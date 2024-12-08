SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TIGER TRADER
Quang Dong Vo

TIGER TRADER

Quang Dong Vo
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 169%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
32 (41.55%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (58.44%)
En iyi işlem:
307.48 USD
En kötü işlem:
-64.27 USD
Brüt kâr:
1 969.54 USD (5 220 415 pips)
Brüt zarar:
-926.28 USD (4 145 414 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (197.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
471.19 USD (4)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
84.27%
Maks. mevduat yükü:
9.08%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
4.10
Alış işlemleri:
77 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
13.55 USD
Ortalama kâr:
61.55 USD
Ortalama zarar:
-20.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-147.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-175.72 USD (5)
Aylık büyüme:
18.46%
Yıllık tahmin:
223.97%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.58 USD
Maksimum:
254.29 USD (32.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.00% (254.29 USD)
Varlığa göre:
41.29% (332.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSDm 25
BTCUSDm 21
XAUUSDm 19
GBPJPYm 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSDm 200
BTCUSDm 80
XAUUSDm 861
GBPJPYm -98
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSDm 191K
BTCUSDm 142K
XAUUSDm 746K
GBPJPYm -4.6K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +307.48 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +197.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -147.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.17 02:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 03:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 20:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 17:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 06:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 00:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.24 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 21:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.15 05:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 04:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.09 20:20
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 08:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TIGER TRADER
Ayda 30 USD
169%
0
0
USD
1K
USD
41
93%
77
41%
84%
2.12
13.55
USD
41%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.