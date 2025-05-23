Opening Range Breakout Master

The   Açılış Aralığı Breakout Master , kurumsal ticaret kavramlarından yararlanmak için tasarlanmış profesyonel bir algoritmik ticaret sistemidir.   ICT (Inner Circle Trader), Akıllı Para Kavramları (SMC) ve likidite tabanlı stratejiler . Bu uzman danışman, tespit ve yürütmeyi otomatikleştirir   açılış aralığı kırılmaları (ORB)   küresel Forex seanslarının önemlileri arasında   Londra, New York, Tokyo ve Gece Yarısı Öldürme Bölgeleri , tüccarların uyum sağlamalarına olanak tanır   piyasa yapıcı hareketleri, likidite avları ve seans kaynaklı oynaklık .

Takip eden tüccarlar için oluşturuldu   zaman tabanlı fiyat hareketi, emir akışı dinamikleri ve kurumsal ticaret metodolojileri , bu EA, fiyat kırıldığında sistematik olarak işlemlere girerek duygusal karar almayı ortadan kaldırır   başlangıç bakiyesi yüksek veya düşük   Bir oturumun. Odak noktası   temiz sivilceler   ayarlanabilir risk parametrelerini de dahil ederek,   oturum seçimi ve çıkış onayı filtreleri   ticaretin doğruluğunu artırmak için.


Nasıl Çalışır – Akıllı Para Çıkış Otomasyonu

EA, aşağıdakileri belirleyerek çalışır:   Her büyük işlem seansının ilk saati (TimeBox) ,   açılış aralığının en yüksek ve en düşük seviyeleri ve bu seviyelerin ötesinde kopuşların izlenmesi. Strateji, şu ilkeye dayanmaktadır:   kurumsal tüccarlar genellikle tersine çevirmeden veya momentumu sürdürmeden önce önemli seviyeleri süpürerek likiditeyi teşvik eder . Bu süreci otomatikleştirerek, EA şunları yakalar:   erken kopuş hareketleri, sahte kopuşlar ve oturum süpürmeleri   entegre ederken   zarar durdurma, kar alma ve takip eden durdurma mekanizmaları   Disiplinli risk yönetimi için.


Temel Özellikler ve Ticaret Mantığı

  • Oturum Tabanlı Kopuş Algılama:   Otomatik olarak izler   Londra (07:00-08:00 GMT), New York (13:00-14:00 GMT), Tokyo (00:00-01:00 GMT) ve Gece Yarısı ORB   Optimum kopuş kurulumları için aralıklar.

  • Akıllı Para Onay Filtreleri:   Kullanımlar   önceki kapanış, kopuş marjı ve zaman dilimi onayı   girdileri doğrulamak, yanlış sinyalleri azaltmak için.

  • Özelleştirilebilir Risk Parametreleri:   Ayarlanabilir   lot büyüklüğü, lot yönetimi, zararı durdurma (SL), kar alma (TP), takip eden durdurma ve kar koruması   Bireysel risk toleransına uyum sağlamak.

  • Görsel Oturum İşaretleyicileri:   Ekranlar   oturum kutuları, yüksek/düşük çizgiler ve kopuş sinyalleri   manuel doğrulama için (isteğe bağlı).

  • Çoklu Seans Esnekliği:   Ticaret   tek veya çoklu seanslar   oynaklık tercihine göre (örneğin, yüksek momentum çiftleri için Londra ve New York'a odaklanın).

  • Yeniden Boyamama Mantığı:   İşlemler yalnızca şu tarihten sonra gerçekleştirilir:   Onaylanmış kopmalar , yeniden boyama veya geç girişlerin olmamasını sağlar.


Ticaret Stratejisi ve Uygulama

EA, yapılandırılmış bir yaklaşımı takip eder   açılış aralığı kopuş ticareti , tarafından tercih edilen bir metodoloji   kurumsal ve fiyat aksiyon tüccarları . Stratejinin nasıl ortaya çıktığına bir bakalım:

  1. Oturum Aralığını Belirleyin:   EA şunları işaretler:   ilk saatin en yüksek ve en düşük seviyeleri (TimeBox)   Bir oturum açıldıktan sonra (örneğin, Londra'da 07:00 GMT'de).

  2. Kopuşları İzleyin:   Fiyatın yükselmesini bekler   yüksek seviyenin üzerine çıkmak (boğa çıkış) veya düşük seviyenin altına düşmek (ayı çıkış)   İsteğe bağlı onay filtreleriyle.

  3. Onay için girin:   Fiyat değiştiğinde bir işlem açılır   yer değiştirme ile aralığın ötesinde kapanır , bu da potansiyel olduğunu gösterir   likidite yakalama veya devam hamlesi .

  4. İşlemi Yönetin:   Kullanımlar   Karşı aralık seviyesinin ötesinde stop-loss   (veya salınım noktaları) ve kar alır   önemli likidite bölgeleri, seans aşırılıkları veya FVG dolumları .

Bu Strateji İçin En İyi Forex Çiftleri

EA, aşağıdakiler üzerinde en iyi performansı gösterir:   ana para birimi çiftleri   Yüksek likidite ve seans bazlı oynaklık ile:

  • EURUSD, GBPUSD   (Londra ve New York seansları için en iyisi)

  • USDJPY, AUDUSD   (Tokyo seansı likiditesine iyi tepki veriyor)

  • USDCAD, XAUUSD   (NY seansı sırasında güçlü kopuş eğilimleri)


Bu EA'yı Kimler Kullanmalı?

Bu araç şunlar için idealdir:

  • ICT ve SMC tüccarları   kim takip ediyor   kurumsal sipariş akışı ve likidite kavramları .

  • Breakout ve günlük yatırımcılar   odaklanarak   Londra/New York Ölüm Bölgeleri .

  • Algoritmik tüccarlar   otomasyon arayışı   zaman bazlı aralık stratejileri .

  • Fiyat hareketi tüccarları   kim birleştirir   ORB piyasa yapısı değişiyor .

  • Forex scalper'ları ve swing yatırımcıları   arıyor   yüksek olasılıklı oturum kurulumları .


Risk Yönetimi ve Özelleştirme

EA şunları içerir:   esnek risk kontrolleri , yatırımcıların şunları ayarlamasına olanak tanır:

  • Parti büyüklüğü (sabit veya yüzdeye dayalı risk)

  • Stop-loss yöntemleri (ters aralık seviyesi, sabit pip veya swing bazlı)

  • Kar alma stratejileri (1:1, 1:2 RR veya oturum bazlı çıkışlar)

  • Trailing stop ve kar koruma   Güçlü trendler sırasında kazanımları kilitlemek için.


Son Notlar: Profesyonel Sınıfta Bir Breakout Sistemi

The   Açılış Aralığı Breakout Master, anlayan yatırımcılar için tasarlanmıştır   piyasa yapıcı modelleri, seans likiditesi ve zamana dayalı fiyat hareketi . Karları garanti etmez ancak   sistematik, kural tabanlı yaklaşım   kurumsal kopuşları ticaret etmek için. Otomatikleştirerek   oturumun en yüksek/en düşük kırılmaları , bu EA yatırımcıların uyum sağlamasına yardımcı olur   Akıllı Para hareketleri   Disiplinli risk yönetimini sürdürürken.

En iyi sonuçlar için şunu kullanın:   aktif oturum saatleri sırasında daha yüksek likidite çiftleri   ve birleştirmek   piyasa yapısının, hacim profillerinin ve daha yüksek zaman dilimi önyargısının manuel analizi . Bu EA,   MetaTrader 4   ve uyum sağlar   broker sunucu zamanı   Doğru oturum takibi için.


Jptrading
289
Jptrading 2025.05.23 18:56 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Thushara Dissanayake
27190
Geliştiriciden yanıt Thushara Dissanayake 2025.05.24 01:02
Wow, that’s awesome to hear! Really appreciate you taking the time to leave this review and stoked the Opening Range Breakout Master is already stacking profits across all 6 pairs! That’s exactly how it’s meant to work. If you ever need tweaks or run into anything odd, just shout. Keep crushing those breakouts. Happy trading!
İncelemeye yanıt