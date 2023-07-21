Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$!

Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une grosse différence : il s'agit d'une véritable stratégie de trading.

Qu'est-ce que je veux dire par "vraie stratégie de trading" ? Comme vous l'avez probablement remarqué, presque tous les Gold EA sur le marché sont de simples systèmes de grille/martingale, qui ajoutent des transactions lorsque le marché va à l'encontre de la position initiale.

Ils sont souvent déguisés en "réseau de neurones/IA/apprentissage automatique", mais si vous êtes un peu expérimenté dans le forex et les EA, vous pouvez facilement les identifier comme de simples grilles et martingales, qui sont très risquées.

Bien que ce type de stratégie puisse sembler agréable dans les backtests (alignement direct, souvent même manipulé dans les tests pour obtenir plus de ventes), ils échouent toujours, sans exception, avec un appel de marge et anéantissant le compte de trading complet.

Je le vois arriver encore et encore. Pourquoi? Parce que l'or est un instrument très volatil, et un grand mouvement contre une configuration grille/martingale se produira à l'avenir, malgré les beaux backtests.

Ne tombez pas dans le "backtest parfait" EA... une ligne droite n'existe pas dans le trading réel, donc si le backtest semble trop beau pour être vrai, c'est toujours le cas.





C'est là que Gold Trade Pro diffère. Il n'utilise aucun style de trading risqué, mais une stratégie de trading plutôt simple basée sur des cassures des niveaux de support et de résistance quotidiens. Cette stratégie est très efficace pour une paire volatile telle que l'or.

Chaque transaction a un TP et un SL dès le départ, et l'EA utilisera un SL final pour minimiser les risques et maximiser les profits si le prix commence à évoluer dans la bonne direction.

Gold trade Pro a 7 stratégies différentes déjà intégrées, qui fonctionnent ensemble de manière transparente. Le résultat est une courbe de croissance très stable, avec quelques pertes ici et là également (mais au moins pas manipulées pour vous tromper.)

Je fournis des évaluations environnementales honnêtes, avec des stratégies éprouvées.





Mise en place de l'EA : Paire recommandée : XAUUSD/GOLD Période : Quotidien Solde minimum : 200$

La configuration est très simple. Ouvrez simplement un graphique en or sur une période quotidienne, faites glisser l'EA sur le graphique et définissez les paramètres de taille de lot. Pour les comptes à faible solde (200 $ à 400 $), je recommande de n'exécuter que les stratégies 2, 4 et 7 car elles ont les prélèvements les plus faibles. Paramètres de risque : Je recommande d'utiliser le "Risque par transaction" et de commencer avec 1 % de risque par transaction. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez toujours augmenter le risque.





Il est fortement recommandé de faire d'abord quelques backtests, puis de démarrer sur un compte de démonstration. De cette façon, vous avez une idée de ce à quoi vous attendre pendant le trading en direct.





