Three Little Birds
- Uzman Danışmanlar
- Ahmad Aan Isnain Shofwan
- Sürüm: 33.9
- Güncellendi: 23 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 6
🕊️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA
Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı.
⚙️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL.
Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur: Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek. Üç güçlü stratejiyi mükemmel bir senkronizasyonla
birleştirir :
Zaman Dilimi: H4
Platform: MetaTrader 4 (MT4)
Minimum Bakiye: 10.000 $
Aracı Kurum: Herhangi bir aracı kurum
Çiftler: Herhangi bir çift (Varsayılan ayarlar: XAUUSD, BTCUSD, OIL, US30, US100, US500 )
📊 NEDEN H4?
Çünkü güç sessizlikte gelir. H4 gürültüyü keser. Bekler. İzler. Yalnızca yapı net olduğunda saldırır.
🔍 ADI?
Üç strateji. Üç piyasa yolu. Üç küçük kuş. Rastgele değil. Tepkisel değil. Ancak an geldiğinde sakin, ısrarcı ve öldürücü.
📈 DENEYİM ÜZERİNE KURULU. FIRTINALARDA TEST EDİLMİŞ.
Bu EA yaralar üzerine inşa edilmiştir. Test edilmiştir. Bozulmuştur. Yeniden inşa edilmiştir. Her sürüm tam olarak ödenmiştir — gerçek kayıplarla, maliyetli araştırmalarla ve uykusuz yeniden ayarlamalarla.
Kısayol yok. İllüzyon yok. Sadece yapı, ateş altında basınç testinden geçirilmiştir.
💡 FİYATA DEĞİL, DEĞERE BAKIN.
Etiketleri karşılaştırıyorsanız, yanlış soruyu soruyorsunuz. Bunun yerine şunu sorun: Önemli olduğunda başarısız olan ucuz sistemleri kullanmaya devam etmenin maliyeti ne kadar olacak?
Bu bir oyuncak değil. Bu, ağırlığı anlayan, parıltıyı değil tüccarlar için yaratılmış taktik bir makine.
🔥 İLERLEMEYE HAZIR MISINIZ?
Fiyat, hayalperestleri eylemcilerden ayırır. Popüler olmak için yapılmamıştır. Güçlü olmak için yapılmıştır.
👉 Şimdi test etmek için Ücretsiz Demo'ya tıklayın
. Veya kaydırmaya devam edin. Piyasa umursamaz.
Bu herkes için uygun olmayabilir.
Ancak ne yaptığınızı biliyorsanız, bu sizin avantajınızdır.
Sizin sermayeniz. Sizin hamleleriniz. Sadece şunu bilin, piyasa kimseyi beklemez.
Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı.
⚙️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL.
Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur: Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek. Üç güçlü stratejiyi mükemmel bir senkronizasyonla
birleştirir :
- 🔹 Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara : Kayıpları absorbe eder ve toplam iyileşmeye doğru ilerler.
- 🔹 Martingale ile Kazançta Grid : Akıllı kazanımları birleştirerek momentumu korur.
- 🔹 Lot Çarpımı ile Koruma : Geri dönüşleri yakalar ve karlı çıkışları zorlar.
Zaman Dilimi: H4
Platform: MetaTrader 4 (MT4)
Minimum Bakiye: 10.000 $
Aracı Kurum: Herhangi bir aracı kurum
Çiftler: Herhangi bir çift (Varsayılan ayarlar: XAUUSD, BTCUSD, OIL, US30, US100, US500 )
📊 NEDEN H4?
Çünkü güç sessizlikte gelir. H4 gürültüyü keser. Bekler. İzler. Yalnızca yapı net olduğunda saldırır.
🔍 ADI?
Üç strateji. Üç piyasa yolu. Üç küçük kuş. Rastgele değil. Tepkisel değil. Ancak an geldiğinde sakin, ısrarcı ve öldürücü.
📈 DENEYİM ÜZERİNE KURULU. FIRTINALARDA TEST EDİLMİŞ.
Bu EA yaralar üzerine inşa edilmiştir. Test edilmiştir. Bozulmuştur. Yeniden inşa edilmiştir. Her sürüm tam olarak ödenmiştir — gerçek kayıplarla, maliyetli araştırmalarla ve uykusuz yeniden ayarlamalarla.
Kısayol yok. İllüzyon yok. Sadece yapı, ateş altında basınç testinden geçirilmiştir.
💡 FİYATA DEĞİL, DEĞERE BAKIN.
Etiketleri karşılaştırıyorsanız, yanlış soruyu soruyorsunuz. Bunun yerine şunu sorun: Önemli olduğunda başarısız olan ucuz sistemleri kullanmaya devam etmenin maliyeti ne kadar olacak?
Bu bir oyuncak değil. Bu, ağırlığı anlayan, parıltıyı değil tüccarlar için yaratılmış taktik bir makine.
🔥 İLERLEMEYE HAZIR MISINIZ?
Fiyat, hayalperestleri eylemcilerden ayırır. Popüler olmak için yapılmamıştır. Güçlü olmak için yapılmıştır.
👉 Şimdi test etmek için Ücretsiz Demo'ya tıklayın
. Veya kaydırmaya devam edin. Piyasa umursamaz.
Bu herkes için uygun olmayabilir.
Ancak ne yaptığınızı biliyorsanız, bu sizin avantajınızdır.
Sizin sermayeniz. Sizin hamleleriniz. Sadece şunu bilin, piyasa kimseyi beklemez.