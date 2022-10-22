Ea Tw79 Macd Grid Scalping
- Uzman Danışmanlar
- Tufan Gocmen
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 19
Merhaba;
Bu otomatik işlem robotu macd indikatörünün yeteneklerini kullanarak bir grid stratejisi oluşturur.Algoritma aşırı alım ve aşırım satım seviyelerinde ve yüksek volatilite zamanlarında bir ızgara stratejisi oluşturur.Bu sayede tüm fiyat dalgalanmalarına karşı duyarlı hale gelir.Close Money girdisi toplam döngüdeki kazanç miktarıdır.Bu girdiyi bir döngüdeki toplam take profit miktarı olarak tanımlarız.Kısa periyotlarda daha çok döngü açma yeteneğine sahiptir.Fakat robotu orta vade ticater içinde kullanabilirsiniz.Otomatik işlem robotunu satın alan arkadaşlara ürün bazında hazır optimizasyon set dosyaları desteği verilecektir.