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基于季节性因素的MetaTrader 5外汇价差交易质量评估

基于季节性因素的MetaTrader 5外汇价差交易质量评估

MetaTrader 5交易 |
193 9
Roman Shiredchenko
Roman Shiredchenko

引言

季节性是指与气候、经济及行为因素相关的周期性价格波动。该现象在商品市场中最为显著，但在外汇与股票市场中同样存在。季节性效应举例：圣诞行情、夏季咖啡价格上涨、一月效应等。

本文介绍如何利用MQL5编写一款用于评估季节性特征质量的指标。该指标既可分析单一品种的季节性，也可分析两个交易品种的价差。它能够识别具有统计显著性的季节性波动，应用加权系数，并生成指定月份的分析报告。


季节性与价差交易

价差交易是指在相关品种上同时开立多单与空单。利润来源于资产间相对价格的变动。与套利不同，价差头寸并非无风险，但其风险通常低于单一资产头寸交易。

价差头寸可分为：

  • 市场内价差 —— 同一市场的不同品种（如货币对、贵金属）。
  • 市场间价差 —— 不同但相关的商品（如“小麦–玉米”）。
  • 交易所间价差 —— 同一商品在不同交易所（如CBOT与KCBT的小麦）。

    在价差交易中运用季节性规律，可降低外部因素影响，提升可预测性。MetaTrader 5平台的SpreadMultiYearComparison指标可用于识别与分析此类规律，既适用于价差分析，也适用于单一资产分析。

    在该指标中，价差通过两个品种开盘价的差值计算，且可对每个品种设置加权系数，以反映其在价差中的相对权重。

    以下是一套可在实战中应用季节性规律的分步算法。遵循该流程有助于识别稳定的市场模式、做出更有依据的交易决策并有效管理风险。

    季节性交易分步方法

    1. 模式分析：研究指标图表，识别逐年重复出现的价差上涨/下跌周期。

    2. 入场点位选择：如果某月份历史上价差持续走高，可在月初开仓。例如，如果观察到价差在特定月份倾向于扩大，可考虑在月初买入价差（买入第一个资产、卖出第二个资产）。

    3. 风险管理：设置止损与止盈，并根据风险承受能力调整仓位。

    SpreadMultiYearComparison指标同样可用于识别单一资产的季节性规律。如果发现某类资产（如能源品种）连续多年在12月倾向于上涨，即可依据该规律在当年12月做出买入决策。

    有时指标图表上并无明确趋势，这种情况在夏季假期尤为常见，市场交投清淡、走势更难预测。在此情况下，可利用指标数据，在包络线边界进行高抛低吸。例如，在通道下沿买入，并在上沿卖出。


    季节性分析方法

    为识别季节性规律，通常采用10至15年的日线历史数据，分析每年选定月份的日线级别波动，数据以去年同期区间为参照进行展示。 

    选择交易品种或价差（如白银或欧元兑美元–英镑兑美元），研究其15年及以上的历史走势，重点关注相同月份（如6月、7月）的规律重复性。如果在75%的年份中价格均在6月持续下跌，则表明存在强季节性。如果不同年份的收益大致相近（如月收益约+5%），则该规律被视为稳定可靠。

    季节性规律同样可用于交易标普500、纳斯达克100等单一金融工具，只需依据识别出的趋势进行操作即可。图例1展示了标普500指数的季节性图表。左侧列为年份，表格中的收益按如下公式计算：月末报价 - 月初首日报价。

    标普500

    图例1. 标普500指数7月份走势概率

    在下图中，黄线代表今年7月价格大概率呈上行走势；橄榄色曲线（绿色箭头上方）为该品种历年统计数据的平均走势线。绿色箭头用于更直观地展示基于整个研究周期的平均值，7月份曲线的变化特征。                                                                               

    标普500指数7月明细                  

     图例1.1. 标普500指数走势概率

    下图展示了英镑兑日元（GBPJPY）8月份的季节性走势：

    英镑兑日元8月行情    

    图例2. 英镑兑日元8月报价走势概率   

    英镑兑日元8月详细数据

    图例2.1. 英镑兑日元8月价格走势概率

    黄色曲线代表该交易品种本年度8月的走势；橙色箭头用于突出走势变化，橄榄绿色曲线为历年统计得出的英镑兑日元平均历史走势。

    下图为经过15年观测统计得出的澳元兑纽元（AUDNZD）8月份季节性价格规律：

    澳元兑纽元8月行情

    图例3. 澳元兑纽元8月报价走势概率   

    澳元兑纽元8月明细
       

    图例3.1. 澳元兑纽元货币对8月价格变动走势

    下图基于15年观测数据，展示澳元兑美元（AUDUSD）8月的季节性走势规律：

    澳元兑美元8月行情

    图例4. 澳元兑美元8月报价走势概率 

    澳元兑美元8月明细 

    图例4.1. 澳元兑美元8月价格变动走势

    以下两组图表基于15年观测数据，展示英镑兑美元（GBPUSD）4月的季节性走势规律：

    英镑兑美元4月行情

    图例5. 英镑兑美元4月报价走势概率

    英镑兑美元4月明细

    图例5.1. 英镑兑美元4月价格变动走势

    以下两组图表基于15年观测数据，展示纽元兑美元（NZDUSD）8月季节性走势规律：

    新西兰元兑美元

    图例6. 纽元兑美元8月报价走势概率

    纽元兑美元8月明细

    图例6.1. 纽元兑美元价格变动走势

    以下两组图表基于10年观测周期，展示WTI原油11月价格季节性走势规律：

    WTI原油11月行情

    图例7. WTI原油11月报价走势概率 

    WTI原油11月明细

    图例7.1. WTI原油11月价格变动走势

    以下两组图表基于15年观测数据，展示了白银兑美元（XAGUSD）6月季节性走势；红色箭头上方粗橄榄色曲线代表该周期白银历史平均价格走势。

    在图8.1中，黄色箭头与黄色曲线代表本年度6月白银价格走势。由此可见，该品种的季节性走势并非每年都会出现。

    白银兑美元6月行情

    图例8. 白银兑美元6月报价走势概率

    白银兑美元6月明细
                                                 

    图例8.1. 白银兑美元 6月价格变动走势

    图例8.1.1中黄色区域代表2025年9月白银期货合约，基于统计概率测算出的本年度6月价格延续走势：

    2025年9月白银MRCI季节性图表

    8.1.1. 2025年9月白银期货

    图例8.1.2为芝商所2025年9月纳斯达克100迷你期货当前图表，预测7月价格整体上行。

    我们将持续跟踪该品种，并在MetaTrader 5中生成对应的分析报告。

    纳指100期货     

                       8.1.2. 2025年9月纳指100迷你期货合约

    这些数据由摩尔研究中心提供，基于期货合约在本年度各月份的季节性走势编制而成。


    季节性价差交易：定义与图表展示

    以下两张图表展示了经过15年观测，白银兑美元与黄金兑美元在1月份的价差季节性走势（指标加载于白银品种上）：

    金银价差1月行情

    图例9. 15年观测数据下金银价差1月走势概率

    金银价差明细 

    图例9.1. 金银价差1月价格变动走势

    从图例9与图例9.1中（本文未刻意筛选特定周期与月份）可见：该贵金属价差整体走势、橄榄色历史平均曲线、橙色标注箭头，以及代表本年度价差走势的黄色曲线，全部朝着价差收窄的方向运行。这表明在15年观测周期内，该价差具备统计学有效的中期季节性规律。我们可在指标内设置配比系数：将白银权重设置为1，黄金权重设置为2。

    以下两张图表基于15年观测数据，展示欧元兑美元 - 英镑兑美元价差12月的季节性特征（指标加载在价差第一品种欧元兑美元上）：

    欧元兑美元 - 英镑兑美元价差12月行情

    图例10.欧元兑美元 - 英镑兑美元价差12月走势概率

    欧元兑美元 -英镑兑美元价差明细

    图例10.1. 欧元兑美元 - 英镑兑美元价差12月价格变动走势

    橄榄色上行曲线代表观测周期内该月份价差的平均走势，绿色箭头用于突出该趋势；黄色箭头与后续上行的黄色曲线代表本年度12月价差的预期走势。

    以下两张图表基于15年观测周期，展示英镑兑美元 - 纽元兑美元价差4月季节性规律：

    英镑兑美元 - 纽元兑美元价差4月行情

    图例11.英镑兑美元 - 纽元兑美元价差4月走势概率

    英镑兑美元 - 纽元兑美元价差明细

    图例11.1. 英镑兑美元 - 纽元兑美元价差4月价格变动走势

    由此可见，英镑兑美元 - 纽元兑美元价差的历史平均走势曲线（粗橄榄色线）与本年度价差走势曲线（黄色曲线 + 黄色箭头）趋势一致（本文未特意挑选与当前年度走势匹配的历史月份样本）。也就是说，两条曲线均自下而上，价差呈扩大趋势。

    以下两张图表基于15年观测周期，展示英镑兑美元 - 白银兑美元价差6月季节性规律：

    英镑兑美元 - 白银兑美元6月行情

    图例12. 英镑兑美元 - 白银兑美元价差6月走势概率

    英镑兑美元 - 白银兑美元价差明细

    图例12.1. 英镑兑美元 - 白银兑美元价差6月价格变动走势 

    由此可见，本年度6月并未验证该英镑兑美元 - 白银兑美元价差的季节性规律。绿色箭头代表15年观测均值下该组合价差的运行方向，对应曲线为橄榄色。 

    以下两张图表基于15年观测数据，展示WTI - 布伦特原油价差7月季节性规律：

    WTI - 布伦特原油价差7月行情

    图例13. WTI - 布伦特原油价差7月走势概率

    WTI- 布伦特原油价差明细

    图例13.1. WTI–布伦特原油价差7月价格变动走势

    预计今年7月，WTI–布伦特原油价差将呈现季节性走弱。黄线代表本年度价差曲线变化；橙色箭头根据观测期内的平均值，指示下行方向。图表表明，从历史规律看，7月WTI原油跌幅通常大于布伦特原油，因此可做空WTI–布伦特价差。

    请注意，不同经纪商的品种代码可能不同。同时，本指标需加载在价差第一个品种（WTI）的图表上。配比系数为1:1。

    基于季节性的交易质量评估可借助附带指标数据进行，方法如下：    

    • 样本期至少应覆盖10年，最好达到15至20年（需保证观测期内价差品种均有报价，可构建统计关系）。该方法同样可用于分析历史数据，只需从相关平台下载品种历史行情，例如美国芝加哥商业交易所（CME）官网数据。
    • 各年份数据不应存在过大的离散度，数值应保持相近且平稳，如：100...150...90...166...200...150...130...125等。

    样本中各年份不应出现异常极高或极低的月份值（即异常值/离群点），这样能提高统计结果的可靠性。

    如果某一品种或价差在连续多年的同一月份中，走势方向（上涨或下跌）一致性达到70%，且数值区间相近，则说明该季节性模型可靠性高，适用于当年交易。

    本文中，价差的计算公式为：价差 = 第一个品种报价 - 第二个品种报价，在此基础上可引入加权系数，以反映品种间最小变动价位（tick）的价值差异。例如，如果品种1欧元兑美元的系数为1，品种2英镑兑美元的系数0.8，这反映了第二个品种tick价值更高的特点。

    权重允许存在小幅偏差，尤其在金银等品种上，可直接使用1:1配比。该方法有助于识别并利用价差走势中的正向季节性机会。

    市场并非完全无序。许多资产会因经济周期、气候、节假日等因素呈现周期性季节性波动。如果某一资产在每年固定时段持续上涨或下跌，该规律可用于提升交易决策的合理性。

    SpreadMultiYearComparison指标可基于历史数据，可视化展示价差的季节性波动。它会分析两个资产（如欧元兑美元与英镑兑美元）多年的价格差值并以图表呈现，帮助识别重复规律并确定最佳入场点位。


    SpreadMultiYearComparison指标应用

    参数：Symbol1、Symbol2、MonthToShow、YearsToShow。

    下表为指标外部变量的名称与说明：           

    外部变量 描述
    Symbol1
    		 主交易品种（如黄金兑美元）
    Symbol2
    		 第二个品种（留空则仅分析Symbol1）
    MonthToShow
    		 分析月份（1至12）
    YearsToShow 统计年份数量（1至15）
    FillGaps 是否填充数据缺口（为true时用最近有效值替代缺失数据）

    核心功能：

    • CalculateAllStatistics() —— 计算月初至月末的价差变化，兼顾小数点位数以保证点数计算准确
    • DisplayFullStatistics() —— 显示各年度盈亏统计表，并给出趋势判断（强势趋势/横盘）
    • GetRecommendation() —— 分析盈利月份占比，输出价差品种走势方向报告

    指标季节性研究参数设置实用建议

    代码中外部变量均带有注释，逻辑直观，指标显示在副图窗口中。  

    //+------------------------------------------------------------------+
//|                  SpreadMultiYearComparison.mq5                  
//|                     Copyright 2025, Roman Shiredchenko
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2025"
#property version   "7.1"
#property strict
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 18
#property indicator_plots   17

//--- Input parameters
input string   Symbol1      = "EURUSD";  // First symbol (required)
input string   Symbol2      = "";        // Second symbol (empty for single symbol analysis)
input double   k_Symbol1    = 1.0;       // Weight coefficient for Symbol1
input double   k_Symbol2    = 1.0;       // Weight coefficient for Symbol2
input int      MonthToShow  = 6;         // Month to analyze (1-12)
input int      YearsToShow  = 15;        // Number of years to analyze (1-15)
input bool     FillGaps     = true;      // Fill gaps in data

    该价差计算指标的核心功能是在日线周期上，以点数为单位，针对第一个交易品种进行计算。

    //+------------------------------------------------------------------+
//| Get spread/price value                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetSpreadValue(datetime dt)
{
   //--- Get data for first symbol
   int shift1 = iBarShift(Symbol1, PERIOD_D1, dt, false);
   if(shift1 < 0) {
      Print("No data for ", Symbol1, " at ", TimeToString(dt));
      return EMPTY_VALUE;
   }
   double price1 = k_Symbol1 * iOpen(Symbol1, PERIOD_D1, shift1);
   
   //--- Return first symbol price if second symbol not specified
   if(Symbol2 == "") {
      return price1;
   }
   
   //--- Get data for second symbol
   int shift2 = iBarShift(Symbol2, PERIOD_D1, dt, false);
   if(shift2 < 0) {
      Print("No data for ", Symbol2, " at ", TimeToString(dt));
      return EMPTY_VALUE;
   }
   double price2 = k_Symbol2 * iOpen(Symbol2, PERIOD_D1, shift2);
   
   //--- Return price difference (spread)
   return price1 - price2;
}

    MetaTrader 5实用建议

    基于季节性的交易品种，下表列出了月份、交易品种（价差）及交易方向：

     月份    品种      方向 
    6月   
    		白银 
    		 下跌
    7月   
    		WTI–布伦特原油价差 
    		 下跌
    6月    
    		 英镑兑美元 - 白银兑美元价差 
    		 下跌

    小贴士：

    • 核查历史数据（至少10至15年）。
    • 使用止损（季节性不代表100%盈利）。
    • 结合其他因素（天气、持仓报告COT等）。


    日线周期季节性交易：通用原则

    1. 设置分析工具

    如需了解品种在不同时段的表现，打开其中一个品种的图表，加载SpreadMultiYearComparison指标。输入要对比的两个品种代码，并选择需要分析的历史年份。

    2. 选择交易品种

    选择关联性强的品种对，如货币对、商品、指数或股票。价差交易并非单纯买卖单一资产，而是同时双向开仓：一多一空。这样有助于降低风险：如果一个品种走势不利，另一个可部分或完全弥补亏损。这种方式通常被称为“对冲”。

    如何寻找季节性机会：

    1. 寻找具有规律的月份
    观察价差在过去10至15年的表现，找出价差持续上涨或下跌的月份。

    2. 评估可靠性
    数据不应出现大幅跳空，且所需年份均有报价。统计走势越“平滑”，规律可靠性越高。

    3. 确定入场与出场时机
    采用日线周期操作。可配合其他指标增强信号，确认入/出场点位。

    4. 风险管理
    根据波动率设置止损。仓位应适中，避免账户过载。

    其他影响因素
    • 基本面因素：经济报告、新闻、天气。
    • 主力资金投机行为与市场情绪。
    • 政策法规变动：如新限制、税收政策等。

    务必确保：

    • 交易品种在所有所需年份均有报价（优选15年，最低10年）；
    • 图表切换至日线周期；
    • 两个交易品种均在市场报价窗口中显示；
    • 加载指标后，右键点击 → 刷新，以完整加载数据。
    重要提醒：季节性规律并不保证盈利。市场始终在变化。历史规律重复出现仅提示值得关注，而非盲目迷信。持续分析与评估是生存并获利的关键。


    SpreadMultiYearComparison指标使用方法 

    该指标在价差第一个品种的图表上，可视化展示往年价差的平均走势（橄榄色曲线）和本年度走势（黄色曲线）。
    结果分为三类：强势趋势、中等趋势、横盘。

    第一步：加载指标

    • 指定Symbol1（如黄金兑美元）
    • 如需计算价差，指定Symbol2（如白银兑美元）
    • 选择MonthToShow（如12代表12月）
    • 设置YearsToShow（如15年）
    第二步：分析统计结果
    • 如果盈利年份占比大于等于75% → 强势趋势
    • 如果盈利年份占比在60%至75%之间 → 中等趋势（需额外过滤）
    • 如果盈利年份占比低于60% → 横盘走势（无明确趋势，价差品种报价在区间内震荡，需使用附加过滤器，例如包络线指标）
    第三步：基于季节性进行实战观察与报告的可行交易场景  
    • 强势趋势（75%以上）：
      • 顺势入场
      • 止损设置为历年平均亏损幅度
      • 止盈设置为平均盈利幅度的两倍  
      • 达到平均盈利后，可按账户权益变化启用移动止损  
    • 横盘（低于60%）无方向性走势：  
      • 依据包络线指标的轨道边界进行高抛低吸  
      • 示例：上轨做空，下轨做多


    结论

    SpreadMultiYearComparison方法的优势：

    1. 降低风险：价差交易通过同时在两个品种上开仓，本质上实现了风险对冲。
    2. 提高盈利概率：季节性分析能帮助识别市场更大概率朝特定方向运行的时段。
    3. 优化交易决策：该指标以可视化形式呈现信息，辅助做出更理性、更有依据的交易决策。
    4. 灵活性强：可适配不同交易品种与交易风格。
    5. 对冲风险：如果一个品种走势不利，另一个品种可抵消亏损。例如：买入黄金、卖出白银 —— 即使黄金下跌，白银也可能上涨。由于两个品种报价相互对冲，价差的波动率通常低于单一品种，便于执行更严格的风险管理。
    6. 所有信号均可通过自定义过滤器进一步筛选，例如技术分析标记。也可结合包络线指标，在季节性方向上，做轨道边界的反弹交易。
    7. 我们可以将季节性交易与技术分析结合，在日线级别上，顺着季节性方向进行短期信号交易。

    因此，任何通过历史均值得出的预测，都应检验其实现概率。通常只有正向结果概率超过70%的信号，才具备可交易价值。

    乍看之下，符合条件的交易机会似乎很少，因为本文仅在日线周期（D1）上进行季节性分析。虽然部分潜在入场机会因此被剔除，但这一不足可通过分散化交易弥补 —— 在目标月份内，跟踪多组价差与多个品种的季节性机会。尤其在“农产品类”品种中，季节性特征表现明显。 

    季节性并非占卜，而是对规律的统计分析。SpreadMultiYearComparison是一款用于识别和评估具有统计显著性的季节性波动的工具。请将季节性分析当作“统计罗盘”，以提升决策精度、降低交易风险。

    在下一篇文章中，我将深入讲解更低周期上的季节性指数。我们会研究其更复杂的变体与实战应用案例，同时探讨如何将季节性分析与基本面、技术面结合，以提升交易效率。 

    本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
    原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/15622

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    Roman Shiredchenko
    Roman Shiredchenko
    • специалистом 在 на биржевых рынках
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    Roman Shiredchenko
    Roman Shiredchenko | 1 8月 2025 在 17:17

    下一次中期总结将于8月举行——届时我们可以采用更全面的形式进行……

    Roman Shiredchenko
    Roman Shiredchenko | 1 8月 2025 在 18:11
    最重要的是，我忘了发布7月份的NQ报告，周末会发出来！通过价差指标！
    Roman Shiredchenko
    Roman Shiredchenko | 2 8月 2025 在 00:16

    NAS100 7月盈利900点！


    最好在月底最后一天，趁着逆季节性走势的下跌行情尽早平仓——1000点利润将达到


    建议大家在此讨论接下来的月份以及进场和离场策略！

    欢迎来到季节性交易的世界！

    Roman Shiredchenko
    Roman Shiredchenko | 2 8月 2025 在 05:14

    根据文章中第一张图表！7月标普500指数，已获利！


    Roman Shiredchenko
    Roman Shiredchenko | 29 8月 2025 在 01:38

    8月份，AUDNZD的季节性走势表现良好！

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