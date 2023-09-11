Stability Pro MT4

PROMO BAŞLAT: 990$ yerine SADECE 34 9 $!

Canlı sonuçlar düşük risk

Canlı sonuçlar yüksek risk





STABILITY PRO'ya hoş geldiniz : Piyasadaki en gelişmiş, istikrarlı, düşük riskli şebeke sistemlerinden biri!

Bu EA, kullandığı forex çiftlerinin mevcut tüm geçmişi boyunca stres testine tabi tutulmuştur.

Bu stres testleri sırasında EA, aşağıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz gibi 2007'den bugüne her ay kârlıydı.

EA, sabit mesafedeki ızgara ticaretlerini eklemeyen, ancak ızgara konumlarını belirlemek için piyasa hareketlerini analiz eden gelişmiş SVG algoritmasını (Akıllı Değişken Izgara) kullanır.

Bu EA için iyi bir Risk/Ödül oranı ve güçlü bir iyileşme faktörü elde etmek için çok çaba harcadım. Yani riski ve zararları kontrol etmek için birden fazla yolunuz var ve EA herhangi bir potansiyel kayıptan hızla kurtulacaktır.

Hesap çökmelerini önlemek için her bir kılavuza "en kötü durum senaryosu" SL'si yerleştirmenin birden fazla yolu vardır. Maksimum tarihsel düşüşe dayalı bir SL'den, büyük kayıpları önlemek için çok daha sıkı bir SL'ye kadar değişir. Bunlar, piyasadaki çoğu EA'nın yaşadığı yüksek özsermaye düşüşlerini veya hesap çökmelerini önlemek için sadece "en kötü senaryo" SL'leridir.

Tüm modlar harika çalışıyor ancak hangisinin sizin için en rahat olduğunu seçebilirsiniz.





Özellikler:

EA'yı kullanmak çok kolay. Ayarlanmış dosyalara veya özel ayarlara gerek yok

Ayarlanmış dosyalara veya özel ayarlara gerek yok Izgara ticaretine en uygun 3 çiftte ticaret: AUDCAD, AUDNZD ve NZDCAD

Riski belirlemenin ve kayıpları sınırlamanın birden fazla yolu

Doğru kullanıldığında olağanüstü büyüme potansiyeli

Minimum bakiye gereksinimleri: 200$, ancak 500$ veya daha fazlası tavsiye edilir.

Kaldıraç: 1/100 veya daha iyisi tavsiye edilir. 1:30'da mümkündür, ancak yalnızca düşük risk ayarlarında

1:30'da mümkündür, ancak yalnızca düşük risk ayarlarında Herhangi bir komisyoncu üzerinde çalışır (MT5 için riskten korunma) ve yayılma ve kaymaya karşı duyarlı değildir

Aracı kurumun son ekine göre otomatik olarak ayarlanır (örneğin EURUSD.ecn vb...)



EA'yı canlı hesabınızda nasıl çalıştırabilirsiniz: Öncelikle bu URL'yi MT4/MT5 uzman danışman ayarlarındaki "izin verilen URL'ler"e ekleyin -> https: // www. worldtimeserver.com/ (tüm boşlukları kaldırın!)

worldtimeserver.com/ (tüm boşlukları kaldırın!) EURUSD M5 grafiğini açın

EA'yı grafiğe ekleyin ve ayarlarda "onechartsetup"ı etkinleştirin

Risk ayarlarınızı ve güvenlik ayarlarınızı seçin (aşağıda açıklanmıştır)

Başlangıç!

Geriye dönük test: Geriye dönük testlerin MT5'te çalıştırılması önerilir. (İyi bir geçmiş veri kalitesi için MT5'te Alpari brokerını kullanmanızı öneririm. Bunun için bir demo hesabı kullanabilirsiniz. En güvenilir geçmiş verilerden bazılarına sahiptirler) Ayrıca MT5, tüm çiftlerin 1 testte birlikte çalıştırılmasına olanak tanır, böylece otomatik lot büyüklüğü kullanıldığında portföy sonuçlarını çok daha iyi görebilirsiniz. Testi EURUSD M5 üzerinde çalıştırın (OneChartSetup kullanırken)

EA yalnızca mum açılış fiyatlarını kullandığından ve her tıklamayı kullanmadığından kalite için "1 dakikalık OHLC"yi kullanabilirsiniz.

Parametrelerde OneChartSetup'ı etkinleştirin

Bireysel çiftleri geriye doğru test ederken (OneChartSetup yok), M1 zaman dilimini ve "yalnızca açık fiyatları" kullanarak 3 çiftten birini çalıştırabilirsiniz.

EA'nın AUDCAD, AUDNZD veya NZDCAD dışında diğer çiftleri desteklemediğini unutmayın. Yalnızca bu 3'ünün kullanılması şiddetle tavsiye edilir!

Yalnızca bu 3'ünün kullanılması şiddetle tavsiye edilir! Risk ayarlarınızı belirleyin (farklı riskler için aşağıya bakın)

MT4 için: tüm çiftleri ayrı ayrı çalıştırın (MT4 geriye dönük testinde çalışmadığından OneChartSetup yoktur). En güvenilir geriye dönük test sonuçları için her onayın çalıştırılması veya TDS2 kullanılması önerilir. Geriye dönük testte sorun yaşıyorsanız veya sonuçlarınız benimkilerle eşleşmiyorsa, lütfen özel mesaj yoluyla benimle iletişime geçin, böylece sizin için sorunu çözebilirim!

Parametrelere genel bakış: ShowInfoPanel: grafik üzerinde ticari verileri ve kar/zararları gösteren bilgi panelini etkinleştirir

Bilgi paneli ayarı: farklı ekran çözünürlüklerine göre bilgi panelinin boyutunu ayarlamak için

Geri testler sırasında bilgi panelini güncelle: Geri testlerde bilgi panelini etkinleştirmek için (daha yavaş)

yorum: işlemler için yorum

MagicNumber: tüm işlemlerde kullanılan sihirli sayı

OneChartSetup: OneChartSetup'ı etkinleştirin (tüm çiftleri tek bir grafikten çalıştırın)

OneChartSetup_Pairs: hangi çiftlerin çalıştırılacağı

activeBuyTrades: satın alma işlemlerine izin ver

activeSellTrades: satış işlemlerine izin ver

İzin Verilen Maksimum Spread: ilk işlem için izin verilen maksimum spread

Sanal TP kullanın: hardTP'yi devre dışı bırakın ve sanal kârdan çıkın

stoploss mesafesi: işlemler için stoploss'un boyutu (maksimum DD kaybı olduğundan çıkış için gerçekten kullanılmaz)

Güvenlik SL'si: Burada daha büyük bir kaybı önlemek için EA'nın kayıp durumunda şebekeye hangi DD'de yaklaşması gerektiğini ayarlayabilirsiniz. "Tarihsel Max DD" 2007-2023 dönemine dayanmaktadır.

"Tarihsel Max DD" 2007-2023 dönemine dayanmaktadır. Para birimi cinsinden İzin Verilen Maksimum DD (0,01 lot başına): Güvenlik SL'sini "manuel maksimum DD" olarak seçtiyseniz, değeri burada ayarlayabilirsiniz. 0,01 lotu temel alır ve otomatik olarak lot boyutuna göre ayarlanır

0,01 lotu temel alır ve otomatik olarak lot boyutuna göre ayarlanır % Olarak İzin Verilen Maksimum DD: burada izin verilen maksimum DD'yi hesap bakiyesinin veya özsermayenin %'si olarak ayarlayabilirsiniz.

Hesaplama için yalnızca EA'nın düşümünü kullanın: birden fazla EA çalıştırıyorsanız bunu etkinleştirmeniz önerilir.

AutoLotMode: burada EA'nın parti büyüklüğünü nasıl hesaplaması gerektiğini seçebilirsiniz. "Başlangıç ​​lotları" sabit bir lot büyüklüğü anlamına gelir. diğer seçenekler hesap boyutuna bağlıdır

"Başlangıç ​​lotları" sabit bir lot büyüklüğü anlamına gelir. diğer seçenekler hesap boyutuna bağlıdır Startlots: sabit lot boyutunu ayarlayın

Otomatik Lot Boyutu Risk değeri: burada lot boyutunun ne kadar agresif ayarlanması gerektiğini ayarlayabilirsiniz. "5" değeri orta risklidir. "10" değeri çok yüksek risktir. "1" değeri en düşük risktir.

"5" değeri orta risklidir. "10" değeri çok yüksek risktir. "1" değeri en düşük risktir. Otolot büyüklüğü hesaplamaları için bakiye seçimi: tüm lot büyüklüğü hesaplamaları için "bakiye" veya "özsermaye" kullanın

OnlyUp: Bir kayıptan sonra lot boyutunun azalmasını önler

MaxLotsBroker: Brokerinizin izin verilen maksimum lot büyüklüğünü ayarlayın (ilk işlem için maksimum lot büyüklüğünü hesaplamak için)



