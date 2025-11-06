Candle Power EA

S&P 500 için 5 Stratejili Mean-Reversion Portföyü

Bir sonraki Çöküşten korkuyor musunuz?

Candle Power EA ile buna gerek yok. EA, S&P 500 üzerinde beş tamamlayıcı Mean-Reversion Stratejisini (5 Ayar, farklı Filtre Yöntemleri ile) bir araya getirir. Özellikle Stres Fazlarında oluşan Aşırılıkları sistematik biçimde hedefler ve keskin Düzeltmelerin görüldüğü oynak Piyasa Fazlarında Gücünü ortaya koyar. Normal Piyasa Fazlarında EA büyük ölçüde Genel Piyasa ile birlikte hareket eder; böylece taktiksel Portföy Koruması ve ek Getiri Kaynakları sağlayabilir.

Martingale yok, Grid yok. Açıkça belgelenmiş, Sağlam, Pratik. 15 Yılı aşkın Tick Veri ile uzun Backtest Geçmişi ve 2008’den bu yana S&P Vadeli İşlemleri ile karşılaştırmalar.

Neden bu EA?

Çöküş Odağı: Düşüş Fazları nda Oynaklık Zirveleri ve Mean Reversion ’ın taktiksel kullanımı.

Tek Strateji yerine Portföy: 5 bağımsız Modül → daha düşük Korelasyon , daha pürüzsüz Equity .

Pratik + Teknoloji: Sertifikalı Menkul Kıymetler Tüccarı & Portföy Yöneticisi tarafından tasarlandı; EA Programlama da 15 Yıllık Deneyim e sahip bir Dipl. Bilgisayar Bilimci ile birlikte hayata geçirildi.

Esnek biçimde genişletilebilir: VIX, Altın (XAUUSD), Petrol (USOIL/UKOIL) için Ön Ayarlar Geliştirme Aşamasında.

Canlı Takip

(Başlangıç yalnızca birkaç Gün önce)

Şeffaflık şarttır. Güncel Canlı Sonuçlar:

MQL5 Sinyali: https://www.mql5.com/de/signals/2328739?source=Site+Profile

FX Blue Genel Bakış: https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment

Not: Sinyale diğer stratejiler de dahildir. FX Blue üzerinde, EA içindeki 5 Strateji https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats

altında Magic Numbers belirtilerek ayrıştırılmış şekilde izlenebilir.

Strateji Modülleri (Magic Numbers dâhil)

Terimler: CPI = Candle Power Indicator, RSI = Göreceli Güç Endeksi.

Big Bad Bug Bounce

Yaklaşım: RSI + Oynaklık Filtresi

Magic Number: 10001 Marauder Mondays

Yaklaşım: CPI + Haftanın Günü Filtresi

Magic Number: 10002 Arachnid Anchors

Yaklaşım: CPI + Gün İçi Tepe/Dip Filtresi

Magic Number: 10003 CPI + Daily

Yaklaşım: CPI + Gün İçi Tepe/Dip Filtresi + Çıkış Varyantları

Magic Number: 10004 Daha sık işlem yapmak ister misiniz?

Yaklaşım: CPI + CPI (çok seviyeli CPI Sinyal Onayı)

Magic Number: 10005

Sinyal Motoru & Filtreler (Alıntı)

Girişler: CPI (Candle Power Indicator) , RSI veya Kombinasyonlar .

Çıkışlar: 7 Varyant ( SL/TP/Trailing Stop ’a ek olarak), RSI-/CPI-Çıkışları dâhil.

Para Yönetimi: 8 Yöntem , Risk yalnızca MM Yöntemi içinde.

Duruş & Hedefler: 7 SL , 6 TP , 3 Break-Even Yöntemi , ayrıca Zaman Duruşu .

Trend/Oynaklık: 2 Hareketli Ortalama (tamamen parametrelenebilir), Oynaklık Filtresi (3 Yöntem) .

Rejim/Zamanlama: Gün İçi Tepe/Dip, Kapanış Fiyatı, Ay/Hafta/Gün Filtreleri, Mevsimsellik, Faiz Döngüsü, İşlem Günü, Mum & Önceki Mum Filtresi (Renk + %).

Test & Veritabanı

Tick-Veri Backtestleri 15.10.2010 tarihinden itibaren.

Veri Hizalaması, S&P Vadeli (M1) ile 01.01.2008’den beri (Sağlamlık Kontrolü).

(Backtestler/Analizler ilerideki Sonuçların Garantisi değildir.)

İşlem Sıklığı (yıllık ort.)

Big Bad Bug Bounce: yaklaşık 35 İşlem

Marauder Mondays: yaklaşık 17 İşlem

Arachnid Anchors: yaklaşık 12 İşlem

CPI + Daily: yaklaşık 21 İşlem

Daha sık işlem yapmak ister misiniz?: yaklaşık 21 İşlem

Her Mantık aynı sıklıkta işlem yapmaz: bazıları yılda 8–17 İşlem, diğer Modüller daha sık. Bu, Zaman ve Piyasa Rejimleri boyunca Çeşitlendirme sağlar. İşlem Sayısı Performans hakkında bir şey söylemez.

Semboller & Ön Ayarlar

Birincil: S&P 500

( Aracı Kurum Eşlemesi örn. US500 , SPX500USD , US500Cash )

İlave Ön Ayarlar (planlanıyor, henüz dâhil değil): VIX, Altın ve Petrol

Fiyat & Lisans Modeli

Erken Benimseyen Avantajı:

VIX , Altın ve Petrol için (ve muhtemel diğer Enstrümanlar için) ek Ayarlar/Ön Ayarlar ın 2026 başına kadar Yayınlanması Planlanmaktadır .

Mevcut Müşteriler bunları ek Ücret olmadan bir Güncelleme olarak alacaktır. Strateji Kapsamı büyüdükçe Yeni Alıcılar için Fiyat artabilir.

Teslimat Kapsamı & Destek

EA (.ex4) + 5 Ayar ( S&P-Standart ; VIX/Altın/Petrol için Ön Ayarlar hazır olduğunda sonradan sağlanacaktır )

60 sayfalık Kılavuz İngilizce ve Almanca mevcuttur; AI ile tüm Dillere ek Çeviri mümkündür ( Hızlı Başlangıç , Parametreler , Kurulumlar , En İyi Uygulamalar ve Risk Notları )

→ Satın Alma sonrasında MQL5 Mesajı ile İndirme Bağlantısı ( Alıcı Doğrulaması dâhil) alırsınız

Açıklayıcı Video (DE & EN): yalnızca Alıcılara özel gizli bağlantı — her Parametre ayrıntılı biçimde açıklanır

Örnek Stratejiler , Mevsimsellik & Faiz Döngüsü Filtreleri nin kullanımını gösterir

Destek MQL5 Mesajları üzerinden; Güncellemeler Market aracılığıyla

Şeffaflık & Sorumluluk Reddi

Yatırım işlemleri Risk içerir. Geçmiş Sonuçlar (Backtest/Canlı Takip) Gelecek Performansı Garanti etmez. Muhafazakâr başlayın, önce Demo Hesapta test edin, kontrollü biçimde ölçekleyin. Yatırım Tavsiyesi değildir.