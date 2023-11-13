HFT Pass Prop Firm MT4

24 saatlik flaş satış - Sadece $149





"HFT Pass Prop Firms", özellikle US30 çifti ile işlem yapmak üzere tasarlanmış bir Expert Advisor (EA) olup HFT meydan okuması için özel olarak geliştirilmiştir.





1/ HFT Nedir?





Yüksek frekanslı ticaret (HFT), büyük bir siparişin birkaç saniye içinde gerçekleştirilmesi için güçlü bilgisayar programlarını kullanan bir ticaret yöntemidir. HFT, birden fazla pazarda analiz yapmak ve mevcut piyasa koşullarına dayalı olarak siparişleri gerçekleştirmek için karmaşık algoritmaları kullanır. En hızlı yürütme hızına sahip tüccarlar genellikle daha karlı olur ve HFT, yüksek devir hızları ve sipariş-ticaret oranları ile karakterizedir.





Bu nedenle, bu EA yalnızca 1 adım veya 2 adım meydan okuması için uygundur ve gerçek veya finanse edilmiş hesaplar için UYGUN DEĞİLDİR.





2/ Temel Özellikler





- Tek seferlik satın alma, sınırsız hesaplar için kullanılabilir

- Yüksek Risk-Ödül oranına ve çok küçük stoplara sahip bir strateji kullanır

- 1 adım veya 2 adım meydan okuması için HFT desteği sunan 14'ten fazla Prop firmayı destekler

- Bot satın alındıktan sonra ömür boyu destek sağlanır

- Kurulum için video öğretici mevcuttur

- Başlangıçta, yeni başlayanlar için Team Viewer desteği sunulmaktadır





3/ Backtest veya Kurulum





- Otomatik ticareti etkinleştirin ve haberleri filtrelemek için sağlanan bağlantıyı ekleyin

- Araçlar => Seçenekler => Expert Advisor => "webRequest izin ver" kutusunu işaretleyin => Bağlantıyı https://nfs.faireconomy.media/ olarak ekleyin.





- US30 çifti ile kullanın

- Zaman Dilimi: M1





3 parametre girin:

- _account_start: 25000

- _profit_target: 27500 (25000+2500)

- FixedLotSize: 1 lot ile başlayın, hesabınızın açabileceği maksimum lotlara kadar artırın.





Tavsiyeler:

- ABD ticaret saatlerinde çalıştırın

- Maksimum volatilite için haberlerin yayınlanmasından 15 dakika sonra çalıştırın

- EA'yı her gün 5-60 dakika çalıştırın

- Hedefinize en hızlı şekilde yüksek volatilite dönemlerinde ulaşın





Eğer yüksek talep nedeniyle bir uyarı e-postası alırsanız, EA'yı o gün kapatın ve bir sonraki gün tekrar açın.



