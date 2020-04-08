Arrow Micro Scalper
- Göstergeler
- Vitalyi Belyh
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Arrow Micro Scalper, ölçeklendirme ve kısa vadeli ticaret için tasarlanmış, herhangi bir grafiğe ve finansal araca (Para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller) entegre edilmiş bir göstergedir.
Çalışmasında dalga analizi ve trend yönü filtresini kullanıyor. M1'den H4'e kadar Zaman Çerçevelerinde kullanılması önerilir.
Göstergeyle nasıl çalışılır.
- Gösterge, ayarları değiştirmek için 2 harici parametre içerir, geri kalanı zaten varsayılan olarak yapılandırılmıştır.
- Büyük oklar trend yönündeki değişikliği, mavi oklar düşüş eğiliminin başlangıcını, pembe oklar ise yükseliş eğiliminin başlangıcını gösterir.
- " Only trending direction " parametresi, dahili trendi kullanma modunu açar ve kapatır, kendi trendinizi kullanma veya onsuz çalışma fırsatı sağlar ve ayrıca trend oklarının ve sinyal oklarının yalnızca trendde görüntülenmesini açar/kapatır. .
- Göstergenin en önemli nesneleri olan küçük sinyal okları, “AL” işlemleri için pembe, “SAT” işlemleri için mavidir.
- " Smoothing " parametresi, sinyal oklarının ne kadar erken görüneceğini belirler, çalışma aralığı 7 ila 25 arasındadır, M1-M5 zaman dilimleri için büyük, M15-H1 için orta ve H4 - D1 için küçük değerler seçer.
- Trend okları ve başlangıç sinyali oklarında uyarılar bulunur.
- Gösterge yeniden çizilmez.