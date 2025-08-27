SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TrendCatcher
Anton Laas

TrendCatcher

Anton Laas
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 417%
RoboForex-Prime
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 238
Kârla kapanan işlemler:
679 (54.84%)
Zararla kapanan işlemler:
559 (45.15%)
En iyi işlem:
199.69 USD
En kötü işlem:
-303.98 USD
Brüt kâr:
16 324.08 USD (264 966 pips)
Brüt zarar:
-14 178.67 USD (226 656 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (281.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
300.80 USD (9)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
88.10%
Maks. mevduat yükü:
75.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
927 (74.88%)
Satış işlemleri:
311 (25.12%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
24.04 USD
Ortalama zarar:
-25.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-490.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-490.98 USD (22)
Aylık büyüme:
11.49%
Yıllık tahmin:
139.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 210.97 USD (37.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.67% (813.26 USD)
Varlığa göre:
18.63% (194.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.US500Cash 310
BRENT 287
USDJPY 165
USDCAD 142
XAUUSD 127
XAGUSD 50
NZDUSD 43
AUDUSD 42
EURUSD 37
GBPUSD 27
EURCHF 5
WTI 2
USDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.US500Cash 964
BRENT 41
USDJPY -90
USDCAD 273
XAUUSD 783
XAGUSD 310
NZDUSD 346
AUDUSD -314
EURUSD -83
GBPUSD -196
EURCHF 66
WTI 14
USDCHF 32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.US500Cash 4.7K
BRENT -2.5K
USDJPY -6.2K
USDCAD 136
XAUUSD 39K
XAGUSD 4.2K
NZDUSD 2.2K
AUDUSD -2.5K
EURUSD 775
GBPUSD -2.6K
EURCHF 330
WTI 90
USDCHF 295
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +199.69 USD
En kötü işlem: -304 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +281.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -490.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.58 × 330
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.96 × 102
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
51 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.63% of days out of 259 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.72% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 06:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TrendCatcher
Ayda 30 USD
417%
0
0
USD
936
USD
38
0%
1 238
54%
88%
1.15
1.73
USD
41%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.