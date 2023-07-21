Gold Trade Pro

4.61

Lancer la promo !

  • Plus que quelques exemplaires à 449$!
  • Prochain prix : 599$
  • Prix ​​final : 999$
  • Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat
Ultimate Combo Deal -> click here

New live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2084890

Live Signal high riskhttps://www.mql5.com/en/signals/2242498

Live Signal Set

Prop Firm Set

JOIN PUBLIC GROUP: Click here

Parameter overview



Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une grosse différence : il s'agit d'une véritable stratégie de trading.

Qu'est-ce que je veux dire par "vraie stratégie de trading" ?  Comme vous l'avez probablement remarqué, presque tous les Gold EA sur le marché sont de simples systèmes de grille/martingale, qui ajoutent des transactions lorsque le marché va à l'encontre de la position initiale. 

Ils sont souvent déguisés en "réseau de neurones/IA/apprentissage automatique", mais si vous êtes un peu expérimenté dans le forex et les EA, vous pouvez facilement les identifier comme de simples grilles et martingales, qui sont très risquées.

Bien que ce type de stratégie puisse sembler agréable dans les backtests (alignement direct, souvent même manipulé dans les tests pour obtenir plus de ventes), ils échouent toujours, sans exception, avec un appel de marge et anéantissant le compte de trading complet.

Je le vois arriver encore et encore.  Pourquoi?  Parce que l'or est un instrument très volatil, et un grand mouvement contre une configuration grille/martingale se produira à l'avenir, malgré les beaux backtests. 

Ne tombez pas dans le "backtest parfait" EA... une ligne droite n'existe pas dans le trading réel, donc si le backtest semble trop beau pour être vrai, c'est toujours le cas.


C'est là que Gold Trade Pro diffère.  Il n'utilise aucun style de trading risqué, mais une stratégie de trading plutôt simple basée sur des cassures des niveaux de support et de résistance quotidiens.  Cette stratégie est très efficace pour une paire volatile telle que l'or.

Chaque transaction a un TP et un SL dès le départ, et l'EA utilisera un SL final pour minimiser les risques et maximiser les profits si le prix commence à évoluer dans la bonne direction.

Gold trade Pro a 7 stratégies différentes déjà intégrées, qui fonctionnent ensemble de manière transparente.  Le résultat est une courbe de croissance très stable, avec quelques pertes ici et là également (mais au moins pas manipulées pour vous tromper.)

Je fournis des évaluations environnementales honnêtes, avec des stratégies éprouvées.


Mise en place de l'EA :

Paire recommandée :    XAUUSD/GOLD

Période  : Quotidien

Solde minimum  : 200$


La configuration est très simple.  Ouvrez simplement un graphique en or sur une période quotidienne, faites glisser l'EA sur le graphique et définissez les paramètres de taille de lot. 

Pour les comptes à faible solde (200 $ à 400 $), je recommande de n'exécuter que les stratégies 2, 4 et 7 car elles ont les prélèvements les plus faibles.

Paramètres de risque : Je recommande d'utiliser le "Risque par transaction" et de commencer avec 1 % de risque par transaction.  Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez toujours augmenter le risque.


Il est fortement recommandé de faire d'abord quelques backtests, puis de démarrer sur un compte de démonstration.  De cette façon, vous avez une idée de ce à quoi vous attendre pendant le trading en direct.


Si vous avez des questions concernant l'EA ou sa configuration, veuillez me contacter en message privé


Les résultats en direct arriveront bientôt !



Avis 27
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
731
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:37 
 

I’ve been using this EA and I absolutely love it. It doesn’t take many trades, but it’s extremely precise. The strategy is very solid and reliable. Perfect for those who prefer quality over quantity. Highly recommended! Tks Wim!

Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:28 
 

The EA is excellent, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

Ray Georgiou
21
Ray Georgiou 2024.07.08 19:22 
 

I have back tested the free demo. Now using the EA in my Demo account it is set to capture breakouts looks promising but Gold has hit a patch of lower volatility so waiting to see how the EA handles the next leg up or sell off. Have not run on my real money trading account yet.

Produits recommandés
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA est un conseiller expert conçu pour réussir les défis HFT des sociétés de prop trading qui autorisent son utilisation. Quelles sociétés de prop trading HFT puis-je utiliser ? Il a été testé sur presque tous les défis de sociétés de prop trading HFT avec un taux de succès de 100 %, tels que Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave et t
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Experts
HMA Trend robot for professional traders works with a set of Hull moving averages( HMA ). Advisor Parameters Use Trade Panel  — Use the visual panel to configure and trade robot. Lot  — Lot size for a market entry. Take Profit(points)  — Take Profit for an open order. Stop Loss(points)  — Stol Loss for an open order. Max Spread(0 - disabled)  — Maximum allowable spread at which you can enter the market. 0 - disabled. Magic number  — The magic number of the robot. EA Comment  — Comments of robot.
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilitaires
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Trend Genius Pro
GA Trading Club LLC
Experts
Description: Unlock the power of precision trading with GA Trading Club's Trend Genius Pro [GATC] expert advisor – your reliable companion in navigating the dynamic financial markets. This cutting-edge trading tool is designed to elevate your trading experience, providing both novice and seasoned traders with a strategic edge for success. Key Features: Trend Identification: Trend Genius Pro [GATC] excels in recognizing market trends with unparalleled accuracy. Its advanced algorithms swiftly ana
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Experts
The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
TrendEx Pro
Md Abdur Rahim
Experts
We do not want to make you confused with an imaginary high profit screenshot from Strategy Tester which has no relation/guarantee of future profit! We just want to tell you the real thing about our EA. TrendEx Pro has been developed to trade on Gold specially, combining multiple strategies algorithm to ensure Trend catching and trading on. It can identify both short and long trends and opens positions accordingly with excellent built-in risk management logic. There is no use of any dangerous met
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   est un EA de scalping agressif. Il utilise principalement les bandes de Bollinger et l'indicateur Parabolic SAR , qui détecte rapidement les petits changements de tendance sur des périodes courtes. Le robot place des ordres en attente pour réagir rapidement lors de la prise de bénéfices. Sa méthode de recouvrement repose sur une grille avec martingale en option , et peut ouvrir jusqu’à 15 positions en recouvrement avec multiplicateur de lots. Avec compteur de ticks , le bot n’est
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT4 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement. Matrix Arrow Indicator MT4 déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX), Indice de canal de matières premières (CCI), Bougies classiques Heiken
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Exotic Adv
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experts
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Arrow Micro Scalper est un indicateur conçu pour le scalping et le trading à court terme, intégré à tout graphique et instrument financier (Devises, crypto, actions, métaux). Dans son travail, elle utilise l'analyse des vagues et un filtre de direction de tendance. Recommandé pour une utilisation sur les périodes de M1 à H4. Comment travailler avec l'indicateur. L'indicateur contient 2 paramètres externes pour modifier les paramètres, les autres sont déjà configurés par défaut. Les grandes flè
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Définissez automatiquement des niveaux précis de TP et SL sur n'importe quelle position ️ Compatible avec tous les symboles et EAs, filtrage par symbole ou magic number Ce robot expert vous permet de définir les niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) à l’aide de valeurs de prix exactes (ex: 1.12345 sur EURUSD). Pas de pips ou points — uniquement une gestion précise des ordres, filtrables par symbole ou magic number. Caractéristiq
GlodWinner
Jia Jie Tian
Experts
GLOD Winner EA is the most efficient EA on the market. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and predicting situations. When applied to trading in
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experts
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Oyen Gold Scalping EA
Wan Mohd Safwan Bin Wan Daud
Experts
CAUTION! OUR LIVE SIGNAL IS TESTED ON JPY PAIRS WITH ONLY 65 USD DEPOSITS AND GROW SO MUCH PROFITS. CHECK HOW IT CAN GROW YOUR ACCOUNT WITH LOWER DD. YOU ARE WELCOME TO BACKTEST OR DEMO TRIAL.   This OYEN GOLDEN SCALPING EA operates based on custom SDEA Indicator (will be provided for FREE).  The indicator will measure the direction of the trend and its momentum, later send the signal for the EA to open entries. It has hidden hard stop when reversal confirmed, beside the usual SL provided in
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.33 (6)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.44 (9)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Forex trading bot ai
Andrey Kozak
Experts
Forex trading bot ai est un robot basé sur l'intelligence artificielle avec des capacités d'auto-apprentissage. Ce robot initie ses premières transactions en fonction des paramètres d'entrée spécifiés dans les réglages. Chaque transaction exécutée par le robot est enregistrée dans un fichier (mémorisée). Ensuite, le robot analyse toutes les transactions clôturées ainsi que les conditions dans lesquelles elles ont été clôturées. Si le profit total des transactions clôturées est négatif, le robot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Experts
Mon Scalper - Dual-Trendline Breakout Scalping Expert Mon Scalper is a specialized Expert Advisor designed exclusively for gold (XAUUSD) trading. It utilizes a unique dual-trendline strategy to identify strong trends and breakout points, executing trades automatically based on market conditions. Join My MQL5 Channel for the Latest Updates! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Launch Price : $199 Incremental Price Increase : The price will increase by $100 after
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
La plus grande promotion de l’année est arrivée – notre événement de Black Friday a officiellement commencé ! 30 % de réduction sur Dynamic Pips EA – maintenant à seulement 840 $ , avec 8 activations incluses . Et ce n’est pas tout : • Recevez une copie gratuite de Boring Pips EA (version MT4 ou MT5) si vous ne la possédez pas encore. • Bénéficiez d’une remise supplémentaire de 10 % si vous êtes déjà client. Dépêchez-vous ! Cette offre est limitée aux 5 premiers acheteurs ou jusqu’
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Pocioli
Mike Amega
Experts
Pocioli X  The Smart AI That Trades for You Trade Smarter. Profit Faster. Relax More. Say hello to Pocioli X, the next-generation AI trading robot designed to think, learn, and adapt just like a professional trader. Unlike traditional robots that follow fixed rules, Pocioli X evolves with the market. It studies patterns, learns from every move, and adjusts its strategy automatically to keep you ahead  whether you trade Forex, Crypto, Indices, or Commodities. Why Traders Love Pocioli
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.75 (4)
Experts
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Rockman
Jia Jie Tian
Experts
IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and Manual Guide to set up EA. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and
Plus de l'auteur
The ORB Master
Profalgo Limited
4.85 (20)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.45 (86)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NOUVEAU : Achetez Goldbot One et choisissez 1 EA gratuitement !! (pour 2 comptes commerciaux) REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici LIVE SIGNAL Présentation de     Goldbot One   , un robot de trading hautement sophistiqué conçu pour le marché de l'or. En se concentrant sur le trading en cassure, Goldbot One exploite à la fois les niveaux de support
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec un
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Experts
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Experts
Promotion actuelle : Plus qu'un seul à 549$ Prix ​​final : 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro est un système de trading unique sur le marché.  Il se concentre entièrement sur l'exploitation de la volatilité du marché Bitcoin en négociant les cassures des niveaux de support et de résistance. L'EA se concentre sur la sécurité
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
Starlight MT5
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promotion actuelle : Maintenant seulement 349$! Prix ​​final : 999$ N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   STARLIGHT est un scalpeur de nuit très avancé et à faible risque qui utilise une approche unique de l'algorithme d'entrée par rapport aux autres scalpeurs de nuit.  Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct avec la stratégie moyenne-inverse, et a sélectionné uniquement les
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.64 (33)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Seul un nombre très limité d'exemplaires sera disponible au prix actuel ! Prix ​​final : 999$ NOUVEAU (à partir de 349$) --> OBTENEZ 1 EA GRATUITEMENT (pour 2 numéros de compte commercial). Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bienvenue sur BITCOIN REAPER !   Après l'énorme succès du Gold Reaper, j'ai décidé qu'il était temps d'appliquer les mêmes principes gagnants au mar
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.92 (25)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading profession
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading a
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
PROMO DE LANCEMENT : SEULEMENT 34 9 $ au lieu de 990$ ! Il ne reste que quelques exemplaires à ce prix promo ! N'oubliez pas de consulter notre "   Pack combo Ultimate EA   " sur notre   blog promotionnel   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Résultats en direct à faible risque Résultats en direct à haut risque Bienvenue chez STABILITY PRO  : l'un des systèmes de réseau les plus avancés, stables et à faible risque du marché ! Cette EA a été soumise à des tests de résistance sur l'historique
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Recommended for HEDGING MT5 account types only! Since this kind of strategy works best with low spread and fast executi
Night Owl
Profalgo Limited
3.5 (8)
Experts
NIGHT OWL is a night scalper that trades during the most quiet times of the market. Markets tend to range in that period and the EA will trade those ranging movements. Each trade will have an initial stop loss and take profit, but the EA uses also advanced SL management algorithms that will evaluate the strength of the trades and close out early if necessary. The EA works on all pairs that have stable spread and quiet moves during the night. But it is programmed to also handle bigger spreads wit
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Experts
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Starlight MT4
Profalgo Limited
3.2 (5)
Experts
Promotion actuelle : Maintenant seulement 349$! Prix ​​final : 999$ N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   STARLIGHT est un scalpeur de nuit très avancé et à faible risque qui utilise une approche unique de l'algorithme d'entrée par rapport aux autres scalpeurs de nuit.  Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct avec la stratégie moyenne-inverse, et a sélectionné uniquement les m
Little trade helper
Profalgo Limited
Indicateurs
Little Trade Helper is a fine tool for manual traders. It can quickly draw trendlines and support/resistance lines that will help to identify good price levels for placing entries, or set SL/TP levels. This indicator will not provide any direct buy/sell signals or notification, but is purely meant for those traders that want to get a quick graphical help in finding important levels on the chart. When switching to another timeframe, the indicator will immediately adjust and re-calculate all le
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
Promotion actuelle : Plus qu'un seul à 549$ Prix ​​final : 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro est un système de trading unique sur le marché.  Il se concentre entièrement sur l'exploitation de la volatilité du marché Bitcoin en négociant les cassures des niveaux de support et de résistance. L'EA se concentre sur la sécurité
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Seulement 2 exemplaires disponibles à 199 $ Prix ​​final : 999$ NOUVEAU : Achetez maintenant et obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Résultats en direct :   https://www.mql5.com/en/signaux/1836525 high risk account Présentation du dernier ajout à notre gamme de robots de trading forex -     l'Apex Trader   . Développé grâce à des années d'expérience dans la création de conseillers experts, Apex Trader est un puissant outil de trading pour le march
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Promotion de lancement : Seulement 1 exemplaires disponibles à 399$ Prix ​​final : 2000$ Il n'y aura qu'un nombre limité d'exemplaires vendus de cet EA Libérez la puissance de l'intelligence artificielle et portez votre trading à des sommets sans précédent avec le   Luna AI Pro EA   , le robot de trading "mean reverse" le plus avancé du marché. Conçu pour répondre aux besoins des traders chevronnés et des débutants, ce système de pointe piloté par l'IA est équipé d'un large éventail de fonctio
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
PROMO DE LANCEMENT : SEULEMENT 34 9 $ au lieu de 990$ ! Il ne reste que quelques exemplaires à ce prix promo ! N'oubliez pas de consulter notre "   Pack combo Ultimate EA   " sur notre   blog promotionnel   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Résultats en direct à faible risque Résultats en direct à haut risque Bienvenue chez STABILITY PRO  : l'un des systèmes de réseau les plus avancés, stables et à faible risque du marché ! Cette EA a été soumise à des tests de résistance sur l'historique
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NOUVEAU : Achetez Goldbot One et choisissez 1 EA gratuitement !! (pour 2 comptes commerciaux) REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici LIVE SIGNAL Présentation de     Goldbot One   , un robot de trading hautement sophistiqué conçu pour le marché de l'or. En se concentrant sur le trading en cassure, Goldbot One exploite à la fois les niveaux de support
Advanced Scalper MT5
Profalgo Limited
3.47 (17)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
Filtrer:
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
731
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:37 
 

I’ve been using this EA and I absolutely love it. It doesn’t take many trades, but it’s extremely precise. The strategy is very solid and reliable. Perfect for those who prefer quality over quantity. Highly recommended! Tks Wim!

Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:28 
 

The EA is excellent, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

Ray Georgiou
21
Ray Georgiou 2024.07.08 19:22 
 

I have back tested the free demo. Now using the EA in my Demo account it is set to capture breakouts looks promising but Gold has hit a patch of lower volatility so waiting to see how the EA handles the next leg up or sell off. Have not run on my real money trading account yet.

harmsy50
44
harmsy50 2024.06.22 06:39 
 

Wim has been exceptionally helpful in the setup of these. Really great with the comms and assistance. I've been testing now for a week with positive profit results. I'll add more details once they've been up and running for a month.

Bryan Cua
133
Bryan Cua 2024.05.01 23:09 
 

This EA combine with Gold Reaper is awesome!

gerryj1968
46
gerryj1968 2024.04.25 13:51 
 

I have purchased many EA's over the last few years and have had good and bad experiences. I initially bought Gold Reaper & Gold Trade Pro to pass and then run on a Prop Firm account. So far I'm 60% towards passing the challenge and they've only been running a month. On the back of this, I upgraded to the '6 EA's for $1199' offer and am in the process of installing these on $3-5k live accounts. I want to de-risk my trading as much as possible by trading multiple strategies on multiple currency pairs. Wim's EA's will help me achieve this. I will post a further review in a few months time. Wim is very helpful and responds quickly to queries.

chin kui chung
73
chin kui chung 2024.04.24 14:46 
 

It's been the few month since I bought this product from Wim Schrynemakers and I'm not commenting until now because I need a detailed observation is it true? Because all my previous forex investments were scammed. I bought a lot of EAs, and almost 99% of them were deceived or scammed. Wim Schrynemakers is one of those "1%" Good People. He is honest and upright. He doesn't hide things. He doesn't deceive people. He answers all questions. This was the first time I saw an opportunity to make money in Forex. I am a person who does charity work because of Wim Schrynemakers' honesty and integrity in selling EA. Therefore, I can continue to make money through his EA, and I can continue to help people in need. On behalf of all those in need, orphans and widows, the elderly and poor in need, I would like to say thank you.

KyleFarman111
84
KyleFarman111 2024.04.05 20:45 
 

I have purchased around 30 Forex bots over the last 4 years and spent multiple 10s of thousands on FX trading algos. I have lost money with many of them and learned a lot. One thing that stood out to me about Wim Schrynemaker's bots like Gold Reaper, Gold Trade Pro, and Luna AI etc. is that he shows live signals of the actual trades. I backtested the bots and decided to purchase them and now I am running them all on a live account. In less than 2 weeks I am up over $2000 with the low risk setting on a live account with real cash on LQDFX and not a "prop firm". I bought the 6 bot promo package for $1100 and have made over double what I paid for the bots in the first 2 weeks of using them, this is the fastest I have ever made more profit than I paid for FX bots in my life. All 3 of the bots have generated profits thus far and more importantly to me the trades match the live signals that Wim posts for each bot. If you are tired of paying for bots that look good on back tests and do not perform when you trade them with real money, then check out Wim's bots because my trades match exactly what was advertised. I think Wim's bots are the best I have ever used, and I am grateful that he is providing live signals that actually show the true results to expect with the bots. Thank you, Wim, for sharing these awesome profitable bots and I look forward to scaling my accounts and profits with your bots! Truly, Kyle

Profalgo Limited
82484
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.04.05 20:46
Reviews like these make my day :-)
MT102
862
MT102 2024.03.29 06:33 
 

This is a good EA until now, at least for me. I don't have anything to complain. Good job wim!

Profalgo Limited
82484
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.03.29 06:38
thx mate!
Wyatt Dean Hampton
691
Wyatt Dean Hampton 2024.03.29 06:15 
 

very nice and simple ea, it has been making me steady profit this month. just set and forget but you have to be patient with it because it trades the daily TF, i use this with Gold Reaper on intense to get trades a little more often and is a nice addition to the Gold Trade Pro! up 44% plus another 10% in running profit!

Profalgo Limited
82484
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.03.29 06:38
thx for the feedback!
Matthias Bessler
2641
Matthias Bessler 2024.03.27 11:21 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

kieran222
151
kieran222 2024.03.25 15:48 
 

This isn't the first EA I've bought from Wim and dare say it won't be the last. This paired with reaper is an absolute beast but is also great as a stand alone EA. It doesn't trade every day but when it does it generates fantastic profits

Profalgo Limited
82484
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.03.29 06:38
awesome words buddy!
Dominic
304
Dominic 2024.03.08 17:53 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Profalgo Limited
82484
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.03.08 18:12
Awesome review! really appreciated!
christopher thomas
28
christopher thomas 2024.03.08 16:55 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Profalgo Limited
82484
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.03.08 18:11
Thx a lot buddy! Happy to hear you like the products!
Moncy Kuriakose
546
Moncy Kuriakose 2024.03.06 10:56 
 

I've been using Gold Trade Pro for almost two months, and I'm 100% satisfied with the results. It's important to note that this EA doesn't trade every day; instead, it focuses on important support/resistance levels and looks for breakouts. Given the nature of gold, when a valid breakout occurs, this EA maximizes profits accordingly. However, occasional stop losses may occur when breakouts are not valid. It's recommended to use this EA consistently for a month or two to fully grasp its potential. Additionally, I've also purchased The Gold Reaper from the same author, which trades more frequently. Currently, I'm utilizing both EAs in the same account to experience more frequent trades, resulting in increasing profitability day by day. I highly recommend these EAs to anyone interested in trading gold using automated systems. Conducting some backtests can provide insights into expected profits and drawdowns. I must give special mention to Wim, the author, who is incredibly friendly, supportive, and always available to address any questions or concerns.

Profalgo Limited
82484
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.03.06 11:19
Thank you very much Moncy! Your feedback is much appreciated :-)
kcox
267
kcox 2024.03.04 20:53 
 

Great breakout EA! You can just set and forget it and come back next year! Profitable over the long run!

Edit: Oh and Wim is a very skilled, helpful and highly reactive developer and vendor :)

Profalgo Limited
82484
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.03.06 11:20
thx mate! nice to have you in the club! :-)
Maximilian Warth
272
Maximilian Warth 2024.02.15 11:55 
 

I finally found my EA developer! The Gold Trade Pro is an excellent EA! The live results match the backtesting results. You can select different strategies on or off in the settings. According to his backtesting results. Wim's support is great, he responds very quickly and addresses all needs. I own several of his EA's and can recommend everyone to test the EA's. You won't be disappointed.

Profalgo Limited
82484
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.02.15 11:56
thx buddy!
Piterk140
256
Piterk140 2024.01.16 20:58 
 

this Ea only loosing money , tp is to small to sl!

Profalgo Limited
82484
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.01.17 07:15
Incorrect statement made based on impatient trading style.
The ea trades exactly like the backtest and despite having some stagnation currently is still up 80% since its launch a few months ago.
This is not an ea that trades a lot or that wins every week, but is very stable longterm.
I can only recommend to keep monitoring it (maybe on demo to keep emotions out of the game) and then re-evaluate.
If you want a system that never has losses, you won’t find it.
ShowMeTheMoney
236
ShowMeTheMoney 2023.12.19 21:22 
 

You will have wins and losses but the backtest are matching live results which is awesome. Ea is working as expected.

Andrey Bakhilin
489
Andrey Bakhilin 2023.12.19 19:56 
 

EA is not worth the money I paid for it. It trades very rare. Out of 3 or 4 trades it did in two weeks, One - was a huge loss.

Profalgo Limited
82484
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2023.12.20 07:03
Hi, while I appreciate your opinion, I must point out that the ea has been trading exactly like in the backtest. So it should be no surprise that the ea does not trade a lot. Also, the actual numbers are very good. 100% in a few weeks with low drawdown and very controlled risk. No grid, no martingale, sl on each trade. Exactly what a real trading strategy should have. I would urge you to continue monitoring the ea’s performance and re-evaluate your opinion after a few months. Because let’s be honest, this is just a “frustration” review because you are not in profit after 2 weeks. I believe a trading system needs more than 4 trades before getting a review. At least 6months of trading in my opinion. Also you mention a huge loss. That is impossible. Just check my live results. The max loss the trade is 2% on the higher risk set. 2% can not be considered a huge loss
12
Répondre à l'avis