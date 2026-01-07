SinyallerBölümler
Ahmad Bustomi

AB77

Ahmad Bustomi
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 224%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
373
Kârla kapanan işlemler:
185 (49.59%)
Zararla kapanan işlemler:
188 (50.40%)
En iyi işlem:
747.00 USD
En kötü işlem:
-603.45 USD
Brüt kâr:
62 252.96 USD (701 972 pips)
Brüt zarar:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (4 548.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 548.68 USD (15)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
84.27%
Maks. mevduat yükü:
4.22%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.70
Alış işlemleri:
272 (72.92%)
Satış işlemleri:
101 (27.08%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
40.23 USD
Ortalama kâr:
336.50 USD
Ortalama zarar:
-251.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-3 787.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 787.73 USD (16)
Aylık büyüme:
39.44%
Yıllık tahmin:
478.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 372.67 USD
Maksimum:
8 832.34 USD (47.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.63% (8 832.34 USD)
Varlığa göre:
4.69% (685.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 368
USDJPY 2
CHFJPY 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 15K
USDJPY 68
CHFJPY -175
GBPJPY 313
EURJPY 287
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 151K
USDJPY 526
CHFJPY -1K
GBPJPY 1.9K
EURJPY 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +747.00 USD
En kötü işlem: -603 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +4 548.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 787.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
Konsisten
İnceleme yok
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AB77
Ayda 30 USD
224%
0
0
USD
15K
USD
17
0%
373
49%
84%
1.31
40.23
USD
53%
1:50
