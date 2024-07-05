Exp4 AI Sniper for MT4
- Uzman Danışmanlar
- Vladislav Andruschenko
- Sürüm: 25.801
- Güncellendi: 29 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Ekibimiz, MetaTrader terminali için son teknoloji Akıllı Ticaret Uzman Danışmanı olan Trading Robot'u tanıtmaktan büyük heyecan duyuyor.
AI Sniper, hem de MT4 terminalleri için tasarlanmış akıllı, kendi kendini optimize eden bir ticaret robotudur.
Gelişmiş bir algoritma ve en son ticaret metodolojilerini kullanan AI Sniper, ticaret optimizasyonunda mükemmelliği temsil eder.
Hem borsa hem de borsalarda 15 yıldan fazla kapsamlı deneyime sahip ekibimiz, yenilikçi strateji yönetimi özelliklerini, akıllı işlevleri ve sezgisel bir grafik arayüzü bir araya getiren bu Uzman Danışmanı hazırladı.
AI Sniper'ın her özelliği titizlikle tasarlanmış ve titizlikle test edilmiş program koduyla desteklenmiştir.
Gelişmiş hesaplamalı zekası, karmaşık teknik analiz yoluyla çalışır ve her fiyat hareketinde binlerce matematiksel hesaplama gerçekleştirir.
Bu, AI Sniper'ın yükseliş veya düşüş piyasa trendlerinde alım satımlar için en uygun giriş ve çıkış noktalarını belirlemesini sağlayarak ALIM veya SAT emirlerinin hassas bir şekilde uygulanmasını sağlar.
Vizyonumuz, misyonumuz ve stratejimiz, yatırımcıları başarı için benzersiz araçlarla donatmaya yönelik kararlı kararlılığımızı içermektedir.
AI Sniper, birden fazla ticaret stratejisi işlevini, ticaret çabalarınızı artırmaya hazır tek, kapsamlı bir ticaret robotunda birleştirir.
En büyük hedefimiz sizin başarınızdır.
Sizi AI Sniper'ın dönüştürücü yeteneklerini indirmeye, test etmeye ve ilk elden tanık olmaya davet ediyoruz.
Ticaretin geleceğini bugün deneyimleyin.
|MT5 sürümü
|Tam tanım +DEMO +PDF
|Nasıl alınır
|Nasıl kurulur
|Günlük Dosyaları nasıl alınır?
|Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir
|Expforex'in tüm ürünleri
Genellikle uçucu sembolleri ve işlem çiftlerini öneririm. Uzman danışmanın sürekli çalışabilmesi için değişken işlem araçlarını seçin.
- Tam otomatik ticaret için tavsiye ederim XCustom
- Tam manuel ticaret için VirtualTradePad'i öneririm
- En popüler Uzman Danışman TickSniper'a dayanmaktadır
Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.