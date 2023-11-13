HFT Pass Prop Firm MT4

"HFT Pass Prop Firms", özellikle US30 çifti ile işlem yapmak üzere tasarlanmış bir Expert Advisor (EA) olup HFT meydan okuması için özel olarak geliştirilmiştir.


Daha fazla üst düzey Expert Advisor ve Göstergeler için şu adrese gidin: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller

Ben Los, daha fazla güncelleme almak için lütfen abone olun: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news


1/ HFT Nedir?


Yüksek frekanslı ticaret (HFT), büyük bir siparişin birkaç saniye içinde gerçekleştirilmesi için güçlü bilgisayar programlarını kullanan bir ticaret yöntemidir. HFT, birden fazla pazarda analiz yapmak ve mevcut piyasa koşullarına dayalı olarak siparişleri gerçekleştirmek için karmaşık algoritmaları kullanır. En hızlı yürütme hızına sahip tüccarlar genellikle daha karlı olur ve HFT, yüksek devir hızları ve sipariş-ticaret oranları ile karakterizedir.


Bu nedenle, bu EA yalnızca 1 adım veya 2 adım meydan okuması için uygundur ve gerçek veya finanse edilmiş hesaplar için UYGUN DEĞİLDİR.


2/ Temel Özellikler


- Tek seferlik satın alma, sınırsız hesaplar için kullanılabilir

- Yüksek Risk-Ödül oranına ve çok küçük stoplara sahip bir strateji kullanır

- 1 adım veya 2 adım meydan okuması için HFT desteği sunan 14'ten fazla Prop firmayı destekler

- Bot satın alındıktan sonra ömür boyu destek sağlanır

- Kurulum için video öğretici mevcuttur

- Başlangıçta, yeni başlayanlar için Team Viewer desteği sunulmaktadır


3/ Backtest veya Kurulum


- Otomatik ticareti etkinleştirin ve haberleri filtrelemek için sağlanan bağlantıyı ekleyin

- Araçlar => Seçenekler => Expert Advisor => "webRequest izin ver" kutusunu işaretleyin => Bağlantıyı https://nfs.faireconomy.media/ olarak ekleyin.


- US30 çifti ile kullanın

- Zaman Dilimi: M1


3 parametre girin:

- _account_start: 25000

- _profit_target: 27500 (25000+2500)

- FixedLotSize: 1 lot ile başlayın, hesabınızın açabileceği maksimum lotlara kadar artırın.


Tavsiyeler:

- ABD ticaret saatlerinde çalıştırın

- Maksimum volatilite için haberlerin yayınlanmasından 15 dakika sonra çalıştırın

- EA'yı her gün 5-60 dakika çalıştırın

- Hedefinize en hızlı şekilde yüksek volatilite dönemlerinde ulaşın


Eğer yüksek talep nedeniyle bir uyarı e-postası alırsanız, EA'yı o gün kapatın ve bir sonraki gün tekrar açın.


İncelemeler 32
MrHaziii
21
MrHaziii 2024.02.28 20:17 
 

Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.

Kamil
21
Kamil 2024.02.25 22:51 
 

Great bot, passing props like a pro now! It takes anything from minutes to about an hour - two. Also very supportive on the messages. Reccomended !! .!

Noam ATTARCH
23
Noam ATTARCH 2024.02.14 20:18 
 

super robot with a real accompaniment on telegram to use it, I passed me an account to 25k this afternoon!

Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.4 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bu fiyata sadece 1/5 kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 175$ // MT5 sürümü Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur. Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekleyen emi
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Uzman Danışmanlar
TITAN BREAKER EA'ye Hoş Geldiniz ÖNEMLİ BİLGİ Mevcut fiyatla sınırlı sayıda kopya mevcuttur Fiyat yakında 1553 $ olarak artacaktır Canlı Sinyal – US30, NAS100 TITAN BREAKER EA Hakkında TITAN BREAKER EA, US30 ve NASDAQ için tasarlanmış üç farklı EA’nın temel stratejilerinin birleştirilmesiyle geliştirilmiş gelişmiş bir işlem sistemidir. Daha sonra uzun vadeli yeni bir strateji oluşturmak için geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir. Sistem yaklaşık %60-70 başarı oranı hedefler. Ancak, yüksek risk/ö
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $699.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu Tavsiye edilen kombinasyon: EA US30 Scalper ve Nasdaq Algo ile birlikte kullanıldığında yatırım çeşitlendirmesi için idealdir. Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır. Tr
Gold ISIS MT5
Lo Thi Mai Loan
4.33 (12)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Isis – Güvenli ve Etkili Bir Altın Ticaret Çözümü   Başlangıç promosyonu  Şu anki fiyatla yalnızca 1 kopya kaldı!  Sonraki fiyat: 699.99 $  Son fiyat: 1999.99$  CANLI SİNYAL   (Gold Isis + Nasdaq Algo) MT4 sürümü   Merhaba! Ben EA Gold Isis, Diamond Forex Group ailesinin ikinci EA'sı olarak, altın (XAU/USD) ticareti için özel olarak tasarlandım. Olağanüstü özellikler ve güvenliğe odaklanan bir yaklaşım ile, tüccarlara sürdürülebilir ve etkili bir altın ticaret deneyimi sunmayı vaat ediy
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Scalping MT4/MT5 Tanıtımı – Kripto Ticaretine Yönelik Akıllı EA LANSMAN PROMOSYONU: Şu anki fiyatla sadece 3 kopya kaldı! Son fiyat: 3333,33 $ BONUS - ÖMÜR BOYU BITCOIN SCALPING SATIN ALIN, ÜCRETSİZ EA EURUSD Algo Trading (2 hesap) ALIN => Daha fazla detay için özel olarak sorunuz!!! EA CANLI SİNYAL MT4 Versiyonu Bugün Bitcoin Neden Önemli? Bitcoin, sadece bir dijital para birimi olmaktan daha fazlası haline geldi – finansal bir devrim. Kripto para biriminin öncüsü olarak, Bitcoin dün
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899 $ Son fiyat: 1999 $   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bi
TrendX Gold Scalper
Lo Thi Mai Loan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
TrendX Gold Scalper’ı Tanıtıyoruz – Altın Ticaret Otomasyonunda Yeni Bir Evrim CANLI SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2304986?source=Site+Profile+Seller CANLI SİNYAL  - 2 :  https://www.mql5.com/en/signals/2307472?source=Site+Profile+Seller LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899.99 $ Son fiyat: 1999.99 $   Gold Trend Scalping ve Gold Isis’in kanıtlanmış başarısından sonra, en son yeniliğimizi gururla sunuyoruz: TrendX Gold Scalper – altın ticareti (XAUUSD) için özel olarak tasarlanmış g
Nasdaq100 Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Uzman Danışmanlar
LIVE SIGNAL (Advanced Indices Pro US30 + Nasdaq Algo V2):  https://www.mql5.com/en/signals/2291778?source=Site+Profile+Seller MT4 Sürümü:   Buraya tıklayın Nasdaq Algo Trading'e hoş geldiniz Bu EA (Uzman Danışman), 13 yılı aşkın programlama ve ticaret deneyimine sahip bir ekip tarafından oluşturulmuş ve tasarlanmıştır. EA, uzun vadeli ve istikrarlı kâr sağlayabilen bir sistem geliştirmeye odaklanır. Risk içermeyen stratejiler kullanır ve Martingale, Grid ve Hedging yöntemlerini, ayrıca prati
Gold ISIS MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Isis – Güvenli ve Etkili Bir Altın Ticaret Çözümü   Başlangıç promosyonu  Şu anki fiyatla yalnızca 1 kopya kaldı!  Sonraki fiyat: 699.99 $  Son fiyat: 1999.99 $  CANLI SİNYAL   (Gold Isis + Nasdaq Algo) MT5 sürümü   Merhaba! Ben EA Gold Isis, Diamond Forex Group ailesinin ikinci EA'sı olarak, altın (XAU/USD) ticareti için özel olarak tasarlandım. Olağanüstü özellikler ve güvenliğe odaklanan bir yaklaşım ile, tüccarlara sürdürülebilir ve etkili bir altın ticaret deneyimi sunmayı vaat edi
Bitcoin Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Scalping MT4/MT5 Tanıtımı – Kripto Ticaretine Yönelik Akıllı EA LANSMAN PROMOSYONU: Şu anki fiyatla sadece 3 kopya kaldı! Son fiyat: 3333,33 $ BONUS - ÖMÜR BOYU BITCOIN SCALPING SATIN ALIN, ÜCRETSİZ EA EURUSD Algo Trading (2 hesap) ALIN => Daha fazla detay için özel olarak sorunuz!!! EA CANLI SİNYAL MT5 Versiyonu Bugün Bitcoin Neden Önemli? Bitcoin, sadece bir dijital para birimi olmaktan daha fazlası haline geldi – finansal bir devrim. Kripto para biriminin öncüsü olarak, Bitcoin dün
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $599.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu Tavsiye edilen kombinasyon:   EA US30 Scalper   ve   Nasdaq Algo   ile birlikte kullanıldığında yatırım çeşitlendirmesi için idealdir. MT5 Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (S
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Uzman Danışmanlar
EURUSD Algo Trading , MT5 platformunda çalışan basit ancak son derece etkili bir EA'dir. Bu EA, dünyanın en istikrarlı döviz çifti olan EURUSD için özel olarak tasarlanmıştır. EA, günlük al-sat stratejisi kullanarak işlemlerin %90’ını birkaç saat içinde kapatır. H1 zaman diliminde önemli seviyeleri belirleyerek giriş noktalarını bulmaya ve uygun şekilde önceden tanımlanmış bir Zararı Durdur (SL) seviyesi ayarlamaya odaklanır. EA, traderların yüksek bir kazanma oranıyla karlarını güvence altına
HFTUmpire
29
HFTUmpire 2024.06.04 15:51 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

MrHaziii
21
MrHaziii 2024.02.28 20:17 
 

Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.

Kamil
21
Kamil 2024.02.25 22:51 
 

Great bot, passing props like a pro now! It takes anything from minutes to about an hour - two. Also very supportive on the messages. Reccomended !! .!

Noam ATTARCH
23
Noam ATTARCH 2024.02.14 20:18 
 

super robot with a real accompaniment on telegram to use it, I passed me an account to 25k this afternoon!

mo oliver
236
mo oliver 2024.02.14 15:05 
 

Superb support when I asked a few question, The EA is fantastic, I passed in 3 hours my Kortana Challenge. Sooo recommend.!!!

trader4life80
19
trader4life80 2024.02.12 22:58 
 

I bought the hft bot today and it passed my challenge this afternoon in 3 hours on the lowest lot size so I was really impressed, Mrs Lo is great to deal with and answers any queries promptly, I look forward to purchasing another bot soon thank you

Ben Hobbs
80
Ben Hobbs 2024.02.06 04:24 
 

I had some questions about the timezone and lot size settings when first configuring, my questions were answered by Lo within minutes on a Sunday. The robot 100% works as promised, it passed my challenge in about an hour at the start of the NY session. Highly Recommended.

swiss2271
54
swiss2271 2024.02.01 14:07 
 

A perfect EA, after one hour my account was passed. The support is also excellent!

Hing Chung Chan
242
Hing Chung Chan 2024.01.31 18:01 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

sly424
31
sly424 2024.01.26 22:00 
 

By far the best developer and really take her time to answer any questions. The EA works perfectly and passed within two hours. Thank you for helping and being patient

Lo Thi Mai Loan
12234
Geliştiriciden yanıt Lo Thi Mai Loan 2024.01.28 09:16
Thank you
Mohanad Jabbar
123
Mohanad Jabbar 2024.01.26 09:16 
 

She’s just so good and professional, super fast customer service.. flawless product, i tried it and i was surprised that the account only went up never down and i passed my challenge, i recommend it to everyone

Lo Thi Mai Loan
12234
Geliştiriciden yanıt Lo Thi Mai Loan 2024.01.28 09:17
Thank you
iamgr00t
35
iamgr00t 2024.01.18 15:50 
 

Works. Good support from author.

Lo Thi Mai Loan
12234
Geliştiriciden yanıt Lo Thi Mai Loan 2024.01.28 09:17
Thank you
machodex
24
machodex 2024.01.18 02:55 
 

This is my first purchased bot to help my trade. This time, to pass the Prop-firm HFT challenge. I was skeptical about purchasing the bot because there are too many out there, and it is difficult to pick the real effective one. I finally settled for Lo bot, and I was glad I did. When I installed it, it worked for a few minutes and stopped working. I did what I could do for hours, but to no avail. The START and STOP buttons didn't work. I contacted Lo, and when he later responded, I discovered we were on a different continent. He assured me that the bot is good. He explained how it works by the time frame configured in the bot. He helped me convert the GMT to my country's time and explained how it works. "Message me in 10 hours," he said. When I did, he remotely adjusted the lot size; boom! In 48 minutes, I passed my $100,000 account. Guess what! He/She (Sorry, I didn't ask the gender) stayed with me online on the remote, watching the trade and chatting with me like a friend for 48 minutes. He congratulated me and left. This person is good, customer service (support) is amazing, and the bot works great. I will check out his/her other bots. Very reliable person. It would be great if Lo could add step-by-step instructions for computer novices to the instructions.

Lo Thi Mai Loan
12234
Geliştiriciden yanıt Lo Thi Mai Loan 2024.01.18 03:52
Thank you for your incredibly honest review. I always strive to provide the best service to customers. And I'm always confident in my products. ( I am girl ) Congratulation to you.
Tariq Braynon
24
Tariq Braynon 2024.01.11 14:58 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Lo Thi Mai Loan
12234
Geliştiriciden yanıt Lo Thi Mai Loan 2024.01.11 15:42
Hello, I sent you a private message. Error not from EA, it from your MT4 setting incorrect. Your prop firm myfundedfx does not allow it and neither does HFT prop firms. Please register with the correct HFT prop firms according to the list.
vqeeq
69
vqeeq 2024.01.10 14:50 
 

This is the first time I've ever purchased an EA. I have to say the experience with Lo Thi Mai Loan has been beyond amazing. He has responded within seconds and helped me set up the HFT Prop Firm EA. It is very simple to use but I wanted to check I had set everything correctly and he has been super supportive. I have just passed an account with Kortana in 2 hours 30 minutes. Highly recommended!!!

Lo Thi Mai Loan
12234
Geliştiriciden yanıt Lo Thi Mai Loan 2024.01.10 21:42
Thank you. Hope you get big profit with big funded account!!!!
Fate662
74
Fate662 2024.01.09 01:09 
 

Product: 100% Awesome! Just set 3 parameters and let it run then watch the magic happen! Passed 10k within few hours with using default lot size. Seller: Lo is very nice, responds back real fast, and helps you or answer any questions! Awesome seller & EA!

Lo Thi Mai Loan
12234
Geliştiriciden yanıt Lo Thi Mai Loan 2024.01.10 21:41
Congrats. Hope you get big profit with big funded account!!!!
MM
57
MM 2024.01.05 14:24 
 

The most honest, legit and reliable HFT EA I've been searching for. No more getting someone to pass a challenge for me. She is always fast in response always within 30 minutes, except when she's asleep. But other than that, she will guide you to setup via any desk or teamviewer to make sure you run it smoothly. If you have any questions before purchasing she's willing to answer them with sincerity. She is very respectful in responses and always. there for you. This is true review. Thank you Miss Lo. May god bless you with wealth, abundance in the world and hereafter. (:

Lo Thi Mai Loan
12234
Geliştiriciden yanıt Lo Thi Mai Loan 2024.01.05 14:39
Thank you for your comment. I saw big big fund for the first time. I'm happy that my EA passed the funds to you in just 30 minutes. Wishing you many profits with $1M Fund.
Pemburu Ilmu
40
Pemburu Ilmu 2024.01.04 15:56 
 

I passed my quantec account in 2 hours.. Highly recommend.. And thanks alot bro 💪

Lo Thi Mai Loan
12234
Geliştiriciden yanıt Lo Thi Mai Loan 2024.01.05 10:27
Congrats. Hope you get big profit with big funded account!!!!
anan yukanan
23
anan yukanan 2023.12.27 17:03 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Lo Thi Mai Loan
12234
Geliştiriciden yanıt Lo Thi Mai Loan 2024.01.05 10:27
Thank you. Hope you get big profit with big funded account!!!!
prabhacp88
398
prabhacp88 2023.12.23 12:46 
 

Good product with excellent support. Successfully passed in Quantec's challenge and currently running smoothly in msolution's challenge. Thanks to Lo Thi Mai Loan.

Lo Thi Mai Loan
12234
Geliştiriciden yanıt Lo Thi Mai Loan 2023.12.23 21:07
Thank you. Hope you get big profit with big funded account!!!!
12
