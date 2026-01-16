SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pentagon
Dio Ganang Adhi Hanintyo

Pentagon

Dio Ganang Adhi Hanintyo
0 inceleme
Güvenilirlik
87 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 81%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 037
Kârla kapanan işlemler:
709 (68.37%)
Zararla kapanan işlemler:
328 (31.63%)
En iyi işlem:
173.86 USD
En kötü işlem:
-51.85 USD
Brüt kâr:
1 603.46 USD (92 140 pips)
Brüt zarar:
-994.65 USD (85 135 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (15.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
191.72 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.20%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
3.21
Alış işlemleri:
586 (56.51%)
Satış işlemleri:
451 (43.49%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
2.26 USD
Ortalama zarar:
-3.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-189.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-189.84 USD (7)
Aylık büyüme:
1.62%
Yıllık tahmin:
19.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.76 USD
Maksimum:
189.84 USD (12.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.86% (189.84 USD)
Varlığa göre:
0.06% (0.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 340
AUDCAD 233
USDCAD 169
NZDCAD 153
NZDUSD 136
AUDNZD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 218
AUDCAD 119
USDCAD 89
NZDCAD 80
NZDUSD 101
AUDNZD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -2.7K
AUDCAD -3.6K
USDCAD 5.5K
NZDCAD 2.1K
NZDUSD 6K
AUDNZD -218
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +173.86 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +15.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -189.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
1.33 × 3
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.