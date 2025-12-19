SinyallerBölümler
CALLOUS EA mid risk
HUSEYIN CETINEL

CALLOUS EA mid risk

HUSEYIN CETINEL
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
HFMarketsSV-Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
En iyi işlem:
31.29 USD
En kötü işlem:
-2.85 USD
Brüt kâr:
55.67 USD (1 177 pips)
Brüt zarar:
-11.02 USD (599 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (44.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.35 USD (5)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
22.49%
Maks. mevduat yükü:
4.39%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
8.10
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.05
Beklenen getiri:
4.47 USD
Ortalama kâr:
9.28 USD
Ortalama zarar:
-2.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.51 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.51 USD
Maksimum:
5.51 USD (0.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.55% (5.51 USD)
Varlığa göre:
0.26% (2.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYb 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYb 45
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYb 578
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.29 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +44.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Callous EA – Canlı Sinyal (USDJPY)

Bu sinyal hesabı, Callous EA’nın gerçek piyasa koşullarındaki işlem davranışını şeffaf ve izlenebilir şekilde sunmak amacıyla oluşturulmuştur.

Sinyal, bilgilendirme ve izleme amaçlıdır. Herhangi bir kazanç veya performans garantisi sunmaz.


İşlem Yapısı

Bu sinyal hesabında yalnızca USDJPY paritesi üzerinde işlem yapılmaktadır.

Tek bir enstrümana odaklanılması, piyasa davranışının daha net analiz edilebilmesini ve riskin kontrollü şekilde yönetilmesini amaçlar.

İşlemler, önceden tanımlanmış kural seti çerçevesinde otomatik olarak açılır ve yönetilir.


Risk ve Pozisyon Yönetimi

Sinyal hesabında uygulanan temel prensipler şunlardır:

  • Tüm işlemler Stop Loss ile korunur

  • Aynı anda, aynı strateji için yalnızca tek açık pozisyon bulunur

  • İşlemler gün içi (intraday) mantıkla yürütülür ve ertesi güne taşınmaz

  • Pozisyonlar gün bitmeden kapatılarak swap (taşıma maliyeti) riski sınırlandırılır

Bu yaklaşım, disiplinli ve kontrollü bir işlem süreci hedefler.


Piyasa Koşulları ve Filtreler

Sinyal hesabında, piyasa kalitesini gözeten çeşitli koruma mekanizmaları aktif olarak kullanılmaktadır:

  • Aşırı spread koşullarında işlem açılmaması

  • Belirli zaman aralıkları dışında yeni pozisyon oluşturulmaması

  • Olağandışı piyasa koşullarında koruyucu davranış sergilenmesi

Bu filtreler, gereksiz risklerin önüne geçilmesine yardımcı olur.


Beklenen Kullanıcı Yaklaşımı

Bu sinyal, Callous EA’nın çalışma prensiplerini gözlemlemek ve sistemin piyasa koşullarına verdiği tepkileri incelemek isteyen kullanıcılar için uygundur.

Sinyal sonuçları geçmiş performansa dayalıdır ve gelecekte elde edilecek sonuçların garantisi değildir. Kullanıcıların, sinyali kopyalamadan önce kendi risk toleranslarını ve hesap koşullarını dikkate almaları önerilir.

Bu yaklaşım, sinyal performansının daha sağlıklı ve gerçekçi şekilde değerlendirilmesine katkı sağlar.


Bilgilendirme

Bu sinyal hesabı, Callous EA’nın geliştirme ve izleme sürecinin bir parçasıdır.

Amaç, sistemin gerçek hesap koşullarındaki davranışını şeffaf şekilde paylaşmaktır.


Risk Bildirimi

Finansal piyasalarda yapılan işlemler yüksek risk içerir ve sermayenin bir kısmının veya tamamının kaybedilmesine neden olabilir. Bu sinyal bir yatırım tavsiyesi değildir.

