Алгоритм хаотической оптимизации — Chaos optimization algorithm (COA): Продолжение

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Введение

В предыдущей статье мы познакомились с методом хаотической оптимизации и разобрали часть методов в составе алгоритма. В данной статье мы завершим разбор оставшихся методов и перейдем непосредственно к тестированию алгоритма на тестовых функциях.

Метод хаотической оптимизации, в данной реализации, использует детерминированный хаос для исследования пространства решений. Ключевой принцип — применение трёх различных хаотических отображений (логистического, синусоидального и тент-отображения) для генерации последовательностей, обладающих свойствами псевдослучайности и эргодичности. Алгоритм работает в три фазы: начальный хаотический поиск, уточнение решения методом взвешенного градиента и финальный локальный поиск с адаптивным сужением области.

Использование векторов скорости с инерцией и механизмов обнаружения стагнации позволяет избегать локальных экстремумов. Динамическая адаптация параметров и различные типы мутаций обеспечивают баланс между глобальным исследованием и локальной эксплуатацией найденных решений. Это коротко о главном, а теперь, продолжим рассматривать оставшиеся методы.





Реализация алгоритма



Метод "ApplyMutation" предназначен для внедрения мутаций в агента. Его основной задачей является случайное изменение параметров определенного агента.

Метод начинается с проверки корректности индекса указанного агента. Если индекс выходит за пределы допустимого диапазона, выполнение метода завершается. Далее осуществляется сбор информации о размере различных массивов, связанных с агентом, таких как размеры его параметров и скорости. Это позволяет предотвратить выход за пределы этих массивов во время работы метода.

Метод рассчитывает максимальное количество координат, которые могут быть изменены, исходя из размеров доступных массивов, чтобы обеспечить безопасность операций. Выбирается случайное число, определяющее, сколько координат будет подвергнуто мутации. Это значение варьируется от 1 до 30% от максимального количества доступных координат. Формируется массив индексов, представляющий координаты, которые могут быть изменены. Этот массив перемешивается, чтобы гарантировать случайный выбор при применении мутаций.

В цикле происходит выбор координат для мутации из перемешанного массива. Для каждой выбранной координаты определяется тип мутации на основе случайного значения. Возможные типы включают полную случайную мутацию (где новое значение выбирается случайно в заданном диапазоне), мутацию относительно глобального лучшего решения, и мутацию с использованием хаотических отображений.

После изменения значения для каждой координаты, скорость агента сбрасывается, чтобы новое значение не было подвержено влиянию предыдущих скоростей. Наконец, новое значение для соответствующей координаты агента устанавливается с учетом диапазонов и шагов, что гарантирует, что значения остаются в пределах допустимого диапазона.

void C_AO_COA_chaos::ApplyMutation ( int agentIdx) { int mutationCount = 1 + ( int )(u.RNDprobab () * coords * 0.3 ); mutationCount = MathMin (mutationCount, coords); int mutationIndices []; ArrayResize (mutationIndices, coords); for ( int i = 0 ; i < coords; i++) { mutationIndices [i] = i; } for ( int i = coords - 1 ; i > 0 ; i--) { int j = ( int )(u.RNDprobab () * (i + 1 )); if (j <= i) { int temp = mutationIndices [i]; mutationIndices [i] = mutationIndices [j]; mutationIndices [j] = temp; } } for ( int m = 0 ; m < mutationCount; m++) { int c = mutationIndices [m]; double r = u.RNDprobab (); double x; if (r < 0.3 ) { x = rangeMin [c] + u.RNDprobab () * (rangeMax [c] - rangeMin [c]); } else if (r < 0.6 ) { double offset = (u.RNDprobab () - 0.5 ) * (rangeMax [c] - rangeMin [c]) * 0.2 ; x = cB [c] + offset; } else { agent [agentIdx].gamma [c] = SelectChaosMap (agent [agentIdx].gamma [c], (epochNow + c) % 3 ); x = rangeMin [c] + agent [agentIdx].gamma [c] * (rangeMax [c] - rangeMin [c]); } agent [agentIdx].velocity [c] = 0.0 ; a [agentIdx].c [c] = u.SeInDiSp (x, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } }

Метод "UpdateSigma" в классе отвечает за динамическую адаптацию параметра штрафа, который используется в процессе оптимизации. Он регулирует значение штрафа, в зависимости от количества допустимых решений в популяции агентов.

Если метод вызывается в первый раз (эпоха равна 1), значение текущего штрафа (currentSigma) устанавливается равным половине базового значения (sigma). Метод проходит по всей популяции агентов и подсчитывает количество допустимых решений. Для этого используется вспомогательная функция, определяющая, является ли агент допустимым. Здесь осуществляется итерация по всем агентам, что позволяет определить, сколько из них соответствуют заданным критериям.

Далее, метод вычисляет долю допустимых решений в общей популяции, деля количество допустимых решений на общее количество агентов. Это соотношение помогает понять, насколько хорошо работает текущая стратегия. На основе рассчитанного отношения допустимых решений метод принимает решения о корректировке штрафа: если доля допустимых решений составляет менее 30%, это указывает на то, что алгоритм слишком строг, и штраф увеличивается, чтобы заставить агентов проявлять больше разнообразия в своих решениях. Если же доля превышает 70%, это говорит о том, что слишком много агентов находит допустимые решения, и штраф уменьшается, чтобы избежать преждевременной конвергенции.

В конце метод гарантирует, что значение текущего штрафа остается в приемлемых пределах. Если оно становится слишком маленьким (менее 10% от базового значения), штраф увеличивается до этого уровня. Аналогично, если штраф превышает 500% от базового значения, он ограничивается до этого уровня.

void C_AO_COA_chaos::UpdateSigma () { if (epochNow == 1 ) { currentSigma = sigma * 0.5 ; return ; } int feasibleCount = 0 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (IsFeasible (i)) { feasibleCount++; } } double feasibleRatio = ( double )feasibleCount / MathMax ( 1 , popSize); if (feasibleRatio < 0.3 ) { currentSigma *= 1.2 ; } else if (feasibleRatio > 0.7 ) { currentSigma *= 0.9 ; } if (currentSigma < sigma * 0.1 ) currentSigma = sigma * 0.1 ; else if (currentSigma > sigma * 5.0 ) currentSigma = sigma * 5.0 ; }

Метод "IsFeasible" определяет, является ли конкретное решение, представленное агентом с заданным индексом "agentIdx", допустимым (feasible) относительно заданных ограничений.

Сначала метод проверяет, что заданный индекс агента (agentIdx) находится в пределах допустимого диапазона, то есть, больше или равен 0 и меньше размера популяции (popSize). Если индекс некорректен, метод возвращает "false", сигнализируя о недопустимости решения. Если индекс агента корректен, метод приступает к проверке ограничений для данного решения. Он проходит по всем координатам (coords) решения, и для каждой координаты вычисляет значение нарушения ограничения с помощью функции "CalculateConstraintValue".

Функция "CalculateConstraintValue" возвращает значение, которое отражает степень нарушения ограничений для конкретной координаты решения. Если после проверки всех координат, ни одно ограничение не нарушено, то есть, все значения нарушений меньше или равны "eps", то решение считается допустимым, и метод возвращает "true".

bool C_AO_COA_chaos::IsFeasible ( int agentIdx) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double violation = CalculateConstraintValue (agentIdx, c); if (violation > eps) { return false ; } } return true ; }

Метод "UpdateBestHistory" необходим для сохранения текущего лучшего значения в истории поиска. Он принимает новое лучшее значение и сначала проверяет его корректность или допустимость. Если значение корректное, оно сохраняется в массиве, хранящем историю лучших результатов, по текущему индексированному положению. После этого, индекс обновляется для следующего сохранения, при этом используется циклическое обновление с помощью операции взятия остатка от деления на размер массива истории, что обеспечивает постоянное заполнение истории последними 10 значениями без выхода за границы массива.

Данный метод позволяет вести учет прогресса поиска и использовать историю лучших решений для анализа.

void C_AO_COA_chaos::UpdateBestHistory ( double newBest) { if (! MathIsValidNumber (newBest)) return ; globalBestHistory [historyIndex] = newBest; historyIndex = (historyIndex + 1 ) % 10 ; }

Метод "IsConverged" предназначен для определения, достиг ли алгоритм состояния сходимости. Он анализирует историю лучших глобальных решений, чтобы оценить, насколько значительно улучшаются решения с течением времени. Если улучшения становятся незначительными, считается, что алгоритм сошелся.

Метод инициализирует переменные для подсчета количества допустимых (валидных) значений, суммы значений, минимального и максимального значения из истории лучших глобальных решений (globalBestHistory). Переменные "minVal" и "maxVal" инициализируются как максимально возможное и минимально возможное значения "double" соответственно, чтобы корректно определять минимум и максимум в дальнейшем.

Метод итерируется по массиву "globalBestHistory" и для каждого значения в истории он выполняет проверки допустимости значений, достаточности данных и разнообразия, вычисляет среднее значение и относительную разницу и проверяет сходимость. В целом, метод "IsConverged" предоставляет способ определения сходимости алгоритма оптимизации, анализируя историю лучших решений и оценивая, насколько значительны улучшения с течением времени.

bool C_AO_COA_chaos::IsConverged () { int validValues = 0 ; double sum = 0.0 ; double minVal = DBL_MAX ; double maxVal = - DBL_MAX ; for ( int i = 0 ; i < 10 ; i++) { if (globalBestHistory [i] == - DBL_MAX || ! MathIsValidNumber (globalBestHistory [i])) continue ; minVal = MathMin (minVal, globalBestHistory [i]); maxVal = MathMax (maxVal, globalBestHistory [i]); sum += globalBestHistory [i]; validValues++; } if (validValues < 5 || minVal == maxVal) return false ; double average = sum / validValues; if ( MathAbs (average) < eps) return MathAbs (maxVal - minVal) < eps * 10.0 ; double relDiff = MathAbs (maxVal - minVal) / MathAbs (average); return relDiff < 0.001 ; }

Метод "ResetStagnatingAgents" предназначен для управления агентами в процессе оптимизации, особенно для обработки случаев, когда агенты перестают демонстрировать улучшения в своих результатах. Он отслеживает состояние стагнации агентов и, при необходимости, применяет мутацию к тем из них, которые застряли в локальных экстремумах.

Для каждого агента проверяется, улучшилось ли его текущее значение фитнес-функции (a [i].f) по сравнению с предыдущим значением (a [i].fB). Если текущее значение не улучшилось, или стало хуже, увеличивается "stagnationCounter" данного агента, сигнализируя о том, что агент находится в состоянии стагнации. Если же значение улучшилось, счетчик стагнации обнуляется.

Если агент находится в стагнации более 5 итераций, метод вычисляет вероятность сброса (resetProb). Эта вероятность пропорциональна текущему значению счетчика стагнации, что означает, что чем дольше агент стагнирует, тем выше вероятность его сброса. Формула для расчета вероятности учитывает фиксированное значение (0.2) и относительное значение счетчика стагнации. Если случайно сгенерированное значение меньше рассчитанной вероятности "resetProb", к агенту применяется мутация с помощью функции "ApplyMutation". После применения мутации, счетчик стагнации агента обнуляется, а счетчик "resetCount" увеличивается.

Метод завершает свою работу после обработки всех агентов, сбрасывая тех, кто преодолел порог стагнации и выполнил условия для мутации.

void C_AO_COA_chaos::ResetStagnatingAgents () { int resetCount = 0 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f <= a [i].fB) { agent [i].stagnationCounter++; } else { agent [i].stagnationCounter = 0 ; } if (agent [i].stagnationCounter > 5 ) { double resetProb = 0.2 * ( 1.0 + ( double )agent [i].stagnationCounter / 10.0 ); if (u.RNDprobab () < resetProb) { ApplyMutation (i); agent [i].stagnationCounter = 0 ; resetCount++; } } } }

Метод "CalculateWeightedGradient" используется для оценки градиента ограничения для конкретного агента и координаты с учетом степени нарушения этих ограничений. Он помогает определить, в каком направлении и с какой силой следует скорректировать решение для устранения нарушения, взвешивая градиент по уровню нарушения.

Вначале проверяются индексы агента и координаты, чтобы убедиться, что они находятся в допустимых пределах. Если индексы некорректны, возвращается нулевое значение, что означает отсутствие направления для корректировки. Далее метод перебирает все координаты, связанные с текущим агентом, и вычисляет значение нарушения для каждого. На протяжении этого процесса он ищет максимальное нарушение среди них. Если нарушение для данной координаты больше порога "eps", считается, что есть смысл предпринимать корректирующие действия, иначе возвращается ноль — движение в этом направлении не имеет смысла или не требуется.

Если нарушение значимо, для координаты вычисляется градиент ограничения — мера направления и силы изменения ограничения относительно изменений в этой координате. Градиент умножается на вес, который определяется, как отношение нарушения текущей координаты к максимальному нарушению среди всех ограничений. Это обеспечивает, что большее нарушение оказывает более сильное влияние на направление корректировки. Итоговое значение — это взвешенный градиент ограничения, который указывает, насколько и в каком направлении нужно скорректировать решение, чтобы устранить нарушение в данной координате, пропорционально его степени.

double C_AO_COA_chaos::CalculateWeightedGradient ( int agentIdx, int coordIdx) { double maxViolation = eps; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double violation = CalculateConstraintValue (agentIdx, c); maxViolation = MathMax (maxViolation, violation); } double violation = CalculateConstraintValue (agentIdx, coordIdx); if (violation <= eps) return 0.0 ; double gradient = CalculateConstraintGradient (agentIdx, coordIdx); double weight = violation / maxViolation; return gradient * weight; }

Метод "CalculateConstraintValue" используется для оценки степени нарушения ограничений для определенной координаты определенного агента. Он определяет, насколько текущее значение координаты выходит за допустимые пределы (границы) и возвращает численное значение, отражающее величину этого нарушения.

Сначала метод проверяет индексы агента (agentIdx) и координаты (coordIdx) на корректность. Метод получает текущее значение координаты "x" из состояния агента, а также определяет минимальную (min) и максимальную (max) допустимые границы для этой координаты соответственно. Далее метод проверяет, находится ли значение "x" в пределах допустимого диапазона (min и max). В завершение, метод возвращает значение "violation", которое представляет собой суммарную величину нарушения ограничений для данной координаты данного агента.

Ключевые особенности:

Метод возвращает положительное значение, если ограничение нарушено, и 0, если оно соблюдено.

Величина нарушения пропорциональна тому, насколько значение координаты выходит за допустимые границы.

В итоге, метод "CalculateConstraintValue" предоставляет важную информацию о том, насколько каждый агент в популяции удовлетворяет ограничениям задачи. Он измеряет величину нарушения, что помогает алгоритму понять, насколько сильно нужно скорректировать положение агента.

double C_AO_COA_chaos::CalculateConstraintValue ( int agentIdx, int coordIdx) { double x = a [agentIdx].c [coordIdx]; double min = rangeMin [coordIdx]; double max = rangeMax [coordIdx]; double violation = 0.0 ; if (x < min) { violation += min - x; } else if (x > max) { violation += x - max; } return violation; }

Метод "CalculateConstraintGradient" выполняет вычисления градиента ограничения для определенной координаты конкретного агента. Этот метод определяет, в каком направлении и с какой силой необходимо изменять значение координаты в связи с нарушением ограничений.

Сначала метод проверяет входные индексы агента (agentIdx) и координаты (coordIdx) для обеспечения их корректности. Если хотя бы один из индексов находится вне допустимого диапазона, метод возвращает 0.0, что указывает на невозможность вычисления градиента. Метод извлекает текущее значение координаты агента, а также минимальные и максимальные границы, установленные для этой координаты. Эти значения необходимы для дальнейших оценок. Далее, метод проверяет, находится ли текущее значение координаты "x" за пределами установленных границ.

Итоговое значение, которое возвращает метод, отражает направление и необходимость изменения текущего значения координаты агента с учетом заданных ограничений.

double C_AO_COA_chaos::CalculateConstraintGradient ( int agentIdx, int coordIdx) { double x = a [agentIdx].c [coordIdx]; double min = rangeMin [coordIdx]; double max = rangeMax [coordIdx]; if (x < min) return - 1.0 ; else if (x > max) return 1.0 ; return 0.0 ; }

Метод "CalculatePenaltyFunction" вычисляет значения целевой функции с учетом штрафа за нарушение ограничений для конкретного агента. Он комбинирует базовое значение целевой функции со штрафом, основанным на величине нарушений ограничений.

Метод начинает работу с проверки корректности индекса агента (agentIdx), и если индекс корректен, метод получает базовое (не оштрафованное) значение целевой функции этого агента (a [agentIdx].f) и сохраняет его в переменной "baseValue". Затем метод перебирает все координаты (coords) каждого агента. Для каждой координаты вычисляется величина нарушения ограничений. Если величина нарушения (violation) превышает заданную небольшую величину "eps", то квадрат величины нарушения добавляется к сумме штрафов "penaltySum".

Квадратичный штраф используется для более "мягкой" оценки при небольших нарушениях и более "жесткой" при больших. После того, как просуммированы все штрафы за нарушение ограничений, вычисляется общий штраф "penalty".

В заключение, метод вычисляет "оштрафованное" значение целевой функции путем вычитания штрафа "penalty" из базового значения целевой функции "baseValue". Возвращается оштрафованное значение целевой функции.

double C_AO_COA_chaos::CalculatePenaltyFunction ( int agentIdx) { double baseValue = a [agentIdx].f; double penaltySum = 0.0 ; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double violation = CalculateConstraintValue (agentIdx, c); if (violation > eps) { penaltySum += violation * violation; } } double penalty = currentSigma * penaltySum; return baseValue - penalty; }

Метод "Moving" является основной управляющей процедурой для продвижения решения в процессе оптимизации. Он выполняет последовательные шаги, направленные на обновление текущего состояния системы, адаптацию параметров и управление фазами поиска.

Первым делом увеличивается счетчик текущей эпохи. Если это первый вызов метода, инициируется создание начальной популяции агентов, после чего, эта стадия завершает работу. Далее происходит динамическое обновление параметра штрафа (sigma), что помогает регулировать влияние штрафных функций в процессе поиска. Важной задачей является периодическая проверка и сброс агентов, которые застряли или не показывают прогресса, что способствует предотвращению застоя в локальных ловушках.

Затем определяется текущая фаза поиска по значению счетчика эпохи — на начальных этапах выполняется глобальный поиск, а затем, переходит к более узкому, локальному поиску. В зависимости от фазы вызываются соответствующие стратегии поиска, которые управляют движением агентов.

void C_AO_COA_chaos::Moving () { epochNow++; if (!revision) { InitialPopulation (); revision = true ; return ; } UpdateSigma (); if (epochNow % 5 == 0 ) { ResetStagnatingAgents (); } if (epochNow <= S1) { FirstCarrierWaveSearch (); } else if (epochNow <= S1 + S2) { SecondCarrierWaveSearch (); } }

Метод "Revision" отвечает за улучшение решений и адаптацию параметров поиска в ходе итерационного процесса оптимизации. Он выполняет повторную оценку текущего состояния популяции, обновляет лучшие решения и регулирует параметры поиска в зависимости от эффективности последних шагов.

Метод перебирает все решения в популяции, вычисляя их новую "штрафную" ценность с помощью функции штрафов, что позволяет учитывать нарушение ограничений. Проверяется корректность полученного значения, и, если оно допустимо, то оно сохраняется как текущее значение функции. Для каждого агента, у которого новое значение функции лучше предыдущего, происходит обновление его личных данных: сохраняется новое значение, а также копируются текущие координаты. Это обеспечивает запоминание лучшего локального решения для каждого агента. Если у агента обнаружено решение лучше текущего глобального, то обновляется глобальный лучший результат, а также запоминаются соответствующие координаты. Также обновляется история лучших решений.

После первого уровня итераций (epochNow > 1), происходит оценка успешности поиска — определяется доля улучшений среди всех агентов. На основе этой оценки адаптируются параметры, особенно "alpha" (область поиска для каждой координаты). В зависимости от текущей фазы поиска (глобальной или локальной), правила корректировки "alpha" могут различаться: в фазе глобального поиска при низком уровне улучшений область поиска увеличивается, чтобы расширить возможности, в фазе локального поиска и при недостатке улучшений, область поиска тоже увеличивается, а при существенных успехах область поиска уменьшается, что помогает локализовать оптимальное решение. При этом параметр "alpha" ограничивается максимальными и минимальными значениями, исходя из диапазона допустимых значений для координаты.

Этот подход позволяет динамически балансировать между исследованием новых решений и локализацией оптимальных, используя информацию о результативности прошлых итераций.

void C_AO_COA_chaos::Revision () { int improvementCount = 0 ; double bestImprovement = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { double newValue = CalculatePenaltyFunction (i); if (! MathIsValidNumber (newValue)) continue ; a [i].f = newValue; if (newValue > a [i].fB) { a [i].fB = newValue; ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); improvementCount++; } if (newValue > fB) { double improvement = newValue - fB; fB = newValue; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); UpdateBestHistory (fB); bestImprovement = MathMax (bestImprovement, improvement); improvementCount++; } } if (epochNow > 1 ) { double successRate = ( double )improvementCount / MathMax ( 1 , 2 * popSize); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double oldAlpha = alpha [c]; if (epochNow <= S1) { if (successRate < 0.1 ) { alpha [c] *= t3; } else if (successRate < 0.3 ) { alpha [c] *= 1.2 ; } else if (successRate > 0.7 ) { alpha [c] *= 0.9 ; } } else { if (successRate < 0.05 ) { alpha [c] *= t3; } else if (successRate > 0.2 ) { alpha [c] *= 0.8 ; } } if (c < ArraySize (rangeMax) && c < ArraySize (rangeMin)) { double maxAlpha = 0.2 * (rangeMax [c] - rangeMin [c]); double minAlpha = 0.0001 * (rangeMax [c] - rangeMin [c]); if (alpha [c] > maxAlpha) { alpha [c] = maxAlpha; } else if (alpha [c] < minAlpha) { alpha [c] = minAlpha; } } } } }

Теперь, когда все методы мы разобрали, можем перейти непосредственно к тестированию алгоритма.





Результаты тестов

COA(CHAOS)|Chaos Optimization Algorithm|50.0|10.0|40.0|2.0|1.2|0.0001|

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5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.6083668756744218

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.4079413401686229

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2678056430575926

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5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.668343763134901

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.38894787694645416

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2198998763835145

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5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.32307692307692304

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.1987692307692308

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.10598461538461638

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All score: 3.18914 (35.43%)

Собственно, результат сам говорит за себя, были немного оптимизированы внешние параметры, внутренние остались без изменения и представлены так, как описаны ранее в методах.

Хотелось бы обратить внимание на визуализацию работы алгоритма: сочетание многообразия применяемых методов поиска дает необычный визуальный эффект.

COA(CHAOS) на тестовой функции Hilly

COA(CHAOS) на тестовой функции Forest

COA(CHAOS) на тестовой функции Megacity

По результатам тестирования алгоритм COA(CHAOS) представлен информационно в нашей рейтинговой таблице.





Выводы

Результат в 35% после тестирования показывает неплохой потенциал алгоритма COA(CHAOS), особенно учитывая его сложность и количество настраиваемых внешних параметров, в том числе внутренних, которые не оптимизировались. Алгоритм просто не показал еще свою максимальную производительность.

Наиболее интересными и перспективными аспектами алгоритма представляются следующие: использование трех разных отображений (логистического, синусоидального и тент-отображения) для поисковых возможностей алгоритма; добавление инерции помогает алгоритму сохранять "импульс" движения с возможностью преодоления локальных ловушек; динамическое изменение параметров, в зависимости от успешности и фазы оптимизации, повышает его гибкость; отслеживание истории решений и сброс "застрявших" агентов дает возможность алгоритму не тратить вычислительные ресурсы на бесперспективные области. Кроме того, использование латинского гиперкуба и различных подходов к начальному размещению агентов обеспечивает хорошее покрытие пространства поиска с самого начала. Для дальнейшего улучшения алгоритма стоило бы провести более тщательную оптимизацию внутренних параметров.

Этот алгоритм представляет собой богатый источник идей для улучшения других оптимизационных методов, особенно его адаптивные механизмы и способы обработки стагнации могли бы быть успешно перенесены в другие алгоритмы машинного обучения и оптимизации для финансовых рынков.

Рисунок 1. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам

Рисунок 2. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)

Плюсы и минусы алгоритма COA(CHAOS):

Плюсы:

Разнообразие поисковых методов. Перспективная разработка. Стабильные результаты.

Минусы:

Большое количество внешних параметров. Большое количество внутренних неоптимизируемых параметров.

К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.



Программы, используемые в статье