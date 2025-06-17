Dynamic Pips MT4

  • Trump’ın ikinci dönemi, küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi.
  • Orta Doğu’daki gerilimler, özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor.
  • Rusya–Ukrayna savaşı, çözüme dair bir işaret olmaksızın devam ediyor ve jeopolitik istikrarsızlığı körüklüyor.
  • Ekonomik milliyetçilik yükselirken, küresel iş birliği zayıflıyor.
  • Tedarik zincirleri hâlâ kırılgan ve büyük ekonomilerde enflasyonist baskılar artıyor.

Finansal piyasalar, her zamankinden daha kırılgan ve öngörülemez hale geldi. Peki siz, bu yeni gerçekliğe uygun bir işlem stratejisi planladınız mı?

Bu çalkantılı dönemde, yatırımcıların sadece geleneksel stratejilerle yetinmesi yeterli değildir.
Sadece birkaç döviz çiftindeki büyük hareketlere bağlı kalmadan, geniş fırsat yelpazesinde sürekli kazanç sağlayan bir sisteme ihtiyaç vardır.
Ayrıca, ilk piyasa varsayımınız geçersiz olduğunda zararları akıllıca kesebilecek gelişmiş risk korumasına da ihtiyacınız var.
Ve en önemlisi: Stratejiyi kendi işlem stilinize ve risk toleransınıza göre özelleştirebilme esnekliğine sahip olmalısınız.
Dynamic Pips EA, yatırımcıların belirsiz ve volatil piyasalarda başarılı olabilmesi için özel olarak geliştirilmiştir. Üç temel sütun üzerine inşa edilmiştir:
çeşitlendirme, sermaye koruması ve derinlemesine özelleştirme.

1. Çoklu döviz çiftlerinde işlem ile çeşitlendirme:

Dynamic Pips EA, riski birkaç paritede yoğunlaştırmak yerine 10’dan fazla majör ve minör döviz çiftiyle aktif olarak işlem yapar.
Bu geniş piyasa kapsamı, potansiyel giriş fırsatlarını artırırken, tek bir piyasa hareketine olan bağımlılığı azaltır. Jeopolitik veya ekonomik gelişmelerin bazı para birimlerini etkilediği belirsiz zamanlarda, bu çeşitlendirme daha istikrarlı getiriler sağlayabilir ve başka bölgelerdeki fırsatları ortaya çıkarabilir.

2. Gelişmiş risk kontrolü için grup bazlı akıllı stop-loss sistemi:

Dynamic Pips EA, önceden tanımlanmış pip kaybı eşiğine ulaşıldığında bir grup içindeki tüm işlemleri kapatan benzersiz bir pip bazlı grup stop-loss mekanizması sunar. Bu, büyüyen zararların önüne geçerek sermayenizi korumanıza yardımcı olur. Sistem, her döviz çiftine özel olarak uyarlanır; böylece farklı piyasa davranışlarına esnek şekilde yanıt verir.

3. Derin özelleştirme ile tam esneklik:

Her yatırımcının risk algısı, tercih ettiği döviz çiftleri ve işlem yönetimi farklıdır. Dynamic Pips EA, iç parametreler üzerinde tam kontrol sağlar — sinyal güvenilirliğinden işlem sıklığına, parite başına risk seviyesinden işlem yönüne kadar her şey özelleştirilebilir.
İster sermaye korumasına odaklanan temkinli bir yatırımcı, ister kısa vadeli fırsatları hedefleyen bir scalper olun, EA’yı kendi işlem felsefenize göre yapılandırabilirsiniz.
Bu üç özellik birlikte, Dynamic Pips EA’yi, yatırımcıların piyasa belirsizliğini kontrol altına alabilmesini sağlayan esnek, dayanıklı ve kullanıcı odaklı bir araç haline getirir.


Dynamic Pips EA Giriş ve Kurulum Kılavuzu için buraya bakın: Dynamic Pips Input & Installation Guide 

Dynamic Pips EA Ayar Dosyasını inceleyin: Dynamic Pips EA Settings File 

MT5 sürümü mevcuttur: MT5

Diğer ürünler ve canlı işlem performansı: Live signals


Teknik Özellikler

 İsim

 Dynamic Pips

 Sürüm

 2.1

 Platform

 MT4, MT5

 İşlem stratejileri

 Momentum, Arz-Talep bölgeleri, Fibonacci düzeltmesi, Yapay Zeka

 Önerilen pariteler

 AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF,   EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

 Zaman dilimi

 M5

 Tek sembollü EA

 Evet, her sembol için tek grafik

 Takeprofit

 Evet (Trailing mevcut)

 Stoploss

 Evet (Sabit)

 Grid

 Opsiyonel

 Martingale

 Opsiyonel

 Risk Yönetimi

 1. Belirlenen zarar seviyesinde tüm pozisyonları kapat
 2. Grup bazlı stop-loss ile koruma
 Tam kontro  Sinyal filtreleri, işlem sıklığı, yön, gap, TP, SL, hacim, risk dağılımı, kapanış koşulları ve daha fazlası


Tavsiye edilen minimum sermaye: 1000 $.
Hesap büyüklüğüne göre önerilen portföyler:

  • $1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

  • $1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

  • $2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

  • $2500 veya üzeri: Tüm 11 parite — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Bu öneriler, “Dynamic Pips EA: Installation File” içinde sağlanan hazır ayar dosyalarına dayanmaktadır.


- Tick Data Suite veya Tick Story gibi yüksek kaliteli veri sağlayıcılarla geriye dönük test (backtest) yapılması şiddetle tavsiye edilir.

Dynamic Pips EA ile ilgili herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa, bana özel mesaj göndermekten çekinmeyin.



Petr Tesnar
533
Petr Tesnar 2025.07.01 08:07 
 

In my opinion, Dynamic Pips and Boring Pips are the best and safest EAs on the entire MQL5 market. This is thanks to its perfect customization options, excellent risk management, and above all, the author who is always ready to help you. Admirable and amazing work!!! Thank you Andy 🥇

In my opinion, Dynamic Pips and Boring Pips are the best and safest EAs on the entire MQL5 market. This is thanks to its perfect customization options, excellent risk management, and above all, the author who is always ready to help you. Admirable and amazing work!!! Thank you Andy 🥇

