Gold Trade Pro junta-se ao clube dos EAs de negociação de ouro, mas com uma grande diferença: esta é uma estratégia de negociação real.

O que quero dizer com "estratégia de negociação real"? Como você provavelmente já deve ter notado, quase todos os Gold EA no mercado são sistemas simples de grade/martingale, que adicionam negócios quando o mercado vai contra a posição inicial.

Eles são frequentemente disfarçados de "rede neural/IA/aprendizado de máquina", mas se você tiver um pouco de experiência em forex e EA, poderá identificá-los facilmente como grades simples e sistemas martingale, que são muito arriscados.

Embora esse tipo de estratégia possa parecer bom em backtests (alinhamento direto, muitas vezes até manipulado nos testes para obter mais vendas), eles sempre, sem exceção, falham no final com uma chamada de margem e destruindo a conta de negociação completa.

Eu vejo isso acontecer uma e outra vez. Por que? Porque o ouro é um instrumento muito volátil, e uma grande mudança contra uma configuração de grade/martingale acontecerá no futuro, apesar dos belos backtests.

Não caia no EA de "backtest perfeito"... uma linha reta não existe na negociação real, então se o backtest parece bom demais para ser verdade, sempre é.





É aqui que o Gold Trade Pro difere. Ele não usa nenhum estilo de negociação arriscado, mas uma estratégia de negociação bastante simples baseada em quebras de níveis diários de suporte e resistência. Esta estratégia é muito eficaz para um par volátil como o ouro.

Cada negociação tem um TP e SL desde o início, e o EA usará um SL à direita para minimizar o risco e maximizar os lucros se o preço começar a se mover na direção certa.

O Gold trade Pro tem 7 estratégias diferentes já incorporadas, que funcionam perfeitamente juntas. O resultado é uma curva de crescimento muito estável, com algumas perdas aqui e ali também (mas pelo menos não manipuladas para enganar você).

Forneço EAs honestos, com estratégias comprovadas.





Configurando o EA: Par recomendado: XAUUSD/GOLD Horário : Diariamente Saldo mínimo : 200$

A configuração é muito fácil. Simplesmente abra um gráfico de ouro no período diário, arraste o EA para o gráfico e defina as configurações de tamanho de lote. Para contas de baixo saldo (200$-400$), recomendo executar apenas as estratégias 2,4 e 7, pois elas têm os menores rebaixamentos. Configurações de risco: recomendo usar o "Risco por negociação" e começar com 1% de risco por negociação. Se te sentires confortável, podes sempre aumentar o risco.





É altamente recomendável que você faça alguns backtests primeiro e depois comece em uma conta de demonstração. Dessa forma, você tem uma ideia do que esperar durante a negociação ao vivo.





Se você tiver alguma dúvida sobre o EA ou sua configuração, entre em contato comigo por mensagem privada





Os resultados ao vivo virão em breve!







