Derrick Kityo

DayFunded

Derrick Kityo
0 inceleme
Güvenilirlik
255 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 176%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 407
Kârla kapanan işlemler:
3 338 (75.74%)
Zararla kapanan işlemler:
1 069 (24.26%)
En iyi işlem:
257.00 GBP
En kötü işlem:
-225.17 GBP
Brüt kâr:
9 778.43 GBP (1 224 659 pips)
Brüt zarar:
-7 444.62 GBP (1 137 080 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (66.50 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
428.02 GBP (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
15.93%
Maks. mevduat yükü:
8.91%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.48
Alış işlemleri:
2 240 (50.83%)
Satış işlemleri:
2 167 (49.17%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.53 GBP
Ortalama kâr:
2.93 GBP
Ortalama zarar:
-6.96 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-21.62 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-226.01 GBP (2)
Aylık büyüme:
17.94%
Yıllık tahmin:
217.65%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.21 GBP
Maksimum:
425.86 GBP (8.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.02% (410.05 GBP)
Varlığa göre:
12.61% (367.38 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 956
AUDCAD 643
AUDNZD 507
NZDCHF 357
XAUUSD 331
EURUSD 331
USDJPY 120
AUDCHF 116
GBPUSD 107
USDCAD 102
BTCUSD 89
EURAUD 85
EURGBP 81
EURJPY 77
GBPCAD 76
GBPAUD 56
USDCHF 52
EURCAD 47
ETHUSD 44
AUDUSD 37
AUDJPY 23
GBPJPY 21
EURSGD 16
USDSGD 16
GBPCHF 14
XAGUSD 12
EURCHF 12
XAUJPY 11
XAUCHF 11
XAUAUD 9
XAUEUR 9
EURNZD 9
XAUGBP 9
NZDUSD 6
SUMMARY 5
CADCHF 5
CHFJPY 4
US30 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 53
AUDCAD 464
AUDNZD 118
NZDCHF 186
XAUUSD 2.4K
EURUSD -67
USDJPY 24
AUDCHF -139
GBPUSD 14
USDCAD 6
BTCUSD -136
EURAUD -25
EURGBP 5
EURJPY 104
GBPCAD -21
GBPAUD 10
USDCHF -9
EURCAD -11
ETHUSD -2
AUDUSD 11
AUDJPY -3
GBPJPY 2
EURSGD 13
USDSGD -2
GBPCHF 0
XAGUSD -3
EURCHF -11
XAUJPY 1
XAUCHF -8
XAUAUD -5
XAUEUR -13
EURNZD 18
XAUGBP -2
NZDUSD 3
SUMMARY 28
CADCHF 4
CHFJPY -2
US30 -23
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 23K
AUDCAD 43K
AUDNZD 16K
NZDCHF 9.6K
XAUUSD 53K
EURUSD 2.3K
USDJPY 1.1K
AUDCHF -5.7K
GBPUSD 2.1K
USDCAD 1.2K
BTCUSD -40K
EURAUD 1.2K
EURGBP 315
EURJPY 4.6K
GBPCAD 158
GBPAUD 1.5K
USDCHF -58
EURCAD 47
ETHUSD -24K
AUDUSD 313
AUDJPY 53
GBPJPY 180
EURSGD 313
USDSGD 46
GBPCHF 97
XAGUSD -38
EURCHF -212
XAUJPY 210
XAUCHF -257
XAUAUD -225
XAUEUR -434
EURNZD 1.3K
XAUGBP -10
NZDUSD 240
SUMMARY 0
CADCHF 191
CHFJPY 6
US30 -2.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +257.00 GBP
En kötü işlem: -225 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +66.50 GBP
Maksimum ardışık zarar: -21.62 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICTrading-Live29
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FBS-Real-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 8
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live11
0.61 × 147
ICMarkets-Live11
0.65 × 55
ICMarketsSC-Live18
0.93 × 116
ICMarkets-Live20
0.96 × 438
ICMarketsSC-Live32
1.15 × 643
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live24
1.28 × 1290
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 58
ICMarketsSC-Live19
1.36 × 8625
ICMarkets-Live10
1.44 × 9
ICMarketsSC-Live12
1.53 × 2833
ICMarketsSC-Live14
1.60 × 10
ICMarkets-Live12
1.68 × 550
ICMarkets-Live14
1.74 × 27
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
2.12 × 441
48 daha fazla...
My account has been alive for 5 years. That should tell you something.

The focus here isn’t chasing flashy returns—it’s about survival, consistency, and disciplined execution. This strategy is built around smart money concepts (SMC), price action, and institutional-style entries, with a focus on setups like liquidity grabs, breaks of structure, and fair value gaps—executed primarily during high-volume sessions like London and New York overlaps.

If you're copying this account, be sure to use appropriate lot sizes, stay within your personal risk tolerance, and focus on protecting your capital first. This approach avoids risky systems like grid or martingale and follows strict risk parameters on every trade.

This is a strategy designed for traders and investors who value longevity, technical edge, and clean, professional execution.
İnceleme yok
2026.01.14 21:33
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 0.67% of days out of 1782 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DayFunded
Ayda 30 USD
176%
0
0
USD
3K
GBP
255
80%
4 407
75%
16%
1.31
0.53
GBP
20%
1:500
Kopyala

