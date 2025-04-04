- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
241
Kârla kapanan işlemler:
187 (77.59%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (22.41%)
En iyi işlem:
85.80 USD
En kötü işlem:
-80.05 USD
Brüt kâr:
1 800.74 USD (1 945 251 pips)
Brüt zarar:
-754.50 USD (317 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (85.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
250.59 USD (10)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
24.80%
Maks. mevduat yükü:
92.39%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
6.66
Alış işlemleri:
170 (70.54%)
Satış işlemleri:
71 (29.46%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
4.34 USD
Ortalama kâr:
9.63 USD
Ortalama zarar:
-13.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-74.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-144.50 USD (2)
Aylık büyüme:
3.50%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.30 USD
Maksimum:
156.98 USD (11.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
14.83% (199.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|EURUSD
|61
|BTCUSD
|47
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|698
|EURUSD
|76
|BTCUSD
|324
|USDJPY
|-62
|GBPUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|354
|BTCUSD
|1.6M
|USDJPY
|-3.9K
|GBPUSD
|613
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +85.80 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +85.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.14 × 7
|
Tickmill-Live02
|0.20 × 49
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 418
|
ICMarketsSC-Live16
|0.90 × 189
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.93 × 41
|
TickmillUK-Live03
|0.96 × 561
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live25
|1.16 × 620
|
RoboForex-ECN-2
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|1.23 × 342
|
PUPrime-Live
|1.23 × 187
|
ICMarketsSC-Live27
|1.29 × 1098
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 3000 USD
0%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
54
0%
241
77%
25%
2.38
4.34
USD
USD
15%
1:200