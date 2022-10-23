Bitcoin Scalp Pro

Bitcoin Scalp Pro, piyasadaki benzersiz bir ticaret sistemidir. 

Destek ve direnç seviyelerinin kırılmalarını ticaret yaparak tamamen Bitcoin piyasasının oynaklığından yararlanmaya odaklanmıştır.

EA'nın odak noktası, işlemlerde aşırı düşük dezavantajlara ve çok iyi bir risk/ödül oranına dönüşen güvenliğe dayanmaktadır.

EA, dahili olarak stoploss, Takeprofit, TrailingSL ve aynı zamanda Bitcoin'in gerçek fiyatına dayalı girişleri ve lot boyutunu hesaplayacak bir "akıllı uyarlanabilir parametre sistemi" kullanır.

Bu, bitcoin 6000'de veya 30000'de işlem görüyorsa, tüm parametreler için farklı değerlere sahip olacağı anlamına gelir.


EA, Haziran 2022'den beri gerçek canlı hesaplar üzerinde ileriye dönük olarak test edilmiştir ve sonuçlar şu ana kadar çok umut vericidir.

%99,90 onay kalitesine sahip geriye dönük testler de yapıldı ve son yıllarda çok istikrarlı bir büyüme gösterdi.


Bu EA, Bitcoin'de düşük spreadler sunan bir komisyoncu gerektirir.  Tavsiye edilen komisyoncuların bir listesini almak için benimle özel mesajla iletişime geçin.



Ana Özellikler:

  • Uyarlanabilir parametre sistemi, SL,TP, girişleri ve lot boyutunu Bitcoin'in gerçek fiyatına göre ayarlayın
  • 2'ye 1 çok iyi risk/ödül oranı
  • Doğrulanmış canlı işlem sonuçları
  • Risk ve fiyata dayalı otomatik parti büyüklüğü hesaplaması
  • Tüm işlemlerde SL ve TrailingSL ile güvenli ticaret
  • Izgara yok, Martingale yok veya başka herhangi bir riskli ticaret yönetim sistemi yok
  • Minimum depozito: 200$


EA'yı kurmak:

Kurulum çok kolaydır: sadece bir H1 grafiği açın ve EA'yı üzerinde çalıştırın.  "Parti Büyüklüğü Hesaplama Yöntemi" parametresinde tercih ettiğiniz riski belirleyebilirsiniz.

Önceden tanımlanmış risk ayarları, İşlem Başına %0,5 Risk'ten (çok düşük risk) İşlem Başına %10 Risk'e (aşırı risk) kadar değişir.

Daha düşük bir risk seviyesinden başlamanız ve EA'nın işlem yapma şeklinde kendinizi rahat hissettiğinizde riski artırmanız önerilir.

Parametreler açıklayıcıdır, ancak net olmamaları durumunda benimle iletişime geçmekten çekinmeyin


EA'nın geriye dönük testi:

İyi bir geçmiş fiyat beslemesi seçin ve bunun düşük spreadli olduğundan emin olun veya spreadi manuel olarak ayarlayın.  Spreadler ortalama olarak 1000 puanın altında olmalıdır.

Geriye dönük test sonuçlarınız benimkiyle uyuşmuyorsa, arka test kurulumuna yardımcı olabilmem için benimle özel mesaj yoluyla iletişime geçin.


Francisco Contreras Manzano
430
Francisco Contreras Manzano 2024.10.08 15:17 
 

Security ALERT. MQL5 has a security hole. They are trying to make illegal payments in your name and the Support Service does NOT respond.

gregorv333
167
gregorv333 2022.12.18 09:41 
 

Hi Wim, I am very appreciating my first experience with the bitcoin scalper. Last week I had more than 20% profit using the BE set with 5% risk only on BTC.

yuji kitamata
1408
yuji kitamata 2022.11.09 03:54 
 

I had a loss for a few days after the purchase, but after that I had many big gains. I have already made a profit on the amount I purchased, and I am very much looking forward to making a big profit with the high volatility of Bitcoin!

Abdullah Uygar Tuna
303
Abdullah Uygar Tuna 2025.05.10 21:07 
 

One of the most reliable BTC Scalping Bots out there. I have recently passed a prop firm challenge using a few EAs of the author one of which was this EA. Won’t make you rich overnight but will most surely make some decent profit in the long term with some patience.

Francisco Contreras Manzano
430
Francisco Contreras Manzano 2024.10.08 15:17 
 

Security ALERT. MQL5 has a security hole. They are trying to make illegal payments in your name and the Support Service does NOT respond.

gregorv333
167
gregorv333 2022.12.18 09:41 
 

Hi Wim, I am very appreciating my first experience with the bitcoin scalper. Last week I had more than 20% profit using the BE set with 5% risk only on BTC.

yuji kitamata
1408
yuji kitamata 2022.11.09 03:54 
 

I had a loss for a few days after the purchase, but after that I had many big gains. I have already made a profit on the amount I purchased, and I am very much looking forward to making a big profit with the high volatility of Bitcoin!

