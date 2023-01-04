- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
486
Kârla kapanan işlemler:
266 (54.73%)
Zararla kapanan işlemler:
220 (45.27%)
En iyi işlem:
615 978.00 JPY
En kötü işlem:
-181 256.00 JPY
Brüt kâr:
6 672 793.00 JPY (83 718 pips)
Brüt zarar:
-4 371 213.00 JPY (58 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (481 154.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
799 200.00 JPY (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
13.10%
Maks. mevduat yükü:
40.77%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.72
Alış işlemleri:
224 (46.09%)
Satış işlemleri:
262 (53.91%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
4 735.76 JPY
Ortalama kâr:
25 085.69 JPY
Ortalama zarar:
-19 869.15 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-251 288.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-251 288.00 JPY (5)
Aylık büyüme:
1.94%
Yıllık tahmin:
23.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
618 977.00 JPY (24.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.54% (618 977.00 JPY)
Varlığa göre:
8.53% (106 406.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|486
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|20K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +615 978.00 JPY
En kötü işlem: -181 256 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +481 154.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -251 288.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-S2-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4093
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
<p>↓Experts Advisor↓</p>
<p><a href="https://www.mql5.com/ja/market/product/90050" target="_blank">https://www.mql5.com/ja/market/product/90050</a></p>
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
334%
0
0
USD
USD
1.8M
JPY
JPY
198
100%
486
54%
13%
1.52
4 735.76
JPY
JPY
29%
1:25
好！