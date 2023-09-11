Stability Pro MT4
- Uzman Danışmanlar
- Profalgo Limited
- Sürüm: 1.5
- Güncellendi: 14 Kasım 2023
- Etkinleştirmeler: 10
PROMO BAŞLAT:
- 990$ yerine SADECE 349 $!
- Bu promosyon fiyatına yalnızca birkaç kopya kaldı!
STABILITY PRO'ya hoş geldiniz : Piyasadaki en gelişmiş, istikrarlı, düşük riskli şebeke sistemlerinden biri!
Bu EA, kullandığı forex çiftlerinin mevcut tüm geçmişi boyunca stres testine tabi tutulmuştur.
Bu stres testleri sırasında EA, aşağıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz gibi 2007'den bugüne her ay kârlıydı.
EA, sabit mesafedeki ızgara ticaretlerini eklemeyen, ancak ızgara konumlarını belirlemek için piyasa hareketlerini analiz eden gelişmiş SVG algoritmasını (Akıllı Değişken Izgara) kullanır.
Bu EA için iyi bir Risk/Ödül oranı ve güçlü bir iyileşme faktörü elde etmek için çok çaba harcadım. Yani riski ve zararları kontrol etmek için birden fazla yolunuz var ve EA herhangi bir potansiyel kayıptan hızla kurtulacaktır.
Hesap çökmelerini önlemek için her bir kılavuza "en kötü durum senaryosu" SL'si yerleştirmenin birden fazla yolu vardır. Maksimum tarihsel düşüşe dayalı bir SL'den, büyük kayıpları önlemek için çok daha sıkı bir SL'ye kadar değişir. Bunlar, piyasadaki çoğu EA'nın yaşadığı yüksek özsermaye düşüşlerini veya hesap çökmelerini önlemek için sadece "en kötü senaryo" SL'leridir.
Tüm modlar harika çalışıyor ancak hangisinin sizin için en rahat olduğunu seçebilirsiniz.
Özellikler:
- EA'yı kullanmak çok kolay. Ayarlanmış dosyalara veya özel ayarlara gerek yok
- Izgara ticaretine en uygun 3 çiftte ticaret: AUDCAD, AUDNZD ve NZDCAD
- Riski belirlemenin ve kayıpları sınırlamanın birden fazla yolu
- Doğru kullanıldığında olağanüstü büyüme potansiyeli
- Minimum bakiye gereksinimleri: 200$, ancak 500$ veya daha fazlası tavsiye edilir.
- Kaldıraç: 1/100 veya daha iyisi tavsiye edilir. 1:30'da mümkündür, ancak yalnızca düşük risk ayarlarında
- Herhangi bir komisyoncu üzerinde çalışır (MT5 için riskten korunma) ve yayılma ve kaymaya karşı duyarlı değildir
- Aracı kurumun son ekine göre otomatik olarak ayarlanır (örneğin EURUSD.ecn vb...)
EA'yı canlı hesabınızda nasıl çalıştırabilirsiniz:
- Öncelikle bu URL'yi MT4/MT5 uzman danışman ayarlarındaki "izin verilen URL'ler"e ekleyin -> https: // www. worldtimeserver.com/ (tüm boşlukları kaldırın!)
- EURUSD M5 grafiğini açın
- EA'yı grafiğe ekleyin ve ayarlarda "onechartsetup"ı etkinleştirin
- Risk ayarlarınızı ve güvenlik ayarlarınızı seçin (aşağıda açıklanmıştır)
- Başlangıç!
Geriye dönük test:
Geriye dönük testlerin MT5'te çalıştırılması önerilir. (İyi bir geçmiş veri kalitesi için MT5'te Alpari brokerını kullanmanızı öneririm. Bunun için bir demo hesabı kullanabilirsiniz. En güvenilir geçmiş verilerden bazılarına sahiptirler)
Ayrıca MT5, tüm çiftlerin 1 testte birlikte çalıştırılmasına olanak tanır, böylece otomatik lot büyüklüğü kullanıldığında portföy sonuçlarını çok daha iyi görebilirsiniz.
- Testi EURUSD M5 üzerinde çalıştırın (OneChartSetup kullanırken)
- EA yalnızca mum açılış fiyatlarını kullandığından ve her tıklamayı kullanmadığından kalite için "1 dakikalık OHLC"yi kullanabilirsiniz.
- Parametrelerde OneChartSetup'ı etkinleştirin
- Bireysel çiftleri geriye doğru test ederken (OneChartSetup yok), M1 zaman dilimini ve "yalnızca açık fiyatları" kullanarak 3 çiftten birini çalıştırabilirsiniz.
- EA'nın AUDCAD, AUDNZD veya NZDCAD dışında diğer çiftleri desteklemediğini unutmayın. Yalnızca bu 3'ünün kullanılması şiddetle tavsiye edilir!
- Risk ayarlarınızı belirleyin (farklı riskler için aşağıya bakın)
MT4 için: tüm çiftleri ayrı ayrı çalıştırın (MT4 geriye dönük testinde çalışmadığından OneChartSetup yoktur). En güvenilir geriye dönük test sonuçları için her onayın çalıştırılması veya TDS2 kullanılması önerilir.
Geriye dönük testte sorun yaşıyorsanız veya sonuçlarınız benimkilerle eşleşmiyorsa, lütfen özel mesaj yoluyla benimle iletişime geçin, böylece sizin için sorunu çözebilirim!
Parametrelere genel bakış:
- ShowInfoPanel: grafik üzerinde ticari verileri ve kar/zararları gösteren bilgi panelini etkinleştirir
- Bilgi paneli ayarı: farklı ekran çözünürlüklerine göre bilgi panelinin boyutunu ayarlamak için
- Geri testler sırasında bilgi panelini güncelle: Geri testlerde bilgi panelini etkinleştirmek için (daha yavaş)
- yorum: işlemler için yorum
- MagicNumber: tüm işlemlerde kullanılan sihirli sayı
- OneChartSetup: OneChartSetup'ı etkinleştirin (tüm çiftleri tek bir grafikten çalıştırın)
- OneChartSetup_Pairs: hangi çiftlerin çalıştırılacağı
- activeBuyTrades: satın alma işlemlerine izin ver
- activeSellTrades: satış işlemlerine izin ver
- İzin Verilen Maksimum Spread: ilk işlem için izin verilen maksimum spread
- Sanal TP kullanın: hardTP'yi devre dışı bırakın ve sanal kârdan çıkın
- stoploss mesafesi: işlemler için stoploss'un boyutu (maksimum DD kaybı olduğundan çıkış için gerçekten kullanılmaz)
- Güvenlik SL'si: Burada daha büyük bir kaybı önlemek için EA'nın kayıp durumunda şebekeye hangi DD'de yaklaşması gerektiğini ayarlayabilirsiniz. "Tarihsel Max DD" 2007-2023 dönemine dayanmaktadır.
- Para birimi cinsinden İzin Verilen Maksimum DD (0,01 lot başına): Güvenlik SL'sini "manuel maksimum DD" olarak seçtiyseniz, değeri burada ayarlayabilirsiniz. 0,01 lotu temel alır ve otomatik olarak lot boyutuna göre ayarlanır
- % Olarak İzin Verilen Maksimum DD: burada izin verilen maksimum DD'yi hesap bakiyesinin veya özsermayenin %'si olarak ayarlayabilirsiniz.
- Hesaplama için yalnızca EA'nın düşümünü kullanın: birden fazla EA çalıştırıyorsanız bunu etkinleştirmeniz önerilir.
- AutoLotMode: burada EA'nın parti büyüklüğünü nasıl hesaplaması gerektiğini seçebilirsiniz. "Başlangıç lotları" sabit bir lot büyüklüğü anlamına gelir. diğer seçenekler hesap boyutuna bağlıdır
- Startlots: sabit lot boyutunu ayarlayın
- Otomatik Lot Boyutu Risk değeri: burada lot boyutunun ne kadar agresif ayarlanması gerektiğini ayarlayabilirsiniz. "5" değeri orta risklidir. "10" değeri çok yüksek risktir. "1" değeri en düşük risktir.
- Otolot büyüklüğü hesaplamaları için bakiye seçimi: tüm lot büyüklüğü hesaplamaları için "bakiye" veya "özsermaye" kullanın
- OnlyUp: Bir kayıptan sonra lot boyutunun azalmasını önler
- MaxLotsBroker: Brokerinizin izin verilen maksimum lot büyüklüğünü ayarlayın (ilk işlem için maksimum lot büyüklüğünü hesaplamak için)
I have been using this EA with low risk for more than a month now. Very solid, profitable, low risk so far. I am usually not a huge fan of grid systems but I am using all EAs of the author and wanted to complete the set. Turns out it is one of his best EAs. Very happy. Two thumbs up!