Exp4 AI Sniper for MT4

2.33

Ekibimiz, MetaTrader terminali için son teknoloji Akıllı Ticaret Uzman Danışmanı olan Trading Robot'u tanıtmaktan büyük heyecan duyuyor.

AI Sniper, hem de MT4 terminalleri için tasarlanmış akıllı, kendi kendini optimize eden bir ticaret robotudur.

Gelişmiş bir algoritma ve en son ticaret metodolojilerini kullanan AI Sniper, ticaret optimizasyonunda mükemmelliği temsil eder.

Hem borsa hem de borsalarda 15 yıldan fazla kapsamlı deneyime sahip ekibimiz, yenilikçi strateji yönetimi özelliklerini, akıllı işlevleri ve sezgisel bir grafik arayüzü bir araya getiren bu Uzman Danışmanı hazırladı.

AI Sniper'ın her özelliği titizlikle tasarlanmış ve titizlikle test edilmiş program koduyla desteklenmiştir.

Gelişmiş hesaplamalı zekası, karmaşık teknik analiz yoluyla çalışır ve her fiyat hareketinde binlerce matematiksel hesaplama gerçekleştirir.

Bu, AI Sniper'ın yükseliş veya düşüş piyasa trendlerinde alım satımlar için en uygun giriş ve çıkış noktalarını belirlemesini sağlayarak ALIM veya SAT emirlerinin hassas bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Vizyonumuz, misyonumuz ve stratejimiz, yatırımcıları başarı için benzersiz araçlarla donatmaya yönelik kararlı kararlılığımızı içermektedir.

AI Sniper, birden fazla ticaret stratejisi işlevini, ticaret çabalarınızı artırmaya hazır tek, kapsamlı bir ticaret robotunda birleştirir.

En büyük hedefimiz sizin başarınızdır.

Sizi AI Sniper'ın dönüştürücü yeteneklerini indirmeye, test etmeye ve ilk elden tanık olmaya davet ediyoruz.

Ticaretin geleceğini bugün deneyimleyin.

İncelemeler 3
Apollo1969
398
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

multiuwe
89
multiuwe 2025.09.21 14:59 
 

100 Euro Gewinn, 500 Euro minus offene Positionen. Dies potenziert sich so weiter. Das Konto ist bald bei Manitou!!

1965rex
208
1965rex 2025.04.11 07:02 
 

You can read my comments from №121-134.

Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь. А в ответ тишина Обратная связь просто ''супер''

Vladislav Andruschenko
293275
Geliştiriciden yanıt Vladislav Andruschenko 2025.04.11 15:23
Добрый день.
Понимаем ваше разочарование — неприятно, когда ожидания не совпадают с результатом. Но в трейдинге не бывает чудес: это всегда работа с риском, и ни один советник не может гарантировать прибыль в любых условиях. Что касается «мёртвых душ» — все отзывы настоящие, и мы ни разу не прибегали к накрутке. У каждого пользователя свой опыт: у кого-то советник работает отлично, у кого-то — не заходит. Это нормально, особенно в такой сложной сфере, как автоматическая торговля. Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь.
Apollo1969
398
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

