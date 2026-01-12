SinyallerBölümler
Cipto Handoyo

Soember Oerip

Cipto Handoyo
0 inceleme
22 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 165%
Maxco-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 224
Kârla kapanan işlemler:
841 (68.70%)
Zararla kapanan işlemler:
383 (31.29%)
En iyi işlem:
4 617.50 USD
En kötü işlem:
-1 888.00 USD
Brüt kâr:
66 613.70 USD (281 553 pips)
Brüt zarar:
-29 840.60 USD (196 817 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (2 379.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 828.80 USD (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
10.81
Alış işlemleri:
768 (62.75%)
Satış işlemleri:
456 (37.25%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
30.04 USD
Ortalama kâr:
79.21 USD
Ortalama zarar:
-77.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-344.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 888.00 USD (1)
Aylık büyüme:
24.51%
Yıllık tahmin:
297.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 850.80 USD
Maksimum:
3 401.60 USD (11.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.15% (3 401.60 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDz 1221
XAGUSDz 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDz 27K
XAGUSDz 9.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDz 66K
XAGUSDz 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 617.50 USD
En kötü işlem: -1 888 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 379.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -344.60 USD

follow the trend Gold



