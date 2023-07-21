Gold Trade Pro

Gold Trade Pro junta-se ao clube dos EAs de negociação de ouro, mas com uma grande diferença: esta é uma estratégia de negociação real.

O que quero dizer com "estratégia de negociação real"?  Como você provavelmente já deve ter notado, quase todos os Gold EA no mercado são sistemas simples de grade/martingale, que adicionam negócios quando o mercado vai contra a posição inicial. 

Eles são frequentemente disfarçados de "rede neural/IA/aprendizado de máquina", mas se você tiver um pouco de experiência em forex e EA, poderá identificá-los facilmente como grades simples e sistemas martingale, que são muito arriscados.

Embora esse tipo de estratégia possa parecer bom em backtests (alinhamento direto, muitas vezes até manipulado nos testes para obter mais vendas), eles sempre, sem exceção, falham no final com uma chamada de margem e destruindo a conta de negociação completa.

Eu vejo isso acontecer uma e outra vez.  Por que?  Porque o ouro é um instrumento muito volátil, e uma grande mudança contra uma configuração de grade/martingale acontecerá no futuro, apesar dos belos backtests. 

Não caia no EA de "backtest perfeito"... uma linha reta não existe na negociação real, então se o backtest parece bom demais para ser verdade, sempre é.


É aqui que o Gold Trade Pro difere.  Ele não usa nenhum estilo de negociação arriscado, mas uma estratégia de negociação bastante simples baseada em quebras de níveis diários de suporte e resistência.  Esta estratégia é muito eficaz para um par volátil como o ouro.

Cada negociação tem um TP e SL desde o início, e o EA usará um SL à direita para minimizar o risco e maximizar os lucros se o preço começar a se mover na direção certa.

O Gold trade Pro tem 7 estratégias diferentes já incorporadas, que funcionam perfeitamente juntas.  O resultado é uma curva de crescimento muito estável, com algumas perdas aqui e ali também (mas pelo menos não manipuladas para enganar você).

Forneço EAs honestos, com estratégias comprovadas.


Configurando o EA:

Par recomendado:    XAUUSD/GOLD

Horário  : Diariamente

Saldo mínimo  : 200$


A configuração é muito fácil.  Simplesmente abra um gráfico de ouro no período diário, arraste o EA para o gráfico e defina as configurações de tamanho de lote. 

Para contas de baixo saldo (200$-400$), recomendo executar apenas as estratégias 2,4 e 7, pois elas têm os menores rebaixamentos.

Configurações de risco: recomendo usar o "Risco por negociação" e começar com 1% de risco por negociação.  Se te sentires confortável, podes sempre aumentar o risco.


É altamente recomendável que você faça alguns backtests primeiro e depois comece em uma conta de demonstração.  Dessa forma, você tem uma ideia do que esperar durante a negociação ao vivo.


Se você tiver alguma dúvida sobre o EA ou sua configuração, entre em contato comigo por mensagem privada


Os resultados ao vivo virão em breve!



Comentários
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
766
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:37 
 

I’ve been using this EA and I absolutely love it. It doesn’t take many trades, but it’s extremely precise. The strategy is very solid and reliable. Perfect for those who prefer quality over quantity. Highly recommended! Tks Wim!

Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:28 
 

The EA is excellent, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

Ray Georgiou
21
Ray Georgiou 2024.07.08 19:22 
 

I have back tested the free demo. Now using the EA in my Demo account it is set to capture breakouts looks promising but Gold has hit a patch of lower volatility so waiting to see how the EA handles the next leg up or sell off. Have not run on my real money trading account yet.

The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Experts
Promoção atual: Apenas 1 restante a 549 $ Preço final: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   LIVE SIGNAL O Bitcoin Scalp Pro é um sistema de negociação único no mercado.  Ele está totalmente focado em explorar a volatilidade do mercado de Bitcoin, negociando os rompimentos dos níveis de suporte e resistência. O foco do EA está na segurança, o que se traduz em rebaixament
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NOVO: Compre Goldbot One e escolha 1 EA grátis!! (para 2 contas de negociação) JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui LIVE SIGNAL Apresentando     o Goldbot One   , um robô de negociação altamente sofisticado projetado para o mercado de ouro. Com foco em negociações de rompimento, o Goldbot One aproveita os níveis de suporte e resistência para ide
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experts
Promoção de lançamento! Restam apenas algumas cópias por 449$! Próximo preço: 599$ Preço final: 999$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro junta-se ao clube dos EAs de negociação d
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experts
Promoção de lançamento: Número limitado de cópias disponíveis no preço atual Preço final: 990$ NOVO: ganhe 1 EA grátis!   (para 2 contas comerciais) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bem-vindo ao DayTrade Pro Algo!   Depois de anos estudando os mercados e programando diferentes estratégias, encontrei um algoritmo que tem tudo o que um bom sistema de negociação precisa: É corretor independent
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas um número muito limitado de cópias estará disponível pelo preço atual! Preço final: 999$ NOVO (a partir de US$ 349) --> GANHE 1 EA GRÁTIS (para 2 números de conta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bem-vindo ao BITCOIN REAPER!   Depois do tremendo sucesso do Gold Reaper, decidi que era hora de aplicar os mesmos princípios vencedores ao mercado de Bi
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promoção de lançamento: Número limitado de cópias disponíveis no preço atual Preço final: 990$ NOVO: ganhe 1 EA grátis!   (para 2 contas comerciais) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bem-vindo ao DayTrade Pro Algo!   Depois de anos estudando os mercados e programando diferentes estratégias, encontrei um algoritmo que tem tudo o que um bom sistema de negociação precisa: É corretor independente
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experts
Promoção atual: Apenas 1 restante a 349 $ Preço final: 999$ Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   Baixo risco ao vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 O Viper EA usa entradas de "reversão à média" nítidas e eficazes durante o período de variação dos pregões (entre 23h e 1h GMT+2, horário de verão dos EUA).    Essas negociações já têm uma taxa de sucesso muito alta, mas se o mercado virar contra a posição, o EA inicial
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT   traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os mer
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
Promoção de lançamento: Apenas 1 exemplares disponíveis por 399$ Preço final: 2.000$ Haverá apenas um número limitado de cópias vendidas deste EA Libere o poder da inteligência artificial e leve sua negociação a níveis sem precedentes com o   Luna AI Pro EA   , o robô de negociação "reverso médio" mais avançado do mercado. Projetado para atender traders experientes e iniciantes, este sistema avançado orientado por IA está equipado com uma ampla gama de recursos para otimizar sua estratégia de
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NOVO: Compre Goldbot One e escolha 1 EA grátis!! (para 2 contas de negociação) JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui LIVE SIGNAL Apresentando     o Goldbot One   , um robô de negociação altamente sofisticado projetado para o mercado de ouro. Com foco em negociações de rompimento, o Goldbot One aproveita os níveis de suporte e resistência para ide
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: APENAS 34 9 $ em vez de 990$! Restam apenas alguns exemplares com esse preço promocional! Não deixe de conferir nosso "   pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados ao vivo de baixo risco Resultados ao vivo de alto risco Bem-vindo ao STABILITY PRO   : um dos sistemas de rede mais avançados, estáveis ​​e de baixo risco do mercado! Este EA foi testado ao longo de todo o histórico disponível dos pares forex q
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.97 (115)
Experts
MAIS DE 4 ANOS DE RESULTADOS DE COMÉRCIO AO VIVO JÁ     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOVA PROMOÇÃO: Apenas algumas cópias disponíveis em 349 $ Próximo preço: 449$ Obtenha 1 EA grátis! Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !!   LEIA O GUIA DE CONFIGURAÇÃO ANTES DE EXECUTAR O EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Outros resultados ao vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 O Advanced Scalp
Starlight MT5
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promoção atual: Agora apenas 349$! Preço final: 999$ Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   STARLIGHT é um scalper noturno muito avançado e de baixo risco que usa uma abordagem única para o algoritmo de entrada em comparação com outros scalpers noturnos.  Ele foi desenvolvido usando anos de experiência em negociação ao vivo com a estratégia média-reversa e selecionou apenas os melhores pares e técnicas para serem incluídos neste EA.
Apex Trader MT5
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas 2 exemplares disponíveis por 199 $ Preço final: 999$ NOVO: Compre agora e ganhe 1 EA grátis!   (para 2 contas comerciais) Resultados ao vivo:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account Apresentamos a mais recente adição à nossa linha de robôs de negociação forex -     o Apex Trader   . Desenvolvido com anos de experiência na criação de consultores especializados, o Apex Trader é uma poderosa ferramenta de negociação para o mercado cambial.   Como
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Recommended for HEDGING MT5 account types only! Since this kind of strategy works best with low spread and fast executi
Night Owl
Profalgo Limited
3.5 (8)
Experts
NIGHT OWL is a night scalper that trades during the most quiet times of the market. Markets tend to range in that period and the EA will trade those ranging movements. Each trade will have an initial stop loss and take profit, but the EA uses also advanced SL management algorithms that will evaluate the strength of the trades and close out early if necessary. The EA works on all pairs that have stable spread and quiet moves during the night. But it is programmed to also handle bigger spreads wit
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Experts
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Starlight MT4
Profalgo Limited
3.2 (5)
Experts
Promoção atual: Agora apenas 349$! Preço final: 999$ Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   STARLIGHT é um scalper noturno muito avançado e de baixo risco que usa uma abordagem única para o algoritmo de entrada em comparação com outros scalpers noturnos.  Ele foi desenvolvido usando anos de experiência em negociação ao vivo com a estratégia média-reversa e selecionou apenas os melhores pares e técnicas para serem incluídos neste EA.
Little trade helper
Profalgo Limited
Indicadores
Little Trade Helper is a fine tool for manual traders. It can quickly draw trendlines and support/resistance lines that will help to identify good price levels for placing entries, or set SL/TP levels. This indicator will not provide any direct buy/sell signals or notification, but is purely meant for those traders that want to get a quick graphical help in finding important levels on the chart. When switching to another timeframe, the indicator will immediately adjust and re-calculate all le
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
Promoção atual: Apenas 1 restante a 549 $ Preço final: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   LIVE SIGNAL O Bitcoin Scalp Pro é um sistema de negociação único no mercado.  Ele está totalmente focado em explorar a volatilidade do mercado de Bitcoin, negociando os rompimentos dos níveis de suporte e resistência. O foco do EA está na segurança, o que se traduz em rebaixament
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas 5 exemplares disponíveis por 199$ Preço final: 999$ NOVO: Compre agora e ganhe 1 EA grátis!   (para 2 contas comerciais) Resultados ao vivo:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account Apresentamos a mais recente adição à nossa linha de robôs de negociação forex -     o Apex Trader   . Desenvolvido com anos de experiência na criação de consultores especializados, o Apex Trader é uma poderosa ferramenta de negociação para o mercado cambial.   Como
