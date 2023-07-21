Gold Trade Pro
Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по торговле золотом, но с одним большим отличием: это настоящая торговая стратегия.
Что я имею в виду под «настоящей торговой стратегией»? Как вы, наверное, заметили, почти все советники Gold на рынке представляют собой простые системы сетки/мартингейла, которые добавляют сделки, когда рынок идет против начальной позиции.
Они часто маскируются под «нейронную сеть/ИИ/машинное обучение», но если вы немного разбираетесь в форексе и советниках, вы можете легко идентифицировать их как простые сетки и системы мартингейла, которые очень рискованны.
Хотя этот тип стратегии может хорошо выглядеть в тестах на истории (прямая линия, часто даже манипулируемая в тестах, чтобы увеличить продажи), они всегда, без исключения, терпят неудачу в конце с маржин-коллом и уничтожением всего торгового счета.
Я вижу, как это происходит снова и снова. Почему? Потому что золото — очень волатильный инструмент, и в будущем произойдет большое движение против сетки/мартингейла, несмотря на прекрасные тесты на исторических данных.
Не поддавайтесь на "идеальные бэктесты" советников... прямой линии вверх в реальной торговле не существует, поэтому, если бэктесты выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой, так оно и есть всегда.
В этом отличие Gold Trade Pro. Он не использует какой-либо рискованный стиль торговли, а использует довольно простую торговую стратегию, основанную на прорывах дневных уровней поддержки и сопротивления. Эта стратегия очень эффективна для такой волатильной пары, как золото.
Каждая сделка имеет TP и SL с самого начала, и советник будет использовать скользящий SL, чтобы минимизировать риск и максимизировать прибыль, если цена начнет двигаться в правильном направлении.
В Gold trade Pro уже встроено 7 различных стратегий, которые прекрасно работают вместе. Результатом является очень стабильная кривая роста, с некоторыми потерями здесь и там (но, по крайней мере, не манипулирование, чтобы обмануть вас).
Я предоставляю честных советников с проверенными стратегиями.
Настройка советника:
Рекомендуемая пара: XAUUSD/ЗОЛОТО
Срок : Ежедневно
Минимальный баланс : 200$
Настройка очень проста. Просто откройте график золота на дневном таймфрейме, перетащите советник на график и задайте настройки размера лота.
Для счетов с низким балансом (200$-400$) я рекомендую использовать только стратегии 2,4 и 7, так как они имеют наименьшие просадки.
Настройки риска: я рекомендую использовать «Риск на сделку» и начинать с 1% риска на сделку. Если вы чувствуете себя комфортно, вы всегда можете увеличить риск.
Настоятельно рекомендуется сначала выполнить несколько тестов на исторических данных, а затем начать работу на демо-счете. Таким образом, вы получите представление о том, чего ожидать во время реальной торговли.
Если у вас есть вопросы по советнику или его настройке, пишите мне в личные сообщения
I’ve been using this EA and I absolutely love it. It doesn’t take many trades, but it’s extremely precise. The strategy is very solid and reliable. Perfect for those who prefer quality over quantity. Highly recommended! Tks Wim!