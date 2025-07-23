Three Little Birds

🔹 Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara : Kayıpları absorbe eder ve toplam iyileşmeye doğru ilerler.

: Kayıpları absorbe eder ve toplam iyileşmeye doğru ilerler. 🔹 Martingale ile Kazançta Grid : Akıllı kazanımları birleştirerek momentumu korur.

: Akıllı kazanımları birleştirerek momentumu korur. 🔹 Lot Çarpımı ile Koruma : Geri dönüşleri yakalar ve karlı çıkışları zorlar.

Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:mükemmel bir senkronizasyonlabirleştirir :Zaman Dilimi:Platform:Minimum Bakiye:Aracı Kurum:Çiftler:(Varsayılan ayarlar:Çünkü güç sessizlikte gelir. H4 gürültüyü keser. Bekler. İzler. Yalnızca yapı net olduğunda saldırır.Rastgele değil. Tepkisel değil. Ancak an geldiğinde sakin, ısrarcı ve öldürücü.Bu EA yaralar üzerine inşa edilmiştir. Test edilmiştir. Bozulmuştur. Yeniden inşa edilmiştir. Her sürüm tam olarak ödenmiştir — gerçek kayıplarla, maliyetli araştırmalarla ve uykusuz yeniden ayarlamalarla.Etiketleri karşılaştırıyorsanız, yanlış soruyu soruyorsunuz. Bunun yerine şunu sorun:Bu bir oyuncak değil. Bu, ağırlığı anlayan, parıltıyı değil tüccarlar için yaratılmış taktik bir makine.Fiyat, hayalperestleri eylemcilerden ayırır. Popüler olmak için yapılmamıştır. Güçlü olmak için yapılmıştır.Şimdi test etmek için. Veya kaydırmaya devam edin. Piyasa umursamaz.Ancak ne yaptığınızı biliyorsanız,