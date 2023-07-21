Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$!

Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по торговле золотом, но с одним большим отличием: это настоящая торговая стратегия.

Что я имею в виду под «настоящей торговой стратегией»? Как вы, наверное, заметили, почти все советники Gold на рынке представляют собой простые системы сетки/мартингейла, которые добавляют сделки, когда рынок идет против начальной позиции.

Они часто маскируются под «нейронную сеть/ИИ/машинное обучение», но если вы немного разбираетесь в форексе и советниках, вы можете легко идентифицировать их как простые сетки и системы мартингейла, которые очень рискованны.

Хотя этот тип стратегии может хорошо выглядеть в тестах на истории (прямая линия, часто даже манипулируемая в тестах, чтобы увеличить продажи), они всегда, без исключения, терпят неудачу в конце с маржин-коллом и уничтожением всего торгового счета.

Я вижу, как это происходит снова и снова. Почему? Потому что золото — очень волатильный инструмент, и в будущем произойдет большое движение против сетки/мартингейла, несмотря на прекрасные тесты на исторических данных.

Не поддавайтесь на "идеальные бэктесты" советников... прямой линии вверх в реальной торговле не существует, поэтому, если бэктесты выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой, так оно и есть всегда.





В этом отличие Gold Trade Pro. Он не использует какой-либо рискованный стиль торговли, а использует довольно простую торговую стратегию, основанную на прорывах дневных уровней поддержки и сопротивления. Эта стратегия очень эффективна для такой волатильной пары, как золото.

Каждая сделка имеет TP и SL с самого начала, и советник будет использовать скользящий SL, чтобы минимизировать риск и максимизировать прибыль, если цена начнет двигаться в правильном направлении.

В Gold trade Pro уже встроено 7 различных стратегий, которые прекрасно работают вместе. Результатом является очень стабильная кривая роста, с некоторыми потерями здесь и там (но, по крайней мере, не манипулирование, чтобы обмануть вас).

Я предоставляю честных советников с проверенными стратегиями.





Настройка советника: Рекомендуемая пара: XAUUSD/ЗОЛОТО Срок : Ежедневно Минимальный баланс : 200$

Настройка очень проста. Просто откройте график золота на дневном таймфрейме, перетащите советник на график и задайте настройки размера лота. Для счетов с низким балансом (200$-400$) я рекомендую использовать только стратегии 2,4 и 7, так как они имеют наименьшие просадки. Настройки риска: я рекомендую использовать «Риск на сделку» и начинать с 1% риска на сделку. Если вы чувствуете себя комфортно, вы всегда можете увеличить риск.





Настоятельно рекомендуется сначала выполнить несколько тестов на исторических данных, а затем начать работу на демо-счете. Таким образом, вы получите представление о том, чего ожидать во время реальной торговли.





Если у вас есть вопросы по советнику или его настройке, пишите мне в личные сообщения





Живые результаты скоро будут!







