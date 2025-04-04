SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trade Pro Vip
KAUSER AHMED

Trade Pro Vip

KAUSER AHMED
0 inceleme
Güvenilirlik
54 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
0%
Tickmill-Live09
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
241
Kârla kapanan işlemler:
187 (77.59%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (22.41%)
En iyi işlem:
85.80 USD
En kötü işlem:
-80.05 USD
Brüt kâr:
1 800.74 USD (1 945 251 pips)
Brüt zarar:
-754.50 USD (317 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (85.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
250.59 USD (10)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
24.80%
Maks. mevduat yükü:
92.39%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
6.66
Alış işlemleri:
170 (70.54%)
Satış işlemleri:
71 (29.46%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
4.34 USD
Ortalama kâr:
9.63 USD
Ortalama zarar:
-13.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-74.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-144.50 USD (2)
Aylık büyüme:
3.50%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.30 USD
Maksimum:
156.98 USD (11.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
14.83% (199.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 115
EURUSD 61
BTCUSD 47
USDJPY 12
GBPUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 698
EURUSD 76
BTCUSD 324
USDJPY -62
GBPUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 31K
EURUSD 354
BTCUSD 1.6M
USDJPY -3.9K
GBPUSD 613
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +85.80 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +85.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.14 × 7
Tickmill-Live02
0.20 × 49
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
ICMarketsSC-Live16
0.90 × 189
GOMarketsIntl-Real 9
0.93 × 41
TickmillUK-Live03
0.96 × 561
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live25
1.16 × 620
RoboForex-ECN-2
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live24
1.23 × 342
PUPrime-Live
1.23 × 187
ICMarketsSC-Live27
1.29 × 1098
73 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.06 09:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.01 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 05:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 16:27
No swaps are charged
2025.08.21 16:27
No swaps are charged
2025.08.12 02:43
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 12:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 16:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:20 - 1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trade Pro Vip
Ayda 3000 USD
0%
0
0
USD
1.5K
USD
54
0%
241
77%
25%
2.38
4.34
USD
15%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.