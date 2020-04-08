Arrow Micro Scalper

Arrow Micro Scalper, ölçeklendirme ve kısa vadeli ticaret için tasarlanmış, herhangi bir grafiğe ve finansal araca (Para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller) entegre edilmiş bir göstergedir.
Çalışmasında dalga analizi ve trend yönü filtresini kullanıyor. M1'den H4'e kadar Zaman Çerçevelerinde kullanılması önerilir.

Göstergeyle nasıl çalışılır.
  • Gösterge, ayarları değiştirmek için 2 harici parametre içerir, geri kalanı zaten varsayılan olarak yapılandırılmıştır.
  • Büyük oklar trend yönündeki değişikliği, mavi oklar düşüş eğiliminin başlangıcını, pembe oklar ise yükseliş eğiliminin başlangıcını gösterir.
  • " Only trending direction " parametresi, dahili trendi kullanma modunu açar ve kapatır, kendi trendinizi kullanma veya onsuz çalışma fırsatı sağlar ve ayrıca trend oklarının ve sinyal oklarının yalnızca trendde görüntülenmesini açar/kapatır. .
  • Göstergenin en önemli nesneleri olan küçük sinyal okları, “AL” işlemleri için pembe, “SAT” işlemleri için mavidir.
  • " Smoothing " parametresi, sinyal oklarının ne kadar erken görüneceğini belirler, çalışma aralığı 7 ila 25 arasındadır, M1-M5 zaman dilimleri için büyük, M15-H1 için orta ve H4 - D1 için küçük değerler seçer.
  • Trend okları ve başlangıç ​​sinyali oklarında uyarılar bulunur.
  • Gösterge yeniden çizilmez.
Önerilen ürünler
A Boss Stats
Anthonius Soruh
Göstergeler
Hi Trader, We are strategy development for Binary and Forex tools, our product have success for binary trading 1 min - 2 min experation. At the moment I build indicator for trading all day, not like Bonosu series with specific time. We launch A-Boss Stats Indicator for trading 1 minute to 5 minutes experation is mean can trade from 1 minutes - 5 minutes. Specification of A Boss Stats trading binary option: Work with all MT4 broker. Chart Time Frame M1 only, can use M5 Experation time for contact
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
Matrixs
Andriy Sydoruk
Göstergeler
Matrix is a Forex arrow indicator. Displays signals simply and clearly! The arrows show the direction of the transaction, and are colored accordingly, which can be seen in the screenshots. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an arrow to appear in the desired direction - I opened a deal. An arrow formed in the opposite direction - closed the deal. The indicator also displays the lines with the help of which the arrow signals are formed, taking into account the int
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Uzman Danışmanlar
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Göstergeler
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Göstergeler
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Göstergeler
Master Scalping M1 , trendi hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek için bir algoritma kullanan yenilikçi bir göstergedir. Gösterge, pozisyonların açılış ve kapanış zamanını hesaplar, gösterge algoritmaları, bir ticarete girmek (bir varlık satın almak veya satmak) için ideal anları bulmanızı sağlar, bu da çoğu tüccar için işlemlerin başarısını artırır. Göstergenin faydaları: Kullanımı kolaydır, çizelgeyi gereksiz bilgilerle aşırı yüklemez. Herhangi bir strateji için bir filtre olarak kullanılabili
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Göstergeler
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Göstergeler
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
Gold Bricks FX Gold
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Gold Bricks FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $300
Aspara111
Gesang Pangestu
Göstergeler
This indicator allows you to trade binary options and specially programmed to get the momentum to follow the trend that is happening in the live market. This indicator is based on trend strength, price correction and advanced technical analysis,this is 100% NO REPAINT. This indicators specifically for manual trading, I suggest using a platform that uses an expiration time    Timeframe : M1 or M5 Expired Time : 1 Candle Pair   : Any ( even better in the CAD market ) Time Session : Europe and NewY
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Göstergeler
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Gold Strength Index Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Göstergeler
Gold Strength Index Pro (GSI Pro)   is an indicator designed to analyze gold's strength across multiple currency pairs. It aggregates weighted price data from 7 XAU pairs (e.g., XAUUSD, XAUEUR) over a user-defined lookback period, calculating a composite strength value. Key features include: Color-Coded Histogram : Displays bullish (green) and bearish (red) - momentum based on a threshold zone (±0.2 default). Smoothed Lines : A gold-colored EMA (SmoothPeriod) reduces noise, while a DodgerBlue s
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Uzman Danışmanlar
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Her emir için kesin TP ve SL seviyelerini otomatik olarak ayarlar ️ Tüm semboller ve EA’lerle uyumludur, sembole veya sihirli numaraya göre filtrelenebilir Bu Uzman Danışman (EA), kesin fiyat değerleri kullanarak (örneğin EURUSD için 1.12345 ) Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyelerini belirlemenize olanak tanır. Pip yok, nokta yok — sadece kesin fiyat kontrolü. Tüm emirlerde veya belirli grafik/magic number’a göre uygulanabilir. T
Shark Deal Book
Philip Pankaj Suthagar
4 (3)
Göstergeler
Term  "shark"  in the business world denotes a high volume investor who just made a good investment in a highly Potential business deal.So, sharks are the ones who make the market move. In our case, if an American shark bought a Japanese company, he/she has to convert American dollars into Japanese yen to make the deal. So, the demand for the Japanese yen will increase sharply. Thus USD/JPY will go short rapidly if the deal was from the shark. Another example, In the case of forex, if fed increa
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Yardımcı programlar
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Göstergeler
Basic Support and Resistance Göstergimiz, teknik analizinizi artırmak için ihtiyacınız olan çözümdür.Bu gösterge, destek ve direnç seviyelerini grafikte yansıtmanıza olanak tanır/ MT5 sürümü Özellikler Fibonacci seviyelerinin entegrasyonu: Fibonacci seviyelerini destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra görüntüleme seçeneğiyle, göstergemiz size piyasa davranışı ve olası tersine dönme alanları hakkında daha derin bir fikir verir. Performans Optimizasyonu: Genişletilmiş satırları yalnızca her ç
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Göstergeler
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Göstergeler
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Göstergeler
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Göstergeler
Tanıtımı       Quantum Heiken Ashi PRO   çizelgeleri Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak için tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı v
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Göstergeler
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator Kurt Dalgalarını Keşfedin - En İyi Ticaret Aracınız! Herhangi bir zaman diliminde Kurt Dalgalarını kolayca tespit etmek için güçlü bir araç mı arıyorsunuz? Daha fazla aramayın! Kurt Dalgaları göstergemiz bu işi zahmetsizce halleder. İşte neden sizin için mükemmel olduğunu anlatıyoruz: Ana Özellikler: Otomatik Algılama:   Kurt Dalgaları göstergemiz a
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Göstergeler
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Göstergeler
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Göstergeler
System Super Trend: Your personal all-inclusive strategy The indicator no repaint!!!  System Super Trend -  is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for Forex and cryptocurrencies. The indicator can be used as a standalone system, as well as part of your existing trading system. How does System Super Trend work? We have 3 options for trading with our indicator. Global Signals  -  You can easily trade using these signals, Green arrow - for buying, Red - for selling. T
Polynomial Trend
Yvan Musatov
Göstergeler
Polynomial Trend - A tool that allows you to determine the direction and strength of a trend. Unlike most indicators, Polynomial Trend finds longer-term trends and gives fewer false signals. This indicator allows you to find the most likely trend reversal points b allows you to identify the current market phase (uptrend, downtrend). This indicator displays arrows of different colors depending on the current state of the market and thus signals the user about a change in trend. It is easy to us
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığında
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Göstergeler
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Göstergeler
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkl
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.94 (16)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Göstergeler
Trend Arrow Super The indicator not repaint or change its data. A professional, yet very easy to use Forex system. The indicator gives accurate BUY\SELL signals. Trend Arrow Super is very easy to use, you just need to attach it to the chart and follow simple trading recommendations. Buy signal: Arrow + Histogram in green color, enter immediately on the market to buy. Sell signal: Arrow + Histogram of red color, enter immediately on the market to sell.
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
Göstergeler
Delta Fusion Pro - Sürüm 1.0 Feragatname Delta Fusion Pro bir analiz aracıdır ve otomatik sinyal sistemi veya işlem tavsiyesi değildir. Kullanım tamamen kullanıcı sorumluluğundadır; kâr veya gelecekteki sonuçlar için herhangi bir garanti yoktur. Bu, karar destek aracı olarak kullanılmalı ve kişisel değerlendirmeyi yerine geçmez. Gerçek kullanım öncesinde demo hesapta test edilmesi şiddetle tavsiye edilir. 1. Giriş ve Vizyon Delta Fusion Pro nedir? MT4 için gelişmiş bir göstergedir ve sipariş
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Göstergeler
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal tamamen yenilikçi bir yaklaşım sunar. Belirli bir TP-SL ve hangi ÇİFTLER/TF'lerde en iyi performansı gösterdiğini önceden değerlendirmek isteyenler için idealdir. Hit Rate Top Bottom Signal stratejisi, her trader ve her tür ticaret için temel bir araçtır çünkü yalnızca yeniden çizim yapmayan kesin sinyaller sağlamakla kalmaz, aynı zamanda her Parite ve TF için başarı oranının ayrıntılı bir kaydını tutar ve önceden t
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Special offer! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely known strategies among traders: the Breakout Strategy! This indicator produces crystal clear buy and sell signals based on breakouts of key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it uses advanced calculations to accurately confirm the breakout! When a breakout occurs, you receive instant alerts. No lag and no repai
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculations that proved to be extremely accurate. Indica
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Göstergeler
EZT Trend göstergesi size trendi, geri çekilmeyi ve giriş fırsatlarını gösterecektir. İsteğe bağlı filtreleme ve her türlü uyarı mevcuttur. E-posta ve anlık bildirim uyarıları eklendi. Ayrıca bu göstergeyi temel alan ve yakında kullanıma sunulacak bir EA da geliştiriyoruz. İki renkli histogram ve bir çizgiden oluşan çok işlevli bir göstergedir. Bu, bir trendin yönünün ve gücünün görsel bir temsilidir; ayrıca çizgide veya histogramda birçok kez sapma bulacaksınız. Gösterge, otomatik parametre
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Göstergeler
NEW YEAR SALE PRICE FOR LIMITED TIME!!! Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before pu
Yazarın diğer ürünleri
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığında
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Upper and Lower Reversal - Tersine dönme anlarının erken tahminine yönelik sistem. Üst ve alt fiyat hareket kanallarının sınırlarında fiyat dönüm noktalarını bulmanızı sağlar. Gösterge asla sinyal oklarının konumunu yeniden renklendirmez veya değiştirmez. Kırmızı oklar alış sinyali, Mavi oklar ise satış sinyalidir. Herhangi bir zaman dilimine ve ticaret aracına göre ayarlanır Gösterge yeniden çizilmez, yalnızca mum kapandığında çalışır. Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır Göstergenin k
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Forex için manuel ticaret ve teknik analiz göstergesi. İşlem gününün açılış seviyesini gösteren bir trend göstergesi ve giriş noktalarını belirlemek için bir ok göstergesinden oluşur. Gösterge yeniden renklenmez; mum kapandığında çalışır. Sinyal okları için çeşitli uyarı türleri içerir. Herhangi bir grafikte, alım satım aracında veya zaman diliminde çalışacak şekilde yapılandırılabilir. Çalışma stratejisi trend boyunca fiyat hareketlerini aramaya dayanmaktadır.  " Buy " işlemleri yapabilmek
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Wave Price Channel - İmpuls ve düzeltmeyi aramak için tasarlanmış ticaret analitik sistemi. Gösterge, volatiliteye dayalı olarak oluşturulan fiyat kanalı yönünde çalışmanıza olanak sağlar. Kanal üzerinde yukarı veya aşağı ok çizildiğinde bu yöne gitmek mümkün hale gelir; bu yöndeki sinyal, fiyat değişimlerine duyarlı nokta gösterge ile doğrulanır. Aynı renkteki noktalar devam ettiği sürece sinyal devam eder. Bir ok varsa ancak aynı renkte noktalar yoksa, sinyal yanlıştır ve noktalar göründüğünd
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Point Directions - Fiyat hareket ettiğinde destek ve direnç noktalarının seviyelerini gösteren bir gösterge. Oklar, belirtilen yönlerde fiyat sıçramalarını gösterir. Oklar yeniden çizilmez, mevcut mum üzerinde oluşturulurlar. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Birkaç uyarı türü vardır. Herhangi bir grafik için sinyalleri özelleştirmek için gelişmiş ayarlara sahiptir. Trend ve düzeltmelerle işlem yapmak üzere yapılandırılabilir. Ok çizmek için 2 tür hareketli ortalama ve
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Scalping Entry Points - fiyat hareketlerine uyum sağlayabilen ve yeniden çizmeden alım satımları açmak için sinyaller verebilen manuel bir alım satım sistemidir. Gösterge, merkezi destek ve direnç seviyesine göre trendin yönünü belirler. Nokta göstergesi, girişler ve çıkışlar için sinyaller sağlar. Manuel gün içi ticaret, ölçeklendirme ve ikili opsiyonlar için uygundur. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Gösterge birkaç türde uyarı verir. ürün nasıl kullanılır Mavi çiz
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Göstergeler
Wave Reversal Indicator - denge çizgisi etrafındaki yön ve fiyat dönüşlerini belirler. Gösterge dalga hareketlerini ve trend artışlarını gösterir. Tüccarın nerede takip edileceğine dair tavsiyeler verir, ticaret stratejisinin takip edilmesine yardımcı olur. Gün içi veya orta vadeli bir stratejiye ektir. Hemen hemen tüm parametreler her zaman dilimi için seçilir ve otomatik olarak değişir; manuel ayarlama için tek parametre dalga boyudur. M5, M15, M30, H1, H4'ü kullanmak için en uygun zaman dili
FREE
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Ticaret Seviyeleri Göstergesi, giriş noktalarını, tutma pozisyonlarını ve trend yönünü belirlemek için tasarlanmış bir ticaret sistemidir. Tek bir komplekste çalışan çeşitli mekanizmaları içerir, trend yönünün dalga analizini, sinyalleri oluştururken seviye analizini içerir, olası TP ve SL hedeflerini gösterir. Gösterge yetenekleri Mevcut mumun üzerinde sinyal okları görünür ve yeniden renklendirilmez. Fiyatın sıçradığı seviyeleri aramak için özel algoritmalar kullanır. Trendlere göre çalışır.
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trend göstergeleri, finansal piyasalarda işlem yaparken kullanılan teknik analiz alanlarından biridir. Angular Trend Lines indikatörü - trend yönünü kapsamlı bir şekilde belirler ve giriş sinyalleri üretir. Mumların ortalama yönünü yumuşatmanın yanı sıra Trend çizgilerinin eğim açısından da yararlanılır. Eğim açısının hesaplanmasında Gann açılarının inşa ilkesi esas alındı. Teknik analiz göstergesi mum çubuğu yumuşatması ile grafik geometrisini birleştirir. İki tür trend çizgisi ve ok vardır: K
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Grafikleri yapılandıran ve döngüsel fiyat hareketlerini belirleyen teknik bir gösterge. Herhangi bir grafik üzerinde çalışabilirim. Birkaç çeşit bildirim var. Grafiğin kendisinde ek oklar var. Tarihe yeniden bakmadan, mumun kapanışına dair çalışmalar. M5 ve üzeri TF önerilir. Kullanımı ve yapılandırması kolay parametreler. Farklı parametrelere sahip 2 indikatörü kullanırken, bunları diğer indikatörler olmadan da kullanabilirsiniz. 2 giriş parametresi vardır Döngüsellik ve Sinyal Süresi Bu 2 pa
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Indicator Waiting Volatility - volatilite bölgelerini ve düz koşulları belirlemek için bir gösterge. Zamanla grafikteki fiyat farklı trendlerde olur, düşer, yükselir veya aynı kalır. Gösterge, yatırımcının fiyatın hangi trendde olduğunu belirlemesine yardımcı olur. Çalışmasında teknik analiz için çeşitli araçlar kullanır; önce trendin yönü belirlenir, ardından bu doğrultuda gösterge volatilitedeki değişiklikleri izler. Fiyat gürültü içerisinde dalgalanıyorsa takip modundadır; fiyat piyasa gürült
Upper and Lower Reversal MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Upper and Lower Reversal - Tersine dönme anlarının erken tahminine yönelik sistem. Üst ve alt fiyat hareket kanallarının sınırlarında fiyat dönüm noktalarını bulmanızı sağlar. Gösterge asla sinyal oklarının konumunu yeniden renklendirmez veya değiştirmez. Kırmızı oklar alış sinyali, Mavi oklar ise satış sinyalidir. Herhangi bir zaman dilimine ve ticaret aracına göre ayarlanır Gösterge yeniden çizilmez, yalnızca mum kapandığında çalışır. Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır Göstergenin k
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Göstergeler
İşlem hacimlerine ilişkin okumaları hesaplayan teknik bir gösterge. Histogram biçiminde, ticaret enstrümanının hareket gücünün birikimini gösterir. Yükseliş ve düşüş yönleri için bağımsız hesaplama sistemlerine sahiptir. Herhangi bir ticaret enstrümanı ve zaman dilimi üzerinde çalışır. Herhangi bir ticaret sistemini tamamlayabilir. Gösterge değerlerini yeniden çizmez, sinyaller mevcut mum üzerinde görünür. Kullanımı kolaydır ve grafiği yüklemez, ek parametre hesaplamaları gerektirmez. Değiştiril
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" ZigZag on Trend " göstergesi, fiyat hareketinin yönünü belirlemenin yanı sıra bir çubuk ve pip hesaplayıcıdır. Zikzak şeklinde sunulan bir trend çizgisi ile fiyatın yönünü izleyen bir trend göstergesi ve trend yönünde geçen çubuk sayısını ve dikey ölçekteki nokta sayısını hesaplayan bir sayaçtan oluşur. (Hesaplamalar çubuğun açılmasıyla yapılır) Gösterge yeniden çizilmez. Kolaylık sağlamak için renkli çubuklar veya çizgiler şeklinde tasarlanmıştır. Tüm TF'lerde kullanılabilir, ancak en iyisi M
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Resistance Arrows
Vitalyi Belyh
Göstergeler
A trend indicator that determines short-term price movements. Arrows indicate an increase in price movements in the specified directions. Arrows are not redrawn formed on the current candle, shown on the previous candle for convenience.      It has one setting - the formation intensity: If the parameter is smaller, most of the signals are formed in a wide trend. If the parameter is larger, signals are formed in a narrower trend. Input parameters Formation Intensity - Arrow Formation Intensity
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Göstergeler
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Ticaret ve piyasa yönünü tahmin etmek için döngüsel gösterge. Fiyatın döngüsel davranışını osilatör biçiminde gösterir. Osilatörün üst ve alt sınırlarından bir geri dönüş olduğunda, işlem açılmasına yönelik sinyaller verir. Histogram biçiminde trendin yumuşatılmış gücünü gösterir.  Ölçeklendirmeden gün içi işlemlere kadar her türlü ticaret stratejisini tamamlayacak.  Gösterge yeniden çizilmez.  Tüm sembollerde/aletlerde kullanıma uygundur.  Kısa vadeli işlemler için uygun zaman dilimleri M5, M1
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Candle Binary Scalper , forex ve ikili opsiyonlar için teknik analiz ürünüdür. Bir ticaret sisteminde birleştirilmiş birkaç teknik gösterge içerir. Ölçeklendirme ve ikili opsiyonlar için bir trend içinde manuel ticaret için uygundur. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Yüksek volatilite durumunda M15, M30, H1 ve H4, M5 ve M1 ticareti için Önerilen Zaman Çerçeveleri kullanılmalıdır. Birkaç uyarı türü vardır. ürün nasıl kullanılır Her Zaman Çerçevesi için en uygun ayarlar
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Binary Lines , para birimleri, emtialar, kripto para birimleri, hisse senetleri, endeksler ve herhangi bir finansal araç için teknik bir analiz göstergesidir. İkili opsiyonlar veya Forex ölçeklendirme için kullanılabilir. Giriş ve çıkış noktalarını sabit aralıklarla gösterir ve tüccarlar olası işlemlerin sonuçları hakkında gerekli bilgileri. Giriş noktaları, mumun en başında, MA çizgisi yönünde, süre boyunca oluşturulur. çubuklardaki işlemler manuel olarak ayarlanabilir ve herhangi bir finansal
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Line Breakouts - Trend ticareti için sistem. Dönem ve düzeltme işlevi kullanılarak herhangi bir grafiğe ve ticaret aracına uyarlanabilecek bir trend tanımlayıcı içerir. Ve destek ve direnç seviyelerinin belirleyicisi. Fiyat direnç çizgisinin altında olduğunda Satış işlemlerini açın ve fiyat destek çizgisinin üzerinde olduğunda Alım işlemlerini açın. Zararı durdur çizgilerden birkaç noktaya yerleştirilmelidir, Kâr Al zaman dilimine göre birkaç mumdan (3-10-15) sonra sabitlenmelidir. Gösterge yeni
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Point Trend Indicator - Trendin yönünü belirleyebilen ve güçlendiğini gösterebilen, trendin üst ve alt seviyelerinin göstergesi. Trend yönü yuvarlak noktalarla belirlenir; noktalar sıfır çizgisinin üzerindeyse trend yükseliş, altındaysa trend düşüş yönündedir. Yön hareketindeki artış oklarla gösterilmiştir. Manuel ayarlama için tek parametreye sahiptir - Trend yönünün süresi.   Olasılıklar Tüm zaman dilimlerinde çalışır Her türlü finansal araca uyum sağlar (Forex, Hisse Senetleri, Metaller, Kri
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Scalping and Binary Signal Detector - Trend boyunca pozisyon açmak için yön sinyalleri veren Scalping göstergesi. Gösterge, Forex ve ikili opsiyonlar için kullanılabilecek eksiksiz bir ticaret sistemidir. Algoritma sistemi, birbirini takip eden birkaç çubuktaki yoğun fiyat hareketlerini tanımanıza olanak tanır. Gösterge, oklar için çeşitli uyarı türleri sağlar. Tüm alım satım enstrümanları ve zaman dilimleri üzerinde çalışır (M5 veya Üzeri önerilir). Ticaret için nasıl kullanılır Sarı bir çubu
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Level Breakout Indicato r , üst ve alt sınırlardan çalışan, trendin yönünü belirleyebilen bir teknik analiz ürünüdür. Yeniden çizim veya gecikme olmadan mum 0 üzerinde çalışır. Çalışmasında, parametreleri önceden yapılandırılmış ve dönemlerin derecelendirmesini gerçekleştiren tek bir parametre olan " Scale " halinde birleştirilmiş farklı göstergelerden oluşan bir sistem kullanır. Göstergenin kullanımı kolaydır, herhangi bir hesaplama gerektirmez; tek bir parametre kullanarak, seçilen zaman dilim
Intraday Impulse Scalper Pro
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Ölçeklendirme ve gün içi ticaret için dürtü sinyallerini belirlemek üzere bir algoritma kullanan otomatik bir trend göstergesi. Trendi takip eden gösterge, işlemler için potansiyel giriş ve çıkış noktalarını otomatik olarak hesaplar. Gösterge, yöne bağlı olarak renk değiştiren sinyalleri takip etmek için bir trend çizgisi ve bir hedef kanal içerir. Temel özellikleri Sinyal renkli mumlar ve oklar: mavi - aşağı yön, kırmızı - yukarı yön. Çıkış işlemlerine ilişkin sarı noktalar, hedef kanalın har
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt