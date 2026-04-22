采用 CatBoost AI 预测 Renko 柱

引言

我的书房里一片静谧，只有显示器屏幕散发着微光。MT5 终端不断推送最新的分笔数据，我编写的算法有条不紊地将混沌的市场行情，转化为规整的Renko柱体系。凌晨三点，正是真正的交易策略诞生的时刻。我摸了摸未刮的下巴，抿了一口早已凉掉的咖啡 —— 我最爱的黑咖啡。模型 59.27% 的准确率，已是一场胜利。对于那些深知金融市场不可预测性的人而言，这是实打实的成就。





当传统分析束手无策时

近十年前，我刚进入市场时，坚信技术分析就是交易者的 “圣经”。我绘制支撑位与阻力位、观察均线交叉、寻找 RSI 与 MACD 背离，但年复一年，这些方法的有效性不断下降。市场在变，高频交易算法重塑了市场本质，经典分析方法再也无法带来曾经的优势。

有一周交易业绩格外糟糕，之后我问自己：难道上世纪写成的所有技术分析书籍，如今都只是消遣读物？这个问题让我彻底重构了交易思路，并最终打造出基于机器学习的Renko柱预测系统。





Renko柱 —— 交易者的数字 “禅境”

我第一次见到Renko图表，是在新加坡的一场研讨会上。一位要求我匿名的日本交易者，向我展示了他的交易终端 —— 界面上并非常见的 K 线，而是形态独特的矩形块。“这是Renko图表，” 他说，“它只呈现最重要的东西 —— 价格走势。”

在信息过载的世界里，Renko图表带来了数字 “禅境”—— 剔除噪音、时间因素，以及一切影响真实市场走势的杂音。只有当价格向上或向下波动达到指定幅度时，才会生成新的块。这种极简的设计里，蕴藏着惊人的力量。

我开始在多个品种上测试Renko图表。欧元 / 美元、英镑 / 美元、德国 DAX 指数、标普 500 指数 —— 在所有品种上，Renko图表都能让我更清晰、直观地看清市场结构。但人工分析极其耗时，而时间永远是交易者最稀缺的资源。于是，我转向了机器学习。





CatBoost—— 征服全球市场的算法

算法的选择，与交易策略的选择同等重要。在测试过数十种机器学习模型后，我选定了 CatBoost—— 由俄罗斯 Yandex 公司开发的梯度提升算法。第一次运行，我就认定了它。

params = { 'iterations' : 300 , 'learning_rate' : 0.05 , 'depth' : 5 , 'loss_function' : 'Logloss' , 'random_seed' : 42 , 'verbose' : False } model = CatBoostClassifier(**params) model.fit(X_train, y_train, eval_set=(X_test, y_test), early_stopping_rounds= 30 , verbose= False )

CatBoost 不仅能很好地处理类别型特征（这对分析Renko柱形态至关重要），还具备强抗过拟合能力，且运算速度足够快，可每天用最新数据重新训练。

我的实验从下载欧元 / 美元 60 天数据开始 —— 超过 12000 根 5 分钟 K 线。这些数据被转化为 11578 根Renko柱，通过算法算出的最优块大小为 0.00028 个价格单位。特征工程处理后，得到 11572 条样本用于模型训练。

终于，决定性的时刻到来：用处理好的数据启动 CatBoost 模型训练。





数据揭示真相：实验结果

当算法完成训练、看到结果的那一刻，我豁然开朗。模型在测试集上的准确率达到59.27%。对交易新手而言，这个数值或许显得平平无奇。但对熟悉金融市场残酷交易统计规律的人来说，这是极其出色的成绩。

值得一提的是密歇根大学的一项著名研究：多数主动管理型基金，都无法跑赢简单的 “买入并持有” 策略。这些基金聘请了拥有博士学位的顶尖分析师，还能获取内幕信息。对比之下，59.27% 的准确率不仅优秀，堪称惊艳。

但更令人意外的是特征重要性分析结果。与所有技术分析经典理论相反，成交量指标远比价格形态重要。最新成交量（重要度 18.36）、平均成交量（14.23）、成交量比率（12.81）占据前三。紧随其后的是连续价格波动相关参数。

我曾在某知名社交平台上，几次看到一位成功交易者说：交易的 “圣杯”，在于把成交量拆分到Renko块与成交量簇中。或许这些结果绝非偶然，而是大有深意？





Renko柱的运用之道

使用Renko图表的第一步，是确定最优块大小。这就像调试显微镜：放大倍数太低，看不清细节；倍数太高，会扭曲整体格局。Renko块大小，相当于我们观察市场的 “分辨率”。

def create_renko_bars(df, brick_size= None ): if brick_size is None : df[ 'tr' ] = np.maximum( df[ 'high' ] - df[ 'low' ], np.maximum( np. abs (df[ 'high' ] - df[ 'close' ].shift( 1 )), np. abs (df[ 'low' ] - df[ 'close' ].shift( 1 )) ) ) df[ 'atr' ] = df[ 'tr' ].rolling(window= 14 ).mean() brick_size = df[ 'atr' ].mean() * 0.5 print ( f"Renko block size: {brick_size: .5 f} " ) renko_bars = [] current_price = df.iloc[ 0 ][ 'close' ]

经过大量实验，我得出结论：确定块大小的最佳方法是使用ATR（平均真实波幅）指标。这种方法可让块大小自适应品种当前的波动率。

以欧元 / 美元为例，算法算出的最优块大小为0.00028 个价格单位，约等于2.8 点。乍看之下数值很小，但正是这种粒度，能帮我们捕捉有效行情、过滤市场噪音。

生成Renko柱不只是对价格数据做机械转换。它是一门从噪音中提取信号、在海量波动里分离出有效行情的艺术。当我看到图表上转换后的数据时，一幅清晰无比的市场图景展现在眼前 —— 红绿相间的阶梯状块体，剔除了时间因素造成的扭曲，真实反映价格走势。





特征构建：预测真正关键的因素

任何机器学习模型的效果，都高度依赖特征的质量与相关性。为预测下一根Renko柱的方向，我构建了一套多层级特征体系，同时兼顾走势历史与成交量特征。

def prepare_features(renko_df, lookback= 5 ): features = [] targets = [] for i in range (lookback, len (renko_df) - 1 ): window = renko_df.iloc[i-lookback:i] feature_dict = { **{ f'dir_ {j} ' : window[ 'direction' ].iloc[-(j+ 1 )] for j in range (lookback)}, 'up_ratio' : (window[ 'direction' ] > 0 ).mean(), 'max_up_streak' : window[ 'consec_up_streak' ]. max (), 'max_down_streak' : window[ 'consec_down_streak' ]. max (), 'last_up_streak' : window[ 'consec_up_streak' ].iloc[- 1 ], 'last_down_streak' : window[ 'consec_down_streak' ].iloc[- 1 ], 'last_volume' : window[ 'volume' ].iloc[- 1 ], 'avg_volume' : window[ 'volume' ].mean(), 'volume_ratio' : window[ 'volume' ].iloc[- 1 ] / window[ 'volume' ].mean() if window[ 'volume' ].mean() > 0 else 1 } features.append(feature_dict) next_direction = 1 if renko_df.iloc[i+ 1 ][ 'direction' ] > 0 else 0 targets.append(next_direction) return pd.DataFrame(features), np.array(targets)

首先，我纳入了最直观的特征 ——最近几根Renko柱的方向。随后，我添加了统计指标 ——上涨与下跌柱的比例、同一方向连续波动的长度、最大连续序列。最后，我加入了成交量指标 ——上一根柱的成交量、周期内平均成交量、当前成交量与均值的比值。

令我意外的是，成交量指标对预测的作用最为显著。这彻底改变了我对价格分析的认知。多年来，我和大多数交易者一样，专注于 K 线形态、图形与趋势线。而答案一直都是成交量—— 一个因外汇市场去中心化特性而常被忽视的指标。

最终特征集包含14 个参数，在模型复杂度与预测能力之间达到了最优平衡。特征过多会导致过拟合，特征过少则会欠拟合。





预测实战：从理论到应用

构建完成的模型不仅能输出下一根柱方向的二分类预测，还能给出该走势的发生概率。在上一个案例中，模型预测下跌的概率达69.35%，这已是相当可靠的预测，但尚未达到触发交易信号的标准（我将信号阈值设为 75%）。

def predict_next_bar(model, renko_df, lookback= 5 , feature_names= None ): if len (renko_df) < lookback: return { "error" : "Insufficient data" } window = renko_df.iloc[-lookback:] feature_dict = { **{ f'dir_ {j} ' : window[ 'direction' ].iloc[-(j+ 1 )] for j in range (lookback)}, 'up_ratio' : (window[ 'direction' ] > 0 ).mean(), 'max_up_streak' : window[ 'consec_up_streak' ]. max (), 'max_down_streak' : window[ 'consec_down_streak' ]. max (), 'last_up_streak' : window[ 'consec_up_streak' ].iloc[- 1 ], 'last_down_streak' : window[ 'consec_down_streak' ].iloc[- 1 ], 'last_volume' : window[ 'volume' ].iloc[- 1 ], 'avg_volume' : window[ 'volume' ].mean(), 'volume_ratio' : window[ 'volume' ].iloc[- 1 ] / window[ 'volume' ].mean() if window[ 'volume' ].mean() > 0 else 1 } X_pred = pd.DataFrame([feature_dict]) if feature_names: for feature in feature_names: if feature not in X_pred.columns: X_pred[feature] = 0 X_pred = X_pred[feature_names] prob = model.predict_proba(X_pred)[ 0 ] prediction = model.predict(X_pred)[ 0 ] return { 'prediction' : 'UP' if prediction == 1 else 'DOWN' , 'probability' : prob[prediction], 'prob_up' : prob[ 1 ], 'prob_down' : prob[ 0 ], 'signal' : 'BUY' if prob[ 1 ] > 0.75 else 'SELL' if prob[ 0 ] > 0.75 else 'NEUTRAL' }

然而，这套系统的真正价值并非单次预测，而是一整套完整的交易体系。最近的五根Renko柱呈现出有趣的动态：连续三根下跌，随后两根上涨。这种微型上涨趋势，叠加下跌预测（概率较高但未达到信号标准），表明市场大概率处于盘整与观望状态。

正是这些时刻对交易而言最为危险，尽管下跌概率相对较高，系统仍准确识别了这一状态，未生成任何交易信号。





系统底层解析：架构设计

这套自研系统具有一个多层级机制，每个组件都在整体预测框架中承担专属职能。我们来看看这套架构的核心组成部分。

python def main(): print ( "Load EURUSD data from MetaTrader5..." ) df = get_mt5_data(symbol= 'EURUSD' , days= 60 ) if df is None or len (df) == 0 : print ( "Unable to retrieve data" ) return print ( f"Loaded {len(df)} bars" ) print ( "Creating Renko bars..." ) renko_df, brick_size = create_renko_bars(df) print ( f"Created {len(renko_df)} Renko bars" ) print ( "Preparing features..." ) X, y = prepare_features(renko_df) print ( f"Prepared {len(X)} samples" ) print ( "Training the model..." ) model, X_test, y_test = train_model(X, y) feature_names = X.columns.tolist() prediction = predict_next_bar(model, renko_df, feature_names=feature_names) print ( "

NEXT RENKO BAR FORECAST:" ) for k, v in prediction.items(): print ( f" {k} : {v} " ) print ( "

Last 5 Renko bars:" ) print (renko_df.tail( 5 )[[ 'time' , 'open' , 'close' , 'direction' ]])

系统的基础是MT5 数据获取模块。通过与 MT5 对接，我们能够近乎实时地获取最新市场数据。该模块采用官方 MT5 接口，确保了运行的可靠性与稳定性。

系统的第二层，是将标准时间 K 线转换为Renko柱。算法基于 ATR 计算最优块大小，并结合成交量与时间维度完成转换。该实现的核心特性在于：在Renko柱生成过程中直接计算连续波动及其特征，大幅提升了整个系统的运行效率。

系统的核心是特征生成与模型训练模块。在这一环节，每一根Renko柱都会被转化为一组数值特征，随后输入 CatBoost 算法。模型最优参数的选取通过交叉验证完成，同时兼顾金融时间序列的独特性。

最后，预测模块调用训练好的模型与最新数据，生成预测结果；当置信度达到设定阈值时，自动触发交易信号。

整套系统基于 Python 开发，使用了 numpy、pandas、MetaTrader5 以及 catboost 库。选择 Python，不仅因为开发便捷，更因其具备丰富的数据分析与结果可视化能力。





结论与展望：算法交易的未来



在完成Renko柱预测系统的研发与测试后，我得出了几项重要结论，或会颠覆你对算法交易的认知。

第一，传统技术分析方法的效率，已不及现代机器学习算法。59.27% 的准确率听起来或许并不惊人，但长期来看，该模型持续跑赢绝大多数技术指标。

第二，在预测市场走势方面，成交量指标的重要性远高于价格形态。这与许多经典交易教材相悖，却在真实数据的回测结果中得到了验证。

第三，Renko图表确实能够剔除价格数据中的噪音，让机器学习算法更精准地识别市场走势中的稳定规律。

但最重要的是，这一切仅仅是开始。我看到了这套系统巨大的升级潜力。未来，该系统不仅能纳入基本面数据、新闻事件以及社交媒体情绪分析，还可拓展至其他交易品种与时间周期。此外，通过构建模型集成体系，预测准确率有望得到进一步提升。





结论



算法交易领域正处于新一轮革命的前夜，而伦科图表与现代机器学习算法的结合，或会成为这场革命的核心驱动力之一。我邀请所有对该领域感兴趣的朋友，一同深入数据、算法与预测的世界。交易的未来已至 —— 它就是算法交易。