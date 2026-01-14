- Büyüme
İşlemler:
4 407
Kârla kapanan işlemler:
3 338 (75.74%)
Zararla kapanan işlemler:
1 069 (24.26%)
En iyi işlem:
257.00 GBP
En kötü işlem:
-225.17 GBP
Brüt kâr:
9 778.43 GBP (1 224 659 pips)
Brüt zarar:
-7 444.62 GBP (1 137 080 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (66.50 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
428.02 GBP (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
15.93%
Maks. mevduat yükü:
8.91%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.48
Alış işlemleri:
2 240 (50.83%)
Satış işlemleri:
2 167 (49.17%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.53 GBP
Ortalama kâr:
2.93 GBP
Ortalama zarar:
-6.96 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-21.62 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-226.01 GBP (2)
Aylık büyüme:
17.94%
Yıllık tahmin:
217.65%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.21 GBP
Maksimum:
425.86 GBP (8.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.02% (410.05 GBP)
Varlığa göre:
12.61% (367.38 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|956
|AUDCAD
|643
|AUDNZD
|507
|NZDCHF
|357
|XAUUSD
|331
|EURUSD
|331
|USDJPY
|120
|AUDCHF
|116
|GBPUSD
|107
|USDCAD
|102
|BTCUSD
|89
|EURAUD
|85
|EURGBP
|81
|EURJPY
|77
|GBPCAD
|76
|GBPAUD
|56
|USDCHF
|52
|EURCAD
|47
|ETHUSD
|44
|AUDUSD
|37
|AUDJPY
|23
|GBPJPY
|21
|EURSGD
|16
|USDSGD
|16
|GBPCHF
|14
|XAGUSD
|12
|EURCHF
|12
|XAUJPY
|11
|XAUCHF
|11
|XAUAUD
|9
|XAUEUR
|9
|EURNZD
|9
|XAUGBP
|9
|NZDUSD
|6
|SUMMARY
|5
|CADCHF
|5
|CHFJPY
|4
|US30
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|53
|AUDCAD
|464
|AUDNZD
|118
|NZDCHF
|186
|XAUUSD
|2.4K
|EURUSD
|-67
|USDJPY
|24
|AUDCHF
|-139
|GBPUSD
|14
|USDCAD
|6
|BTCUSD
|-136
|EURAUD
|-25
|EURGBP
|5
|EURJPY
|104
|GBPCAD
|-21
|GBPAUD
|10
|USDCHF
|-9
|EURCAD
|-11
|ETHUSD
|-2
|AUDUSD
|11
|AUDJPY
|-3
|GBPJPY
|2
|EURSGD
|13
|USDSGD
|-2
|GBPCHF
|0
|XAGUSD
|-3
|EURCHF
|-11
|XAUJPY
|1
|XAUCHF
|-8
|XAUAUD
|-5
|XAUEUR
|-13
|EURNZD
|18
|XAUGBP
|-2
|NZDUSD
|3
|SUMMARY
|28
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|-2
|US30
|-23
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|23K
|AUDCAD
|43K
|AUDNZD
|16K
|NZDCHF
|9.6K
|XAUUSD
|53K
|EURUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.1K
|AUDCHF
|-5.7K
|GBPUSD
|2.1K
|USDCAD
|1.2K
|BTCUSD
|-40K
|EURAUD
|1.2K
|EURGBP
|315
|EURJPY
|4.6K
|GBPCAD
|158
|GBPAUD
|1.5K
|USDCHF
|-58
|EURCAD
|47
|ETHUSD
|-24K
|AUDUSD
|313
|AUDJPY
|53
|GBPJPY
|180
|EURSGD
|313
|USDSGD
|46
|GBPCHF
|97
|XAGUSD
|-38
|EURCHF
|-212
|XAUJPY
|210
|XAUCHF
|-257
|XAUAUD
|-225
|XAUEUR
|-434
|EURNZD
|1.3K
|XAUGBP
|-10
|NZDUSD
|240
|SUMMARY
|0
|CADCHF
|191
|CHFJPY
|6
|US30
|-2.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +257.00 GBP
En kötü işlem: -225 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +66.50 GBP
Maksimum ardışık zarar: -21.62 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live11
|0.61 × 147
|
ICMarkets-Live11
|0.65 × 55
|
ICMarketsSC-Live18
|0.93 × 116
|
ICMarkets-Live20
|0.96 × 438
|
ICMarketsSC-Live32
|1.15 × 643
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live24
|1.28 × 1290
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.36 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|1.36 × 8625
|
ICMarkets-Live10
|1.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|1.53 × 2833
|
ICMarketsSC-Live14
|1.60 × 10
|
ICMarkets-Live12
|1.68 × 550
|
ICMarkets-Live14
|1.74 × 27
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|2.12 × 441
My account has been alive for 5 years. That should tell you something.
The focus here isn’t chasing flashy returns—it’s about survival, consistency, and disciplined execution. This strategy is built around smart money concepts (SMC), price action, and institutional-style entries, with a focus on setups like liquidity grabs, breaks of structure, and fair value gaps—executed primarily during high-volume sessions like London and New York overlaps.
If you're copying this account, be sure to use appropriate lot sizes, stay within your personal risk tolerance, and focus on protecting your capital first. This approach avoids risky systems like grid or martingale and follows strict risk parameters on every trade.
This is a strategy designed for traders and investors who value longevity, technical edge, and clean, professional execution.
