Extractors MT4

XAUUSD için çıkarıcılar


XAUUSD için Extractors, Altın (XAUUSD) ile işlem yaparken hassasiyete, kontrollü riske ve uyarlanabilir işlem mantığına önem veren yatırımcılar için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir Uzman Danışmandır. İki gelişmiş yerleşik strateji ve beş esnek piyasa yaklaşım modunu bir araya getirerek, yatırımcılara sistemin farklı piyasa yapıları altında işlemleri nasıl yorumladığı, girdiği ve yönettiği üzerinde tam kontrol sağlar.

Kapsamlı araştırma ve geliştirme üzerine inşa edilen Extractors, daha önceki projemiz Gold Throne'un evrimini temsil eder ve daha geniş ızgara aralığı, gelişmiş risk sınırlaması ve daha az agresiflik ve daha iyi güvenlik için daha akıllı işlem yönetimi mantığıyla geliştirilmiştir.


Şebeke modunu devre dışı bırakmak veya kapatmak için EA_Deactivation_Key girişine bu anahtarları girin. 1,2,3,4,5,6 girin. Şebeke dışı modu devre dışı bırakmak veya kapatmak için (Prop Firm) 7,8,9,10 kullanın. Her ikisini de aktif bırakmak için EA_Deactivate_Key girişini boş bırakın.


5 satıştan sonra fiyat 100$ artacak ve son fiyat 1300$ olacaktır.


Birinci Strateji – Grid Ticareti (Martingale Yok)

Bu strateji, ızgara ticaretinin yapılandırılmış avantajlarını korurken maruziyeti azaltmak için tasarlanmış martingale olmayan bir ızgara algoritması uygular. Geleneksel ızgaraların aksine, Extractors girişleri 4000 puan aralıklarla dağıtır ve bu da pozisyon yoğunluğunu ve kümülatif düşüş riskini önemli ölçüde azaltır.

Bu aralık sayesinde sistem, zamanın yaklaşık %80'inde tek bir aktif pozisyonla çalışır ve uzun vadeli fiyat hareketleri sırasında bir ızgaranın esnekliğini korurken, tek girişli bir ticaret sistemi gibi etkili bir şekilde çalışır.


Cut_Loss (%) – Yüzdeye Dayalı Risk Kontrolü

Cut_Loss (%) girişi, kullanıcının şebeke operasyonları sırasında EA'nın hesap öz sermayesinin ne kadarını kullanabileceğini kontrol etmesini sağlar. Yüzde eşiğine ulaşıldığında, şebeke genişlemesi durur ve kullanıcı tanımlı sermaye koruma seviyelerine göre şebeke riskini sınırlayan sanal bir zarar durdurma sistemi devreye girer. Bu tasarım, aşırı riski en aza indirir ve yatırımcılara şebeke riski üzerinde hassas kontrol sağlar.


İkinci Strateji – Manuel Risk-Ödül Yönetimi

İkinci yerleşik strateji, manuel risk ve ödül kontrolüne odaklanır. Burada, kullanıcı sabit Zarar Durdurma ve Kâr Alma mesafeleri tanımlayabilir; bu da özellikle hassas risk parametreleri ve düşük düşüş tutarlılığının gerekli olduğu portföy şirketleri için uygundur.

Bu değerleri manuel olarak ayarlayarak, yatırımcılar, işlem hedeflerine göre ödül ve koruma arasında denge kuran net ve kural tabanlı bir yapı oluşturabilirler. Bu yaklaşım, işlem davranışlarında tam şeffaflık ve tutarlılık sağlayarak, sıkı değerlendirme ve fonlama hesabı gereklilikleriyle uyumludur.


Beş Pazar Yaklaşım Modu

Extractors, her biri kendi mantık yapısına ve piyasa yorumuna sahip beş benzersiz çalışma modu sunar. Bu modlar aşağıdaki gibi parametreleri ayarlar:

  • İşlem giriş koşulları ve onay filtreleri
  • Emir aralıkları ve yürütme mantığı
  • İşlem sıklığı
  • Volatiliteye dayalı dinamik ayarlamalar
  • Risk ölçeklendirme ve maruz kalma tepkisi

Bu, yatırımcıların muhafazakardan adaptif veya aktif işlem tarzlarına kadar çeşitli piyasa giriş yöntemlerini keşfetmelerine olanak tanır.

  • Her iki stratejiyi aynı anda tek bir grafikte çalıştırın veya
  • Daha net karşılaştırma ve performans analizi için her stratejiyi farklı grafiklerde ayrı ayrı uygulayın.


Haber Filtresi Entegrasyonu

Extractors, yüksek etkili ekonomik olaylar etrafındaki işlem faaliyetlerini otomatik olarak yöneten yerleşik bir Haber Filtresi içerir. Etkinleştirildiğinde, EA, haber bültenlerinden önce ve sonra yeni işlemleri duraklatabilir veya geciktirebilir; böylece NFP, TÜFE veya FOMC duyuruları gibi dalgalı dönemlerde riski azaltır. Bu işlev, özellikle Altın gibi hassas enstrümanlar için, öngörülemeyen piyasa artışları sırasında istenmeyen işlemlerin önlenmesine yardımcı olur.


Enstrüman Uyumluluğu ve Zaman Çerçeveleri

Extractors, XAUUSD (Altın) için optimize edilmiş olsa da, benzer volatilite profillerini paylaşan diğer enstrümanlara da uygulanabilir, bunlar arasında şunlar yer alır:

  • Başlıca döviz çiftleri (EURUSD, GBPUSD, USDJPY vb.)
  • Bitcoin (BTCUSD)
  • NASDAQ (US100)
  • Dow Jones (US30)
  • Aracı kurumunuzun desteklediği diğer CFD'ler

Önerilen zaman dilimleri: M1 ila M30


Önemli Uyumluluk Bildirimi:

Bu EA, sembol yürütme modelleri ve geriye dönük test veri akışı biçimlendirmesindeki dahili farklılıklar nedeniyle Exness broker sunucularıyla uyumlu değildir. Geriye dönük test sırasında eksik veya yürütülmeyen işlemlerle karşılaşırsanız, lütfen:

  1. MetaTrader 5 terminalinden doğrudan bir MetaQuotes demo hesabı oluşturun.
  2. MetaQuotes veri akışını kullanarak geri testi tekrar çalıştırın.


Prop Firma Uygunluğu

Extractors, hisse senedi şirketlerinin uyumluluğu göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. EA, kademeli lot boyutu ölçeklendirmesi, işlem başına sabit risk mantığı ve tutarlı para yönetimi ilkeleriyle, hisse senedi şirketi değerlendirmeleri ve sıkı risk ve çekim sınırlamaları uygulayan fonlu hesaplar için uygundur.


Görsel Gösterimler ve Test Örnekleri

Sağlanan ürün ekran görüntüleri şunları göstermektedir:

  • Sıkı ve geniş Stop-Loss kurulumlarının etkisi, esnekliğin piyasa konumlandırmasını nasıl etkilediğini gösteriyor.
  • Volatilite altında grid aralığı örnekleri ve işlem sıklığı üzerindeki etkisi.
  • Farklı modlarda eş zamanlı olarak çalışan çift strateji kurulumlarının örnek yapılandırmaları.

Bu görseller yalnızca eğitim ve yapılandırma referansı amaçlıdır. Belirli sonuçları veya performans çıktılarını temsil etmeleri amaçlanmamıştır.


Temel Özelliklerin Özeti

  • İki gelişmiş yerleşik strateji: Grid (Martingale Yok) ve Manuel Risk-Ödül
  • Esnek piyasa adaptasyonu için beş operasyonel mod
  • Azaltılmış maruz kalma için geniş 4000 noktalı grid aralığı
  • Hisse senedi kontrollü grid sınırlaması için Yüzdeye Dayalı Kesinti (%)
  • Olay tabanlı işlem yönetimi için yerleşik Haber Filtresi
  • M1 ila M30 zaman dilimlerinde çalışır
  • XAUUSD için optimize edilmiştir, diğer enstrümanları destekler
  • Prop firması uyumlu yapılandırma
  • Exness sunucularıyla uyumlu değildir
  • Bir veya birden fazla grafikte çift stratejili işlem
  • Ayarlanabilir Zarar Durdurma ve Kâr Alma ayarları
  • Net hisse senedi koruma mekanizmaları ve işlem filtreleri


Son Genel Bakış

XAUUSD için Extractors, kontrollü risk maruziyeti ve stratejik piyasa esnekliği olmak üzere iki ilke üzerine kurulu, dengeli ve uyarlanabilir bir işlem çerçevesidir.

İster düşük riskli bir grid sistemi ister hassas odaklı manuel bir risk-ödül yapısı olarak kullanılsın, Extractors, yatırımcıların Altın'ın oynaklığında yapı, tutarlılık ve risk farkındalığıyla hareket etmelerini sağlar. Martingale kullanmaz, yüksek riskli bileşik faizden kaçınır ve her işlem seviyesinde kullanıcı tanımlı kontrolü entegre eder.

İstikrar ve uyarlanabilirlik üzerine tasarlanmış, özelleştirilebilir, disiplinli ve profesyonel düzeyde bir sistem arayan yatırımcılar için, Extractors for XAUUSD, işlem otomasyonuna yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.



Yazarın diğer ürünleri
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Gold Throne
DRT Circle
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Cybrus AI
DRT Circle
3 (6)
Uzman Danışmanlar
Cybrus AI - XAUUSD EA Cybrus AI, XAU/USD (ALTIN) paritesinde işlem yapmak için özel olarak tasarlanmış, titizlikle tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir. Altın ticaretinin doğası gereği değişken yapısı, yüksek düzeyde hassasiyet, kapsamlı analiz ve güçlü risk yönetimi stratejileri gerektirir. Cybrus AI Uzman Danışmanı, bu kritik bileşenleri altın işlemlerini optimize etmeyi amaçlayan gelişmiş bir işlem çözümüne etkili bir şekilde entegre eder. Cybrus AI, akıllı ve uyarlanabilir stratejiler
GoldTick
DRT Circle
3.27 (11)
Uzman Danışmanlar
GoldTick EA — XAUUSD için Hassas Mühendislik GoldTick EA, XAUUSD (Altın) ticareti için özel olarak tasarlanmış, sağlam ve esnek bir Uzman Danışmandır. Altına özgü piyasa davranışı ve fiyat yapısına titizlikle dikkat edilerek geliştirilen bu EA, yapılandırmanıza bağlı olarak uyumlu veya bağımsız çalışan iki güçlü dahili stratejiyi bir araya getirir. İster muhafazakar bir yatırımcı ister yüksek frekanslı bir stratejist olun, GoldTick EA, disiplinli risk gözetimini korurken işlem davranışının tam k
AllPair Engine
DRT Circle
3.71 (7)
Uzman Danışmanlar
AllPair Engine – Başlıca Döviz Çiftleri için Çok Stratejili EA | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Tanım AllPair Engine, altı ana Forex döviz çiftinde çalışmak üzere tasarlanmış, hassas bir şekilde tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Tek tip bir işlem yaklaşımı kullanmak yerine, bu EA, her biri belirli bir döviz çiftinin davranış eğilimleri etrafında dikkatlice yapılandırılmış altı benzersiz stratejiyi bir araya getirir: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF ve USDJPY. EA tamamen m
BitAlgoX
DRT Circle
4 (4)
Uzman Danışmanlar
BitAlgoX – BTCUSD Uzman Danışmanı Genel Bakış: BitAlgoX, yalnızca BTC/USD ticareti için tasarlanmış, son derece uzmanlaşmış bir MQL5 Uzman Danışmanıdır. Bitcoin'in ABD Doları karşısındaki oynaklığı ve benzersiz davranışına özel olarak uyarlanmış, özenle kalibre edilmiş dört yerleşik stratejiyi bir araya getirir. Her strateji, ister trend piyasalar, ister yüksek etkili haber olayları veya değişken koşullar olsun, kripto fiyat hareketlerinin nüansları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir v
US100 Fusion
DRT Circle
4.2 (5)
Uzman Danışmanlar
US100 Fusion – NASDAQ (US100) için Uzman Danışman, Çok Stratejili İşlevselliğe Sahip Hassas Yapılı Ticaret Motoru Genel Bakış: US100 Fusion, MetaTrader 5 platformunda NASDAQ endeksi (US100) üzerinde işlem yapmak için özel olarak geliştirilmiş, özel bir Uzman Danışman'dır (EA). Her biri US100'ün oynaklığı ve teknik davranışına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış üç benzersiz ve dahili olarak entegre strateji içerir. Bu çok katmanlı sistem, yatırımcılara kullanıcı dostu bir giriş arayüzü aracılı
AllPair Engine MT4
DRT Circle
5 (3)
Uzman Danışmanlar
AllPair Engine – Başlıca Döviz Çiftleri için Çok Stratejili EA | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Tanım AllPair Engine, altı ana Forex döviz çiftinde çalışmak üzere tasarlanmış, hassas bir şekilde tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Tek tip bir işlem yaklaşımı kullanmak yerine, bu EA, her biri belirli bir döviz çiftinin davranış eğilimleri etrafında dikkatlice yapılandırılmış altı benzersiz stratejiyi bir araya getirir: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF ve USDJPY. EA tamamen
GoldTick MT4
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
GoldTick EA — Progettato con precisione per XAUUSD GoldTick EA è un Expert Advisor robusto e flessibile, progettato esclusivamente per il trading di XAUUSD (oro). Sviluppato con meticolosa attenzione al comportamento del mercato e alla struttura dei prezzi specifici dell'oro, questo EA integra due potenti strategie interne che operano in modo armonioso o indipendente, in base alla configurazione scelta. Che tu sia un trader conservativo o uno stratega ad alta frequenza, GoldTick EA ti offre gli
GBP Gods
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
GBPUSD için GBP Gods Uzman Danışmanı GBP Gods, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli işlemlerin yürütülmesini optimize etmek için çeşitli gelişmiş stratejileri entegre eden gelişmiş bir uzman danışmandır (EA). Yatırımları korumak için sağlam bir sermaye yönetimi sistemi kullanır, her işlemin Zararı Durdur ve Kar Al ile korunmasını sağlarken, etkili sermaye yönetimini sürdürmek için her seferinde tek bir işlem gerçekleştirir. GBP Gods'ın geriye dönük test yetenekleri, piyasayı gerçek zamanlı olar
Cybrus AI MT4
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
Cybrus AI - XAUUSD EA Cybrus AI, XAU/USD (ALTIN) paritesinde işlem yapmak için özel olarak tasarlanmış, titizlikle tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir. Altın ticaretinin doğası gereği değişken yapısı, yüksek düzeyde hassasiyet, kapsamlı analiz ve güçlü risk yönetimi stratejileri gerektirir. Cybrus AI Uzman Danışmanı, bu kritik bileşenleri altın işlemlerini optimize etmeyi amaçlayan gelişmiş bir işlem çözümüne etkili bir şekilde entegre eder. Cybrus AI, akıllı ve uyarlanabilir stratejiler
US100 Fusion MT4
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
US100 Fusion – NASDAQ (US100) için Uzman Danışman, Çok Stratejili İşlevselliğe Sahip Hassas Yapılı Ticaret Motoru Genel Bakış: US100 Fusion, MetaTrader 5 platformunda NASDAQ endeksi (US100) üzerinde işlem yapmak için özel olarak geliştirilmiş, özel bir Uzman Danışman'dır (EA). Her biri US100'ün oynaklığı ve teknik davranışına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış üç benzersiz ve dahili olarak entegre strateji içerir. Bu çok katmanlı sistem, yatırımcılara kullanıcı dostu bir giriş arayüzü aracılı
GBP Gods MT4
DRT Circle
2 (1)
Uzman Danışmanlar
GBPUSD için GBP Gods Uzman Danışmanı GBP Gods, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli işlemlerin yürütülmesini optimize etmek için çeşitli gelişmiş stratejileri entegre eden gelişmiş bir uzman danışmandır (EA). Yatırımları korumak için sağlam bir sermaye yönetimi sistemi kullanır, her işlemin Zararı Durdur ve Kar Al ile korunmasını sağlarken, etkili sermaye yönetimini sürdürmek için her seferinde tek bir işlem gerçekleştirir. GBP Gods'ın geriye dönük test yetenekleri, piyasayı gerçek zamanlı olar
BitAlgoX MT4
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
BitAlgoX – BTCUSD Uzman Danışmanı Genel Bakış: BitAlgoX, yalnızca BTC/USD ticareti için tasarlanmış, son derece uzmanlaşmış bir MQL5 Uzman Danışmanıdır. Bitcoin'in ABD Doları karşısındaki oynaklığı ve benzersiz davranışına özel olarak uyarlanmış, özenle kalibre edilmiş dört yerleşik stratejiyi bir araya getirir. Her strateji, ister trend piyasalar, ister yüksek etkili haber olayları veya değişken koşullar olsun, kripto fiyat hareketlerinin nüansları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir v
Extractors
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için çıkarıcılar XAUUSD için Extractors, Altın (XAUUSD) ile işlem yaparken hassasiyete, kontrollü riske ve uyarlanabilir işlem mantığına önem veren yatırımcılar için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir Uzman Danışmandır. İki gelişmiş yerleşik strateji ve beş esnek piyasa yaklaşım modunu bir araya getirerek, yatırımcılara sistemin farklı piyasa yapıları altında işlemleri nasıl yorumladığı, girdiği ve yönettiği üzerinde tam kontrol sağlar. Kapsamlı araştırma ve geliştirme üzerine inşa edil
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt