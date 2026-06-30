基于季节性因素的MetaTrader 5外汇价差交易质量评估

引言

季节性是指与气候、经济及行为因素相关的周期性价格波动。该现象在商品市场中最为显著，但在外汇与股票市场中同样存在。季节性效应举例：圣诞行情、夏季咖啡价格上涨、一月效应等。

本文介绍如何利用MQL5编写一款用于评估季节性特征质量的指标。该指标既可分析单一品种的季节性，也可分析两个交易品种的价差。它能够识别具有统计显著性的季节性波动，应用加权系数，并生成指定月份的分析报告。





季节性与价差交易

价差交易是指在相关品种上同时开立多单与空单。利润来源于资产间相对价格的变动。与套利不同，价差头寸并非无风险，但其风险通常低于单一资产头寸交易。

价差头寸可分为：

市场内价差 —— 同一市场的不同品种（如货币对、贵金属）。

市场间价差 —— 不同但相关的商品（如“小麦–玉米”）。

交易所间价差 —— 同一商品在不同交易所（如CBOT与KCBT的小麦）。

在价差交易中运用季节性规律，可降低外部因素影响，提升可预测性。MetaTrader 5平台的SpreadMultiYearComparison指标可用于识别与分析此类规律，既适用于价差分析，也适用于单一资产分析。

在该指标中，价差通过两个品种开盘价的差值计算，且可对每个品种设置加权系数，以反映其在价差中的相对权重。

以下是一套可在实战中应用季节性规律的分步算法。遵循该流程有助于识别稳定的市场模式、做出更有依据的交易决策并有效管理风险。

季节性交易分步方法

模式分析：研究指标图表，识别逐年重复出现的价差上涨/下跌周期。 入场点位选择：如果某月份历史上价差持续走高，可在月初开仓。例如，如果观察到价差在特定月份倾向于扩大，可考虑在月初买入价差（买入第一个资产、卖出第二个资产）。 风险管理：设置止损与止盈，并根据风险承受能力调整仓位。

SpreadMultiYearComparison指标同样可用于识别单一资产的季节性规律。如果发现某类资产（如能源品种）连续多年在12月倾向于上涨，即可依据该规律在当年12月做出买入决策。



有时指标图表上并无明确趋势，这种情况在夏季假期尤为常见，市场交投清淡、走势更难预测。在此情况下，可利用指标数据，在包络线边界进行高抛低吸。例如，在通道下沿买入，并在上沿卖出。





季节性分析方法

为识别季节性规律，通常采用10至15年的日线历史数据，分析每年选定月份的日线级别波动，数据以去年同期区间为参照进行展示。

选择交易品种或价差（如白银或欧元兑美元–英镑兑美元），研究其15年及以上的历史走势，重点关注相同月份（如6月、7月）的规律重复性。如果在75%的年份中价格均在6月持续下跌，则表明存在强季节性。如果不同年份的收益大致相近（如月收益约+5%），则该规律被视为稳定可靠。

季节性规律同样可用于交易标普500、纳斯达克100等单一金融工具，只需依据识别出的趋势进行操作即可。图例1展示了标普500指数的季节性图表。左侧列为年份，表格中的收益按如下公式计算：月末报价 - 月初首日报价。

图例1. 标普500指数7月份走势概率

在下图中，黄线代表今年7月价格大概率呈上行走势；橄榄色曲线（绿色箭头上方）为该品种历年统计数据的平均走势线。绿色箭头用于更直观地展示基于整个研究周期的平均值，7月份曲线的变化特征。

图例1.1. 标普500指数走势概率

下图展示了英镑兑日元（GBPJPY）8月份的季节性走势：

图例2. 英镑兑日元8月报价走势概率

图例2.1. 英镑兑日元8月价格走势概率

黄色曲线代表该交易品种本年度8月的走势；橙色箭头用于突出走势变化，橄榄绿色曲线为历年统计得出的英镑兑日元平均历史走势。

下图为经过15年观测统计得出的澳元兑纽元（AUDNZD）8月份季节性价格规律：

图例3. 澳元兑纽元8月报价走势概率





图例3.1. 澳元兑纽元货币对8月价格变动走势

下图基于15年观测数据，展示澳元兑美元（AUDUSD）8月的季节性走势规律：

图例4. 澳元兑美元8月报价走势概率

图例4.1. 澳元兑美元8月价格变动走势

以下两组图表基于15年观测数据，展示英镑兑美元（GBPUSD）4月的季节性走势规律：

图例5. 英镑兑美元4月报价走势概率

图例5.1. 英镑兑美元4月价格变动走势

以下两组图表基于15年观测数据，展示纽元兑美元（NZDUSD）8月季节性走势规律：

图例6. 纽元兑美元8月报价走势概率

图例6.1. 纽元兑美元价格变动走势

以下两组图表基于10年观测周期，展示WTI原油11月价格季节性走势规律：





图例7. WTI原油11月报价走势概率

图例7.1. WTI原油11月价格变动走势

以下两组图表基于15年观测数据，展示了白银兑美元（XAGUSD）6月季节性走势；红色箭头上方粗橄榄色曲线代表该周期白银历史平均价格走势。

在图8.1中，黄色箭头与黄色曲线代表本年度6月白银价格走势。由此可见，该品种的季节性走势并非每年都会出现。

图例8. 白银兑美元6月报价走势概率





图例8.1. 白银兑美元 6月价格变动走势

图例8.1.1中黄色区域代表2025年9月白银期货合约，基于统计概率测算出的本年度6月价格延续走势：

8.1.1. 2025年9月白银期货

图例8.1.2为芝商所2025年9月纳斯达克100迷你期货当前图表，预测7月价格整体上行。

我们将持续跟踪该品种，并在MetaTrader 5中生成对应的分析报告。

8.1.2. 2025年9月纳指100迷你期货合约

这些数据由摩尔研究中心提供，基于期货合约在本年度各月份的季节性走势编制而成。





季节性价差交易：定义与图表展示



以下两张图表展示了经过15年观测，白银兑美元与黄金兑美元在1月份的价差季节性走势（指标加载于白银品种上）：

图例9. 15年观测数据下金银价差1月走势概率

图例9.1. 金银价差1月价格变动走势

从图例9与图例9.1中（本文未刻意筛选特定周期与月份）可见：该贵金属价差整体走势、橄榄色历史平均曲线、橙色标注箭头，以及代表本年度价差走势的黄色曲线，全部朝着价差收窄的方向运行。这表明在15年观测周期内，该价差具备统计学有效的中期季节性规律。我们可在指标内设置配比系数：将白银权重设置为1，黄金权重设置为2。

以下两张图表基于15年观测数据，展示欧元兑美元 - 英镑兑美元价差12月的季节性特征（指标加载在价差第一品种欧元兑美元上）：

图例10.欧元兑美元 - 英镑兑美元价差12月走势概率

图例10.1. 欧元兑美元 - 英镑兑美元价差12月价格变动走势

橄榄色上行曲线代表观测周期内该月份价差的平均走势，绿色箭头用于突出该趋势；黄色箭头与后续上行的黄色曲线代表本年度12月价差的预期走势。



以下两张图表基于15年观测周期，展示英镑兑美元 - 纽元兑美元价差4月季节性规律：

图例11.英镑兑美元 - 纽元兑美元价差4月走势概率

图例11.1. 英镑兑美元 - 纽元兑美元价差4月价格变动走势

由此可见，英镑兑美元 - 纽元兑美元价差的历史平均走势曲线（粗橄榄色线）与本年度价差走势曲线（黄色曲线 + 黄色箭头）趋势一致（本文未特意挑选与当前年度走势匹配的历史月份样本）。也就是说，两条曲线均自下而上，价差呈扩大趋势。

以下两张图表基于15年观测周期，展示英镑兑美元 - 白银兑美元价差6月季节性规律：

图例12. 英镑兑美元 - 白银兑美元价差6月走势概率

图例12.1. 英镑兑美元 - 白银兑美元价差6月价格变动走势

由此可见，本年度6月并未验证该英镑兑美元 - 白银兑美元价差的季节性规律。绿色箭头代表15年观测均值下该组合价差的运行方向，对应曲线为橄榄色。

以下两张图表基于15年观测数据，展示WTI - 布伦特原油价差7月季节性规律：

图例13. WTI - 布伦特原油价差7月走势概率

图例13.1. WTI–布伦特原油价差7月价格变动走势

预计今年7月，WTI–布伦特原油价差将呈现季节性走弱。黄线代表本年度价差曲线变化；橙色箭头根据观测期内的平均值，指示下行方向。图表表明，从历史规律看，7月WTI原油跌幅通常大于布伦特原油，因此可做空WTI–布伦特价差。

请注意，不同经纪商的品种代码可能不同。同时，本指标需加载在价差第一个品种（WTI）的图表上。配比系数为1:1。

基于季节性的交易质量评估可借助附带指标数据进行，方法如下：



样本期至少应覆盖10年，最好达到15至20年（需保证观测期内价差品种均有报价，可构建统计关系）。该方法同样可用于分析历史数据，只需从相关平台下载品种历史行情，例如美国芝加哥商业交易所（CME）官网数据。

各年份数据不应存在过大的离散度，数值应保持相近且平稳，如：100...150...90...166...200...150...130...125等。

样本中各年份不应出现异常极高或极低的月份值（即异常值/离群点），这样能提高统计结果的可靠性。

如果某一品种或价差在连续多年的同一月份中，走势方向（上涨或下跌）一致性达到70%，且数值区间相近，则说明该季节性模型可靠性高，适用于当年交易。

本文中，价差的计算公式为：价差 = 第一个品种报价 - 第二个品种报价，在此基础上可引入加权系数，以反映品种间最小变动价位（tick）的价值差异。例如，如果品种1欧元兑美元的系数为1，品种2英镑兑美元的系数0.8，这反映了第二个品种tick价值更高的特点。

权重允许存在小幅偏差，尤其在金银等品种上，可直接使用1:1配比。该方法有助于识别并利用价差走势中的正向季节性机会。

市场并非完全无序。许多资产会因经济周期、气候、节假日等因素呈现周期性季节性波动。如果某一资产在每年固定时段持续上涨或下跌，该规律可用于提升交易决策的合理性。

SpreadMultiYearComparison指标可基于历史数据，可视化展示价差的季节性波动。它会分析两个资产（如欧元兑美元与英镑兑美元）多年的价格差值并以图表呈现，帮助识别重复规律并确定最佳入场点位。





SpreadMultiYearComparison指标应用

参数：Symbol1、Symbol2、MonthToShow、YearsToShow。

下表为指标外部变量的名称与说明：

外部变量 描述 Symbol1

主交易品种（如黄金兑美元）

Symbol2

第二个品种（留空则仅分析Symbol1）

MonthToShow

分析月份（1至12）

YearsToShow 统计年份数量（1至15） FillGaps 是否填充数据缺口（为true时用最近有效值替代缺失数据）

核心功能：

CalculateAllStatistics() —— 计算月初至月末的价差变化，兼顾小数点位数以保证点数计算准确

计算月初至月末的价差变化，兼顾小数点位数以保证点数计算准确 DisplayFullStatistics() —— 显示各年度盈亏统计表，并给出趋势判断（强势趋势/横盘）

显示各年度盈亏统计表，并给出趋势判断（强势趋势/横盘） GetRecommendation() —— 分析盈利月份占比，输出价差品种走势方向报告

指标季节性研究参数设置实用建议

代码中外部变量均带有注释，逻辑直观，指标显示在副图窗口中。

#property copyright "Copyright 2025" #property version "7.1" #property strict #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 18 #property indicator_plots 17 input string Symbol1 = "EURUSD" ; input string Symbol2 = "" ; input double k_Symbol1 = 1.0 ; input double k_Symbol2 = 1.0 ; input int MonthToShow = 6; input int YearsToShow = 15 ; input bool FillGaps = true ;

该价差计算指标的核心功能是在日线周期上，以点数为单位，针对第一个交易品种进行计算。

double GetSpreadValue( datetime dt) { int shift1 = iBarShift (Symbol1, PERIOD_D1 , dt, false ); if (shift1 < 0 ) { Print ( "No data for " , Symbol1, " at " , TimeToString (dt)); return EMPTY_VALUE ; } double price1 = k_Symbol1 * iOpen (Symbol1, PERIOD_D1 , shift1); if (Symbol2 == "" ) { return price1; } int shift2 = iBarShift (Symbol2, PERIOD_D1 , dt, false ); if (shift2 < 0 ) { Print ( "No data for " , Symbol2, " at " , TimeToString (dt)); return EMPTY_VALUE ; } double price2 = k_Symbol2 * iOpen (Symbol2, PERIOD_D1 , shift2); return price1 - price2; }

MetaTrader 5实用建议

基于季节性的交易品种，下表列出了月份、交易品种（价差）及交易方向：

月份 品种 方向 6月

白银

下跌

7月

WTI–布伦特原油价差

下跌

6月

英镑兑美元 - 白银兑美元价差

下跌



小贴士：

核查历史数据（至少10至15年）。

使用止损（季节性不代表100%盈利）。

结合其他因素（天气、持仓报告COT等）。





日线周期季节性交易：通用原则

1. 设置分析工具

如需了解品种在不同时段的表现，打开其中一个品种的图表，加载SpreadMultiYearComparison指标。输入要对比的两个品种代码，并选择需要分析的历史年份。

2. 选择交易品种

选择关联性强的品种对，如货币对、商品、指数或股票。价差交易并非单纯买卖单一资产，而是同时双向开仓：一多一空。这样有助于降低风险：如果一个品种走势不利，另一个可部分或完全弥补亏损。这种方式通常被称为“对冲”。

如何寻找季节性机会：

1. 寻找具有规律的月份

观察价差在过去10至15年的表现，找出价差持续上涨或下跌的月份。

2. 评估可靠性

数据不应出现大幅跳空，且所需年份均有报价。统计走势越“平滑”，规律可靠性越高。

3. 确定入场与出场时机

采用日线周期操作。可配合其他指标增强信号，确认入/出场点位。

4. 风险管理

根据波动率设置止损。仓位应适中，避免账户过载。

基本面因素：经济报告、新闻、天气。

主力资金投机行为与市场情绪。

政策法规变动：如新限制、税收政策等。

其他影响因素

务必确保：

交易品种在所有所需年份均有报价（优选15年，最低10年）；

图表切换至日线周期；

两个交易品种均在市场报价窗口中显示；

加载指标后，右键点击 → 刷新，以完整加载数据。

重要提醒：季节性规律并不保证盈利。市场始终在变化。历史规律重复出现仅提示值得关注，而非盲目迷信。持续分析与评估是生存并获利的关键。







SpreadMultiYearComparison指标使用方法



该指标在价差第一个品种的图表上，可视化展示往年价差的平均走势（橄榄色曲线）和本年度走势（黄色曲线）。

结果分为三类：强势趋势、中等趋势、横盘。

第一步：加载指标



指定Symbol1（如黄金兑美元）

如需计算价差，指定Symbol2（如白银兑美元）

选择MonthToShow（如12代表12月）

设置YearsToShow（如15年）

如果盈利年份占比大于等于75% → 强势趋势

如果盈利年份占比在60%至75%之间 → 中等趋势（需额外过滤）

如果盈利年份占比低于60% → 横盘走势（无明确趋势，价差品种报价在区间内震荡，需使用 附加过滤器 ，例如 包络线指标）

强势趋势（75%以上）：

顺势入场



止损设置为历年平均亏损幅度



止盈设置为平均盈利幅度的两倍



达到平均盈利后，可按账户权益变化启用移动止损

横盘（低于60%）无方向性走势：

依据包络线指标的轨道边界进行高抛低吸



示例：上轨做空，下轨做多

分析统计结果基于季节性进行实战观察与报告的可行交易场景





结论



SpreadMultiYearComparison方法的优势：

因此，任何通过历史均值得出的预测，都应检验其实现概率。通常只有正向结果概率超过70%的信号，才具备可交易价值。

乍看之下，符合条件的交易机会似乎很少，因为本文仅在日线周期（D1）上进行季节性分析。虽然部分潜在入场机会因此被剔除，但这一不足可通过分散化交易弥补 —— 在目标月份内，跟踪多组价差与多个品种的季节性机会。尤其在“农产品类”品种中，季节性特征表现明显。

季节性并非占卜，而是对规律的统计分析。SpreadMultiYearComparison是一款用于识别和评估具有统计显著性的季节性波动的工具。请将季节性分析当作“统计罗盘”，以提升决策精度、降低交易风险。

在下一篇文章中，我将深入讲解更低周期上的季节性指数。我们会研究其更复杂的变体与实战应用案例，同时探讨如何将季节性分析与基本面、技术面结合，以提升交易效率。