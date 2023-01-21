Apex Trader MT4

LANSMAN PROMOSU: Sadece 2 kopya 199 $

$ Son fiyat: 999$

YENİ: Şimdi satın alın ve ücretsiz 1 EA kazanın! (2 ticaret hesabı için)

Canlı sonuçlar:

https://www.mql5.com/en/signals/1836525





Forex ticaret robotları serimize en son eklenen Apex Trader ile tanışın .

Uzman danışmanlar oluşturma konusunda yılların deneyimi kullanılarak geliştirilen Apex Trader, forex piyasası için güçlü bir ticaret aracıdır.

Bir geliştirici olarak, bu robotu araştırmak ve oluşturmak için çok fazla zaman ve kaynak ayırdım.

Apex Trader'ın herhangi bir piyasa koşuluna uyum sağlayabilmesini sağlamak için ortalamaya dönüş ve trend takibi dahil olmak üzere çeşitli farklı stratejiler kullanıyorum.

Ve sonuç, en zorlu piyasa koşullarının bile üstesinden gelebilecek bir robottur.





Apex Trader, değişken kar alma seviyelerine sahip bir akıllı şebeke sistemi kullanarak AUDCAD, AUDNZD ve NZDCAD döviz çiftlerinin alım satımında uzmanlaşmıştır.

Robot ayrıca, genellikle grid sistemlerinde risk oluşturan hesabın patlamasını önleyen güvenlik önlemlerine sahiptir ve bu da robotu her seviyeden tüccar için uygun bir seçim haline getirir.

Akıllı şebeke sistemi, Apex Trader'ın trendden kar elde etme şansını artırarak birden fazla pozisyon açmasına izin verir.

Ayrıca, piyasa koşullarına uyum sağlayan kâr alma seviyelerinin akıllı bir yönetimini kullanır.

Bu, para kaybetme riskini en aza indirirken potansiyel kârların kilitlenmesini sağlar.

Ayrıca, bir ızgara büyüdüğünde ve risk arttığında, bir ızgara başarıyla kapatıldığında çok daha yüksek bir potansiyel ödül olduğu anlamına da gelir.

Dolayısıyla, potansiyel ödüle karşı riskin çok yüksek olduğu normal grid sistemlerinin aksine, Apex Trader ile risk arttığında potansiyel ödül de önemli ölçüde artar.

Bu, bir şebeke sistemi için uzun vadeli sürdürülebilirlik için çok daha yüksek bir olasılık verir.





Canlı ticaret veya geriye dönük test için EA nasıl çalıştırılır:

geriye dönük test için, sadece AUDCAD, AUDNZD veya NZDCAD M15'te çalıştırın ve burada bulunan mevcut 5 ön ayardan biriyle EA'yı çalıştırın . Ancak, geriye dönük test için OneChartSetup'ı devre dışı bırakın.

Canlı ticaret için, OneChartSetup'ı kullanmanız ve optimize edilmiş tüm çiftleri otomatik olarak 1 grafikten yürütmek için yalnızca 1 EURUSD M15 grafiğini çalıştırmanız önerilir.

Bu EA, 2020-2023 dönemi için optimize edilmiştir, ancak 2016-2020 dönemi için de numune dışı testler onaylanmıştır.

Lütfen kılavuzu okuyun





Riskinizi belirleme hakkında önemli bilgiler:

2000$'ın altındaki hesaplar -> "ultra muhafazakar ızgara seti" kullanın, LotsizeStep=2000 veya daha büyük



2000$ ile 5000$ arasında hesap bakiyesi -> "konservatif ızgara" seti kullanın, LotsizeStep = 3000 veya daha büyük

5000$ ile 15000$ arasında hesap bakiyesi -> "yükseltilmiş ızgara" seti kullanın, LotsizeStep = 4000 veya daha büyük

15000$'dan büyük hesap bakiyesi -> "optimal ızgara" setini kullanın, LotsizeStep = 15000 veya daha büyük

Ekstrem kurulum (5K veya daha büyük hesaplar): kumarı ticaretten daha çok seviyorsunuz ve olağanüstü sonuçlar hedefliyorsunuz -> LotsizeStep=5000 ile "Optimal ızgara" setini kullanın

Bu kurulumu canlı bir hesaba uygulamadan önce kurulumun bir arka testini yapmak her zaman en iyisidir.



