Başlatma promosyonu: 399$'dan sadece 1 kopya mevcut

Son fiyat: 2000$

Bu EA'nın yalnızca sınırlı sayıda kopyası satılacaktır.





Yapay zekanın gücünü serbest bırakın ve piyasadaki en gelişmiş "ortalama ters" ticaret robotu olan Luna AI Pro EA ile ticaretinizi benzeri görülmemiş yüksekliklere taşıyın .

Hem deneyimli tüccarlara hem de yeni başlayanlara hitap edecek şekilde tasarlanan bu son teknoloji yapay zeka odaklı sistem, ticaret stratejinizi optimize etmek ve karınızı en üst düzeye çıkarmak için çok çeşitli özelliklerle donatılmıştır.

Luna AI Pro ile ticaret stratejinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Ticaretin geleceğini kucaklayın ve gelişmiş yapay zekanın yatırım yolculuğunuzda devrim yaratmasına izin verin.

AI'nın gücünü bugün deneyimleyin ve dünya çapındaki başarılı yatırımcıların saflarına katılın.





Bu EA neden farklı:

OneChartSetup -> 1 tek grafikten tüm çiftleri çalıştırın

Bireysel Performans İzleyicisi: Her çiftin riski, iyi performans göstermiyorsa otomatik olarak azaltılacak ve tekrar kârlıysa yeniden artırılacaktır.

Martingale, ızgaralar veya çok geniş stoploss vb. ile işlemler gibi riskli ticaret tekniklerini KULLANMAZ

Sıkı ticaret ve risk yönetimi

Kanıtlanmış canlı hesap sicili: zaten bir yıldan fazla bir süredir canlı çalışıyor

Akıllı Makine Öğrenimi:

Luna AI Pro, çok büyük miktarda tarihsel ve gerçek zamanlı piyasa verilerini analiz etmek için makine öğrenimi algoritmalarının gücünden yararlanır. Bu, robotun değişen piyasa koşullarına, trendlere ve modellere dayalı olarak ticaret kararlarını sürekli olarak iyileştirerek uyum sağlamasına ve gelişmesine olanak tanır. Eğrinin önünde kalın ve kazançlı fırsatlardan kolaylıkla yararlanın.





Tahmine Dayalı Analitik:

Ticaret robotumuz, piyasa hareketlerini doğru bir şekilde tahmin etmek için gelişmiş tahmine dayalı analitik kullanır.

Luna AI Pro, birden çok göstergeyi ve teknik modeli analiz ederek size tahmine dayalı sinyaller sunarak piyasada bir adım önde olmanızı sağlar.





Özelleştirilebilir Stratejiler :

Luna AI Pro ile tüm kontrol sizde. Sezgisel arayüzümüzü kullanarak ticaret stratejilerini tercihlerinize ve risk toleransınıza göre uyarlayın.





Risk yönetimi:

Sermayenizi Luna AI Pro'nun gelişmiş risk yönetimi araçlarıyla koruyun. Kayıplarınızı otomatik olarak sınırlamak ve kazançlarınızı güvence altına almak için zararı durdur ve kârı al seviyelerini belirleyecektir. Robotumuz sürekli olarak piyasa koşullarını izler ve ticaret stratejisini buna göre ayarlayarak potansiyel riskleri azaltır ve yatırımınızı korur. EA ayrıca haber filtreleri, yayılma filtreleri, ticari korelasyon filtreleri, rollover ve takas filtreleri gibi çeşitli güvenlik özelliklerini kullanır.





Geriye dönük test nasıl yapılır:

MT4 için, optimize edilmiş çiftlerin her biri için M5 zaman diliminde arka testi çalıştırın. MT5 için, EURUSD M5'te arka testi çalıştırın ve EA ayarlarında OneChartSetup'ı etkinleştirin.





Nasıl canlı çalıştırılır:

Öncelikle aşağıdaki 2 URL'yi MT4/MT5'in ayarlarına eklediğinizden emin olun (Araçlar -> Seçenekler -> Uzman Danışmanlar -> İzin Verilen URL'ler):

• https: // www .worldtimeserver.com/ (boşlukları kaldırın!)

• https: // nfs .faireconomy.media/ (boşlukları kaldırın!)

Ardından, EA'yı bir EURUSD M5 tablosunda çalıştırın ve EA ayarlarında OneChartSetup'ı etkinleştirin. Parti boyutu ayarlarınızı yapın.





EA'nın tüm özelliklerini ve kurulumlarını tam olarak anlamak için lütfen açıklamanın tamamını buradan okuyun



