İşlemler:
1 224
Kârla kapanan işlemler:
841 (68.70%)
Zararla kapanan işlemler:
383 (31.29%)
En iyi işlem:
4 617.50 USD
En kötü işlem:
-1 888.00 USD
Brüt kâr:
66 613.70 USD (281 553 pips)
Brüt zarar:
-29 840.60 USD (196 817 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (2 379.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 828.80 USD (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
10.81
Alış işlemleri:
768 (62.75%)
Satış işlemleri:
456 (37.25%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
30.04 USD
Ortalama kâr:
79.21 USD
Ortalama zarar:
-77.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-344.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 888.00 USD (1)
Aylık büyüme:
24.51%
Yıllık tahmin:
297.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 850.80 USD
Maksimum:
3 401.60 USD (11.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.15% (3 401.60 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDz
|1221
|XAGUSDz
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDz
|27K
|XAGUSDz
|9.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDz
|66K
|XAGUSDz
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
En iyi işlem: +4 617.50 USD
En kötü işlem: -1 888 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 379.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -344.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Maxco-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
follow the trend Gold
İnceleme yok