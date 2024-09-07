Indicement MT4

5

Indicement'a Hoş Geldiniz!

PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını  buradan indirin

LANSMAN PROMOSYONU:

  • Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı!
  • Son fiyat: 990$
  • NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers)

En İyi Kombo Fırsatı   ->   buraya tıklayın

KAMU GRUBUNA KATILIN:  Buraya tıklayın  

VERSION 4.0 LIVE RESULTS

OLD VERSION FINAL RESULTS


INDICEMENT,  Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor.

EA, en iyi giriş fiyatını bulmak için çok iyi düşünülmüş bir algoritma kullanır ve işlemlerin riskini dağıtmak için dahili olarak birden fazla strateji çalıştırır.

Tüm işlemlerde bir zarar durdurma ve kar alma emri bulunur, ancak her işlemin riskini en aza indirmek ve potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için ayrıca bir takip eden zarar durdurma ve kar alma emri de kullanılır.

Sistem, çok popüler ve kanıtlanmış bir strateji üzerine kurulmuştur: önemli destek ve direnç seviyelerinin kırılmasıyla işlem yapmak.  

Uzun yıllar boyunca EA'leri geliştirerek bu stratejiyi mükemmelleştirdiğimi söylemekten mutluluk duyuyorum


Bu EA, özellikle US500, US30 ve NAS100 endekslerinde işlem yapmak için geliştirilmiştir.

Bu piyasalar bu tür stratejilerle işlem yapmak için özellikle uygundur.


Geriye dönük testler, çok kontrollü düşüşler ve hızlı toparlanmalarla, çok istikrarlı bir büyüme eğrisi göstermektedir. 

Bu EA, çeşitli brokerlar için birden fazla fiyat beslemesi kullanılarak 3 endeksin tümü için stres testine tabi tutulmuştur. Ayrıca aşırı optimizasyon riskini ortadan kaldırmak için çapraz piyasa testi yapılmıştır.

"Sinir ağı/makine öğrenimi AI/ChatGPT/Kuantum bilgisayar/mükemmel düz çizgi geri testleri" gibi satış konuşmaları yok, bunun yerine kanıtlanmış geliştirme ve canlı uygulama metodolojisine dayalı gerçek ve dürüst bir ticaret sistemi.

Bir geliştirici olarak, otomatik ticaret sistemleri oluşturmada +15 yıllık deneyimim var. Neyin işe yarama potansiyeli olduğunu ve neyin işe yaramadığını biliyorum. 

Backtestler gibi hile yapmadan işlem yapma olasılığı en yüksek, dürüst sistemler oluşturuyorum.


Temel Özellikler:

  • Kullanımı çok kolay: sadece 1 H1 grafiğine kurun ve sağlanan set dosyalarından birini kullanın
  • Şebeke yok/Martingale yok/Riskli risk yönetimi yok
  • Tüm stratejiler kullanıldığında uzun vadede son derece istikrarlı
  • Emlak Firmaları için kullanımı kolay
  • Minimum hesap bakiyesi: 150$ (300$'dan küçük hesaplar için "çok düşük risk" setfile'ını kullanın)


Geriye dönük test kurulumu: 

(Gerçek EA gücünü görmek için tüm endeksleri aynı anda çalıştırmaya olanak tanıdığından, geriye dönük testler için MT5'i kullanmanız şiddetle tavsiye edilir.)

MT4 geriye dönük testi:

A) Parametrelerdeki 3 endeks için DOĞRU SEMBOLLERİ girdiğinizden emin olun (endekslerin gerçek adlarını görmek için MarketWatch penceresini kontrol edin)

B) Strateji testinde geriye dönük test etmek istediğiniz sembolü seçin

C) Parametrelerde strateji başına istediğiniz maksimum düşüşü ayarlayın veya  buraya bir ayar dosyası yükleyin

( hepsini bir arada görmek için  ekran görüntüsünü  buradan kontrol edin)


Canlı işlem kurulumu:

A) EA'yı istediğiniz herhangi bir  H1 grafiğine  yükleyin (en fazla tike sahip olduğu için EURUSD önerilir). EA, hangi grafikte çalıştırırsanız çalıştırın, 3 endeksi otomatik olarak çalıştıracaktır.

B) ÖNEMLİ: Parametrelerdeki 3 endeks için DOĞRU SEMBOLLERİ girdiğinizden emin olun (endekslerin gerçek adlarını görmek için MarketWatch penceresini kontrol edin) (örnek  burada  )

C) Parametrelerde strateji başına istediğiniz maksimum düşüşü ayarlayın (veya  burada  bulunan ayar dosyalarından birini yükleyin )


ÖNEMLİ:  AUTO_GMT'NİN ÇALIŞMASI İÇİN -> MT4/MT5 terminalinizdeki (araçlar -> seçenekler -> uzman danışmanlar) "izin verilen URL'lere" "https : // www . worldtimeserver.com/" URL'sini (boşlukları kaldırın!!) eklemelisiniz  



Parametreler:

  • ShowInfoPanel    -> grafikte bilgi panelini görüntüle 
  • Infopanel boyutu için ayarlama    -> 4K ekran durumunda değeri "2" olarak ayarlayın
  • test sırasında infopanel'i güncelle    -> daha hızlı geri test için devre dışı bırakıldı
  • Cuma Durdurma Saati    -> Eğer işlemlerin hafta sonu boyunca tutulmasını istemiyorsanız, 0 ile 23 arasında bir değer belirleyin. (25 "devre dışı" anlamına gelir)
  • SetSL_TP_After_Entry    -> yalnızca aracınız SL ve TP ile bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin
  • Sanal Son Kullanma Tarihini Kullan    -> yalnızca aracınız son kullanma tarihi olan bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin
  • BaseMagicNumber    -> tüm stratejiler için kullanılacak temel sihirli sayı
  • İşlemler için yorum    -> İşlemler için kullanılacak yorum
  • Yorum Ekini Kaldır  -> Yorumlara daha fazla bilgi ekleyen kısmı kaldır (örneğin 'US500_A')
  • RunUS500  -> US500 endeksi (SP500) için stratejiyi etkinleştirin
  • US500_Symbol  -> US500 çifti için sembol adını ayarlayın (doğru şekilde ayarlamak çok önemli!!)
  • US500_Strat1  -> bu çift için strateji 1'i etkinleştir
  • US500_Strat2  -> bu çift için strateji 2'yi etkinleştir
  • US500_Strat3  -> bu çift için strateji 3'ü etkinleştir
  • 1 birim hareketin $ cinsinden değeri  -> varsayılanı "0"dır (otomatik). Bunu yalnızca lot boyutunuz çok yüksekse değiştirin. Talimatlar için bana sorun
  • US500_MaxSpread  -> izin verilen maksimum spread
  • US500_Randomization  ->  bu, girişleri, çıkışları ve TrailingSL değerlerini biraz rastgele hale getirecek, böylece aynı brokerdaki birden fazla kullanıcı biraz farklı işlemlere sahip olacak. Ayrıca, destek şirketleri için de iyi.
  • US30 ve NAS100 (USTECH) için aynı  seçenekler
  • EnableNFP_Filter  -> NFP filtresini açar veya kapatır
  • AutoGMT  -> EA'nın brokerınız için doğru GMT ofsetini hesaplamasına izin verin, böylece NFP zamanı doğru olur
  • GMT_OFFSET_Winter  -> Kış aylarında GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!)
  • GMT_OFFSET_Summer  -> Yaz aylarında GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!)
  • NFP_CloseOpenTrades  -> NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) EA'nın tüm açık işlemleri kapatmasını zorunlu kıl
  • NFP_ClosePendingOrders  -> EA'nın NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) tüm bekleyen siparişleri silmesini zorunlu kıl
  • NFP_MinutesBefore  -> NFP etkinliğinden kaç dakika önce işlemleri ve bekleyen emirleri kapatmak için
  • NFP_MinutesAfter  -> NFP olayından sonra EA'nın tekrar ticarete başlamasından önce kaç dakika geçer
  • PROPIRM ÖZEL TİCARET AYARLARI  -> Burada, işlemlerin giriş ve çıkışlarını manuel olarak değiştirebilir, bunları EA'nın diğer kullanıcılarından farklı hale getirebilirsiniz (prop firmaları için)
  • Lotsize Hesaplama Yöntemi   -> Burada lotsize'ın nasıl hesaplanacağını belirlersiniz: Sabit lotsize, Strateji Başına Maksimum Risk veya LotsizeStep
  • Startlots   -> bu seçenek seçildiğinde sabit lot boyutu için değeri ayarlayın. Bu parametre, lot boyutu hesaplaması için diğer 2 seçenekten herhangi birini kullanırken "minimum lot boyutu" olarak kullanılacaktır.
  • Strateji Başına Maksimum Risk   -> Her strateji için tercih edilen maksimum izin verilen toplam düşüş (% olarak). EA daha sonra o stratejinin tarihsel maksimum DD'sine göre lot boyutunu belirleyecektir
  • LotsizeStep  -> EA'nın lotsize'ı 0,01'den 0,02 lot'a çıkarması gereken adım değerini ayarlayın
  • Maksimum Günlük Düşüşü Ayarla   -> Burada izin verilen maksimum günlük düşüşü (% olarak) ayarlayabilirsiniz. Eğer bu değere ulaşılırsa, EA tüm işlemleri ve bekleyen emirleri kapatır ve bir sonraki günü bekler. Bu, destek şirketleri için faydalıdır.
  • Bakiye yerine Özsermayeyi kullanın   -> tüm lot büyüklüğü değerlerini hesaplamak için hesabın Özsermayesini kullanın
  • OnlyUp   -> Bu, kayıplardan sonra lotsize'ın azalmasını önleyecektir (kayıplardan sonra daha agresif ancak daha hızlı toparlanma)
  • İşlem  saatleri -> Burada EA'nın işlem yapması gereken saatleri ayarlayabilirsiniz


İncelemeler
Klogarg
135
Klogarg 2024.10.23 10:30 
 

The EA is working as expected, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

Syaoran Lee
44
Syaoran Lee 2024.09.10 03:37 
 

I bought wim's EA product for the second time, and I find him very supportive.

İncelemeye yanıt