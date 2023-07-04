Luna AI PRO

4.67

Başlatma promosyonu:

  • 399$'dan sadece 1 kopya mevcut
  • Son fiyat: 2000$
  • Bu EA'nın yalnızca sınırlı sayıda kopyası satılacaktır.


Yapay zekanın gücünü serbest bırakın ve piyasadaki en gelişmiş "ortalama ters" ticaret robotu olan  Luna AI Pro EA  ile ticaretinizi benzeri görülmemiş yüksekliklere taşıyın .

Hem deneyimli tüccarlara hem de yeni başlayanlara hitap edecek şekilde tasarlanan bu son teknoloji yapay zeka odaklı sistem, ticaret stratejinizi optimize etmek ve karınızı en üst düzeye çıkarmak için çok çeşitli özelliklerle donatılmıştır.

Luna AI Pro ile ticaret stratejinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.  Ticaretin geleceğini kucaklayın ve gelişmiş yapay zekanın yatırım yolculuğunuzda devrim yaratmasına izin verin.

AI'nın gücünü bugün deneyimleyin ve dünya çapındaki başarılı yatırımcıların saflarına katılın.


Bu EA neden farklı:

  • OneChartSetup -> 1 tek grafikten tüm çiftleri çalıştırın
  • Bireysel Performans İzleyicisi: Her çiftin riski, iyi performans göstermiyorsa otomatik olarak azaltılacak ve tekrar kârlıysa yeniden artırılacaktır.
  • Martingale, ızgaralar veya çok geniş stoploss vb. ile işlemler gibi riskli ticaret tekniklerini KULLANMAZ
  • Sıkı ticaret ve risk yönetimi
  • Kanıtlanmış canlı hesap sicili: zaten bir yıldan fazla bir süredir canlı çalışıyor
  • Sahte/manipüle edilmiş arka testler yok



Canlı sonuçlar (düşük risk):   https://www.mql5.com/en/signals/1502590

EA'yı kurma:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/753391


Akıllı Makine Öğrenimi:

Luna AI Pro, çok büyük miktarda tarihsel ve gerçek zamanlı piyasa verilerini analiz etmek için makine öğrenimi algoritmalarının gücünden yararlanır.  Bu, robotun değişen piyasa koşullarına, trendlere ve modellere dayalı olarak ticaret kararlarını sürekli olarak iyileştirerek uyum sağlamasına ve gelişmesine olanak tanır.  Eğrinin önünde kalın ve kazançlı fırsatlardan kolaylıkla yararlanın.


Tahmine Dayalı Analitik:

Ticaret robotumuz, piyasa hareketlerini doğru bir şekilde tahmin etmek için gelişmiş tahmine dayalı analitik kullanır.

Luna AI Pro, birden çok göstergeyi ve teknik modeli analiz ederek size tahmine dayalı sinyaller sunarak piyasada bir adım önde olmanızı sağlar.


Özelleştirilebilir Stratejiler  :

Luna AI Pro ile tüm kontrol sizde.  Sezgisel arayüzümüzü kullanarak ticaret stratejilerini tercihlerinize ve risk toleransınıza göre uyarlayın. 


Risk yönetimi:

Sermayenizi Luna AI Pro'nun gelişmiş risk yönetimi araçlarıyla koruyun.  Kayıplarınızı otomatik olarak sınırlamak ve kazançlarınızı güvence altına almak için zararı durdur ve kârı al seviyelerini belirleyecektir.  Robotumuz sürekli olarak piyasa koşullarını izler ve ticaret stratejisini buna göre ayarlayarak potansiyel riskleri azaltır ve yatırımınızı korur.  EA ayrıca haber filtreleri, yayılma filtreleri, ticari korelasyon filtreleri, rollover ve takas filtreleri gibi çeşitli güvenlik özelliklerini kullanır.


Geriye dönük test nasıl yapılır:

MT4 için, optimize edilmiş çiftlerin her biri için M5 zaman diliminde arka testi çalıştırın.  MT5 için, EURUSD M5'te arka testi çalıştırın ve EA ayarlarında OneChartSetup'ı etkinleştirin.


Nasıl canlı çalıştırılır:

Öncelikle aşağıdaki 2 URL'yi MT4/MT5'in ayarlarına eklediğinizden emin olun (Araçlar -> Seçenekler -> Uzman Danışmanlar -> İzin Verilen URL'ler):

  https: // www .worldtimeserver.com/ (boşlukları kaldırın!)

  https: // nfs .faireconomy.media/    (boşlukları kaldırın!)

Ardından, EA'yı bir EURUSD M5 tablosunda çalıştırın ve EA ayarlarında OneChartSetup'ı etkinleştirin.  Parti boyutu ayarlarınızı yapın.


EA'nın tüm özelliklerini ve kurulumlarını tam olarak anlamak için lütfen açıklamanın tamamını  buradan okuyun


İncelemeler 3
Philippe Gerard De Paix De Coeur
1196
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2023.07.24 14:16 
 

Note en attente de resultats. Acheté ce jour et installé sur deux de mes comptes. Il me manquait un bon EA de nuit. Au vu des backtests, j'ai qu'une hâte, le voir fonctionner et devenir aussi rentable que les backtests. Je mettrais à jour d'ici un mois mon évaluation. Mais en attendant je mets 5 etoiles par rapport au produit proposé et au détail de la configuration.

gregorv333
167
gregorv333 2024.04.23 07:38 
 

This EA performed very good in the last 6 months, as I started to use it on live account. However the swap costs increased since a few weeks and the EA created less trades. Lets say many possible trades have been skiped due to the swap filter, which is optional available in this EA and I use it to avoid closures with loss due to high swap costs, especially on the triple swap day. So the perfomance declined in the last weeks, but still positive.

Boris Smirnov
207
Boris Smirnov 2023.12.12 07:13 
 

This is not the first advisor that I purchased from this developer. According to backtests it does not match, the error is very large. I disabled it because it doesn't match my goals.

Filtrele:
gregorv333
167
gregorv333 2024.04.23 07:38 
 

This EA performed very good in the last 6 months, as I started to use it on live account. However the swap costs increased since a few weeks and the EA created less trades. Lets say many possible trades have been skiped due to the swap filter, which is optional available in this EA and I use it to avoid closures with loss due to high swap costs, especially on the triple swap day. So the perfomance declined in the last weeks, but still positive.

Profalgo Limited
82484
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2024.04.23 07:43
Hi thx for the review! The swap filter has been improved already, so now you can use the triple swap filter if you like
Boris Smirnov
207
Boris Smirnov 2023.12.12 07:13 
 

This is not the first advisor that I purchased from this developer. According to backtests it does not match, the error is very large. I disabled it because it doesn't match my goals.

Philippe Gerard De Paix De Coeur
1196
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2023.07.24 14:16 
 

Note en attente de resultats. Acheté ce jour et installé sur deux de mes comptes. Il me manquait un bon EA de nuit. Au vu des backtests, j'ai qu'une hâte, le voir fonctionner et devenir aussi rentable que les backtests. Je mettrais à jour d'ici un mois mon évaluation. Mais en attendant je mets 5 etoiles par rapport au produit proposé et au détail de la configuration.

