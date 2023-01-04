SinyallerBölümler
Raita Miyaji

ClockwiseTrader

Raita Miyaji
1 inceleme
Güvenilirlik
198 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2021 334%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
486
Kârla kapanan işlemler:
266 (54.73%)
Zararla kapanan işlemler:
220 (45.27%)
En iyi işlem:
615 978.00 JPY
En kötü işlem:
-181 256.00 JPY
Brüt kâr:
6 672 793.00 JPY (83 718 pips)
Brüt zarar:
-4 371 213.00 JPY (58 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (481 154.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
799 200.00 JPY (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
13.10%
Maks. mevduat yükü:
40.77%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.72
Alış işlemleri:
224 (46.09%)
Satış işlemleri:
262 (53.91%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
4 735.76 JPY
Ortalama kâr:
25 085.69 JPY
Ortalama zarar:
-19 869.15 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-251 288.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-251 288.00 JPY (5)
Aylık büyüme:
1.94%
Yıllık tahmin:
23.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
618 977.00 JPY (24.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.54% (618 977.00 JPY)
Varlığa göre:
8.53% (106 406.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 486
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 20K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +615 978.00 JPY
En kötü işlem: -181 256 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +481 154.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -251 288.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-S2-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4093
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 daha fazla...
<p>↓Experts Advisor↓</p>
Ortalama derecelendirme:
Shumini8 请添加微信
1619
Shumini8 请添加微信 2023.01.04 03:55 
 

好！

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ClockwiseTrader
Ayda 30 USD
334%
0
0
USD
1.8M
JPY
198
100%
486
54%
13%
1.52
4 735.76
JPY
29%
1:25
