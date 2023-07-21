プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです!

Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。

「実際の取引戦略」とは何を意味しますか? おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲール システムであり、市場が初期ポジションに逆らったときに取引を追加します。

それらは「ニューラル ネットワーク/AI/機械学習」として偽装されることがよくありますが、FX や EA に少し慣れていれば、非常に危険な単純なグリッドやマーチンゲール システムであることが簡単にわかります。

このタイプの戦略は、バックテストではうまく見えるかもしれませんが（ストレートラインで、より多くの売上を得るためにテストで操作されることさえあります）、例外なく、最終的にはマージンコールで失敗し、取引口座全体が消滅します。

それが何度も繰り返されるのがわかります。 なぜ？ なぜなら、ゴールドは非常に不安定な商品であり、バックテストが美しいにもかかわらず、グリッド/マーチンゲール設定に対する大きな動きが将来起こる可能性があるからです。

「完璧なバックテスト」EA に騙されないでください...実際の取引では直線は存在しません。そのため、バックテストが真実であるには良すぎるように見えても、常にそうなります。





ここがGold Trade Proと異なる点です。 リスクのある取引スタイルは一切使用せず、毎日のサポートとレジスタンスレベルのブレイクアウトに基づいたかなりシンプルな取引戦略を使用します。 この戦略は、ゴールドなどの不安定なペアに対して非常に効果的です。

各取引には最初から TP と SL があり、価格が正しい方向に動き始めた場合、EA はトレーリング SL を使用してリスクを最小限に抑え、利益を最大化します。

Gold trade Pro には 7 つの異なる戦略がすでに組み込まれており、シームレスに連携します。 その結果、非常に安定した成長曲線が得られますが、ところどころに損失も発生します (ただし、少なくとも騙すために操作されてはいません)。

私は実証済みの戦略を備えた誠実な EA を提供します。





EA のセットアップ: 推奨ペア： XAUUSD/GOLD 期間 : 毎日 最低残高 : 200$

セットアップはとても簡単です。 日次タイムフレームのゴールド チャートを開き、EA をチャートにドラッグし、ロットサイズ設定を設定するだけです。 低残高口座 (200$ ～ 400$) の場合は、ドローダウンが最も低い戦略 2、4、7 のみを実行することをお勧めします。 リスク設定: 「取引ごとのリスク」を使用し、取引ごとに 1% のリスクから始めることをお勧めします。 快適だと感じれば、いつでもリスクが高まる可能性があります。





最初にいくつかのバックテストを行ってから、デモ口座で始めることを強くお勧めします。 そうすることで、ライブ取引中に何が起こるかを把握できます。





EA またはその設定に関してご質問がある場合は、プライベート メッセージでご連絡ください。





ライブ結果はもうすぐわかります！



