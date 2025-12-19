Callous EA – Canlı Sinyal (USDJPY)

Bu sinyal hesabı, Callous EA’nın gerçek piyasa koşullarındaki işlem davranışını şeffaf ve izlenebilir şekilde sunmak amacıyla oluşturulmuştur.

Sinyal, bilgilendirme ve izleme amaçlıdır. Herhangi bir kazanç veya performans garantisi sunmaz.





İşlem Yapısı

Bu sinyal hesabında yalnızca USDJPY paritesi üzerinde işlem yapılmaktadır.

Tek bir enstrümana odaklanılması, piyasa davranışının daha net analiz edilebilmesini ve riskin kontrollü şekilde yönetilmesini amaçlar.

İşlemler, önceden tanımlanmış kural seti çerçevesinde otomatik olarak açılır ve yönetilir.





Risk ve Pozisyon Yönetimi

Sinyal hesabında uygulanan temel prensipler şunlardır:

Tüm işlemler Stop Loss ile korunur

Aynı anda, aynı strateji için yalnızca tek açık pozisyon bulunur

İşlemler gün içi (intraday) mantıkla yürütülür ve ertesi güne taşınmaz

Pozisyonlar gün bitmeden kapatılarak swap (taşıma maliyeti) riski sınırlandırılır

Bu yaklaşım, disiplinli ve kontrollü bir işlem süreci hedefler.





Piyasa Koşulları ve Filtreler

Sinyal hesabında, piyasa kalitesini gözeten çeşitli koruma mekanizmaları aktif olarak kullanılmaktadır:

Aşırı spread koşullarında işlem açılmaması

Belirli zaman aralıkları dışında yeni pozisyon oluşturulmaması

Olağandışı piyasa koşullarında koruyucu davranış sergilenmesi

Bu filtreler, gereksiz risklerin önüne geçilmesine yardımcı olur.





Beklenen Kullanıcı Yaklaşımı

Bu sinyal, Callous EA’nın çalışma prensiplerini gözlemlemek ve sistemin piyasa koşullarına verdiği tepkileri incelemek isteyen kullanıcılar için uygundur.

Sinyal sonuçları geçmiş performansa dayalıdır ve gelecekte elde edilecek sonuçların garantisi değildir. Kullanıcıların, sinyali kopyalamadan önce kendi risk toleranslarını ve hesap koşullarını dikkate almaları önerilir.

Bu yaklaşım, sinyal performansının daha sağlıklı ve gerçekçi şekilde değerlendirilmesine katkı sağlar.







Bilgilendirme

Bu sinyal hesabı, Callous EA’nın geliştirme ve izleme sürecinin bir parçasıdır.

Amaç, sistemin gerçek hesap koşullarındaki davranışını şeffaf şekilde paylaşmaktır.





Risk Bildirimi

Finansal piyasalarda yapılan işlemler yüksek risk içerir ve sermayenin bir kısmının veya tamamının kaybedilmesine neden olabilir. Bu sinyal bir yatırım tavsiyesi değildir.





