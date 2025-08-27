- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 238
Kârla kapanan işlemler:
679 (54.84%)
Zararla kapanan işlemler:
559 (45.15%)
En iyi işlem:
199.69 USD
En kötü işlem:
-303.98 USD
Brüt kâr:
16 324.08 USD (264 966 pips)
Brüt zarar:
-14 178.67 USD (226 656 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (281.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
300.80 USD (9)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
88.10%
Maks. mevduat yükü:
75.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
927 (74.88%)
Satış işlemleri:
311 (25.12%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
24.04 USD
Ortalama zarar:
-25.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-490.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-490.98 USD (22)
Aylık büyüme:
11.49%
Yıllık tahmin:
139.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 210.97 USD (37.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.67% (813.26 USD)
Varlığa göre:
18.63% (194.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|310
|BRENT
|287
|USDJPY
|165
|USDCAD
|142
|XAUUSD
|127
|XAGUSD
|50
|NZDUSD
|43
|AUDUSD
|42
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|27
|EURCHF
|5
|WTI
|2
|USDCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.US500Cash
|964
|BRENT
|41
|USDJPY
|-90
|USDCAD
|273
|XAUUSD
|783
|XAGUSD
|310
|NZDUSD
|346
|AUDUSD
|-314
|EURUSD
|-83
|GBPUSD
|-196
|EURCHF
|66
|WTI
|14
|USDCHF
|32
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.US500Cash
|4.7K
|BRENT
|-2.5K
|USDJPY
|-6.2K
|USDCAD
|136
|XAUUSD
|39K
|XAGUSD
|4.2K
|NZDUSD
|2.2K
|AUDUSD
|-2.5K
|EURUSD
|775
|GBPUSD
|-2.6K
|EURCHF
|330
|WTI
|90
|USDCHF
|295
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +199.69 USD
En kötü işlem: -304 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +281.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -490.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.13 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.36 × 11
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 28
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.58 × 330
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.96 × 102
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 47
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
417%
0
0
USD
USD
936
USD
USD
38
0%
1 238
54%
88%
1.15
1.73
USD
USD
41%
1:300