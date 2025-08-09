Gold Throne MT4





Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Martingale mantığını ortadan kaldırarak, Gold Throne EA daha istikrarlı bir pozisyon büyüklük çerçevesi sunmayı ve yatırımcıların ani lot büyüklüğü artışı olmadan sermaye tahsisini planlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, onu, martingale stratejileriyle tipik olarak ilişkilendirilen bileşik riskler olmadan sistematik bir grid yapısını tercih eden yatırımcılar için uygun hale getirir.





Haber Filtresi Entegrasyonu

EA, yüksek etkili ekonomik olaylar sırasında işlemleri duraklatabilen entegre bir haber filtresiyle donatılmıştır. Bu özellik, özellikle ani hareketlerin yaygın olduğu Altın piyasalarında önemli olabilen aşırı oynaklık dönemlerinde işlem yapma olasılığını azaltmaya yardımcı olur.





Zaman Dilimi ve İşlem Tarzı

Gold Throne EA, M30 zaman dilimi için optimize edilmiştir. Önerilen minimum zaman dilimi M10'dur, çünkü daha kısa zaman dilimleri aşırı agresif işlem davranışlarına yol açabilir. Daha kısa zaman dilimleri, EA'nın daha zayıf veya daha az güvenilir piyasa sinyallerine dayanarak çok sayıda işlem açmasına ve bu da hesaba gereksiz yük bindirmesine neden olabilir.





Risk ve Sermaye Önerileri

Şebeke ticareti doğası gereği birden fazla açık pozisyon barındırdığından, dikkatli sermaye yönetimi önemlidir. Farklı risk kategorileri için aşağıdaki sermaye seviyeleri önerilmektedir:

Yüksek Risk : 500$ minimum yatırım

: 500$ minimum yatırım Orta Ris k: 1.500$ - 2.000$

k: 1.500$ - 2.000$ Düşük Risk: 2.000$ üzeri

Bu seviyeler sistemin operasyonel tasarımına ve düşüşler sırasında yeterli marjı koruma ihtiyacına dayanmaktadır.

Kesintisiz performans için VPS kullanımı şiddetle tavsiye edilir. Kesintisiz çalışma, EA'nın kesinti veya dengesiz bağlantılardan kaynaklanan gecikmeler olmadan işlemleri amaçlandığı gibi gerçekleştirmesini, yönetmesini ve kapatmasını sağlar.





Temel Özellikler:

Sadece Altın (XAUUSD) için tasarlandı

Çoğu broker ile çalışır, düşük spreadli ortamlar önerilir (Exness için önerilmez)

Martingale olmayan grid işlem stratejisi

Yüksek etkili olay işlemlerini önlemek için entegre haber filtresi

M30 zaman dilimi için optimize edildi (minimum M10)

Ayarlanabilir grid aralığı, lot büyüklüğü ve işlem kontrol ayarları

Optimum istikrar için VPS kullanımı önerilir

Farklı risk seviyeleri için sermaye tabanlı yönergeler





Gold Throne EA, grid ticaretinin prensiplerini anlayan ve pozisyon yönetiminde martingale olmayan bir yaklaşımı tercih eden yatırımcılar için en uygunudur. Doğru kurulum ve dahil edilen yönergelere uyum, farklı piyasa ortamlarında disiplinli ve tutarlı bir uygulama sağlamaya yardımcı olabilir.