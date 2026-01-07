- Büyüme
İşlemler:
373
Kârla kapanan işlemler:
185 (49.59%)
Zararla kapanan işlemler:
188 (50.40%)
En iyi işlem:
747.00 USD
En kötü işlem:
-603.45 USD
Brüt kâr:
62 252.96 USD (701 972 pips)
Brüt zarar:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (4 548.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 548.68 USD (15)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
84.27%
Maks. mevduat yükü:
4.22%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.70
Alış işlemleri:
272 (72.92%)
Satış işlemleri:
101 (27.08%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
40.23 USD
Ortalama kâr:
336.50 USD
Ortalama zarar:
-251.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-3 787.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 787.73 USD (16)
Aylık büyüme:
39.44%
Yıllık tahmin:
478.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 372.67 USD
Maksimum:
8 832.34 USD (47.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.63% (8 832.34 USD)
Varlığa göre:
4.69% (685.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|368
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|68
|CHFJPY
|-175
|GBPJPY
|313
|EURJPY
|287
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|151K
|USDJPY
|526
|CHFJPY
|-1K
|GBPJPY
|1.9K
|EURJPY
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +747.00 USD
En kötü işlem: -603 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +4 548.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 787.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
