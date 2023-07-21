Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$!

Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grande differenza: questa è una vera strategia di trading.

Cosa intendo con "strategia di trading reale"? Come probabilmente avrai notato, quasi tutti i Gold EA sul mercato sono semplici sistemi a griglia/martingala, che aggiungono scambi quando il mercato va contro la posizione iniziale.

Sono spesso mascherati da "rete neurale/AI/apprendimento automatico", ma se sei un po' esperto di forex e EA, puoi facilmente identificarli come semplici griglie e sistemi martingala, che sono molto rischiosi.

Mentre quel tipo di strategia potrebbe sembrare carino nei backtest (linea diretta, spesso persino manipolata nei test per ottenere più vendite), alla fine falliscono sempre, senza eccezioni, con una richiesta di margine e cancellando l'intero conto di trading.

Lo vedo accadere più e più volte. Perché? Perché l'oro è uno strumento molto volatile e in futuro si verificherà una grande mossa contro una configurazione a griglia/martingala, nonostante i bellissimi backtest.

Non innamorarti del "backtest perfetto" di EA ... una linea retta non esiste nel trading reale, quindi se il backtest sembra troppo bello per essere vero, lo è sempre.





È qui che Gold Trade Pro differisce. Non utilizza alcuno stile di trading rischioso, ma una strategia di trading piuttosto semplice basata sui breakout dei livelli giornalieri di supporto e resistenza. Questa strategia è molto efficace per una coppia volatile come l'oro.

Ogni operazione ha un TP e uno SL dall'inizio e l'EA utilizzerà uno SL finale per ridurre al minimo il rischio e massimizzare i profitti se il prezzo inizia a muoversi nella giusta direzione.

Gold Trade Pro ha già 7 diverse strategie integrate, che funzionano perfettamente insieme. Il risultato è una curva di crescita molto stabile, con qualche perdita qua e là (ma almeno non manipolata per ingannarti).

Fornisco EA onesti, con strategie collaudate.





Impostazione dell'EA: Coppia consigliata: XAUUSD/GOLD Orario : giornaliero Saldo minimo : 200$

L'installazione è molto semplice. Apri semplicemente un grafico dell'oro su un periodo di tempo giornaliero, trascina l'EA sul grafico e imposta le impostazioni della dimensione del lotto. Per i conti con saldo basso (200$-400$), consiglio di eseguire solo le strategie 2,4 e 7 poiché hanno i prelievi più bassi. Impostazioni di rischio: consiglio di utilizzare il "Rischio per operazione" e di iniziare con l'1% di rischio per operazione. Se ti senti a tuo agio, puoi sempre aumentare il rischio.





Si consiglia vivamente di eseguire prima alcuni backtest e quindi di iniziare con un account demo. In questo modo avrai un'idea di cosa aspettarti durante il trading dal vivo.





Se hai domande sull'EA o sulla sua configurazione, contattami in un messaggio privato





I risultati in tempo reale arriveranno presto!







