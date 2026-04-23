混沌优化算法（COA）：续篇
内容
引言
在上一篇文章中，我们介绍了混沌优化方法，并分析了算法中包含的部分核心方法。在本文中，我们将完成剩余方法的解析，并直接进入算法在测试函数上的验证环节。
在本次实现中，混沌优化方法通过确定性混沌遍历解空间。其核心原理是使用三种不同的混沌映射（逻辑映射、正弦映射、帐篷映射）生成具备伪随机性与遍历性的序列。算法分为三个阶段执行：初始混沌搜索、基于加权梯度法的解优化、自适应缩小范围的最终局部搜索。
通过引入带惯性的速度向量与停滞检测机制，算法能够有效避免陷入局部最优。参数的动态自适应调整与多种变异策略，确保了全局空间探索与局部解开发之间的平衡。接下来我们继续解析剩余方法。
算法的实现
ApplyMutation 方法用于为智能体引入变异操作。其核心任务是对指定智能体的参数进行随机修改。
方法首先校验目标智能体索引的有效性。若索引超出范围，方法将直接终止。随后，方法获取与该智能体关联的各类数组长度信息，如参数数组长度、速度数组长度。这一操作可防止方法访问数组越界。
方法基于可用数组长度计算出允许修改的最大坐标数量，确保操作安全。随机选取一个数值，确定需要执行变异的坐标数量。该数值范围为1 到最大可用坐标数的 30%。生成一个包含所有可修改坐标索引的数组。并将其随机打乱，确保变异选择的随机性。
在循环中，从打乱后的索引数组中选取待变异坐标。对每一个选中的坐标，根据随机值确定变异类型。支持的变异类型包括：完全随机变异（在指定区间内随机生成新值）、基于全局最优解的相对变异以及基于混沌映射的变异。
完成每个坐标的数值修改后，智能体对应的速度会被重置，避免历史速度影响新值。最后，在区间范围与步长约束下，为智能体对应坐标设置新数值，确保数值始终处于适当的区间内。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_COA_chaos::ApplyMutation (int agentIdx) { // Determine the number of coordinates for mutation (from 1 to 30% of coordinates) int mutationCount = 1 + (int)(u.RNDprobab () * coords * 0.3); mutationCount = MathMin (mutationCount, coords); // Create an array of indices for mutation without repetitions int mutationIndices []; ArrayResize (mutationIndices, coords); // Fill the array with indices for (int i = 0; i < coords; i++) { mutationIndices [i] = i; } // Shuffle the indices for (int i = coords - 1; i > 0; i--) { int j = (int)(u.RNDprobab () * (i + 1)); if (j <= i) // Additional security check { int temp = mutationIndices [i]; mutationIndices [i] = mutationIndices [j]; mutationIndices [j] = temp; } } // Apply mutations to the selected coordinates for (int m = 0; m < mutationCount; m++) { int c = mutationIndices [m]; // Different types of mutations for variety double r = u.RNDprobab (); double x; if (r < 0.3) { // Complete random mutation x = rangeMin [c] + u.RNDprobab () * (rangeMax [c] - rangeMin [c]); } else if (r < 0.6) { // Mutation relative to global best double offset = (u.RNDprobab () - 0.5) * (rangeMax [c] - rangeMin [c]) * 0.2; x = cB [c] + offset; } else { // Mutation using chaotic map agent [agentIdx].gamma [c] = SelectChaosMap (agent [agentIdx].gamma [c], (epochNow + c) % 3); x = rangeMin [c] + agent [agentIdx].gamma [c] * (rangeMax [c] - rangeMin [c]); } // Reset velocity agent [agentIdx].velocity [c] = 0.0; // Apply the new value with range check a [agentIdx].c [c] = u.SeInDiSp (x, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
类中的 UpdateSigma 方法负责动态自适应调整优化过程中使用的惩罚参数。它会根据智能体种群中可行解的数量，调节惩罚值的大小。
如果该方法是第一次被调用（迭代轮次为 1），则将当前惩罚值（currentSigma）设置为基础值（sigma）的一半。方法遍历整个智能体种群，并统计可行解的数量。为此，程序会调用一个辅助函数来判断该智能体代表的解是否为可行解。通过遍历所有智能体，方法可以确定有多少个体满足预设的约束条件。
随后，方法用可行解数量除以智能体总数，计算可行解在整个种群中的占比。该比例有助于评估当前策略的运行效果。基于计算出的可行解比例，方法决定是否调整惩罚值：如果可行解占比低于 30%，说明算法约束过强，因此提高惩罚值，以改变搜索动态，提升智能体行为的多样性。如果占比超过 70%，说明满足条件的智能体过多，因此降低惩罚值，避免算法过早收敛。
最后，方法会确保当前惩罚值保持在合理范围内。如果数值过小（低于基础值的 10%），则将其提升至该下限；同样，如果惩罚值超过基础值的 500%，则将其限制在该上限。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_COA_chaos::UpdateSigma () { // Dynamic adaptation of the penalty parameter // Start with a small value and increase it if necessary if (epochNow == 1) { currentSigma = sigma * 0.5; return; } // Calculate the number of feasible solutions int feasibleCount = 0; for (int i = 0; i < popSize; i++) { if (IsFeasible (i)) { feasibleCount++; } } double feasibleRatio = (double)feasibleCount / MathMax (1, popSize); // Adapt the penalty parameter depending on the proportion of feasible solutions if (feasibleRatio < 0.3) { // Too few feasible solutions - increase the penalty currentSigma *= 1.2; } else if (feasibleRatio > 0.7) { // Too many feasible solutions - reduce the penalty currentSigma *= 0.9; } // Limit the sigma value if (currentSigma < sigma * 0.1) currentSigma = sigma * 0.1; else if (currentSigma > sigma * 5.0) currentSigma = sigma * 5.0; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
IsFeasible 方法用于判断：由索引 agentIdx 对应的智能体所表示的解，是否满足给定的约束条件，即是否为可行解。
首先，方法检查智能体索引 agentIdx 是否在被允许范围内，即大于等于 0 且小于种群规模 popSize。若索引无效，方法直接返回 false，表示该解无效。若智能体索引有效，方法开始检查当前解的约束条件。它遍历解的所有坐标，并通过 CalculateConstraintValue 函数计算每个坐标的约束违反度。
CalculateConstraintValue 函数返回的数值，反映了当前解在指定坐标上的约束违反程度。如果遍历完所有坐标后，没有任何约束被违反，即所有约束违反值均小于等于阈值 eps，则该解被判定为可行解，方法返回 true。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_COA_chaos::IsFeasible (int agentIdx) { // Check if the solution is within the feasible region for (int c = 0; c < coords; c++) { double violation = CalculateConstraintValue (agentIdx, c); if (violation > eps) { return false; } } return true; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
UpdateBestHistory 方法用于将当前最优值存入搜索历史记录。它接收新的最优值，并首先检查该数值是否合法有效。若数值有效，则将其存入最优结果历史记录数组的当前索引位置。存储完成后，通过对历史数组长度取余的方式，循环更新下一次存储的索引位置。这确保历史记录始终保存最近 10 个数值，且不会发生数组越界。
该方法支持追踪搜索进度，并可利用最优解历史记录进行分析。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_COA_chaos::UpdateBestHistory (double newBest) { // Protection against invalid values if (!MathIsValidNumber (newBest)) return; // Update the history of the best values globalBestHistory [historyIndex] = newBest; historyIndex = (historyIndex + 1) % 10; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
IsConverged 方法用于判断算法是否已达到收敛状态。它通过分析全局最优解的历史记录，评估解随时间的优化幅度是否显著。若优化提升变得极小，则判定算法已收敛。
方法初始化若干变量，用于统计全局最优解历史数组 globalBestHistory 中的：有效数值数量、数值总和、最小值与最大值。变量 minVal 和 maxVal 分别被初始化为双精度类型的最大 / 最小可能值，以确保后续能正确计算极值。
方法遍历 globalBestHistory 数组，对历史中的每个值执行有效性校验、数据充足性校验、同质性检查，计算平均值与相对差值，并最终判断收敛性。总体而言，IsConverged 方法通过分析最优解历史、评估优化提升的显著性，为优化算法提供了收敛判断机制。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_COA_chaos::IsConverged () { // Check if there is enough data in the history int validValues = 0; double sum = 0.0; double minVal = DBL_MAX; double maxVal = -DBL_MAX; // Find min, max, and sum of values in history for (int i = 0; i < 10; i++) { if (globalBestHistory [i] == -DBL_MAX || !MathIsValidNumber (globalBestHistory [i])) continue; minVal = MathMin (minVal, globalBestHistory [i]); maxVal = MathMax (maxVal, globalBestHistory [i]); sum += globalBestHistory [i]; validValues++; } // If there is not enough data or all values are the same if (validValues < 5 || minVal == maxVal) return false; // Calculate the average value double average = sum / validValues; // Check the case when the mean is close to zero if (MathAbs (average) < eps) return MathAbs (maxVal - minVal) < eps * 10.0; // Relative difference for convergence testing double relDiff = MathAbs (maxVal - minVal) / MathAbs (average); return relDiff < 0.001; // Convergence threshold - 0.1% } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ResetStagnatingAgents 方法用于在优化过程中管理智能体，专门处理智能体停止优化、不再产生更好结果的情况。该方法监控智能体的停滞状态，并在必要时对陷入局部最优的智能体执行变异操作。
对每个智能体，检查其当前适应度函数值（a[i].f）相比历史最优值（a[i].fB）是否有所提升。如果当前值没有提升甚至变差，智能体的 ** 停滞计数器（stagnationCounter）** 加 1，标记该智能体进入停滞状态。如果数值得到优化，则停滞计数器重置为 0。
如果智能体连续停滞超过 5 轮迭代，方法会计算重置概率（resetProb）。该概率与停滞计数器的当前值成正比，意味着智能体停滞时间越长，被重置的概率越高。概率计算公式包含一个固定系数（0.2）与停滞计数器的相对值。如果随机生成的数值小于计算出的重置概率，就通过 ApplyMutation 函数对该智能体执行变异。执行变异后，智能体的停滞计数器清零，同时全局重置次数计数器（resetCount）加 1。
在处理完所有超出停滞阈值且满足变异条件的智能体后，方法执行完毕。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_COA_chaos::ResetStagnatingAgents () { int resetCount = 0; for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Increase the stagnation counter if there is no improvement if (a [i].f <= a [i].fB) { agent [i].stagnationCounter++; } else { agent [i].stagnationCounter = 0; } // Reset the agent if it has been stagnating for too long if (agent [i].stagnationCounter > 5) { // Reset only some of the agents with a probability depending on stagnation double resetProb = 0.2 * (1.0 + (double)agent [i].stagnationCounter / 10.0); if (u.RNDprobab () < resetProb) { ApplyMutation (i); agent [i].stagnationCounter = 0; resetCount++; } } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
CalculateWeightedGradient 方法用于估算指定智能体、指定坐标的约束梯度，并考虑约束违反程度进行加权。它帮助确定解需要调整的方向与幅度，以消除约束违反，并根据违反程度对梯度进行加权。
首先，方法检查智能体索引与坐标索引是否在合法范围内。若索引无效，则返回空值，表示无调整方向。随后，方法遍历当前智能体的所有坐标，计算每个坐标的约束违反值。并找出其中的最大违反值。若指定坐标的违反值大于阈值 eps，则认为需要执行修正；否则返回 0—— 该方向无需调整。
若违反程度显著，则计算该坐标的约束梯度（衡量约束随坐标变化的方向与强度）。梯度会乘以一个权重系数，权重为当前坐标违反值 / 所有约束的最大违反值。这确保违反越严重，对调整方向的影响越大。最终返回加权约束梯度，表示解需要按比例调整的方向与大小，以消除当前坐标的约束违反。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— double C_AO_COA_chaos::CalculateWeightedGradient (int agentIdx, int coordIdx) { // Calculate the maximum value of the constraint violation double maxViolation = eps; for (int c = 0; c < coords; c++) { double violation = CalculateConstraintValue (agentIdx, c); maxViolation = MathMax (maxViolation, violation); } // Violation for the current coordinate double violation = CalculateConstraintValue (agentIdx, coordIdx); // If there is no significant violation, return 0 if (violation <= eps) return 0.0; // Calculate the gradient double gradient = CalculateConstraintGradient (agentIdx, coordIdx); // Normalize the impact depending on the degree of violation double weight = violation / maxViolation; return gradient * weight; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
CalculateConstraintValue 方法用于估算指定智能体、指定坐标的约束违反程度。它计算当前坐标值超出允许范围的距离，并返回代表违反大小的数值。
首先，方法检查智能体索引（agentIdx）与坐标索引（coordIdx）是否有效。方法获取智能体当前坐标值 x，以及该坐标对应的最小值（min）和最大值（max）边界。随后，检查 x 是否在合法区间内。最终，方法返回违反值（violation），即该智能体在该坐标上的总约束违反量。
核心特性：
- 约束违反时返回正值，满足约束时返回 0。
- 违反值的大小与坐标超出边界的程度成正比。
简言之，CalculateConstraintValue 提供了种群中每个智能体满足问题约束的关键信息。它测量违反程度，帮助算法判断需要调整的幅度。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— double C_AO_COA_chaos::CalculateConstraintValue (int agentIdx, int coordIdx) { double x = a [agentIdx].c [coordIdx]; double min = rangeMin [coordIdx]; double max = rangeMax [coordIdx]; // Smoothed constraint violation function with a smooth transition at the boundary double violation = 0.0; // Check the lower bound if (x < min) { violation += min - x; } // Check the upper bound else if (x > max) { violation += x - max; } return violation; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
CalculateConstraintGradient 方法计算指定智能体、指定坐标的约束梯度。该方法确定因约束违反，坐标值需要改变的方向与幅度。
方法首先检查输入的智能体索引（agentIdx）与坐标索引（coordIdx）是否合法。若任一索引超出有效范围，返回 0.0，表示无法计算梯度。方法获取智能体当前坐标值，以及该坐标的最小 / 最大边界。这些数值是后续评估所必需的。随后检查当前值 x 是否超出设定边界。
方法最终返回的值，反映了在约束条件下，智能体坐标需要调整的方向与必要性。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— double C_AO_COA_chaos::CalculateConstraintGradient (int agentIdx, int coordIdx) { double x = a [agentIdx].c [coordIdx]; double min = rangeMin [coordIdx]; double max = rangeMax [coordIdx]; // Smoothed gradient for better stability if (x < min) return -1.0; // Need to increase the value else if (x > max) return 1.0; // Need to decrease the value return 0.0; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
CalculatePenaltyFunction 方法计算带约束违反惩罚的目标函数值。它将目标函数基础值与基于违反程度的惩罚项结合。
方法首先检查智能体索引是否有效，若有效则获取该智能体的基础目标函数值（a[agentIdx].f），存入 baseValue。随后遍历智能体所有坐标，计算每个坐标的约束违反量。若违反量超过阈值 eps，则将违反量的平方加入惩罚总和 penaltySum。
使用二次惩罚，可以对轻微违反进行 “轻微” 惩罚，对严重违反进行 “严厉” 惩罚。累加所有约束违反惩罚后，计算总惩罚值。
最后，该方法通过从目标函数的基础值中减去惩罚项，计算出最终带惩罚的目标函数值。返回所得到的目标函数惩罚值。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— double C_AO_COA_chaos::CalculatePenaltyFunction (int agentIdx) { // Base value of the objective function double baseValue = a [agentIdx].f; // Penalty term double penaltySum = 0.0; for (int c = 0; c < coords; c++) { double violation = CalculateConstraintValue (agentIdx, c); // Quadratic penalty for better resolution of solutions close to the boundary if (violation > eps) { penaltySum += violation * violation; } } // Apply a dynamic penalty ratio double penalty = currentSigma * penaltySum; // For the maximization problem: f_penalty = f - penalty return baseValue - penalty; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Moving 方法是优化过程中控制解移动的核心流程。它按步骤执行系统状态更新、参数自适应与搜索阶段管理。
首先，当前迭代轮次计数器加 1。第一次调用时，方法初始化种群并返回。随后，动态更新惩罚参数（sigma），调节搜索过程中惩罚函数的影响。一个关键任务是定期检查并重置停滞智能体，避免陷入局部最优。
根据迭代计数器的值确定当前搜索阶段：初期执行全局搜索，之后切换到更精细的局部搜索。根据所处阶段，调用对应的搜索策略，控制智能体移动。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_COA_chaos::Moving () { epochNow++; if (!revision) { InitialPopulation (); revision = true; return; } // Dynamically update the penalty parameter UpdateSigma (); // Reset stagnating agents if (epochNow % 5 == 0) { ResetStagnatingAgents (); } // Determine the search phase if (epochNow <= S1) { FirstCarrierWaveSearch (); } else if (epochNow <= S1 + S2) { SecondCarrierWaveSearch (); } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Revision 方法负责在迭代优化过程中改进解并自适应调整搜索参数。它会重新评估种群的当前状态，更新最优解，并根据近期迭代表现调整搜索参数。
方法遍历种群中的所有解，通过惩罚函数计算其新的惩罚后函数值，从而将约束违反情况纳入评估。对计算结果进行有效性校验，若合法则将其作为当前函数值保存。对于每一个新函数值优于历史值的智能体，更新其个体信息：保存新的函数值，并同步记录当前坐标。以此维护每个智能体的个体历史最优解。若某个智能体的解优于当前全局最优解，则更新全局最优解并记录对应坐标。同时更新最优解历史记录。
在首轮迭代之后（epochNow > 1），方法会评估搜索成效 —— 统计所有智能体中解得到改进的比例。基于该评估结果进行参数自适应调整，重点调整alpha 参数（各坐标的搜索范围）。根据当前处于全局搜索还是局部搜索阶段，alpha 的调整规则有所不同：全局搜索阶段，若改进比例较低，则扩大搜索范围以提升探索能力；局部搜索阶段，若改进不足，同样扩大搜索范围。若搜索成效显著，则缩小搜索范围，以便在最优解附近进行精细化搜索。根据坐标的合法取值范围，算法会将 Alpha 参数限制在上下限之间。
该机制通过利用历史迭代的表现信息，实现全局探索与局部寻优之间的动态平衡。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_COA_chaos::Revision () { int improvementCount = 0; double bestImprovement = 0.0; // Evaluate all solutions for (int i = 0; i < popSize; i++) { double newValue = CalculatePenaltyFunction (i); // Check the validity of the new value if (!MathIsValidNumber (newValue)) continue; // Save the current value for the next iteration a [i].f = newValue; // Update the personal best solution (before a global one for efficiency) if (newValue > a [i].fB) { a [i].fB = newValue; ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); improvementCount++; } // Update the global best solution if (newValue > fB) { double improvement = newValue - fB; fB = newValue; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); // Update the history of the best values UpdateBestHistory (fB); bestImprovement = MathMax (bestImprovement, improvement); improvementCount++; } } // Adapt search parameters depending on the phase and success if (epochNow > 1) { // Search success rate (prevention of zero divide) double successRate = (double)improvementCount / MathMax (1, 2 * popSize); // Adaptation of the alpha parameter for (int c = 0; c < coords; c++) { double oldAlpha = alpha [c]; if (epochNow <= S1) { // In the global search phase if (successRate < 0.1) { // Very few improvements - increasing the search scope alpha [c] *= t3; } else if (successRate < 0.3) { // Few improvements - slightly expanding the scope alpha [c] *= 1.2; } else if (successRate > 0.7) { // Many improvements - narrowing the scope alpha [c] *= 0.9; } } else { // In the local search phase if (successRate < 0.05) { // Very few improvements - increasing the search scope alpha [c] *= t3; } else if (successRate > 0.2) { // Enough improvements - narrowing the scope alpha [c] *= 0.8; } } // Limits on alpha range with safe bounds verification if (c < ArraySize (rangeMax) && c < ArraySize (rangeMin)) { double maxAlpha = 0.2 * (rangeMax [c] - rangeMin [c]); double minAlpha = 0.0001 * (rangeMax [c] - rangeMin [c]); if (alpha [c] > maxAlpha) { alpha [c] = maxAlpha; } else if (alpha [c] < minAlpha) { alpha [c] = minAlpha; } } } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
现在我们已经解析了所有方法，可以直接进入算法测试环节。
测试结果结果一目了然：外部参数经过轻微优化，内部参数则保持不变，沿用前文方法中所述的设置。
COA(CHAOS)|混沌优化算法|50.0|10.0|40.0|2.0|1.2|0.0001=============================
5 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.6083668756744218
25 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.4079413401686229
500 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.2678056430575926
=============================
5 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.668343763134901
25 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.38894787694645416
500 Forest's；函数运行次数：10000；结果： 0.2198998763835145
=============================
5 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.32307692307692304
25 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.1987692307692308
500 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.10598461538461638
=============================
总得分：3.18914 (35.43%)
我想重点展示一下算法运行的可视化效果：多种搜索方式的组合产生了别具一格的视觉表现。
在 Hilly 函数上测试COA(CHAOS)算法
在 Forest 函数上测试COA(CHAOS)算法
在 Megacity 函数上测试COA(CHAOS)算法
根据测试结果，混沌优化算法（COA/CHAOS）已纳入我们的评级表中。
|#
|算法
|说明
|Hilly
| Hilly
最终结果
|Forest
| Forest
最终结果
|Megacity (离散)
| Megacity
最终结果
| 最终
结果
| % of
MAX
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|交叉邻近搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|代码锁定算法（JOO）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) 进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗尾算法（JOO）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|TETA
|时间演化旅行算法（JOO）
|0.91362
|0.82349
|0.31990
|2.05701
|0.97096
|0.89532
|0.29324
|2.15952
|0.73462
|0.68569
|0.16021
|1.58052
|5.797
|64.41
|7
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|8
|BOAm
|台球优化算法 M
|0.95757
|0.82599
|0.25235
|2.03590
|1.00000
|0.90036
|0.30502
|2.20538
|0.73538
|0.52523
|0.09563
|1.35625
|5.598
|62.19
|9
|AAm
|射箭算法 M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|10
|ESG
|社会群体的进化（JOO）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|11
|SIA
|模拟各向同性退火（JOO）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|12
|ACS
|人工协同搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|13
|DA
|辩证算法
|0.86183
|0.70033
|0.33724
|1.89940
|0.98163
|0.72772
|0.28718
|1.99653
|0.70308
|0.45292
|0.16367
|1.31967
|5.216
|57.95
|14
|BHAm
|黑洞算法 M
|0.75236
|0.76675
|0.34583
|1.86493
|0.93593
|0.80152
|0.27177
|2.00923
|0.65077
|0.51646
|0.15472
|1.32195
|5.196
|57.73
|15
|ASO
|无政府社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|16
|RFO
|皇家同花顺优化算法 (JOO)
|0.83361
|0.73742
|0.34629
|1.91733
|0.89424
|0.73824
|0.24098
|1.87346
|0.63154
|0.50292
|0.16421
|1.29867
|5.089
|56.55
|17
|AOSm
|原子环路搜索 M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|18
|TSEA
|龟壳进化算法（JOO）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|19
|DE
|差分进化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|20
|SRA
|成功餐饮经营者算法（joo）
|0.96883
|0.63455
|0.29217
|1.89555
|0.94637
|0.55506
|0.19124
|1.69267
|0.74923
|0.44031
|0.12526
|1.31480
|4.903
|54.48
|21
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|22
|BIO
|血缘遗传优化算法 (JOO)
|0.81568
|0.65336
|0.30877
|1.77781
|0.89937
|0.65319
|0.21760
|1.77016
|0.67846
|0.47631
|0.13902
|1.29378
|4.842
|53.80
|23
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|24
|HS
|和声搜索算法
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|25
|SSG
|树苗播种和生长算法
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|26
|BCOm
|细菌趋化优化算法M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|27
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|28
|(PO)ES
|(PO) 进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|29
|TSm
|禁忌搜索优化算法
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|30
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|31
|WOAm
|鲸鱼优化算法M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|32
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|33
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|34
|ACOm
|蚁群优化 M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|35
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - ga
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|36
|SOA
|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|37
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|38
|ACMO
|大气云层模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|39
|ADAMm
|自适应动量评估 M
|0.88635
|0.44766
|0.26613
|1.60014
|0.84497
|0.38493
|0.16889
|1.39880
|0.66154
|0.27046
|0.10594
|1.03794
|4.037
|44.85
|40
|CGO
|混沌博弈优化算法
|0.57256
|0.37158
|0.32018
|1.26432
|0.61176
|0.61931
|0.62161
|1.85267
|0.37538
|0.21923
|0.19028
|0.78490
|3.902
|43.35
|41
|ATAm
|人工部落算法 M
|0.71771
|0.55304
|0.25235
|1.52310
|0.82491
|0.55904
|0.20473
|1.58867
|0.44000
|0.18615
|0.09411
|0.72026
|3.832
|42.58
|42
|CROm
|珊瑚礁优化算法 M
|0.78512
|0.46032
|0.25958
|1.50502
|0.86688
|0.35297
|0.16267
|1.38252
|0.63231
|0.26738
|0.10734
|1.00703
|3.895
|43.27
|43
|CFO
|中心力优化算法
|0.60961
|0.54958
|0.27831
|1.43750
|0.63418
|0.46833
|0.22541
|1.32792
|0.57231
|0.23477
|0.09586
|0.90294
|3.668
|40.76
|44
|ASHA
|人工淋浴算法
|0.89686
|0.40433
|0.25617
|1.55737
|0.80360
|0.35526
|0.19160
|1.35046
|0.47692
|0.18123
|0.09774
|0.75589
|3.664
|40.71
|45
|ASBO
|适应性社会行为优化
|0.76331
|0.49253
|0.32619
|1.58202
|0.79546
|0.40035
|0.26097
|1.45677
|0.26462
|0.17169
|0.18200
|0.61831
|3.657
|40.63
|CHAOS
|混沌优化算法
|0.60837
|0.40794
|0.26781
|1.28412
|0.66834
|0.38895
|0.21990
|1.27719
|0.32308
|0.19877
|0.10598
|0.62783
|3.189
|35.43
|RW
|神经类群优化算法2 (joo)
|0.48754
|0.32159
|0.25781
|1.06694
|0.37554
|0.21944
|0.15877
|0.75375
|0.27969
|0.14917
|0.09847
|0.52734
|2.348
|26.09
总结
测试后得到 35% 的结果，已足以体现混沌优化算法（COA/CHAOS）具备良好的优化潜力，尤其是考虑到算法本身的复杂度，且本次测试仅对部分外部参数做了小幅调优，大量内部参数并未优化的情况下。该算法目前还远未发挥出其最优性能。
算法中最具创新性与应用前景的亮点包括：采用逻辑映射、正弦映射、帐篷映射三种不同混沌映射，极大丰富了算法的搜索能力；引入惯性项，使算法在移动中保持搜索动量，更易跳出局部最优陷阱；基于优化成效与搜索阶段动态调整参数，显著提升了算法自适应能力；通过记录决策历史、重置 “停滞” 智能体，避免了在无价值区域浪费计算资源。此外，拉丁超立方抽样与多样化的智能体初始布局策略，从一开始就保证了对搜索空间的充分覆盖。若要进一步提升算法性能，后续可对其内部参数开展更精细化的调优研究。
该算法为改进其他优化方法提供了丰富思路，特别是其自适应机制与停滞处理策略，可有效迁移到其他面向金融市场的机器学习与优化算法中。
图例 1. 根据相应测试结果的算法颜色分级
Figure 2. 算法测试结果直方图（比例从 0 到 100，越高越好，其中 100 是最大可能的理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）
COA(CHAOS) 的优缺点：
优点：
- 多样化的搜索策略。
- 极具潜力的改进方向。
- 稳定的结果。
缺点：
- 大量的外部参数。
- 存在大量不可优化的内部参数。
本文附带了一个文档，其中包含了算法代码的当前版本。作者不对标准算法描述的绝对准确性承担责任。因为为了提升搜索能力，本文已对原算法进行了多处修改。文章中表述的结论和论断是基于实验的结果。
文中所用程序
|#
|名称
|类型
|说明
|1
|#C_AO.mqh
|库
|种群优化算法的父类
|2
|#C_AO_enum.mqh
|库
|群体优化算法枚举
|3
|TestFunctions.mqh
|库
|测试函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|库
|测试台函数库
|5
|Utilities.mqh
|库
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|库
|用于计算对比表中结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|所有种群优化算法的统一测试平台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|一个不包含可视化功能的种群优化算法使用示例
|9
|Test_AO_COA_chaos.mq5
|脚本
|COA(CHAOS) 测试脚本
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/17874
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
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已发表文章《混沌优化算法（COA）：继续》：
作者：安德烈-迪克
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