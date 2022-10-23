Mevcut promosyon: 549$'dan sadece 1 adet kaldı

Son fiyat: 999$

NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Promosyon blogumuzdaki " Ultimate EA kombo paketimize " göz atmayı unutmayın !



LIVE SIGNAL





Bitcoin Scalp Pro, piyasadaki benzersiz bir ticaret sistemidir.

Destek ve direnç seviyelerinin kırılmalarını ticaret yaparak tamamen Bitcoin piyasasının oynaklığından yararlanmaya odaklanmıştır.

EA'nın odak noktası, işlemlerde aşırı düşük dezavantajlara ve çok iyi bir risk/ödül oranına dönüşen güvenliğe dayanmaktadır.

EA, dahili olarak stoploss, Takeprofit, TrailingSL ve aynı zamanda Bitcoin'in gerçek fiyatına dayalı girişleri ve lot boyutunu hesaplayacak bir "akıllı uyarlanabilir parametre sistemi" kullanır.

Bu, bitcoin 6000'de veya 30000'de işlem görüyorsa, tüm parametreler için farklı değerlere sahip olacağı anlamına gelir.





EA, Haziran 2022'den beri gerçek canlı hesaplar üzerinde ileriye dönük olarak test edilmiştir ve sonuçlar şu ana kadar çok umut vericidir.

%99,90 onay kalitesine sahip geriye dönük testler de yapıldı ve son yıllarda çok istikrarlı bir büyüme gösterdi.





Bu EA, Bitcoin'de düşük spreadler sunan bir komisyoncu gerektirir. Tavsiye edilen komisyoncuların bir listesini almak için benimle özel mesajla iletişime geçin.









Ana Özellikler:



Uyarlanabilir parametre sistemi, SL,TP, girişleri ve lot boyutunu Bitcoin'in gerçek fiyatına göre ayarlayın

2'ye 1 çok iyi risk/ödül oranı

Doğrulanmış canlı işlem sonuçları

Risk ve fiyata dayalı otomatik parti büyüklüğü hesaplaması

Tüm işlemlerde SL ve TrailingSL ile güvenli ticaret

Izgara yok, Martingale yok veya başka herhangi bir riskli ticaret yönetim sistemi yok

Minimum depozito: 200$



EA'yı kurmak:

Kurulum çok kolaydır: sadece bir H1 grafiği açın ve EA'yı üzerinde çalıştırın. "Parti Büyüklüğü Hesaplama Yöntemi" parametresinde tercih ettiğiniz riski belirleyebilirsiniz. Önceden tanımlanmış risk ayarları, İşlem Başına %0,5 Risk'ten (çok düşük risk) İşlem Başına %10 Risk'e (aşırı risk) kadar değişir. Daha düşük bir risk seviyesinden başlamanız ve EA'nın işlem yapma şeklinde kendinizi rahat hissettiğinizde riski artırmanız önerilir. Parametreler açıklayıcıdır, ancak net olmamaları durumunda benimle iletişime geçmekten çekinmeyin

EA'nın geriye dönük testi:

İyi bir geçmiş fiyat beslemesi seçin ve bunun düşük spreadli olduğundan emin olun veya spreadi manuel olarak ayarlayın. Spreadler ortalama olarak 1000 puanın altında olmalıdır. Geriye dönük test sonuçlarınız benimkiyle uyuşmuyorsa, arka test kurulumuna yardımcı olabilmem için benimle özel mesaj yoluyla iletişime geçin.



