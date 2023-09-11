Stability Pro MT4

5

Canlı sonuçlar düşük risk

Canlı sonuçlar yüksek risk


STABILITY PRO'ya hoş geldiniz  : Piyasadaki en gelişmiş, istikrarlı, düşük riskli şebeke sistemlerinden biri!

Bu EA, kullandığı forex çiftlerinin mevcut tüm geçmişi boyunca stres testine tabi tutulmuştur.

Bu stres testleri sırasında EA, aşağıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz gibi 2007'den bugüne her ay kârlıydı.

EA, sabit mesafedeki ızgara ticaretlerini eklemeyen, ancak ızgara konumlarını belirlemek için piyasa hareketlerini analiz eden gelişmiş SVG algoritmasını (Akıllı Değişken Izgara) kullanır.

Bu EA için iyi bir Risk/Ödül oranı ve güçlü bir iyileşme faktörü elde etmek için çok çaba harcadım.  Yani riski ve zararları kontrol etmek için birden fazla yolunuz var ve EA herhangi bir potansiyel kayıptan hızla kurtulacaktır.

Hesap çökmelerini önlemek için her bir kılavuza "en kötü durum senaryosu" SL'si yerleştirmenin birden fazla yolu vardır.  Maksimum tarihsel düşüşe dayalı bir SL'den, büyük kayıpları önlemek için çok daha sıkı bir SL'ye kadar değişir.  Bunlar, piyasadaki çoğu EA'nın yaşadığı yüksek özsermaye düşüşlerini veya hesap çökmelerini önlemek için sadece "en kötü senaryo" SL'leridir.

Tüm modlar harika çalışıyor ancak hangisinin sizin için en rahat olduğunu seçebilirsiniz.


Özellikler:

  • EA'yı kullanmak çok kolay.  Ayarlanmış dosyalara veya özel ayarlara gerek yok
  • Izgara ticaretine en uygun 3 çiftte ticaret: AUDCAD, AUDNZD ve NZDCAD
  • Riski belirlemenin ve kayıpları sınırlamanın birden fazla yolu
  • Doğru kullanıldığında olağanüstü büyüme potansiyeli
  • Minimum bakiye gereksinimleri: 200$, ancak 500$ veya daha fazlası tavsiye edilir.
  • Kaldıraç: 1/100 veya daha iyisi tavsiye edilir.  1:30'da mümkündür, ancak yalnızca düşük risk ayarlarında
  • Herhangi bir komisyoncu üzerinde çalışır (MT5 için riskten korunma) ve yayılma ve kaymaya karşı duyarlı değildir
  • Aracı kurumun son ekine göre otomatik olarak ayarlanır (örneğin EURUSD.ecn vb...)


EA'yı canlı hesabınızda nasıl çalıştırabilirsiniz:

  • Öncelikle bu URL'yi MT4/MT5 uzman danışman ayarlarındaki "izin verilen URL'ler"e ekleyin -> https: // www.  worldtimeserver.com/ (tüm boşlukları kaldırın!)
  • EURUSD M5 grafiğini açın
  • EA'yı grafiğe ekleyin ve ayarlarda "onechartsetup"ı etkinleştirin
  • Risk ayarlarınızı ve güvenlik ayarlarınızı seçin (aşağıda açıklanmıştır)
  • Başlangıç!


Geriye dönük test:

Geriye dönük testlerin MT5'te çalıştırılması önerilir.  (İyi bir geçmiş veri kalitesi için MT5'te Alpari brokerını kullanmanızı öneririm. Bunun için bir demo hesabı kullanabilirsiniz. En güvenilir geçmiş verilerden bazılarına sahiptirler)

Ayrıca MT5, tüm çiftlerin 1 testte birlikte çalıştırılmasına olanak tanır, böylece otomatik lot büyüklüğü kullanıldığında portföy sonuçlarını çok daha iyi görebilirsiniz.

  • Testi EURUSD M5 üzerinde çalıştırın (OneChartSetup kullanırken)
  • EA yalnızca mum açılış fiyatlarını kullandığından ve her tıklamayı kullanmadığından kalite için "1 dakikalık OHLC"yi kullanabilirsiniz.
  • Parametrelerde OneChartSetup'ı etkinleştirin
  • Bireysel çiftleri geriye doğru test ederken (OneChartSetup yok), M1 zaman dilimini ve "yalnızca açık fiyatları" kullanarak 3 çiftten birini çalıştırabilirsiniz.
  • EA'nın AUDCAD, AUDNZD veya NZDCAD dışında diğer çiftleri desteklemediğini unutmayın.  Yalnızca bu 3'ünün kullanılması şiddetle tavsiye edilir!
  • Risk ayarlarınızı belirleyin (farklı riskler için aşağıya bakın)


MT4 için:  tüm çiftleri ayrı ayrı çalıştırın (MT4 geriye dönük testinde çalışmadığından OneChartSetup yoktur).  En güvenilir geriye dönük test sonuçları için her onayın çalıştırılması veya TDS2 kullanılması önerilir.

Geriye dönük testte sorun yaşıyorsanız veya sonuçlarınız benimkilerle eşleşmiyorsa, lütfen özel mesaj yoluyla benimle iletişime geçin, böylece sizin için sorunu çözebilirim!


Parametrelere genel bakış:

  • ShowInfoPanel: grafik üzerinde ticari verileri ve kar/zararları gösteren bilgi panelini etkinleştirir
  • Bilgi paneli ayarı: farklı ekran çözünürlüklerine göre bilgi panelinin boyutunu ayarlamak için
  • Geri testler sırasında bilgi panelini güncelle: Geri testlerde bilgi panelini etkinleştirmek için (daha yavaş)
  • yorum: işlemler için yorum
  • MagicNumber: tüm işlemlerde kullanılan sihirli sayı
  • OneChartSetup: OneChartSetup'ı etkinleştirin (tüm çiftleri tek bir grafikten çalıştırın)
  • OneChartSetup_Pairs: hangi çiftlerin çalıştırılacağı
  • activeBuyTrades: satın alma işlemlerine izin ver
  • activeSellTrades: satış işlemlerine izin ver
  • İzin Verilen Maksimum Spread: ilk işlem için izin verilen maksimum spread
  • Sanal TP kullanın: hardTP'yi devre dışı bırakın ve sanal kârdan çıkın
  • stoploss mesafesi: işlemler için stoploss'un boyutu (maksimum DD kaybı olduğundan çıkış için gerçekten kullanılmaz)
  • Güvenlik SL'si: Burada daha büyük bir kaybı önlemek için EA'nın kayıp durumunda şebekeye hangi DD'de yaklaşması gerektiğini ayarlayabilirsiniz.  "Tarihsel Max DD" 2007-2023 dönemine dayanmaktadır.
  • Para birimi cinsinden İzin Verilen Maksimum DD (0,01 lot başına): Güvenlik SL'sini "manuel maksimum DD" olarak seçtiyseniz, değeri burada ayarlayabilirsiniz.  0,01 lotu temel alır ve otomatik olarak lot boyutuna göre ayarlanır
  • % Olarak İzin Verilen Maksimum DD: burada izin verilen maksimum DD'yi hesap bakiyesinin veya özsermayenin %'si olarak ayarlayabilirsiniz.
  • Hesaplama için yalnızca EA'nın düşümünü kullanın: birden fazla EA çalıştırıyorsanız bunu etkinleştirmeniz önerilir.
  • AutoLotMode: burada EA'nın parti büyüklüğünü nasıl hesaplaması gerektiğini seçebilirsiniz.  "Başlangıç ​​lotları" sabit bir lot büyüklüğü anlamına gelir.  diğer seçenekler hesap boyutuna bağlıdır
  • Startlots: sabit lot boyutunu ayarlayın
  • Otomatik Lot Boyutu Risk değeri: burada lot boyutunun ne kadar agresif ayarlanması gerektiğini ayarlayabilirsiniz.  "5" değeri orta risklidir.  "10" değeri çok yüksek risktir.  "1" değeri en düşük risktir.
  • Otolot büyüklüğü hesaplamaları için bakiye seçimi: tüm lot büyüklüğü hesaplamaları için "bakiye" veya "özsermaye" kullanın
  • OnlyUp: Bir kayıptan sonra lot boyutunun azalmasını önler
  • MaxLotsBroker: Brokerinizin izin verilen maksimum lot büyüklüğünü ayarlayın (ilk işlem için maksimum lot büyüklüğünü hesaplamak için)


İncelemeler 1
Abdullah Uygar Tuna
337
Abdullah Uygar Tuna 2025.05.10 21:10 
 

I have been using this EA with low risk for more than a month now. Very solid, profitable, low risk so far. I am usually not a huge fan of grid systems but I am using all EAs of the author and wanted to complete the set. Turns out it is one of his best EAs. Very happy. Two thumbs up!

Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.33 (6)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Uzman Danışmanlar
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.44 (9)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Forex trading bot ai
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Forex trading bot ai is an artificial intelligence-based robot with self-learning capabilities. This robot initiates its first trades based on the input parameters specified in the settings. Each trade executed by the robot is recorded in a file (memorized). The robot then analyzes all the closed trades and the conditions under which they were closed. If the overall profit of the closed trades is negative, the robot examines the parameters with which they were opened and adjusts them to improve
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Range AI MT4
Leonid Arkhipov
Uzman Danışmanlar
Range AI’yi sakin ve gereksiz riskler olmadan işlem yapmak için geliştirdim. Bu Uzman Danışman (EA), yapay zekâ ile eğitilmiş karmaşık bir algoritmaya dayanmaktadır. Görevi, güvenilir giriş noktaları bulmak ve dikkatli işlem yapmaktır — grid ve martingale olmadan, minimum düşüş (drawdown) ile. Range AI bir aralık oluşturur, onayı bekler ve yalnızca başarı olasılığının en yüksek olduğu durumlarda çalışır. Benim için her işlemde istikrar ve güven veren bir sistem yaratmak önemliydi. EA şu enstrü
YOLO Diamond hands
Inrexea Limited
4.63 (35)
Uzman Danışmanlar
Super full auto combine with concept yolo and openEA https://www.mql5.com/en/market/product/97470 Upgraded 4.0 to all pairs also good to use . if you want to improve your   manual trading skills   , YOLO is a good tool for you to train your manual trade , if your decision is not too horrible , YOLO will help you TP , and you can start your next decision    The best match with indicator :  Here Instruction : Here  Concept of YOLO: You Vote every day , if your decision match with the trend I cod
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $599.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu MT5 Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır. Trailing Stop sayesinde kâr korunur. Bu EA, gerçek hesaplarda 6 aydan uzun süredir canlı çalışmakta ve uzun vadeli kârlılığı
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,   Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iyi
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Hunting Cat Scalper
Pak Hong Poon
4.69 (13)
Uzman Danışmanlar
Hunting Cat Scalper is a fully automated trading robot on mainly USDJPY. It well identifies potential breakout levels in certain price patterns and then trades along with the breakouts.  A FREE copy of Superdog Pro is gifted along with the purchase of Hunting Cat Scalper. Contact me for further details and conditions. Current Price: $349 --> (Next price $449) Live signal: Set C (with trailing stop):  https://www.mql5.com/en/signals/2231094 Main Features Identifies breakout levels in price patter
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Ekibimiz, MetaTrader terminali için son teknoloji Akıllı Ticaret Uzman Danışmanı olan Trading Robot'u tanıtmaktan büyük heyecan duyuyor. AI Sniper,   hem de   MT4   terminalleri için tasarlanmış akıllı, kendi kendini optimize eden bir ticaret robotudur. Gelişmiş bir algoritma ve en son ticaret metodolojilerini kullanan   AI Sniper,   ticaret optimizasyonunda mükemmelliği temsil eder. Hem borsa hem de borsalarda 15 yıldan fazla kapsamlı deneyime sahip ekibimiz, yenilikçi strateji yönetimi özelli
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Uzman Danışmanlar
Mon Scalper - Dual-Trendline Breakout Scalping Expert Mon Scalper is a specialized Expert Advisor designed exclusively for gold (XAUUSD) trading. It utilizes a unique dual-trendline strategy to identify strong trends and breakout points, executing trades automatically based on market conditions. Join My MQL5 Channel for the Latest Updates! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Launch Price : $199 Incremental Price Increase : The price will increase by $100 after
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Uzman Danışmanlar
4 YILDAN FAZLA ZATEN CANLI TİCARET SONUÇLARI     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 YENİ TANITIM: Sadece birkaç kopya 349$'dan alınabilir Sonraki fiyat: 449$ Ücretsiz 1 EA alın! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !!   EA'YI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KURULUM KILAVUZUNU OKUYUN !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Diğer Canlı sonuçlar   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper, uzun yıllardır geliştirilm
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Yılın en büyük indirimi başladı – Black Friday kampanyamız resmen açıldı! Dynamic Pips EA’de %30 İNDİRİM – şimdi sadece 840 $ , üstelik 8 aktivasyon dahil . Üstelik hepsi bu kadar değil: • Henüz sahip değilsen, Boring Pips EA’nin (MT4 veya MT5 sürümü) ücretsiz bir kopyasını al. • Mevcut bir müşterisen ek %10 indirim kazan. Hemen harekete geç! Bu teklif yalnızca ilk 5 alıcı için geçerlidir veya Kasım ayı sonuna kadar devam eder; hangisi önce gelirse. Daha fazla bilgi almak veya k
