初始化
- 对于每个粒子：
- 通过确定性公式在搜索空间中定位，确保均匀覆盖
- 将初始速度设为0
- 将初始斜率状态设置为“未知”(0)
- 将上一代适应度值设为最小可能值
步骤3：主优化循环
- 重复执行，直到达到最大迭代次数：第一部分：粒子移动
- 对于每个粒子：
- 将当前适应度值保存为上一代适应度值
- 通过叠加当前速度更新粒子位置
- 如果新位置超出搜索边界，将其限制在合理范围内
- 对于每个粒子：
- 计算新的适应度值
- 如果新适应度优于当前最优解，则更新最优解
- 情况1：斜率状态为“未知”(0)
- 如果新适应度更优，则将斜率设置为“正向”(1)
- 如果新适应度更差，则将斜率设置为“负向”(-1)
- 如果适应度无变化，则保持斜率为“未知”。
- 情况2：斜率状态为“正向”(1)
- 如果新适应度变差：
- 将运动方向反转
- 速度减半
- 将斜率设置为“负向”(-1)
- 如果新适应度变差：
- 情况3：斜率状态为“负向”(-1)
- 如果新适应度变差：
- 启用群体机制：在当前速度上叠加指向最优解的向量（乘以移动系数）
- 将斜率设置为“未知 ”(0)
- 如果新适应度变差：
- 检查速度是否为0或接近0：
- 如果速度几乎为0：
- 将速度设置为指向最优解的方向（乘以移动系数）
- 将斜率设置为“未知 ”(0)
- 如果速度几乎为0：
- 对于每个粒子：
步骤4：结束
- 返回找到的最优解及其适应度值
现在我们可以开始编写DOS算法代码。首先创建一个结构体，用于存储优化过程中粒子的状态。该结构体包含这些字段：速度斜率状态（正向、负向、未知）和各维度速度分量数组，这样可以方便地存储和处理粒子的运动参数。
为初始化该结构体，提供一个方法：将斜率设置为默认值，并且创建指定大小的速度数组，全部填充为0，确保算法启动前的初始状态正确。
此外，还实现了零速度检测方法：检查所有速度分量，如果在指定精度内全部接近0，返回"true"，否则返回"false"。该方法用于判断粒子是否已达到稳定状态，还是需要继续移动。
// Structure for storing particle velocity struct S_DOS_Velocity { int slope; // Particle slope (-1: negative, 0: unknown, 1: positive) double v []; // Velocity components for each dimension void Init (int dims) { slope = 0; ArrayResize (v, dims); ArrayInitialize (v, 0.0); // Quick initialization of the entire array to zeros } // Check for zero velocity bool IsZero (double epsilon = 1e-10) { for (int i = 0; i < ArraySize (v); i++) if (MathAbs (v [i]) > epsilon) return false; return true; } }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_DOS类代表本算法的具体实现。该类继承自基类C_AO的通用功能，并额外添加了DOS算法专属逻辑。该类的主要特性：构造函数初始化默认参数，包括种群大小、向最优解移动的系数，并创建参数数组。SetParams()方法用设置并校验参数（如种群大小popSize和移动系数movementFactor），确保符合约束条件。Init()方法负责初始化所有前置条件：搜索区间、变化步长以及迭代次数。粒子运动逻辑（方法）：
- Moving()实现粒子在搜索空间中的基础移动机制，基于当前速度与评估值运行。
- Revision()用于在每一步迭代后调整粒子的位置或速度。
类内部定义了S_DOS_Velocity速度结构体，用于存储每个粒子在所有维度上的速度分量，并包含初始化与零速度检测的方法。内部辅助方法：
- InitializeParticles()作为粒子初始化的辅助函数，ProcessParticleMovement()作为粒子位置更新的辅助函数。二者共同实现算法的核心逻辑。
整体而言，该类以结构化方式实现了DOS算法，通过粒子的位置、速度与搜索方向，系统性地引导解空间的搜索过程。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_DOS : public C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- ~C_AO_DOS () { } C_AO_DOS () { ao_name = "DOS"; ao_desc = "Deterministic Oscillatory Search"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/18154"; // Set default parameters popSize = 30; // population size movementFactor = 0.95; // movement factor towards the best solution // Create and initialize the parameters array ArrayResize (params, 2); params [0].name = "Population Size"; params [0].val = popSize; params [1].name = "Movement Factor"; params [1].val = movementFactor; } void SetParams () { // Set parameter values with validation popSize = (int)MathMax (5, params [0].val); // Minimum 5 particles for efficiency movementFactor = MathMax (0.1, MathMin (1.0, params [1].val)); // Limit from 0.1 to 1.0 } bool Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step change const int epochsP = 0); void Moving (); void Revision (); //---------------------------------------------------------------------------- double movementFactor; // movement factor towards the best solution S_DOS_Velocity velocities []; // Array of particle velocity structures private: //------------------------------------------------------------------- void InitializeParticles (); void ProcessParticleMovement (int particleIndex); }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Init方法负责为算法执行做好初始化准备。首先，它调用基类初始化方法，完成算法运行所需的初始搜索区间与步长设置。基础初始化成功后，为数组分配内存，用于存储所有粒子的速度信息。
针对种群中的每个粒子，初始化各维度的速度数组，为后续运动过程建立初始状态。最后，调用方法以确定性方式将粒子放置到初始位置，明确它们在搜索空间中的起始点。
该方法的结果：生成一组具备完整初始条件的粒子种群，准备就绪，可开始迭代搜索过程。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_DOS::Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step change const int epochsP = 0) // number of epochs { // Standard C_AO initialization if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //---------------------------------------------------------------------------- // Allocating memory for arrays ArrayResize (velocities, popSize); // Initialize the velocities for each dimension for (int i = 0; i < popSize; i++) velocities [i].Init (coords); // Initialize particle positions deterministically InitializeParticles (); return true; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Moving方法实现DOS算法中粒子在搜索空间内的移动逻辑，并按顺序处理种群中的每一个粒子（从第一个到最后一个）。对于每个粒子，先保存其当前适应度函数值"f"。这一步是为了后续对比，判断粒子位置是更优还是变差。
针对粒子的每一个坐标（维度），通过将当前坐标加上对应速度分量计算出新的坐标值。新坐标会根据步长限制在设定的区间rangeMin[d]和rangeMax[d]内，确保粒子不会超出允许的搜索范围。
最终，Moving方法完成粒子在搜索空间中的位置更新，保留上一状态信息，并在约束与离散化条件下，确保新坐标的有效性。
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Basic method of particle movement | //+----------------------------------------------------------------------------+ void C_AO_DOS::Moving () { // Handle all particles for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Save the fitness value a [i].fP = a [i].f; // Calculate new coordinates based on velocity for (int d = 0; d < coords; d++) { // Update position a [i].c [d] += velocities [i].v [d]; // Round to the nearest acceptable step a [i].c [d] = u.SeInDiSp (a [i].c [d], rangeMin [d], rangeMax [d], rangeStep [d]); } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Revision方法负责更新最优解信息，并在搜索过程中处理粒子的运动调整。该方法会依次处理种群中的所有粒子。对于每个粒子，都会检查其当前解是否优于全局最优适应度值fB。如果满足，则更新全局最优值，并保存对应的最优坐标。针对每个粒子，会调用一个独立的方法，根据适应度函数的变化重新计算并调整其位置与速度。
该方法的运行结果：完成最优解更新，并让系统准备好进入下一阶段搜索，使粒子能够基于最新信息继续移动。
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Fitness function update method | //+----------------------------------------------------------------------------+ void C_AO_DOS::Revision () { // Handle each particle for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Update the best solution if the current solution is better if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } // Handle particle motion based on fitness change ProcessParticleMovement (i); } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ProcessParticleMovement方法负责根据适应度函数变化与当前方向，调整单个粒子在搜索空间中的运动状态。如果粒子索引无效，则方法直接终止。为加速访问，系统会缓存粒子的当前适应度、上一代适应度值以及当前运动斜率。算法会根据当前与历史适应度差值以及当前斜率，决定粒子下一步的移动方向，规则如下：
- 如果斜率未知，则根据适应度变化重新确定方向（正向、负向或保持未知）；
- 如果斜率原本为正向但适应度变差，则将斜率切换为负向，并将所有轴上的速度减半，促使粒子改变运动方向；
- 如果斜率原本为负向且适应度持续变差，则触发“群集机制” —— 粒子向全局最优解方向移动，各轴速度朝最优解方向递增。
如果所有方向的速度均为0，则根据当前坐标与全局最优解坐标的差值（结合移动系数）设置速度，启动向全局最优解的移动。最终，系统会根据实时状态调整速度的方向与大小，使粒子对适应度变化做出合理响应，并“学习”向最优方向移动。
该方法的最终目标：为粒子提供动态自适应运动，同时结合局部解与全局解的变化，实现高效的最优值搜索。
//+----------------------------------------------------------------------------+ //| Handle particle motion after fitness update | //+----------------------------------------------------------------------------+ void C_AO_DOS::ProcessParticleMovement (int particleIndex) { // Local variables for access optimization double currentFitness = a [particleIndex].f; double previousFitness = a [particleIndex].fP; int currentSlope = velocities [particleIndex].slope; // Comparison of fitnesses to determine the movement direction double fitnessDiff = currentFitness - previousFitness; // Handle a slope according to the current state if (currentSlope == 0) // Unknown slope { // Determine the slope based on the change in fitness velocities [particleIndex].slope = (fitnessDiff > 0) ? 1 : (fitnessDiff < 0) ? -1 : 0; } else if (currentSlope == 1 && fitnessDiff < 0) // Positive slope and deterioration of fitness { // Change direction and decrease velocity for (int d = 0; d < coords; d++) velocities [particleIndex].v [d] *= -0.5; // Optimized form of division by 2 velocities [particleIndex].slope = -1; // Change the slope to negative } else if (currentSlope == -1 && fitnessDiff < 0) // Negative slope and fitness degradation { // Apply the swarming mechanism - movement towards the global optimum for (int d = 0; d < coords; d++) velocities [particleIndex].v [d] += (cB [d] - a [particleIndex].c [d]) * movementFactor; velocities [particleIndex].slope = 0; // Reset the slope as unknown } // Check for zero velocity using the structure method if (velocities [particleIndex].IsZero ()) { // Initialize the velocity by moving towards the global optimum for (int d = 0; d < coords; d++) velocities [particleIndex].v [d] = (cB [d] - a [particleIndex].c [d]) * movementFactor; // Reset the slope velocities [particleIndex].slope = 0; } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试结果
现在，让我们来看一下结果。可见，这款内置群体效应的梯度型算法，在处理优化任务时，表现优于传统的常规梯度法。
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3422040822277234
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3421751631202356
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3421605659711745
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.5708601371368296
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.34628707444514434
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.32879379664917996
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.19999999999999998
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.20923076923076928
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.23076923076922945
=============================
总分： 2.91248 (32.36%)
可视化结果显示，在低维函数上，算法的结果存在较大离散性。
DOS在Hilly测试函数上
DOSForest测试函数上
DOSMegacity测试函数上
在种群优化算法的评级表中，DOS算法仅作为参考示例列出。
|#
|AO
|描述
|Hilly值
|Hilly
最终
|Forest值
|Forest
最终
|Megacity (离散)
|Megacity
最终
|最终
结果
|% of
最大
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|跨邻域搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|密码锁算法（joo）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) 进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗星尾算法（joo）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|TETA
|时间演化旅行算法（joo）
|0.91362
|0.82349
|0.31990
|2.05701
|0.97096
|0.89532
|0.29324
|2.15952
|0.73462
|0.68569
|0.16021
|1.58052
|5.797
|64.41
|7
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|8
|BOAm
|台球优化算法M
|0.95757
|0.82599
|0.25235
|2.03590
|1.00000
|0.90036
|0.30502
|2.20538
|0.73538
|0.52523
|0.09563
|1.35625
|5.598
|62.19
|9
|AAm
|射箭算法M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|10
|ESG
|社会群体的进化（joo）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|11
|SIA
|模拟各向同性退火（joo）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|12
|ACS
|人工协同搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|13
|DA
|辩证算法
|0.86183
|0.70033
|0.33724
|1.89940
|0.98163
|0.72772
|0.28718
|1.99653
|0.70308
|0.45292
|0.16367
|1.31967
|5.216
|57.95
|14
|BHAm
|黑洞算法M
|0.75236
|0.76675
|0.34583
|1.86493
|0.93593
|0.80152
|0.27177
|2.00923
|0.65077
|0.51646
|0.15472
|1.32195
|5.196
|57.73
|15
|ASO
|无序社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|16
|RFO
|皇家同花顺优化（joo）
|0.83361
|0.73742
|0.34629
|1.91733
|0.89424
|0.73824
|0.24098
|1.87346
|0.63154
|0.50292
|0.16421
|1.29867
|5.089
|56.55
|17
|AOSm
|原子轨道搜索M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|18
|TSEA
|龟壳演化算法（joo）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|19
|DE
|差分进化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|20
|SRA
|成功餐饮经营者算法 (joo)
|0.96883
|0.63455
|0.29217
|1.89555
|0.94637
|0.55506
|0.19124
|1.69267
|0.74923
|0.44031
|0.12526
|1.31480
|4.903
|54.48
|21
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|22
|BIO
|血液遗传优化算法（joo）
|0.81568
|0.65336
|0.30877
|1.77781
|0.89937
|0.65319
|0.21760
|1.77016
|0.67846
|0.47631
|0.13902
|1.29378
|4.842
|53.80
|23
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|24
|HS
|和声搜索
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|25
|SSG
|树苗播种和生长
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|26
|BCOm
|细菌趋化性优化算法M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|27
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|28
|(PO)ES
|(PO) 进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|29
|FBA
|基于分形的算法
|0.79000
|0.65134
|0.28965
|1.73099
|0.87158
|0.56823
|0.18877
|1.62858
|0.61077
|0.46062
|0.12398
|1.19537
|4.555
|50.61
|30
|TSm
|禁忌搜索M
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|31
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|32
|WOAm
|鲸鱼优化算法M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|33
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|34
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|35
|CAm
|骆驼算法M
|0.78684
|0.56042
|0.35133
|1.69859
|0.82772
|0.56041
|0.24336
|1.63149
|0.64846
|0.33092
|0.13418
|1.11356
|4.444
|49.37
|36
|ACOm
|蚁群优化M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|37
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - ga
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|38
|SOA
|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|39
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|40
|ACMO
|大气云模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|41
|ADAMm
|群体自适应矩估计M
|0.88635
|0.44766
|0.26613
|1.60014
|0.84497
|0.38493
|0.16889
|1.39880
|0.66154
|0.27046
|0.10594
|1.03794
|4.037
|44.85
|42
|CGO
|混沌博弈优化
|0.57256
|0.37158
|0.32018
|1.26432
|0.61176
|0.61931
|0.62161
|1.85267
|0.37538
|0.21923
|0.19028
|0.78490
|3.902
|43.35
|43
|ATAm
|人工部落算法M
|0.71771
|0.55304
|0.25235
|1.52310
|0.82491
|0.55904
|0.20473
|1.58867
|0.44000
|0.18615
|0.09411
|0.72026
|3.832
|42.58
|44
|CROm
|珊瑚礁优化算法M
|0.78512
|0.46032
|0.25958
|1.50502
|0.86688
|0.35297
|0.16267
|1.38252
|0.63231
|0.26738
|0.10734
|1.00703
|3.895
|43.27
|45
|CFO
|中央力优化
|0.60961
|0.54958
|0.27831
|1.43750
|0.63418
|0.46833
|0.22541
|1.32792
|0.57231
|0.23477
|0.09586
|0.90294
|3.668
|40.76
|DOS
|确定性振荡搜索
|0.34220
|0.34218
|0.34216
|1.02654
|0.57086
|0.34629
|0.32879
|1.24594
|0.20000
|0.20923
|0.23077
|0.64000
|2.912
|32.36
|RW
|神经Boid优化算法2（joo）
|0.48754
|0.32159
|0.25781
|1.06694
|0.37554
|0.21944
|0.15877
|0.75375
|0.27969
|0.14917
|0.09847
|0.52734
|2.348
|26.09
总结
算法所需配置的参数极少（仅种群大小和移动系数），这简化了实际应用，并降低了参数设置不当的风险。
其三态斜率机制（正向、负向、未知）允许粒子根据当前搜索方向的质量自适应调整行为，这正是该算法的核心创新点。算法不涉及复杂数学运算，因此计算效率很高。
其主要优势在于将群体算法的高效性与确定性方法的稳定性、可复现性相结合，尽管总体上确定性算法略逊于随机算法，但在解决某些特定问题时，此类方法依然具备实用价值。
图例2. 算法在相应测试中的颜色渐变表示
图例3. 算法测试结果的直方图（评分范围为0到100，越高越好，其中100为理论上的最高可能得分，档案中附有计算排名表的脚本）
DOS的优缺点：
优点：
- 快速。
- 实现简单。
缺点：
- 低维函数结果分散。
文章附有一个包含当前版本算法代码的归档文件。本文作者对标准算法描述的绝对准确性不承担责任。为提升搜索能力，已经对其中的许多算法进行了修改。文章中表述的结论和论断都是基于实验的结果。
文中所用的程序
|#
|名称
|类型
|描述
|1
|#C_AO.mqh
|库
|种群优化算法的基类
|2
|#C_AO_enum.mqh
|库
|种群优化算法的枚举说明
|3
|TestFunctions.mqh
|库
|测试函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|库
|测试台函数库
|5
|Utilities.mqh
|库
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|库
|用于计算比较表结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|面向所有种群优化算法的统一测试平台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|种群优化算法非可视化简易使用案例
|9
|Test_AO_DOS.mq5
|脚本
|DOS测试
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
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