- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPYb
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPYb
|45
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPYb
|578
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Callous EA – Canlı Sinyal (USDJPY)
Bu sinyal hesabı, Callous EA’nın gerçek piyasa koşullarındaki işlem davranışını şeffaf ve izlenebilir şekilde sunmak amacıyla oluşturulmuştur.
Sinyal, bilgilendirme ve izleme amaçlıdır. Herhangi bir kazanç veya performans garantisi sunmaz.
İşlem Yapısı
Bu sinyal hesabında yalnızca USDJPY paritesi üzerinde işlem yapılmaktadır.
Tek bir enstrümana odaklanılması, piyasa davranışının daha net analiz edilebilmesini ve riskin kontrollü şekilde yönetilmesini amaçlar.
İşlemler, önceden tanımlanmış kural seti çerçevesinde otomatik olarak açılır ve yönetilir.
Risk ve Pozisyon Yönetimi
Sinyal hesabında uygulanan temel prensipler şunlardır:
-
Tüm işlemler Stop Loss ile korunur
-
Aynı anda, aynı strateji için yalnızca tek açık pozisyon bulunur
-
İşlemler gün içi (intraday) mantıkla yürütülür ve ertesi güne taşınmaz
-
Pozisyonlar gün bitmeden kapatılarak swap (taşıma maliyeti) riski sınırlandırılır
Bu yaklaşım, disiplinli ve kontrollü bir işlem süreci hedefler.
Piyasa Koşulları ve Filtreler
Sinyal hesabında, piyasa kalitesini gözeten çeşitli koruma mekanizmaları aktif olarak kullanılmaktadır:
-
Aşırı spread koşullarında işlem açılmaması
-
Belirli zaman aralıkları dışında yeni pozisyon oluşturulmaması
-
Olağandışı piyasa koşullarında koruyucu davranış sergilenmesi
Bu filtreler, gereksiz risklerin önüne geçilmesine yardımcı olur.
Beklenen Kullanıcı Yaklaşımı
Bu sinyal, Callous EA’nın çalışma prensiplerini gözlemlemek ve sistemin piyasa koşullarına verdiği tepkileri incelemek isteyen kullanıcılar için uygundur.
Sinyal sonuçları geçmiş performansa dayalıdır ve gelecekte elde edilecek sonuçların garantisi değildir. Kullanıcıların, sinyali kopyalamadan önce kendi risk toleranslarını ve hesap koşullarını dikkate almaları önerilir.
Bu yaklaşım, sinyal performansının daha sağlıklı ve gerçekçi şekilde değerlendirilmesine katkı sağlar.
Bilgilendirme
Bu sinyal hesabı, Callous EA’nın geliştirme ve izleme sürecinin bir parçasıdır.
Amaç, sistemin gerçek hesap koşullarındaki davranışını şeffaf şekilde paylaşmaktır.
Risk Bildirimi
Finansal piyasalarda yapılan işlemler yüksek risk içerir ve sermayenin bir kısmının veya tamamının kaybedilmesine neden olabilir. Bu sinyal bir yatırım tavsiyesi değildir.
