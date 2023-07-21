Gold Trade Pro

4.61

プロモーションを開始します!

  • 449ドルで残りわずかです!
  • 次の価格: 599ドル
  • 最終価格: 999ドル
  • EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください
Ultimate Combo Deal -> click here

New live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2084890

Live Signal high riskhttps://www.mql5.com/en/signals/2242498

Live Signal Set

Prop Firm Set

JOIN PUBLIC GROUP: Click here

Parameter overview



Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。

「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?  おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲール システムであり、市場が初期ポジションに逆らったときに取引を追加します。 

それらは「ニューラル ネットワーク/AI/機械学習」として偽装されることがよくありますが、FX や EA に少し慣れていれば、非常に危険な単純なグリッドやマーチンゲール システムであることが簡単にわかります。

このタイプの戦略は、バックテストではうまく見えるかもしれませんが（ストレートラインで、より多くの売上を得るためにテストで操作されることさえあります）、例外なく、最終的にはマージンコールで失敗し、取引口座全体が消滅します。

それが何度も繰り返されるのがわかります。 なぜ？ なぜなら、ゴールドは非常に不安定な商品であり、バックテストが美しいにもかかわらず、グリッド/マーチンゲール設定に対する大きな動きが将来起こる可能性があるからです。 

「完璧なバックテスト」EA に騙されないでください...実際の取引では直線は存在しません。そのため、バックテストが真実であるには良すぎるように見えても、常にそうなります。


ここがGold Trade Proと異なる点です。 リスクのある取引スタイルは一切使用せず、毎日のサポートとレジスタンスレベルのブレイクアウトに基づいたかなりシンプルな取引戦略を使用します。 この戦略は、ゴールドなどの不安定なペアに対して非常に効果的です。

各取引には最初から TP と SL があり、価格が正しい方向に動き始めた場合、EA はトレーリング SL を使用してリスクを最小限に抑え、利益を最大化します。

Gold trade Pro には 7 つの異なる戦略がすでに組み込まれており、シームレスに連携します。 その結果、非常に安定した成長曲線が得られますが、ところどころに損失も発生します (ただし、少なくとも騙すために操作されてはいません)。

私は実証済みの戦略を備えた誠実な EA を提供します。


EA のセットアップ:

推奨ペア：    XAUUSD/GOLD

期間 : 毎日

最低残高 : 200$


セットアップはとても簡単です。 日次タイムフレームのゴールド チャートを開き、EA をチャートにドラッグし、ロットサイズ設定を設定するだけです。 

低残高口座 (200$ ～ 400$) の場合は、ドローダウンが最も低い戦略 2、4、7 のみを実行することをお勧めします。

リスク設定: 「取引ごとのリスク」を使用し、取引ごとに 1% のリスクから始めることをお勧めします。 快適だと感じれば、いつでもリスクが高まる可能性があります。


最初にいくつかのバックテストを行ってから、デモ口座で始めることを強くお勧めします。 そうすることで、ライブ取引中に何が起こるかを把握できます。


EA またはその設定に関してご質問がある場合は、プライベート メッセージでご連絡ください。


ライブ結果はもうすぐわかります！


レビュー 27
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
766
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:37 
 

I’ve been using this EA and I absolutely love it. It doesn’t take many trades, but it’s extremely precise. The strategy is very solid and reliable. Perfect for those who prefer quality over quantity. Highly recommended! Tks Wim!

Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:28 
 

The EA is excellent, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

Ray Georgiou
21
Ray Georgiou 2024.07.08 19:22 
 

I have back tested the free demo. Now using the EA in my Demo account it is set to capture breakouts looks promising but Gold has hit a patch of lower volatility so waiting to see how the EA handles the next leg up or sell off. Have not run on my real money trading account yet.

おすすめのプロダクト
Vizzion
Joel Protusada
エキスパート
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
エキスパート
!! 最新バージョン2.05にアップデートして、さらに高速なパフォーマンスを実現してください!! スマートファンデッドHFTは、2024年1月29日の市場オープンで、低ボラティリティにもかかわらず、KORTANA FXの100Kチャレンジを突破しました。 スクリーンショットセクションをチェックしてください。証拠をそこに置きました。 重要：2024年1月29日までのKORTANA FXの暗号支払いに対する40％の独占割引をお見逃しなく。 スマートファンデッドHFT EAでトレーディングの可能性を解き放ちましょう！ VPS不要 / 設定ファイル不要 / プラグアンドプレイを楽しむ 限定時間のプロモーション価格 2024年2月1日に価格が上がります！！ https://www.youtube.com/watch?v=56FKxI-noI4 最初の満足なクライアントの結果が添付されています。今日、自分自身でFAST FOREX FUNDINGの50Kチャレンジを突破しました。以下に結果を添付しました)) トレーダーの皆さん、こんにちは、 私のトレーディングの
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
エキスパート
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
エキスパート
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Project Infinity
Sergey Yarmish
エキスパート
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
エキスパート
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
エキスパート
HMA Trend robot for professional traders works with a set of Hull moving averages( HMA ). Advisor Parameters Use Trade Panel  — Use the visual panel to configure and trade robot. Lot  — Lot size for a market entry. Take Profit(points)  — Take Profit for an open order. Stop Loss(points)  — Stol Loss for an open order. Max Spread(0 - disabled)  — Maximum allowable spread at which you can enter the market. 0 - disabled. Magic number  — The magic number of the robot. EA Comment  — Comments of robot.
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
ユーティリティ
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Trend Genius Pro
GA Trading Club LLC
エキスパート
Description: Unlock the power of precision trading with GA Trading Club's Trend Genius Pro [GATC] expert advisor – your reliable companion in navigating the dynamic financial markets. This cutting-edge trading tool is designed to elevate your trading experience, providing both novice and seasoned traders with a strategic edge for success. Key Features: Trend Identification: Trend Genius Pro [GATC] excels in recognizing market trends with unparalleled accuracy. Its advanced algorithms swiftly ana
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
エキスパート
The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
エキスパート
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
TrendEx Pro
Md Abdur Rahim
エキスパート
We do not want to make you confused with an imaginary high profit screenshot from Strategy Tester which has no relation/guarantee of future profit! We just want to tell you the real thing about our EA. TrendEx Pro has been developed to trade on Gold specially, combining multiple strategies algorithm to ensure Trend catching and trading on. It can identify both short and long trends and opens positions accordingly with excellent built-in risk management logic. There is no use of any dangerous met
Reef Scalper
Charles Crete
エキスパート
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
エキスパート
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
エキスパート
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
エキスパート
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
エキスパート
マトリックスアローEAMT4 は、 マトリックスアローインジケーターのMT4 シグナルをチャート上のトレードパネルと手動または100％自動でトレードできるユニークなエキスパートアドバイザーです。 マトリックスアローインジケーターMT4 は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。平均方向移動指数（ADX） 、 商品チャネルインデックス（CCI） 、 クラシック平研アシキャンドル 、 移動平均 、 移動平均収束発散（MACD） 、 相対活力指数（RVI） 、 相対力指数（RSI） 、 放物線SAR 、 ストキャスティクス 、 ウィリアムズのパーセント範囲 。 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。 Matrix Arrow EA MT4 を使用すると、チャートのトレードパネルから直接、または100％アルゴリズム取
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Exotic Adv
Ivan Simonika
エキスパート
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
エキスパート
Maximize your gold trading potential with TrendSight Pro EA , a sophisticated and automated trading solution specifically engineered for the high-intensity XAUUSD (Gold) market. Designed for traders who value precision, safety, and consistent performance, this EA takes the guesswork out of technical analysis. Why Choose TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA isn't just another automated bot; it is a complete Gold Trading Strategy built on the foundation of the elite PaintBar trend-tracking system
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
エキスパート
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
エキスパート
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
インディケータ
Arrow Micro Scalper は、スキャルピングと短期取引用に設計されたインジケーターで、あらゆるチャートや金融商品 (通貨、仮想通貨、株式、金属) に統合されています。 彼女は仕事で波動分析とトレンド方向フィルターを使用しています。 M1 から H4 までのタイムフレームでの使用が推奨されます。 インジケーターの操作方法。 インジケーターには設定を変更するための 2 つの外部パラメーターが含まれており、残りはデフォルトですでに構成されています。 大きな矢印はトレンド方向の変化を示し、青い矢印は下降トレンドの始まりを、ピンクの矢印は上昇トレンドの始まりを示します。 「 Only trending direction 」パラメータは、内部トレンドを使用するモードを有効または無効にし、独自のトレンドを使用するか、トレンドを使用せずに作業する機会を提供します。また、トレンド矢印とシグナルのみのトレンド矢印の表示を有効または無効にします。 小さなシグナル矢印、インジケーターの最も重要なオブジェクト、ピンクは「買い」トランザクション、青は「売り」トランザクション。 「 Smooth
GlodWinner
Jia Jie Tian
エキスパート
GLOD Winner EA is the most efficient EA on the market. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and predicting situations. When applied to trading in
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
エキスパート
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Oyen Gold Scalping EA
Wan Mohd Safwan Bin Wan Daud
エキスパート
CAUTION! OUR LIVE SIGNAL IS TESTED ON JPY PAIRS WITH ONLY 65 USD DEPOSITS AND GROW SO MUCH PROFITS. CHECK HOW IT CAN GROW YOUR ACCOUNT WITH LOWER DD. YOU ARE WELCOME TO BACKTEST OR DEMO TRIAL.   This OYEN GOLDEN SCALPING EA operates based on custom SDEA Indicator (will be provided for FREE).  The indicator will measure the direction of the trend and its momentum, later send the signal for the EA to open entries. It has hidden hard stop when reversal confirmed, beside the usual SL provided in
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
エキスパート
KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
エキスパート
ThraeX – M1スキャルピング   (DAX, XAU, etc) ローマ時代の規律と精密さに着想を得た ThraeX（スレイクス） は、 MetaTrader 4 向けに設計された 高頻度取引専用エキスパートアドバイザー（EA） です。 特に 1分足（M1） チャートでのスキャルピング取引に最適化されており、市場の急速な変動を処理し、短期的な価格変動を高い速度と適応性で検出・対応します。 主な特徴： ️ M1スキャルピングロジック – リアルタイムデータに基づく高頻度な意思決定を実現。 ️ 高速実行システム – ボラティリティの高い市場における微細な価格変動に素早く反応。 自己適応型パラメータ – 外部データやプラットフォーム接続に依存せず、内蔵アルゴリズムによって価格の変化に自動適応。 継続的な最適化 – 最新の市場データをもとに行動を調整し、時間の経過とともに精度を高める。 ️ 外部依存なし – 完全自律型で、外部プラットフォーム、API、ファイル接続は不要。 コンパクトなスキャルピング構造 – 低レイテンシー環境と高速実行のために設計。 技術仕
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
エキスパート
EvoTrade: 市場初の自己学習型トレーディングシステム EvoTradeをご紹介します。これは、最新のコンピュータービジョンとデータ分析技術を駆使して開発されたユニークなトレーディングアドバイザーです。市場初の自己学習型トレーディングシステムであり、リアルタイムで稼働します。EvoTradeは市場状況を分析し、戦略を調整し、変化にダイナミックに適応することで、あらゆる環境で卓越した精度を実現します。 EvoTradeは、Long Short-Term Memory（LSTM）やGated Recurrent Units（GRU）といった高度なニューラルネットワークを活用して時間的依存性を分析し、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用して複雑な市場パターンを検出します。また、Proximal Policy Optimization（PPO）やDeep Q-Learningなどの強化学習アルゴリズムを使って、リアルタイムで戦略を適応させます。これらの技術により、EvoTradeは市場の隠れたシグナルを見つけ出し、現在の市場ダイナミクスに正確に対応します。 各トレード後、Evo
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
エキスパート
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
エキスパート
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
エキスパート
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
エキスパート
その   オープニングレンジブレイクアウトマスター は、次のような機関投資家の取引コンセプトを活用するために設計されたプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。       ICT（インナーサークルトレーダー）、スマートマネーコンセプト（SMC）、流動性ベースの戦略など 。このエキスパートアドバイザーは、以下の取引の検出と実行を自動化します。     オープニングレンジブレイクアウト（ORB）     主要な世界為替セッションでは、     ロンドン、ニューヨーク、東京、そして深夜のキルゾーン でトレーダーが   マーケットメーカーの動き、流動性ハンティング、セッション主導のボラティリティ 。 トレーダーのために構築された   時間ベースの価格アクション、注文フローダイナミクス、および機関取引手法に基づいて 、このEAは価格がブレイクしたときに体系的に取引を開始することで感情的な意思決定を排除します。     初期残高が高いか低いか   セッションの焦点は   きれいな吹き出物   調整可能なリスクパラメータを組み込むことで、     セッションの選択、ブレイクアウトの確認フィ
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
エキスパート
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
エキスパート
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
エキスパート
️ THREE LITTLE BIRDS EA 損失から鍛え上げられ、痛みを伴い完成させ、目的を持ってリリースされました。️ 構造。投機 ではありません。Three Little Birds EAは、ありきたりのトレーディングロボットではありません。長年の失敗を乗り越えて鍛え上げられたエンジンであり、 市場が過酷な状況に陥った際に、資産を守り、回復し、成長させることを唯一の使命として設計されています。3 つの強力な戦略 を完璧に同期さ せています。 マーチンゲール法による損失グリッド : 損失を吸収し、完全な回復に向けて構築します。 マーチンゲール法で勝利に近づくグリッド ：勢いに乗ってスマートな利益を積み重ねます。 ロット乗算によるヘッジ ：反転を捉え、収益性の高い出口を強制します。 時間枠:   H4 プラットフォーム:   MetaTrader 4 (MT4) 最低残高:   $10,000 ブローカー: 任意のブローカー ペア: 任意のペア (デフォルト設定:   XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
エキスパート
Candle Power EA S&P 500向け 平均回帰型 5戦略ポートフォリオ 購入後 にご連絡ください。 マニュアル の PDF と、詳細な 解説動画 へのリンクをお送りします!!! EAは常に設定を有効にして使用してください!!! SETFILE と説明書はこちらからダウンロードしてください。 次のクラッシュが怖いですか？ Candle Power EA があれば心配は要りません。 EA は 相補的な平均回帰戦略5つ （ 5つの設定 と異なる フィルタ手法 ）を S&P 500 に対して束ねます。特に ストレス局面 での 行き過ぎ を体系的に捉え、急激な 調整 を伴う ボラティリティの高い相場局面 でその 強み を発揮します。通常の 相場局面 では EA は 市場全体 に概ね沿って稼働し、 戦術的なポートフォリオ・ヘッジ や追加の 収益源 を提供します。 マーチンゲールなし 、 グリッドなし 。 明確なドキュメント、堅牢、実用的。 15年 超の ティックデータ による長期 バックテスト実績 、 2008年 以降の S&P先物 との比較を備えています。 なぜこのEAなのか？ ク
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
エキスパート
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
エキスパート
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
エキスパート
クリスマス＆新年 がやってきました — 2026年のトレード計画 は決まっていますか？ Dynamic Pips EA が40%OFF — $799 （ 8回のアクティベーション 込み）になりました。 さらに： まだお持ちでない方には Boring Pips EA（MT4 または MT5）を無料提供 。 既存のお客様は 追加で10%割引 。 お早めに！ 本オファーは 先着5名 、または 2026年1月7日 まで（いずれか早い方）です。 詳細や参加をご希望の方は、お気軽にメッセージください。 トランプ氏の2期目 によって、グローバル市場を揺るがす大規模な関税の復活から始まる、攻撃的な貿易政策の波が再燃しています。 中東の緊張 が高まり、最近では イスラエルとイラン の間での対立が注目され、原油価格の上昇要因となっている可能性があります。 ロシアとウクライナの戦争 は解決の兆しがなく続いており、地政学的な不安定さを助長しています。 経済的ナショナリズム が広がる一方で、国際的な協調関係は崩壊しつつあります。 サプライチェーン は依然として脆弱
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
エキスパート
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Extractors MT4
DRT Circle
エキスパート
XAUUSDの抽出器 Extractors for XAUUSDは、金（XAUUSD）取引において、精度、リスク管理、そして柔軟な取引ロジックを重視するトレーダー向けに設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザーです。2つの高度な組み込み戦略と5つの柔軟な市場アプローチモードを統合し、トレーダーはシステムがどのように取引を解釈、エントリー、そして管理するかを、様々な市場構造において完全に制御できます。 広範な研究開発に基づいて構築された Extractors は、以前のプロジェクトである   Gold Throne   の進化形であり、より広いグリッド間隔、強化されたリスク制限、攻撃性の低減と安全性の向上を実現するよりスマートな取引管理ロジックによって改良されています。 グリッド モードを非アクティブ化またはオフにするには、入力 EA_Deactivation_Key でこれらのキーを挿入し、1、2、3、4、5、6、11、12、13、14 を入力します。非グリッド モード (Prop Firm) を非アクティブ化またはオフにするには、7、8、9、10、11、12、
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
エキスパート
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
エキスパート
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Real Miner MT4
M Ardiansyah
エキスパート
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
作者のその他のプロダクト
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
エキスパート
現在のプロモーション: 残り 1 個 549$ 最終価格: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) プロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ」 をチェックしてください 。   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro は市場で唯一の取引システムです。  サポートとレジスタンスレベルのブレイクアウトを取引することにより、ビットコイン市場のボラティリティを悪用することに完全に焦点を当てています. EA の焦点は安全性にあります。これは、極端に低いドローダウンと取引の非常に優れたリスク/報酬比につながります。 EA は、ビットコインの実際の価格に基づいて、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングSL だけでなく、エントリーとロットサイズも計算する「スマート適応パラメーター システム」を内部で使用します。 つまり、ビットコインが 6000 または 30000 で取引されている場合、すべてのパラメーターの値が異なります。 EA は 2022 年 6 月以降、実
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
エキスパート
ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル 新着: Goldbot One を購入すると、EA を 1 つ無料で選択できます!! (取引アカウント 2 つ分) 公開グループに参加する: ここをクリック   究極のコンボディール   ->   こちらをクリック LIVE SIGNAL 金市場向けに設計された非常に洗練された取引ロボット、   Goldbot One を ご紹介します。   Goldbot One はブレイクアウト取引に重点を置いており、サポート レベルとレジスタンス レベルの両方を活用して、最適な取引機会を特定します。 このエキスパート アドバイザーは、変動の激しい貴金属市場で効率性、信頼性、戦略的優位性を求めるトレーダー向けに作成されています。   注目すべき事実:   サンプル外データにおける EA のパフォーマンスは、最適化に使用されるサンプル内データと完全に一致しています。   サンプル期間は 2016 年から 2023 年です。 戦略の確認に使用されたサンプル外データは 2004 年から 2016 年および 2024 年
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
エキスパート
プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです! 次の価格: 599ドル 最終価格: 999ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。 「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?   おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲー
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
エキスパート
ローンチプロモーション: 現在の価格で入手可能な限定数のコピー 最終価格: 990$ NEW: 無料で EA を 1 つゲット!   (2取引口座の場合) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro アルゴリズムへようこそ!   何年にもわたって市場を研究し、さまざまな戦略をプログラミングしてきた結果、優れた取引システムに必要なすべてを備えたアルゴリズムを見つけました。 ブローカーに依存しない スプレッド インディペンデント MT4、MT5、TDS2、および複数のブローカーで、実際の変数スプレッドテストを使用して非常に安定したバックテストを簡単に示します 何百もの異なる設定はすべて、テストで有益な結果をもたらします (もちろん、私は最高のものを選択しました!) 非常に堅牢なシステム -> 設定は交換可能であるため、USDJPY
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、   専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 この
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
エキスパート
発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数はごく限られています。 最終価格: 999ドル 新規 (349 ドルから) --> 1 EA を無料で入手 (取引口座番号 2 つ)。 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER へようこそ!   Gold Reaper が大成功を収めた後、同じ勝利の原則を Bitcoin 市場に適用する時が来たと判断しました。そして、それは非常に有望に見えます!   私はこれまで 20 年以上にわたってトレーディング システムを開発してきましたが、私の専門分野は「断然」ブレイクアウト戦略です。 このシンプルながらも効果的な戦略は、常に最高の取引戦略の上位にランクインしており、基本的にあらゆる市場に適用できます。     特にビットコインのような変動の激しい市場では、真価を発揮します。   それで、この戦略はどのように機能するのでしょうか? ブレイクアウト戦略は、重要なサ
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
エキスパート
ローンチプロモーション: 現在の価格で入手可能な限定数のコピー 最終価格: 990$ NEW: 無料で EA を 1 つゲット!   (2取引口座の場合) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro アルゴリズムへようこそ!   何年にもわたって市場を研究し、さまざまな戦略をプログラミングしてきた結果、優れた取引システムに必要なすべてを備えたアルゴリズムを見つけました。 ブローカーに依存しない スプレッド インディペンデント MT4、MT5、TDS2、および複数のブローカーで、実際の変数スプレッドテストを使用して非常に安定したバックテストを簡単に示します 何百もの異なる設定はすべて、テストで有益な結果をもたらします (もちろん、私は最高のものを選択しました!) 非常に堅牢なシステム -> 設定は交換可能であるため、USDJPY か
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
エキスパート
現在のプロモーション: 残り 1 個 349$ 最終価格: 999$ プロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ」 をチェックしてください 。   低リスクライブ :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA は、取引セッションのレンジング期間中 (23h から 1h GMT+2、US DST の間) に、シャープで効果的な「平均回帰」エントリを使用します。    これらの取引はすでに非常に高い成功率を持っていますが、市場がポジションに反対した場合、EA はそのトレードマーク回復モードを初期化します。 回復アルゴリズムは、失敗したすべての最初のエントリを収益性の高い結果に変換しようとします。   この EA は、以前の EA のライブ結果を出発点として使用して開発され、MT5 で 99.99% の Tickdata を使用して最適化され、各取引で 7 ドル/ロットの手数料を使用しました。 すべてのペアに対して複数の「ランダム設定」によるストレス テストが行​​われ、すべてのテストに成功しました。 こ
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、 専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 このシス
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
エキスパート
プロモーションを開始: 399ドルで1部のみ入手可能 最終価格: 2000ドル この EA の販売数は限られています 市場で最も先進的な「ミーンリバース」取引ロボットである Luna AI Pro EA を使用して 、人工知能の力を解き放ち、取引を前例のない高みに引き上げましょう。 経験豊富なトレーダーと初心者の両方に対応するように設計されたこの最先端の AI 駆動システムには、取引戦略を最適化し、利益を最大化するための幅広い機能が装備されています。 Luna AI Pro を使用して、取引戦略の可能性を最大限に引き出します。 トレーディングの未来を受け入れ、高度な人工知能があなたの投資の旅に革命を起こしましょう。 今すぐ AI のパワーを体験し、世界中で成功したトレーダーの仲間入りをしましょう。 この EA が他と異なる理由: OneChartSetup -> 1 つの単一チャートからすべてのペアを実行 個別のパフォーマンス モニター: 各ペアのパフォーマンスが良くない場合はリスクが自動的に削減され、再び収益が上がる場合はリスクが再び増加します。 マーチンゲール法、グリッド法、
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
エキスパート
ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル 新着: Goldbot One を購入すると、EA を 1 つ無料で選択できます!! (取引アカウント 2 つ分) 公開グループに参加する: ここをクリック   究極のコンボディール   ->   こちらをクリック LIVE SIGNAL 金市場向けに設計された非常に洗練された取引ロボット、   Goldbot One を ご紹介します。   Goldbot One はブレイクアウト取引に重点を置いており、サポート レベルとレジスタンス レベルの両方を活用して、最適な取引機会を特定します。 このエキスパート アドバイザーは、変動の激しい貴金属市場で効率性、信頼性、戦略的優位性を求めるトレーダー向けに作成されています。   注目すべき事実:   サンプル外データにおける EA のパフォーマンスは、最適化に使用されるサンプル内データと完全に一致しています。   サンプル期間は 2016 年から 2023 年です。 戦略の確認に使用されたサンプル外データは 2004 年から 2016 年および 2024 年
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
エキスパート
発売プロモーション: 990 ドルではなく 34 9 ドルのみ! このプロモーション価格での販売は残りわずかです。 弊社のプロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ」 を必ずチェックしてください 。   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here ライブ結果は低リスク ライブ結果は高リスク STABILITY PRO へようこそ : 市場で最も先進的で安定した低リスクのグリッド システムの 1 つです。 この EA は、使用する外国為替ペアの利用可能な全履歴に対してストレス テストが行​​われています。 以下のスクリーンショットでわかるように、これらのストレス テスト中、EA は 2007 年から今日まで毎月利益を上げていました。 EA は高度な SVG アルゴリズム (スマート バリアブル グリッド) を使用しており、固定距離でのグリッド取引を追加しませんが、市場の動きを分析してグリッドの位置を決定します。 私はこの EA で良好なリスク/報酬比と強力な回復係数を得るために多大な努力を払ってきました。 したがって、リスクとドローダウンを
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.97 (115)
エキスパート
すでに 4 年以上の実際の取引結果   ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 新しいプロモーション: わずか数部のみ 349 ドルで入手可能 次の価格: 449ドル EAを1つ無料でゲット！ プロモーション ブログの「 究極の EA コンボ パッケージ 」 を必ずチェックしてください。   !!   EA を実行する前にセットアップ ガイドをお読みください。    ->    https://www.mql5.com/ja/blogs/post/705899 その他のライブ結果 ：    https ://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper は、長年にわたって開発されてきたプロフェッショナルなトレーディング ロボットです。 非常に高度な終了アルゴリズムを使用し、スプレッドフィルターとスリッページ制御アルゴリズムが組み込まれています。 クライアントのニーズに合わせて完全にカスタマイズ可能で、多くのセットアップの可能性が提供されます。 もちろん、コメントページで利用で
Starlight MT5
Profalgo Limited
5 (5)
エキスパート
現在のプロモーション: 今ならたったの 349$! 最終価格: 999$ プロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ 」をチェックしてください 。   スターライトは、他のナイトスキャルパーと比較して、エントリアルゴリズムに独自のアプローチを使用する、非常に高度でリスクの低いナイトスキャルパーです。  これは、平均反転戦略を使用したライブ取引での長年の経験を使用して開発され、この EA に含まれる最良のペアとテクニックのみが選択されました。 EA は何年にもわたって開発された既存のテクノロジに基づいて構築されているため、EA は非常にインテリジェントで、多くのスマートな機能を備えています。 リスクとドローダウンを可能な限り制限することに重点が置かれました。 推奨ペア: EURUSD;GBPUSD;AUDCAD;EURAUD;EURCAD;GBPAUD;GBPCAD;USDCAD;EURGBP;USDCHF;GBPCHF;EURCHF;CHFJPY; ライブ口座 A - 中リスク:   https://www.mql5.com/en/signals/16341
Apex Trader MT5
Profalgo Limited
5 (2)
エキスパート
プロモーションを開始: 199 ドルで2部のみ入手可能 最終価格: 999$ NEW: 今すぐ購入して EA を 1 つ無料で手に入れましょう!   (2取引口座の場合) ライブ結果:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account 外国為替取引ロボットの最新製品である   Apex Trader を紹介します。 エキスパートアドバイザーの作成における長年の経験を使用して開発された Apex Trader は、外国為替市場向けの強力な取引ツールです。   開発者として、私はこのロボットの研究と作成に多くの時間とリソースを費やしてきました。 Apex Trader があらゆる市場状況に適応できるようにするために、平均回帰やトレンドフォローなど、さまざまな戦略を使用してきました。 その結果、最も困難な市場条件にも対応できるロボットが誕生しました。 Apex Trader は、AUDCAD、AUDNZD、および NZDCAD の通貨ペアの取引を専門としており、テイクプロフィット レベルが可変のスマート グリッド シ
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Recommended for HEDGING MT5 account types only! Since this kind of strategy works best with low spread and fast executi
Night Owl
Profalgo Limited
3.5 (8)
エキスパート
NIGHT OWL is a night scalper that trades during the most quiet times of the market. Markets tend to range in that period and the EA will trade those ranging movements. Each trade will have an initial stop loss and take profit, but the EA uses also advanced SL management algorithms that will evaluate the strength of the trades and close out early if necessary. The EA works on all pairs that have stable spread and quiet moves during the night. But it is programmed to also handle bigger spreads wit
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
エキスパート
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Starlight MT4
Profalgo Limited
3.2 (5)
エキスパート
現在のプロモーション: 今ならたったの 349$! 最終価格: 999$ プロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ」 をチェックしてください 。   スターライトは、他のナイトスキャルパーと比較して、エントリアルゴリズムに独自のアプローチを使用する、非常に高度でリスクの低いナイトスキャルパーです。  これは、平均反転戦略を使用したライブ取引での長年の経験を使用して開発され、この EA に含まれる最良のペアとテクニックのみが選択されました。 EA は何年にもわたって開発された既存のテクノロジに基づいて構築されているため、EA は非常にインテリジェントで、多くのスマートな機能を備えています。 リスクとドローダウンを可能な限り制限することに重点が置かれました。 推奨ペア: EURUSD;GBPUSD;AUDCAD;EURAUD;EURCAD;GBPAUD;GBPCAD;USDCAD;EURGBP;USDCHF;GBPCHF;EURCHF;CHFJPY; ライブ口座 A  - 中リスク:   https://www.mql5.com/en/signals/16341
Little trade helper
Profalgo Limited
インディケータ
Little Trade Helper is a fine tool for manual traders. It can quickly draw trendlines and support/resistance lines that will help to identify good price levels for placing entries, or set SL/TP levels. This indicator will not provide any direct buy/sell signals or notification, but is purely meant for those traders that want to get a quick graphical help in finding important levels on the chart. When switching to another timeframe, the indicator will immediately adjust and re-calculate all le
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
エキスパート
現在のプロモーション: 残り 1 個 549$ 最終価格: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) プロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ」 をチェックしてください 。   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro は市場で唯一の取引システムです。  サポートとレジスタンスレベルのブレイクアウトを取引することにより、ビットコイン市場のボラティリティを悪用することに完全に焦点を当てています. EA の焦点は安全性にあります。これは、極端に低いドローダウンと取引の非常に優れたリスク/報酬比につながります。 EA は、ビットコインの実際の価格に基づいて、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングSL だけでなく、エントリーとロットサイズも計算する「スマート適応パラメーター システム」を内部で使用します。 つまり、ビットコインが 6000 または 30000 で取引されている場合、すべてのパラメーターの値が異なります。 EA は 2022 年 6 月以降、実
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
エキスパート
プロモーションを開始: 199ドルで2部のみ入手可能 最終価格: 999$ NEW: 今すぐ購入して EA を 1 つ無料で手に入れましょう!   (2取引口座の場合) ライブ結果:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account 外国為替取引ロボットの最新製品である   Apex Trader を紹介します。 エキスパートアドバイザーの作成における長年の経験を使用して開発された Apex Trader は、外国為替市場向けの強力な取引ツールです。   開発者として、私はこのロボットの研究と作成に多くの時間とリソースを費やしてきました。 Apex Trader があらゆる市場状況に適応できるようにするために、平均回帰やトレンドフォローなど、さまざまな戦略を使用してきました。 その結果、最も困難な市場条件にも対応できるロボットが誕生しました。 Apex Trader は、AUDCAD、AUDNZD、および NZDCAD の通貨ペアの取引を専門としており、テイクプロフィット レベルが可変のスマート グリッド シス
フィルタ:
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
766
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:37 
 

I’ve been using this EA and I absolutely love it. It doesn’t take many trades, but it’s extremely precise. The strategy is very solid and reliable. Perfect for those who prefer quality over quantity. Highly recommended! Tks Wim!

Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:28 
 

The EA is excellent, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

Ray Georgiou
21
Ray Georgiou 2024.07.08 19:22 
 

I have back tested the free demo. Now using the EA in my Demo account it is set to capture breakouts looks promising but Gold has hit a patch of lower volatility so waiting to see how the EA handles the next leg up or sell off. Have not run on my real money trading account yet.

harmsy50
44
harmsy50 2024.06.22 06:39 
 

Wim has been exceptionally helpful in the setup of these. Really great with the comms and assistance. I've been testing now for a week with positive profit results. I'll add more details once they've been up and running for a month.

Bryan Cua
133
Bryan Cua 2024.05.01 23:09 
 

This EA combine with Gold Reaper is awesome!

gerryj1968
46
gerryj1968 2024.04.25 13:51 
 

I have purchased many EA's over the last few years and have had good and bad experiences. I initially bought Gold Reaper & Gold Trade Pro to pass and then run on a Prop Firm account. So far I'm 60% towards passing the challenge and they've only been running a month. On the back of this, I upgraded to the '6 EA's for $1199' offer and am in the process of installing these on $3-5k live accounts. I want to de-risk my trading as much as possible by trading multiple strategies on multiple currency pairs. Wim's EA's will help me achieve this. I will post a further review in a few months time. Wim is very helpful and responds quickly to queries.

chin kui chung
74
chin kui chung 2024.04.24 14:46 
 

It's been the few month since I bought this product from Wim Schrynemakers and I'm not commenting until now because I need a detailed observation is it true? Because all my previous forex investments were scammed. I bought a lot of EAs, and almost 99% of them were deceived or scammed. Wim Schrynemakers is one of those "1%" Good People. He is honest and upright. He doesn't hide things. He doesn't deceive people. He answers all questions. This was the first time I saw an opportunity to make money in Forex. I am a person who does charity work because of Wim Schrynemakers' honesty and integrity in selling EA. Therefore, I can continue to make money through his EA, and I can continue to help people in need. On behalf of all those in need, orphans and widows, the elderly and poor in need, I would like to say thank you.

KyleFarman111
84
KyleFarman111 2024.04.05 20:45 
 

I have purchased around 30 Forex bots over the last 4 years and spent multiple 10s of thousands on FX trading algos. I have lost money with many of them and learned a lot. One thing that stood out to me about Wim Schrynemaker's bots like Gold Reaper, Gold Trade Pro, and Luna AI etc. is that he shows live signals of the actual trades. I backtested the bots and decided to purchase them and now I am running them all on a live account. In less than 2 weeks I am up over $2000 with the low risk setting on a live account with real cash on LQDFX and not a "prop firm". I bought the 6 bot promo package for $1100 and have made over double what I paid for the bots in the first 2 weeks of using them, this is the fastest I have ever made more profit than I paid for FX bots in my life. All 3 of the bots have generated profits thus far and more importantly to me the trades match the live signals that Wim posts for each bot. If you are tired of paying for bots that look good on back tests and do not perform when you trade them with real money, then check out Wim's bots because my trades match exactly what was advertised. I think Wim's bots are the best I have ever used, and I am grateful that he is providing live signals that actually show the true results to expect with the bots. Thank you, Wim, for sharing these awesome profitable bots and I look forward to scaling my accounts and profits with your bots! Truly, Kyle

Profalgo Limited
83417
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2024.04.05 20:46
Reviews like these make my day :-)
MT102
862
MT102 2024.03.29 06:33 
 

This is a good EA until now, at least for me. I don't have anything to complain. Good job wim!

Profalgo Limited
83417
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2024.03.29 06:38
thx mate!
Wyatt Dean Hampton
711
Wyatt Dean Hampton 2024.03.29 06:15 
 

very nice and simple ea, it has been making me steady profit this month. just set and forget but you have to be patient with it because it trades the daily TF, i use this with Gold Reaper on intense to get trades a little more often and is a nice addition to the Gold Trade Pro! up 44% plus another 10% in running profit!

Profalgo Limited
83417
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2024.03.29 06:38
thx for the feedback!
Matthias Bessler
2641
Matthias Bessler 2024.03.27 11:21 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

kieran222
151
kieran222 2024.03.25 15:48 
 

This isn't the first EA I've bought from Wim and dare say it won't be the last. This paired with reaper is an absolute beast but is also great as a stand alone EA. It doesn't trade every day but when it does it generates fantastic profits

Profalgo Limited
83417
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2024.03.29 06:38
awesome words buddy!
Dominic
324
Dominic 2024.03.08 17:53 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Profalgo Limited
83417
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2024.03.08 18:12
Awesome review! really appreciated!
christopher thomas
28
christopher thomas 2024.03.08 16:55 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Profalgo Limited
83417
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2024.03.08 18:11
Thx a lot buddy! Happy to hear you like the products!
Moncy Kuriakose
554
Moncy Kuriakose 2024.03.06 10:56 
 

I've been using Gold Trade Pro for almost two months, and I'm 100% satisfied with the results. It's important to note that this EA doesn't trade every day; instead, it focuses on important support/resistance levels and looks for breakouts. Given the nature of gold, when a valid breakout occurs, this EA maximizes profits accordingly. However, occasional stop losses may occur when breakouts are not valid. It's recommended to use this EA consistently for a month or two to fully grasp its potential. Additionally, I've also purchased The Gold Reaper from the same author, which trades more frequently. Currently, I'm utilizing both EAs in the same account to experience more frequent trades, resulting in increasing profitability day by day. I highly recommend these EAs to anyone interested in trading gold using automated systems. Conducting some backtests can provide insights into expected profits and drawdowns. I must give special mention to Wim, the author, who is incredibly friendly, supportive, and always available to address any questions or concerns.

Profalgo Limited
83417
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2024.03.06 11:19
Thank you very much Moncy! Your feedback is much appreciated :-)
kcox
267
kcox 2024.03.04 20:53 
 

Great breakout EA! You can just set and forget it and come back next year! Profitable over the long run!

Edit: Oh and Wim is a very skilled, helpful and highly reactive developer and vendor :)

Profalgo Limited
83417
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2024.03.06 11:20
thx mate! nice to have you in the club! :-)
Maximilian Warth
277
Maximilian Warth 2024.02.15 11:55 
 

I finally found my EA developer! The Gold Trade Pro is an excellent EA! The live results match the backtesting results. You can select different strategies on or off in the settings. According to his backtesting results. Wim's support is great, he responds very quickly and addresses all needs. I own several of his EA's and can recommend everyone to test the EA's. You won't be disappointed.

Profalgo Limited
83417
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2024.02.15 11:56
thx buddy!
Piterk140
256
Piterk140 2024.01.16 20:58 
 

this Ea only loosing money , tp is to small to sl!

Profalgo Limited
83417
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2024.01.17 07:15
Incorrect statement made based on impatient trading style.
The ea trades exactly like the backtest and despite having some stagnation currently is still up 80% since its launch a few months ago.
This is not an ea that trades a lot or that wins every week, but is very stable longterm.
I can only recommend to keep monitoring it (maybe on demo to keep emotions out of the game) and then re-evaluate.
If you want a system that never has losses, you won’t find it.
ShowMeTheMoney
236
ShowMeTheMoney 2023.12.19 21:22 
 

You will have wins and losses but the backtest are matching live results which is awesome. Ea is working as expected.

Andrey Bakhilin
488
Andrey Bakhilin 2023.12.19 19:56 
 

EA is not worth the money I paid for it. It trades very rare. Out of 3 or 4 trades it did in two weeks, One - was a huge loss.

Profalgo Limited
83417
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2023.12.20 07:03
Hi, while I appreciate your opinion, I must point out that the ea has been trading exactly like in the backtest. So it should be no surprise that the ea does not trade a lot. Also, the actual numbers are very good. 100% in a few weeks with low drawdown and very controlled risk. No grid, no martingale, sl on each trade. Exactly what a real trading strategy should have. I would urge you to continue monitoring the ea’s performance and re-evaluate your opinion after a few months. Because let’s be honest, this is just a “frustration” review because you are not in profit after 2 weeks. I believe a trading system needs more than 4 trades before getting a review. At least 6months of trading in my opinion. Also you mention a huge loss. That is impossible. Just check my live results. The max loss the trade is 2% on the higher risk set. 2% can not be considered a huge loss
12
レビューに返信